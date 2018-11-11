Комментарии к беседе Андрея Иванова и Сергея Снисаренко, часть 1

00:28

Вопрос Снисаренко: «Вы согласны с тем, что основной капитал сейчас концентрируется в сфере информатики?».

01:50

Про «алгоритм правдоподобного интеллекта».

04:50 – Разговор о системах связи «нового поколения»

Олег Толмачёв прислал мне ссылку на запись беседы между Сергеем Снисаренко и Андреем ИвановымВо время этой беседы они затрагивают много интересных и важных, на мой взгляд, вопросов. В тоже время, судя по тому, как Андрей Аркадьевич отвечает на задаваемые ведущим вопросы, полного понимания что, к чему и почему у него нет.После некоторого общения с Сергеем Снисаренко, мы договорились, что я напишу свои комментарии к это беседе, которые он потом передаст Андрею Аркадьевичу. Изначально предполагалось, что это будет некий краткий текст с отсылкой к моим предыдущим работам или записям докладов. Но, когда я начал писать свои комментарии, то уложиться в маленький объём мне не удалось. При этом материал получился весьма инфорамтивным и, на мой взгляд, достаточно важным, поэтому я решил его опубликовать у себя в блоге.Текст комментариев под катом.В сфере информатики концентрируется только часть капитала, по моим оценкам от общего объёма не более 20%. При этом не важно, какой бы из вариантов определения термина «капитал» мы используем, эта цифра будет отличаться незначительно.Если выделять основные направления, в развитие которых сегодня мировая элита вкладывает наибольшие средства, силы и ресурсы, то, помимо информатики, это будут:реальные нанотехнологии (оперирование материей на уровне атомов и молекул);биотехнологии, в том числе технологии продления жизни физического тела, включая трансплантацию органов и выращивание новых тел-клонов в качестве доноров идеально совместимых органов, а также генная инженерия как для модификации других живых организмов, так и для модификации человека с целью создания новых подвидов, которые адаптированы под конкретные виды деятельности, что в итоге приведёт к закреплению сложившейся социальной иерархи на биологическом уровне, после чего нижние уровни физически не смогут конкурировать с высшими уровнями социальной пирамиды (отдельная большая тема для обсуждения);роботизация с элементами искусственного интеллекта, особенно в сфере военного применения (различные телеуправляемые дроны и беспилотники, которые уже созданы, это только самый начальный этап);с предыдущими этапами очень тесно переплетается направление по миниатюризации робототехнических систем и создание дронов размерами с насекомых, которых трудно обнаруживать и которых обычные люди практически не будут замечать среди обычных насекомых, поскольку их будет сложно различить. Данные системы могут быть использованы как для контроля или скрытой слежки, так и в виде оружия как против конкретного отдельного лица (избирательно), когда запускается один или несколько аппаратов с чётко заданной целью, так и в виде оружия массового поражения, когда выпускается большое количество аппаратов с задачей поражать любые доступные организмы. Тут необходимо отметить, что для данных систем очень дорого стоит их разработка, но производство конечного аппарата достаточно низкая. При этом стоимость производства необходимого количества аппаратов, которые гарантировано выведут из строя танк или другую технику, будет не только ниже танка, но и ниже традиционных артиллерийских или ракетных систем;воздействие на психику людей, позволяющее управлять их поведением за счёт подавления или активации тех или иных программ в сознании или подсознании, в том числе записанных туда через технологии нейро-лингвистического программирования в процессе воспитания, обучения и непрерывного информационного воздействия через СМИ. В качестве реального примера работы данных технологий см. Украину, а также последние терракты в Керчи и Архангельске, где подростки действовали под подобным воздействием на психику (про Архангельский терракт https://medialeaks.ru/3110mav-arkha/); создание систем искусственного интеллекта с целью передачи им функций контроля за процессами, которые происходят на нижних уровнях социальной пирамиды и замены ими аппарата чиновников, которые сегодня обеспечивают функционирование государственной системы управления, а также управленцев нижнего уровня внутри самих корпораций. При этом элита верхнего уровня будет тем или иным образом выведена из под контроля данных систем.Тут необходимо отметить, что параллельно идёт процесс, когда национальные государства начинают терять своё место в общей иерархии глобальной системы управления. На данный момент транснациональные корпорации уже во многих случаях стоят на одном уровне с национальными государствами. Например, во многих международных стандартах, которые разрабатываются и принимаются по линии ISO, во вводной части указывается, что должны применяться, разработанные на основе данного стандарта ISO, либо национальные стандарты, либо корпоративные стандарты транснациональных корпораций.Насколько я понимаю логику данного процесса, через некоторое время транснациональные корпорации станут выше по иерархии и начнут выводиться из под прямого регулирования национальных государств. Соответственно, начнут появляться корпоративные валюты, которые будут постепенно вытеснять национальные валюты. Видимо именно ради этого и был затеян весь проект с созданием криптовалют, которые изначально оказались вне контроля каких-либо национальных государств. Но это уже отдельная большая тема, которую пока опустим.Другими словами, направлений, в которые современная правящая элита направляет контролируемые ей ресурсы, намного больше, чем только информатика.Также необходимо отметить, что в сферу информатизации и цифровизации, в том числе на уровне государственных структур, вкладывается очень много сил и ресурсов, поскольку это один из необходимых этапов для того, чтобы внедрить системы искусственного интеллекта в систему управления. То есть, вся эта информатизация делается вовсе не для людей-чиновников, а для того, чтобы от них можно было вообще избавиться на следующем этапе.Тут весь фокус в том, что вы, Сергей, и те, кто на западе создаёт системы «искусственного интеллекта», решаете совершенно разные задачи. Вы пытаетесь, по сути, создать искусственный разум, то есть систему, которая сможет самостоятельно мыслить и получать новые знания. Другими словами, вы пытаетесь в конечном итоге создать «брата по разуму», только в другом физическом носителе. На западе же ставится совсем другая задача. Они пытаются создать послушного слугу, который чётко исполняет поставленные перед ним задачи. При этом ему не требуется самостоятельно мыслить вне тех рамок, которые ему поставили разработчики. Соответственно, для решения вашей задачи одним из необходимых условий будет наделение вашей системы свободой воли, в то время как для решения той задачи, которая ставится на западе, именно наличие свободной воли является недопустимым, поскольку именно наличие свободы воли у человека является главной проблемой при его порабощении. Если свобода воли у человека не сломлена, то из него не получается сделать послушного раба.Второй важный момент связан с языком. Основное отличие русского языка от английского в том, что русский язык является комбинаторным, а английский нет. У нас в языке имеются правила словообразования, которые позволяют создавать новые слова таким образом, что из самой их конструкции будет понятен тот смысл, который с помощью данного слова пытается передать говорящий. Это очень хорошо демонстрируют дети в раннем возрасте, когда только начинают изучать язык. Раньше в различных газетах и журналах даже были такие популярные рубрики типа «дети говорят», где как раз приводились примеры того, как дети, которые уже освоили правила словообразования, начинают активно конструировать новые слова, чтобы выразить свои мысли. При этом взрослым, которые то же самое привыкли выражать другим способом, это кажется смешным. Но самое главное во всех этих ситуациях в том, что смысл сказанного детьми практически всегда оказывается полностью понятным.Соответственно, эти особенности языков оказывают серьёзное влияние на формирование сознания, причём с самого раннего возраста. И этот фактор является не менее важным в плане формирования русского мышления и мировосприятия, как и так называемая «северность», о которой постоянно говорит Андрей Иванов.Байку про чукчу и его жену, которую рассказывает Андрей Иванов, я уже слышал много раз и в самых разных вариациях. При этом у меня лично нет сомнений, что подобный вид связи между людьми на самом деле существует, поскольку в том числе имеется некоторый личный опыт. Вопрос в другом. Одно дело, когда жена чукчи почувствовала, что муж скоро вернётся, то есть, получила достаточно малый объём информации на уровне интуиции, и совсем другое дело, когда вам необходимо передавать большие объёмы сложной информации. Ничего более конкретного, что муж должен скоро вернутся, его жена в той ситуации скорее всего сказать бы всё равно не смогла. Аналогичную картину мне самому приходилось несколько раз наблюдать, когда люди верно ощущали, что что-то произошло, но что конкретно, сказать толком не могли. То есть, некоторые из нас, в том числе представители народов крайнего Севера, умеют пользоваться какой-то частью этих возможностей, но очень и очень ограниченно.В тоже время, поскольку речь зашла о биогенной цивилизации и тех возможностях, которыми она обладала, то необходимо сделать несколько важных замечаний.Во-первых, некоторое время назад на Земле уже существовала развитая биогенная цивилизация. Главным доказательством её существования является та развитая, многообразная и весьма сложная биосфера, которая обладает свойствами самоорганизации, саморегуляции и самовоспроизводства. Но, в тоже время, утверждать, что подобная система с множеством внутренних взаимосвязей между элементами системы, без которых она существовать не может, могла возникнуть сама собой без участия организующей силы разума, может либо невежественный человек, которому недостаточно знаний, чтобы это осознать, либо подлец, который пытается ради каких-то собственных целей скрыть истину.Во-вторых, нас всех убедили, что разум во Вселенной может существовать только в форме белковых организмов, подобных человеку. В тоже время условия, в которых может возникнуть белковая жизнь, а потом развиться до уровня разумных существ, очень специфические. Но существуют и другие формы самоорганизующейся материи, например, на основе плазмы, которая может возникать и существовать при гораздо большем разбросе параметров. При этом, если мы посмотрим на Вселенную, то мы обнаружим миллиарды звёзд, каждая из которых является идеальной средой для возникновения и развития плазменной жизни, в то время как планету с условиями для возникновения и развития белковой жизни мы на данный момент достоверно знаем только одну — это наша Земля.Я не будут дальше пересказывать то, что уже изложено в моих статьях и лекциях, если эта тема интересна, то смотрите по ссылкам:Запись последнего доклада «Другая история Земли»прошлогодний доклад «Прекрасный мир, который мы потеряли» Кратко же смысл следующий.Первичная разумная форма жизни во Вселенной это плазменные организмы, то есть звёзды. Они же являются описанными в мифологиях разных народов Богами, которые создают вокруг себя планеты и различные формы жизни на этих планетах. Человечество является вторичной, созданной Богом-звездой формой жизни. При этом, само собой разумеется, что прежде чем будет возможно создать разумную форму в виде человека, на планете необходимо сформировать соответствующую среду для его обитания. Часть этого процесса будет экспериментирование Бога с различными формами живых организмов, конструкций тел, биохимических циклов и т. п.Другими словами, то, что нам выдают за «естественную эволюцию живых существ», это тот путь, который Боги-звезды прошли в процессе создания и совершенствования биосферы, прежде чем она была готова вместить в себя человека как разумную форму. При этом, насколько я сейчас понимаю, вовсе не факт, что весь путь был пройден именно на нашей единственной планете. Тот процесс развития, следы которого мы наблюдаем на нашей Земле, это часть большого процесса развития биогенного пути развития, который параллельно шёл на множестве миров. То есть, примерно также, как сейчас происходит развитие наукоёмких направлений, когда множество исследований ведётся параллельно в разных странах с последующим обменом результатами.Человек появляется внутри биосферы, когда необходимая для функционирования биологического тела среда уже сформирована. При этом именно Человек является тем инструментом, с помощью которого Боги, во-первых, воспринимают созданный ими мир как бы изнутри, а во-вторых, ведут дальнейшее его развитие и совершенствование. Именно в человеке, в его разуме, сконцентрирован основной творческий и управленческий потенциал биосферы. Он является ключевым элементом высшего контура управления всей системы. Если мы посмотрим на то, какую функцию лучше всего может выполнять человек, то это именно система для считывания информации об окружающем его мире. Человек, во-первых, обладает наиболее широким спектром чувств для восприятия окружающего мира, а во-вторых, мощным мозгом для первичной обработки и анализа поступающей информации. Если сравнивать его с другими животными, то они могут его превосходить по какому-то одному показателю (более острое зрение и или более чувствительный слух), но при этом они всегда уступают человеку в части обработки и анализа поступающей информации.Исходя из целевой функции, для которой создавался человек, мы можем выявить те способности, которыми он должен обладать:Во-первых, поскольку каждый человек является частью Бога, служит его продолжением внутри творения, должен существовать прямой способ взаимодействия между сознанием человека и сознанием Богов. И если анализировать религиозные тексты, то мы найдём множество описаний различных пророков или случаев божественных откровений, когда сообщения Богов начинали в том или ином виде воспринимать обычные люди. Сейчас всё это принято выдавать за сказки или мифы и всерьёз наукой не воспринимается и не рассматривается, а все подобные случаи объявляются психическими заболеваниями. При этом бесспорно, что наш мозг является достаточно сложной системой и на самом деле способен порождать ложные образы в тех случаях, когда в его работе происходят те или иные сбои. Но это вовсе не означает, что все подобные следует сразу же объявлять «психическим растройством». Опять же, возникает вопрос, почему откровения пророков не объявляются «психическим расстройством»? Где тот критерий, который позволяет различать эти внешне идентичные случаи?Во-вторых, должен существовать прямой «нейроинтерфейс», который должен позволять напрямую подключаться к планетарному уровню для считывания информации о текущем состоянии происходящих процессов и внесении необходимых изменений, в том числе для управления погодными процессами или процессами внутри Земли.В-третьих, должен существовать аналогичный «нейроинтерфейс» для прямого мысленного взаимодействия с различными растениями и живыми организмами. Также, как Бог может смотреть на мир глазами любого из людей, человек имел возможность смотреть на окружающий мир через сознание и органы восприятия других живых организмов. Тот факт, что это происходило ещё совсем недавно, зафиксирован как в мифологии, так и в народном фольклоре через рассказы про так называемых «оборотней», только это не физическое превращение тела человека в тело животного, как это сейчас ложно подаётся, в том числе через массовую продукцию Голливуда, а подключение сознания человека к сознанию целевого животного. Аналогичную технологию описывает Пушкин А.С. в сказке о царе Салтане, где царевич «оборачивается» то в шмеля, то в муху, чтобы узнать о том, что происходит во дворце царя. Этому же навыку «обращения в животных» обучает волшебник Мэрлин короля Артура в эпосе «Сказания о короле Артуре».Ну и, наконец, в четвёртых, должен существовать способ прямой связи между сознаниями нескольких людей для обмены мыслеобразами.Здесь необходимо сделать ещё одно важное замечание. Сегодня многие считают, что общение с помощью языка является очень эффективным способом передачи информации, но на самом деле это не совсем так. Передача информации через речь, особенно устную, является очень медленным процессом. При этом данный способ передачи информации создаёт сильные искажения в процессе обмена. Прежде чем тот или иной мыслеобраз будет передан из сознания одного человека в сознание другого человека, он вначале проходит кодирование в слова через тот объём знаний и понимания терминов, которым на данный момент владеет говорящий человек. Далее, эти слова должен правильно услышать второй человек, которому передаётся информация. На последнем этапе те слова, которые услышал второй человек, в его сознании снова должны быть преобразованы в мыслеобразы. Но данное преобразование будет происходить уже исходя из объёма знаний и понимания терминов этого второго человека. В итоге в его сознании весьма часто формируется искажённый мыслеобраз, заметно отличающийся от исходного, который ему пытались передать. Таким образом, прямая передача мыслеобразов из одного сознания в другое позволяет получить более высокую скорость обмена информацией с меньшими искажениями при передаче.В тоже время, без появления языка, как системы кодирования, невозможен переход к абстрактному мышлению. А без умения обобщать информацию, выделяя главное и отбрасывая на данный момент несущественные подробности, невозможен научный метод познания и изучение сложных систем и процессов. Опять же, это серьёзная большая тема, которую нужно обсуждать отдельно. Сейчас нам важны два момента. Во-первых, передача информации посредством языка, то есть кодирования через слова и стоящие за ними понятия, это далеко не единственный способ передачи информации между сознаниями двух разумных существ. При этом обязательным условием для достоверной передачи информации через язык без искажений является использование общей системы кодирования, то есть, общего набора понятий, которые отражают в сознании те или иные слова и выражения используемого языка. Во-вторых, сущности более высоких уровней не обязаны использовать при обмене информацией именно тот язык, на котором мы разговариваем между собой. Соответственно, при создании каких-либо систем управления той же биосферой, в канале обмена информацией наиболее вероятно использование именно динамических мыслеобразов («мыслефильмов»), а не языковых сообщений (речи). Другими словами, пытаясь установить взаимодействие с теми же животными, не имеет смысла пытаться общаться с ними через мысленно проговариваемые слова, поскольку они не могут воспринять наш язык. Общение с биосферой должно происходить через мыслеобразы, то есть, формирование динамической картинки, которая должна показывать, что мы в конечном итоге хотим получить от животного, растения или какой-то из планетарных систем, например процесса в атмосфере, формирующего погоду.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com