Сундучок Добра. Милосердие. ВальКА
Зачем нужны милосердие и сострадание.
Автор-сказительница – ВальКА
Милосердие… Слово для большинства старомодное, непопулярное на сегодняшний день, даже забытое нашей жизнью. Наши разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей — из определенных чувств, свойств, понятий. Одно из таких понятий — милосердие. Куда чаще милосердие и сочувствие требуются в будничной жизни. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, может быть, требованием, напоминанием о постоянно нуждающихся в этом.
Полностью эту статью вы можете прочесть и прослушать на сайте Народного Славянского радио в рубрике “Озвученные статьи” – http://slavradio.org/cast/miloserdie_…
А здесь смотрите ролик на стих из программы Милосердие – “Завещание старика”.
Желаем всем Добра!
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Источник: www.youtube.com