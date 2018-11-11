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И пусть весь мир подождёт…

21:22. 11 ноября 2018 Просмотров - 511 Нет комментариев Опубликовал:

Владимир Путин прибыл в Париж на торжества в связи со 100-летием окончания Первой мировой войны. У Триумфальной арки уже было людно, собрались в том числе и потомки тех, кто эту войну развязал. 

Далее, собственно, ничего нового не произошло: несмотря на моросящий дождь, Президента России ждали все мировые лидеры, независимо от статуса, который они себе присвоили фантазиями, поддержанными всевозможными рейтинговыми агентствами. 

Отличились трое, они же — удостоившиеся почётного рукопожатия с Путиным (первых леди, естественно, считать не стоит): 

1. Макрон криво и вынужденно улыбнулся, и тут же себя одёрнул, запоздало вспомнив, что он (Наполеон) ХОЗЯИН всего, что происходит вокруг. В конце эпизода от досады совсем сморщил лоб…

2. Меркель, больше всех знающая мирового лидера №1, улыбнулась намного более искренне, причём продолжила по-нарастающей, как будто приехала в Париж только ради этого мгновения.

Особенно, до границ неприличия, её развеселил следующий клиент для рукопожатия…

3. Трамп — сама серьёзность, скала, которую неожиданно вынудили силой сложиться почти пополам. Быстро понял, что, сосредоточившись на выражении лица, пропустил момент складывания пополам. Тут же решил расслабиться и покровительственно хлопнуть Путина по спине, но, получив обратку, совсем расстроился, с досады резко одёрнул пальто и устремил взгляд за горизонт бытия.

Туда, где он больше никогда и никого ждать не будет, а ждать будут все только его…

Короче всё, Путин приехал, можно начинать.

Александр Дубровский

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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