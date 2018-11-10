Сундучок Добра. Милосердие. ВальКА

Зачем нужны милосердие и сострадание.



Автор-сказительница – ВальКА



Милосердие… Слово для большинства старомодное, непопулярное на сегодняшний день, даже забытое нашей жизнью. Наши разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей — из определенных чувств, свойств, понятий. Одно из таких понятий — милосердие. Куда чаще милосердие и сочувствие требуются в будничной жизни. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, может быть, требованием, напоминанием о постоянно нуждающихся в этом.

Полностью эту статью вы можете прочесть и прослушать на сайте Народного Славянского радио в рубрике “Озвученные статьи” – http://slavradio.org/cast/miloserdie_…

А здесь смотрите ролик на стих из программы Милосердие – “Завещание старика”.



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Источник: www.youtube.com