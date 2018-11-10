Обслуживание ядерного реактора под ЛСД

Прекрасная история из цикла нарочно не придумаешь.В США арестованы 15 матросов атомного авианосца "Рональд Рейган" за хранение, распространение и употребление ЛСД.Часть из них подвергнута дисциплинарным взысканиям, по другим еще продолжается следствие по выявлению поставщиков и других распространителей наркотиков среди команды корабля и команд кораблей авианосной ударной группы. Зачинщикам грозят серьезные сроки.Самый цимес этой истории в том, что наркопритон функционировал внутри команды отвечавшей за обслуживание ядерной установки корабля и некоторые из замешанных в употреблении и распространении ЛСД непосредственно занимались ее обслуживанием.Командование 7-го флота заверяет, что благодаря сложным системам защиты реакторов, матросы-наркоманы и дилеры ЛСД не могли нанести ущерб ядерной установке своими действиями.Японцы, у берегов которых постоянно крутится "Рональд Рейган" волнуются, ибо сама мысль, что наркоманы под ЛСД могут обслуживать ядерный реактор внушает тревогу.А помните эти прекраснодушные рассказы о том, что в России алкаши в ушанках обслуживают ядерные ракеты и реакторы. Не то, что в цивилизованных странах…

Источник: colonelcassad.livejournal.com