Атака мертвецов: Осовец
19:10. 11 ноября 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На тему 100-летия окончания первой мировой войны.
WG выпустила небольшой документальный фильм/реконструкцию достаточно известного боя за крепость Осовец.
Разбор боев за Осовец можно почитать вот здесь http://www.bratishka.ru/archiv/2011/1/2011_1_9.php и вот здесь https://warspot.ru/3632-ataka-mertvetsov-mify-i-realnost
Плюс министерство обороны запустило сайт с возможностью поиска по документам предков, участвовавших в первой мировой войне. Заявлено более 5,5 млн. оцифрованных и выложенных документов.Проект серьезный и полезный.
Воспользоваться сайтом можно вот здесь http://gwar.mil.ru/heroes/. У нас в стране через первую мировую немало народу прошло, так что может быть и ваш прадед или прапрадед есть в доступных документах. Если найдете, делитесь.
PS. Плюс сегодня вечером на BBC выходит фильм Питера Джексона "Они не состарятся" с уникальной колоризированной хроникой времен первой мировой войны, которую обрабатывали с помощью современных технологий, а для отдельных эпизодов даже восстанавливали речь солдат и офицеров используя технологии чтения по губам. Из прочих вольностей – обработанную на компьютере раскрашенную хронику дополнили аутентичными военными маршами и мелодиями 1914-1918 года и оцифрованными воспоминаниями ветеранов войны, которые записывались в середине XX века, а также выстрелами винтовок и орудий, записанных с аутентичных образцов дошедших до наших дней.
Премьера в 21-30. Как появится онлайн – выложу.
Источник: colonelcassad.livejournal.com