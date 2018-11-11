Михаил Хлюстов о “Капитале” Маркса, выпуск 3

Фильмы Михаила Хлюстова: https://www.youtube.com/playlist?list…

Тексты Михаила Хлюстова: http://samlib.ru/h/hljustow_m_w/



Хронометраж:

0:23 – Товары поставляются на рынок и там обмениваются

5:14 – Если решили читать “Капитал”, а не учебник политэкономии

11:46 – Мерой стоимости выступает труд

18:45 – Вторая функция денег

23:41 – Товар приобретает две формы

28:47 – Закон обращения денег

33:42 – “Золото надевает национальный мундир”

37:24 – Природа оборачиваемости денег

43:14 – Сокровища превращаются в предметы роскоши

46:24 – Про дворцы

51:22 – Товарный кредит

56:33 – Всемирные деньги



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Источник: www.youtube.com