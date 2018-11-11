Документальный фильм к 100-летию 2-го МГУ

Концептуал СМИ Реформа высшего образования в послереволюционный период открыла доступ к знаниям всем желающим

Чему обучали во 2-ом МГУ? Как работал новый центр научно-исследовательской и педагогической деятельности? Какие выдающиеся специалисты преподавали в Университете? Когда открылся педагогический факультет? Почему государство бросило значительные силы на подготовку высококвалифицированных педагогических кадров? Как была организована ликвидация массовой неграмотности среди населения? Какие самостоятельные институты вышли из 2-го МГУ? Как на его основе образовался общесоюзный центр подготовки педагогов новой формации?



С основами советской педагогики познакомит книга:



О коммунистическом воспитании, Макаренко Антон Семенович

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