Комментарии к беседе Андрея Иванова и Сергея Снисаренко, часть 2

05:47 Андрей Иванов: «Я считаю, что будущее за биогенными способностями человека…»

08:32 беседа про «пульмановский» вагон.

11:40 про портальные технологии

продолжение комментариев к беседе Андрея Иванова и Сергея СнисаренкоСогласен в целом с позицией Андрея Аркадьевича, но на начальном этапе речь скорее должна идти о восстановлении утраченных способностей, а не о формировании каких-то новых. Также полностью согласен с тем, что мы не можем совершить резкий «разворот на 180 градусов» и начать развивать биогенные способности и технологии, разом отбросив техногенную систему. Это должен быть полностью осознанный, хорошо продуманный и спланированный процесс. Если сейчас те люди, которые смогли осознать необходимость смены направления развития цивилизации, а это наиболее продвинутая в интеллектуальном плане часть общества, которая в состоянии мыслить самостоятельно, разом попытаются выйти из технократической системы жизнеобеспечения, которая была выстроена за предыдущие несколько сотен лет, то оставшаяся часть населения, не обладающая необходимым интеллектуальным потенциалом, просто не сможет эту технократическую систему поддерживать в нормально функционирующем состоянии. Соответственно, в этом случае разрушение существующей технократической системы жизнеобеспечения будет происходить в виде массовых техногенных катастроф, что может нанести непоправимый вред биосфере или вообще сделать планету непригодной для жизни.Точно также мы не можем просто взять и выключить старую технократическую систему жизнеобеспечения, пока у нас не создана (или не восстановлена) альтернативная биогенная система жизнеобеспечения. Причём это должно быть сделано не для кучки избранных, а для всего населения планеты, поскольку в противном случае это неизбежно спровоцирует конфликт между теми, кому сделали хорошо, и теми, кто остался «за скобками».Общая схема перехода, на мой взгляд, должна выглядеть следующим образом.На первом этапе формируется некий авангард, который меняет свой образ жизни и начинает формировать новую систему жизнеобеспечения, по ходу этого процесса разрабатывая соответствующие технологии и способы взаимодействия с окружающей средой, а также, что тоже важно, методики обучения этим технологиям и способам взаимодействия. При этом необходимо отдавать себе отчёт, что данный авангард, который на начальном этапе не будет обладать необходимыми знаниями и опытом, неизбежно будет нуждаться в поддержке, которую ему должны оказывать те, кто пока проживает в старой техногенной системе. То есть, в этом процессе, как и любом новом начинании, неизбежны ошибки и просчёты, которые при отсутствии поддержки извне будут приводить к краху подобных проектов. Также необходимо говорить о том, что в ходе этого процесса, по сути, должна быть разработана новая экономическая и социальная модель функционирования общества, поскольку существующая в техногенной системе модель в биогенную систему перенесена быть не может, поскольку данные системы функционируют на разных базовых принципах. В частности, вся техногенная система изначально базируется на том, что она паразитирует на биосфере и природных ресурсах. Именно по этой причине техногенная цивилизация начинает очень быстро разрушать биосферу своей планеты. Но это, снова, отдельная большая тема для обсуждения и разъяснения.Часть первого этапа также будет являться восстановление тех самых встроенных в человека способностей по взаимодействию с биосферой и планетарным уровнем. Но тут нужно отдавать себе отчёт, что скорее всего большая часть взрослого населения уже вряд ли сможет данные возможности восстановить. Опять же, невозможно восстановить системы взаимодействие с биосферой, если вы проживаете в техногенной среде, то есть, в отрыве от этой самой биосферы. Поэтому основной задачей текущего поколения создать необходимые условия для того, чтобы следующее поколение, которое родится и вырастет в новых условиях, в постоянном близком контакте с биосферой, могло восстанавливать и развивать эти способности.На втором этапе, когда необходимые технологии, способы взаимодействия, экономические и социальные модели взаимодействия сформированы и, что тоже важно, испытаны на практике, а также подготовлены методики обучения и массового внедрения, начинается массовый переход основной части населения из техногенной системы жизнеобеспечения в биогенную систему. Опять же, вряд ли тут будут чёткие сроки, типа, с 1 января 2020 года все начинаем переселяться из городов. Скорее всего границы между этапами будут размыты и весьма условны. Кто-то может решиться на переход когда процесс полного формирования новой системы ещё не будет завершён, но уже будет очевидно, что этот процесс успешен, кто-то захочет подождать и посмотреть, как это получится у остальных, а кто-то будет сопротивляться до последнего и цепляться за привычный техногенный образ жизни. Опять же, в разных регионах этот процесс может идти с разной скоростью.Когда большая часть населения перейдёт к новому образу жизни, должен начаться третий этап, который состоит в продуманном демонтаже старой техногенной системы и созданных в её рамках техногенных систем. Мы не можем просто уйти из городов и оставить их разрушаться сами по себе, поскольку они включают множество объектов техногенной инфраструктуры, самопроизвольное разрушение которых может нанести серьёзный вред окружающей среде. Поэтому данный процесс также должен быть хорошо продуман и спланирован, чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия.Если же описывать процесс перехода от техногенной системы жизнеобеспечения к новой биогенной, то это будет выглядеть скорее как плавный и постепенный процесс перетекания населения из одной системы в другую, при этом на промежуточных этапах мы будем иметь некий гибрид из двух систем, когда часть процессов обеспечиваются уже за счёт новой биогенной системы, а часть ещё за счёт старой техногенной. Также вполне вероятно, что какие-то элементы техногенной системы мы будем вынуждены не только оставить и поддерживать, но и развивать хотя бы в целях обороны до тех пор, пока существуют другие государства и социальные образования, которые продолжают базироваться на паразитических принципах существования и развивать свои техногенные системы. Про это, кстати, совершенно верно говорит в ходе беседы и Андрей Аркадьевич Иванов, а также будет ещё сказано ниже.То, что общая компоновка «пульмановского» вагона практически не изменилась с момента его изобретения, объясняется не отсутствием прогресса, а тем, что была найдена достаточно оптимальная компоновка для решения данной задачи — путешествия в поезде на дальние расстояния в течение нескольких суток. И подобных примеров вокруг нас, начиная с одежды и кончая многими предметами быта, можно найти великое множество.Тоже самое касается приведённого примера с пассажирскими самолётами. Есть физические параметры среды, плюс размеры и вес человека, плюс задача переместить его по воздуху на определённое расстояние с минимально возможными затратами. И если исходить из данных условий, то мы получаем наиболее оптимальное решение данной задачи, которое выглядит как современный дозвуковой реактивный лайнер. И пока не будут найдены новые источники энергии, либо намного более эффективные способы запаса электрической энергии, решение данной задачи принципиально не изменится. Движение со сверхзвуковыми скоростями требует намного больших затрат энергии, чем на дозвуковых. Для массового сегмента перевозок это становится невыгодным. Сейчас активно обсуждается идея создания сверхзвуковых лайнеров или даже аппаратов, которые двигаются по баллистическим траекториям через ближний космос, но это будут так называемые «бизнес-джеты», то есть скоростные лайнеры для сверхбогатой элиты, а не массовый транспорт. Насколько я знаю, все проекты сверхзвуковых самолётов, которые сегодня разрабатываются, нацелены именно на сегмент бизнес-джетов вместимостью от 10 до 30 человек.Если же обсуждать тему освоения северных территорий, то решение не в том, чтобы научится создавать транспортные магистрали того или иного вида в районах крайнего севера, а в том, чтобы в принципе избавиться от мерзлоты, то есть, восстановить исходные климатические условия и восстановить Планету.Пока не будет восстановлено сознание Планеты, а также умение с ним взаимодействовать, телепортация будет невозможна.При телепортации не происходит переноса вещества из точки в точку. Переносится только энерго-информационная матрица объекта, а сам физический объект формируется в новом месте из тех атомов и молекул, которые там находятся. Материальный план Планеты управляется сознанием Планеты. Наше физическое тело также состоит из вещества, которое дала Планета.Аналогично, перемещение во Вселенной осуществляется через сознание Звёзд, которые контролируют свои планетарные системы. Никто не из развитых цивилизаций не летает по космосу на «консервных банках» из металла, как это сейчас пытаемся делать мы, а те, кто летают, находятся примерно на нашем уровне. Нет смысла переносить физическое тело, которое приспособлено к физическим условиям на конкретной Планете. В целевом мире создается физическое тело, которое приспособлено к этой планете, и туда либо полностью переходит Душа (перевоплощение), либо переносится точка восприятия сознания (подключение к аватару).В целом же Андрей Аркадьевич совершенно верно говори дальше о том, что мы не можем отказаться от развития технократических технологий, поскольку в противном случае на задавит остальной мир, который продолжает двигаться по технократическому пути. Чтобы понять, почему это так, необходимо понять сильные и слабые стороны обоих способов развития, после чего становится понятным, почему исходная биогенная цивилизация на нашей Планете в своё время потерпела поражение и оказалась захвачена техногенной цивилизацией.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com