Главная » Видео, Невероятное в мире

Храм для летающих людей (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

15:49. 10 ноября 2018 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал:

Артём Войтенков: Храм для летающих людей. Церковь Знамения Богородицы в деревне Млевичи Тверской области. Двери на втором этаже без лестниц. Как в храм попадали прихожане?

Сборник видео “Необычные храмы России”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
...с изображениями лампочки в древнеегипетских храмах, архитектурные комплексы, построенные ...командовала женщина, прозванная «Летающей тигрицей». Она принесла людям знания, а через...явно не предназначенные ни для экскурсий, ни для погребальных шествий, – скорее...
Космическое пастбище Земля.
... успокаивают перепуганных овец что летающие тарелки им только почудились....жертвоприношений, конвейер МУЧЕНИЧЕСКОЙ смерти людей ( для чего был сконструирован автомат .... Что было после разгрома храмов? Для "жертвоприношений" стали использоваться портативные...
Сокровенное(Огненная Библия)
...то и другое(Учение Иисуса для людей с Чистым Разумом). 18 ...сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: Осанна Спасителю! -..., которого вы убили между храмом и жертвенником. 36 Истинно ... голосом, говоря всем птицам, летающим по средине Неба: летите, ...
Славянский словарь. Аз, буки, Веди
... честные пращуры относили в храмы и жрецам.Администратор – ...и барельефах древних Капищ (Храмов) и различных строениях Великой... утверждают, что существуют летающие корабли для странствий не только в...– это минимальный срок жизни для людей в этом мире. Сорок ...
Тайны древних гробниц: обычные захоронения или портал в другой мир?
...предположить, что это был храм, место поклонения, связывавшее...виман, описанных на санскрите, летающих машин, «Колесниц бога»,...для людей той эпохи. Только эти кони могли летать: это были летающие...поэтому многие их древние храмы ориентированы по небесным телам....
Джайнистский Храм Ранакпура
...Жители Индии очень набожные люди. И посему недолюбливают приезжих...главным из которых являлось «летающее колесо», на котором он...всего мира». Чем являлось «летающее колесо Чакраватина» (выдумкой летописцев ...а не читать.Храмы Ранакпура открыты для посещения с 9 ...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>