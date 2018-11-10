Открытым текстом 09.11.2018

Второй человек в печально памятной банде Цапков, несколько лет державших в страхе Кущёвскую станицу и осуждённых за убийство двенадцати человек, включая четверых детей, вновь засветился на всю Российскую Федерацию. На сей раз — за роскошную жизнь.

Опубликованы фотографии Вячеслава Андреевича Цеповяза, осуждённого на двадцать лет лишения свободы. В колонии он ест крабов, икру, другие деликатесы, собственноручно жарит шашлыки на шампурах, то есть запрещённых заключённым колющих предметах, пользуется сотовым телефоном.

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний открытым текстом заявило: снимки сделаны три года назад, служебное расследование давно проведено, виновные наказаны.

Но уже всплыли фотографии 2016 и 2017 годов. Вдобавок за время заключения Цеповяз получил уже 16 (!) официальных благодарностей, то есть может выйти в порядке условно-досрочного освобождения.

Жена Цеповяза, официально разведённая с ним ещё во время расследования преступлений банды, ежегодно переводит на его содержание по меньшей мере три миллиона рублей — причём не на его счёт в магазине внутри колонии, а на какие-то другие счета.

То есть, по сути, подкупает кого-то из сотрудников службы. И тот, кто заживо сжёг восьмимесячного ребенка и вырезал целую семью, вместо тюрьмы оказался в профилактории.

Удивительная мерзость!

Масштабная и страшная.

А теперь Цеповяз отсуживает у жены сельхозфирму — по слухам, надеется купить полную свободу. Открытым текстом призываю пересмотреть дело Цеповяза, а самому ему искренне желаю отправиться на пожизненное в “Белый лебедь”, где условия хотя бы в общих чертах соответствуют его преступлению.

7 ноября — как бы в ознаменование сто первой годовщины нашей революции — в Польше начались учения по захвату нашей земли.

По сценарию операции “Анаконда” около 14 тысяч военнослужащих нескольких стран НАТО проводят боевое слаживание в непосредственной близости от границы с Калининградской областью. Отрабатывают возможности десанта, проверяют проходимость дорог для тяжёлой и крупногабаритной техники. Все боевые и транспортные машины, использованные в ходе учений, останутся в регионе.

Открытым текстом объясняю: переброска техники несравненно сложнее перевозки личного состава с лёгким оружием. В ходе натовских учений последних лет поблизости от нашей границы накоплено уже столько самолётов, танков, боевых машин пехоты, грузовиков, что организовать наступление можно за считаные дни.

Так что же, нас врасплох застанут?

Открытым текстом предупреждаю: есть у нас и спутниковая разведка, и средства радиоперехвата, и — главное! — средства быстрого реагирования, включая самолёты и ракеты, постоянно пребывающие в полной боевой готовности.

На всякий кошмарный случай существует у нас и система мёртвой руки: если даже противник сможет уничтожить центры принятия решений, обезглавить страну — автоматически сработает всё необходимое для ответного удара!

Но на наглость вроде учений “Анаконда” надо отвечать быстро — чтобы все всё поняли! Причём не симметрично, проведением собственных учений, например, по отработке захвата Польши (хотя и на это нелишне намекнуть), а как принято у англосаксов — исходя из собственного представления о прекрасном. Ответить так, чтобы от самой идеи учений по окружению и оккупации Калининграда у польских военных случалась незамедлительная диарея. Ну ведь можем же! Значит — должны.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru