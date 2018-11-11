Гиена Восточной Европы или как «союзники» санитарный кордон строили

11 ноября 2018 года исполняется сто лет со дня окончания Первой мировой войны. И ровно столько же со дня САМОпровозглашения Польского государства. Об этом статья постоянного автора ресурса nstarikov.ru Влада Терпигина.

11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война. Произошло это после подписания Германией акта капитуляции во французском Компьенде. Все союзники немцев к тому моменту были уже разбиты и выведены из войны, а сама Германская империя двумя днями ранее пережила революцию. Кайзер Вильгельм II бежал из страны, а перехватившие власть социал-демократы пошли на перемирие с Антантой. Именно этот эпизод германской истории нацисты, впоследствии, справедливо будут называть ударом ножа в спину. Но ознаменована эта дата в истории и другим, на первый взгляд, менее значимым событием. Именно в этот день, 100 лет назад польские повстанцы, разоружив германский гарнизон Варшавы, САМОпровозгласили Польшу независимой, став тем самым последним государством, возникшем на обломках рухнувшей в ходе все той же Первой мировой войны Российской империи. Увы, дробление страны в следствие её внутриполитического ослабления или военного поражения, такая же догма геополитики, как и геометрическая аксиома о том, что две параллельные прямые не пересекаются. Пала Россия под тяжестью революционной смуты, и её геополитические враги, а до недавнего времени «союзники» по Антанте, тотчас же, не преминули реализовать эту догму на практике. Главная цель англосаксонской политики начала 20 века была успешно реализована − два их основных конкурента за доминирование на мировой политической арене Россия и Германия стравлены друг с другом в мировую войну, в ходе которой обе империи уходят в небытие в следствие организации и активной поддержки Антантой в них революции. Оставалось лишь разделить два поверженных конкурента и не дать им возможности восстановиться и создать союз, этим активно и занялась дипломатия бывших «союзников» России.

Главную роль в цепочке так называемых лимитрофных государств, мировые гегемоны того времени отвели Польше, чей вековой юбилей «независимости» сегодня и отмечается. Выкроенная из осколков Российской и Германской империй, Польша, окончательно получила свидетельство о рождении на прошедший летом 1919 года Версальской конференции, в ходе которой обсуждались итоги войны и новые европейские границы. Польша получала солидный кусок германской территории и так называемый польский коридор − выход к Балтийскому морю, отрезавший основную часть Германии от Восточной Пруссии. И далее, следуя общей задумке архитекторов Версальской системы, вновь возникшее польское государство начало вести агрессивную политику, как в отношении Советской России, так и Германии. Возникшая на руинах кайзеровской империи Веймарская Германия, долгое время находилась на грани войны с Польшей за контроль над Силезией, а Советская Россия в 1920 году, не без помощи английских «партнёров», оказалась в нее втянутой и после поражения, под давлением английской дипломатии в лице лорда Керзона, ей пришлось подписать Рижский мирный договор, закрепивший за Польшей часть украинских и белорусских территорий.

Более того, для успешного воплощения выбранной стратегии, на роль главы Польши был выбран весьма одиозный лидер – Юзеф Пилсудский, грезивший о воссоздании великой Речи Посполитой. Выдвинутая им концепция, так называемого Междуморья – заключающаяся в образовании конфедеративного государства от Чёрного до Балтийского морей жива и по сей день и время от времени всплывает в головах у современных польских политиков.

Помимо Польши наши «союзники» противопоставляли России и другие её осколки. Вопреки активно тиражируемому мифу, что именно большевистский Брестский мир, подписанный в марте 1918 года, вызвал распад и отделение частей бывшей Российской империи, стоит отметить, что действия направленные на территориальное дробление России начались задолго до захвата власти большевиками в октябре 1917 года. Пришедшее на смену императору Николаю II Временное правительство, спустя несколько дней признанное Англией и Францией, начинает разрушение страны ужасающими темпами. Ослабление политической власти внутри воюющей страны и уничтожении монархии нарушило многолетние устои существования Российской Империи. Одним из первых шагов Временного правительств 4 марта 1917 года стало постановление об отстранении от должностей всех губернаторов и вице-губернаторов. Затем 7 марта новое руководство России издало Акт «Об утверждении Конституции Великого Княжества Финляндского», что позднее, уже в декабре, приведет к самопровозглашению независимой Финляндии, что было быстро признанно Англией и Францией. Похожая ситуация развивалась и в Прибалтике. К началу 1917 года существенная её часть находилась под немецкой оккупацией. Смута посеянная февральским переворотом привела к возникновению местных временных правительств и советов поддержанных германскими штыками. В течение 1918 года при покровительстве немцев на территории российской Прибалтики были провозглашены никогда до этого не существовавшие Эстония и Латвия, а так же Королевство Литва. Разгром Антантой Германии к осени 1918 года, по мнению наших британских и французских «союзников», вовсе не означал, что необходимо восстановить территориальную целостность своего бывшего «союзника». Напротив, сепаратистские стремления Прибалтики находили у англичан могущественную поддержку. Отброс России от выхода к Балтике был давней мечтой английских политиков, премьер Ллойд Джорджем в парламенте открыто заявил, что он «сомневается в выгодности для Англии восстановления прежней могущественной России». Таким образом, к началу 1920-х годов уже можно четко проследить контуры новых государственных образований, созданных при активной поддержке Антанты, которые и станут тем барьером, призванным разделить поверженную союзниками Германию и преданную ими же Россию.

Революционные потрясения, обрушившиеся на Россию в 1917 году, обернулись не только миллионами погибших в будущей Гражданской войне, но и потерей весьма значимых территорий, отбросивших Россию по сути в допетровские времена. Их возвращение в состав России, пусть тогда и называвшейся Советским Союзом, потребовало не мало усилий. Печально, но в начале 1990-х годов история вновь доказала, что на её уроках никто не учится. Разрушение СССР вновь отбросило развитие России на пару- тройку столетий, а доктрины и стратегии англосаксонских политиков и дипломатов начала 20 века вовсе не ушли в историю, и сегодня все те же государства используются геополитическими врагами России для её ослабления. Вот, что открыто заявил один из представителей теневой власти США, директор частной разведывательной компании «Стратфорт» Джон Фридман:

Суть происходящего в том, что США строят санитарный кордон вокруг России. И Россия знает об этом. В любом случае мы вернулись к стартовой игре. Геополитически главное − держать Германию, значит и Евросоюз на расстоянии, а лучше во вражде с Россией. Как дополнительно отметил Фридман: Это аморально, цинично, но это работает.

Автор: Влад Терпигин