Памятник расизму и супрематизму

В Лос-Анджелесе демонтировали памятник расизму и белому супрематизму в лице Христофора Колумба, которого помимо прочего обвиняют в геноциде коренных народов Северной Америки.В случае с Колумбом обвинения в геноциде северо-американских индейцев особенно смешны, так как он до северной Америки так и не доплыл и к тому, что творили с индейцами в Северной Америке он совсем не причастен.Тут уместнее обратится к персоналиям американских президентов XIX века, при которых индейцы были загнаны в резервации.Но в рамках происходящего маразма виноватым объявили Колумба, который в Северной Америке даже не был.

Источник: colonelcassad.livejournal.com