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Сводки от ополчения Новороссии 10 ноября 2018

08:11. 10 ноября 2018 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Провал осеннего наступления ВСУ: Киев меняет тактику (ФОТО)

Провал осеннего наступления ВСУ: Киев меняет тактику (ФОТО) | Русская весна

Киевское командование уже неоднократно доказывало, что готово на любую подлость, в том числе и кровавые преступления против мирных жителей как ДНР и ЛНР, так и тех территорий, которые временно подконтрольны ВСУ. Украинское командование готово проливать кровь ни в чём не повинных людей для достижения своих целей, а особенно — когда речь идёт о европейской политической арене.

В пятницу в районе полудня на КПВВ Гнутово с украинской стороны ожидался визит президента Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле, о чём было заявлено Парубием во время международной конференции. При этом украинские СМИ растиражировали громкие заявления спикера киевского парламента, который объявил, что этот визит — факт тесного сотрудничества украинской власти с Парламентской ассамблеей НАТО.

При этом, анонсируя свой визит (Парубий сразу уточнил, что поедет вместе с Алле), спикер украинского парламента заявил, что визит организован, «чтобы показать, какие зверства совершает сегодня российская армия против украинского государства».

Таким образом, в Киеве недвусмысленно дали понять: визит Паоло Алле будет сопряжён с большими трудностями, а на линии разграничения совсем неспокойно. И для людей, которые хорошо знакомы с ситуацией на фронте, без лишних намёков стало понятно: Киев готовит очередную провокацию.

Подготовку к визиту украинские пропагандисты и силовики начали заранее, тут же выступив с обвинениями в адрес Республик о готовящемся «усилении обстрелов» и подготовке провокаций против ВСУ. Накануне же визита в СМИ стали активно тиражировать сообщения о том, что «силы ООС уже предотвратили провокацию».

Аналогичная ситуация наблюдалась уже не раз: в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах, когда, получив приказ о дискредитации НМ ДНР и ЛНР, а также обвинении Народных милиций Республик в убийстве мирных жителей, первым шагом на пути реализации этого преступного плана было распространение в украинских СМИ заявлений о якобы предотвращении провокаций со стороны ДНР и ЛНР. В течение нескольких дней всевозможные ресурсы нагнетали обстановку в информационном плане, после чего сами наносили удар.

Это и обстрел маршрутного такси, и обстрел Мариуполя, и массированный удар из РСЗО по Новолуганскому, и убийство детей — всякий раз накануне этого в киевских СМИ распространялись заявления о том, что ВСУ успешно предотвращали провокации, и только после этого случалась трагедия, в которой тут же обвинялись Республики.

В качестве подтверждения своих слов киевское командование распространяло свои же фейковые заявления о предыдущих предотвращённых событиях.

Именно поэтому заявления об эскалации вдоль линии разграничения на фоне информации о предстоящем визите Паоло Алле вызвали опасения. И позднее, действительно, разведка ДНР сумела перехватить распоряжение, направленное непосредственно в подразделения, занимающие позиции на передовых линиях. Киевское командование потребовало постепенного усиления интенсивности огня со стороны ВСУ, причём, как всегда, не обязательно по позициям НМ ДНР и ЛНР, а в целом, в том числе — и по жилым домам.

Следующим этапом стало публичное афиширование визита высоких должностных лиц, хотя, по логике киевских заявлений, подобную информацию как раз таки предстояло сохранить в тайне. Но в таком случае сводились на нет все усилия пропагандистов.

Но в очередной раз заявления Киева так и остались на уровне заявлений. Такое бывает нередко, и самый яркий тому пример — провал осеннего наступления ВСУ, когда в течение почти месяца командование готовило почву для массированного удара по Республикам, но так и не решилось на это.

Сегодня планы Киева снова нарушились. Что на этот раз стало тому причиной — если и узнаем, то позже. В любом случае, поставленную задачу снова провалили, и вопрос только в том, на каком уровне: на уровне исполнения — среди боевиков на линии разграничения, или на уровне планирования — в штабе ВСУ.

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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»

Провал осеннего наступления ВСУ: Киев меняет тактику (ФОТО) | Русская весна
Провал осеннего наступления ВСУ: Киев меняет тактику (ФОТО) | Русская весна
Провал осеннего наступления ВСУ: Киев меняет тактику (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия ДНР и штаб по прифронтовым районам в Докучаевске (ВИДЕО)

Армия ДНР и штаб по прифронтовым районам в Докучаевске (ВИДЕО) | Русская весна

Крупы, макароны, овощи, фрукты, сладости — это лишь часть наименований из списка гуманитарной помощи, которую общественный деятель Роман Трошин совместно с народной милицией ДНР, со штабом помощи прифронтовым районам, с общественными движениями «Донецкая Республика» и «Молодая Республика» привезли в докучаевскую специализированная школу-интернат № 27.

Об этом «Русской Весне» рассказали в Народной милиции ДНР.

Гости пожелали школьникам успехов в учебе, скорейшего наступления мира в нашей Республике и раздали всем сладкие подарки. Продукты питания, естественно отнесли на кухню, где уже школьные повара смогут приготовить для учеников вкусные кушанья.

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Почему бойцы НМ ДНР голосовали на выборах досрочно?

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Ситуация перед выборами в посёлке Коминтерново

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