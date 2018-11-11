Михаил Хлюстов о “Капитале” Маркса, выпуск 3
Фильмы Михаила Хлюстова: https://www.youtube.com/playlist?list…
Тексты Михаила Хлюстова: http://samlib.ru/h/hljustow_m_w/
Хронометраж:
0:23 – Товары поставляются на рынок и там обмениваются
5:14 – Если решили читать “Капитал”, а не учебник политэкономии
11:46 – Мерой стоимости выступает труд
18:45 – Вторая функция денег
23:41 – Товар приобретает две формы
28:47 – Закон обращения денег
33:42 – “Золото надевает национальный мундир”
37:24 – Природа оборачиваемости денег
43:14 – Сокровища превращаются в предметы роскоши
46:24 – Про дворцы
51:22 – Товарный кредит
56:33 – Всемирные деньги
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Источник: www.youtube.com