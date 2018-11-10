Храм для летающих людей (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Храм для летающих людей (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
15:49. 10 ноября 2018 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Храм для летающих людей. Церковь Знамения Богородицы в деревне Млевичи Тверской области. Двери на втором этаже без лестниц. Как в храм попадали прихожане?
Сборник видео “Необычные храмы России”: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: www.youtube.com
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Дебилы, там балкон был.