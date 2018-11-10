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Сундучок Добра. Милосердие. ВальКА

19:26. 10 ноября 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем нужны милосердие и сострадание.

Автор-сказительница – ВальКА

Милосердие… Слово для большинства старомодное, непопулярное на сегодняшний день, даже забытое нашей жизнью. Наши разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей — из определенных чувств, свойств, понятий. Одно из таких понятий — милосердие. Куда чаще милосердие и сочувствие требуются в будничной жизни. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, может быть, требованием, напоминанием о постоянно нуждающихся в этом.
Полностью эту статью вы можете прочесть и прослушать на сайте Народного Славянского радио в рубрике “Озвученные статьи” – http://slavradio.org/cast/miloserdie_…
А здесь смотрите ролик на стих из программы Милосердие – “Завещание старика”.

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Источник: www.youtube.com

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