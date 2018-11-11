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Памятник расизму и супрематизму

20:46. 11 ноября 2018 Просмотров - 177 3 коммент. Опубликовал:


В Лос-Анджелесе демонтировали памятник расизму и белому супрематизму в лице Христофора Колумба, которого помимо прочего обвиняют в геноциде коренных народов Северной Америки.









В случае с Колумбом обвинения в геноциде северо-американских индейцев особенно смешны, так как он до северной Америки так и не доплыл и к тому, что творили с индейцами в Северной Америке он совсем не причастен.



Тут уместнее обратится к персоналиям американских президентов XIX века, при которых индейцы были загнаны в резервации.
Но в рамках происходящего маразма виноватым объявили Колумба, который в Северной Америке даже не был.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: колумб, лос-анджелес, памятники, США
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3 коммент.»

  • 128 65
    Max 12 ноября 2018 в 8:26 Ссылка Пометить
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    Скоро белых америкосов демонтировать начнут. В натуре…

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  • 3525 3182
    strelez 12 ноября 2018 в 8:35 Ссылка Пометить
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    Квачков тоже не был на месте взрыва, а посадили. Значит, это кому-то нужно.

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    Вячеслав 12 ноября 2018 в 9:50 Ссылка Пометить
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    Странно, что лица библейской национальности не противились опрокидыванию статуи своего единокровца…
    А термин “расизм” имеет совсем иной смыл, нежели тот, который в него вложен теми же вислоносыми…

    Расизм – мировоззрение, обеспечивающее чистоту, а значит и выживаемость своего Рода. Любой человек должен блюсти чистоту своего рода ради здоровья, благополучия и успешной эволюции своего потомства, ибо смешение разных народов не так полезно, как заявляют интернационалисты. Твари старательно навязывают людям мнение, что дети в интернациональных браках рождаются особенно красивыми и здоровыми, а сама нация от притока чужаков здоровеет. На самом деле, – как утверждает заведующий кафедрой педиатрии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор О.К. Ботвиньев, – в смешанных браках устоявшийся комплекс генов разрушается, а новый комплекс оказывается биологически слабее, ведь он не прошёл многотысячелетнюю “обкатку”. В итоге – растут заболеваемость, детская смертность, уменьшается продолжительность жизни. Причём, чем больше различий между нациями, чем дальше находятся друг от друга их родовые земли, тем большие осложнения принесут браки между их представителями. “Чёрные и белые – самая взрывоопасная смесь разных болезней” (КП, 28 апреля 2000 г.).
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