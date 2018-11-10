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О северо-атлантическом договоре

20:39. 10 ноября 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:


На тему писка Макрона про отдельную от США европейскую армию.
Актуальная статья о НАТО из газеты "Правда". Процентов 10-15 можно заменить на текущий военно-политический актуал и смело размещать в современных СМИ.
Особенно вот это хорошо:

Планы создания мировой американской империи уже достаточно разоблачены. Согласно этим планам, США собираются прибрать к рукам Европу, прочно утвердиться на Средиземном море, подчинить себе Ближний и Средний Восток и обеспечить себе полное и безраздельное господство в бассейне Тихого Океана.

Государства становящиеся участниками Северо-атлантического блока, попадают не только в военную зависимость от США, но закабаливаются также экономически и политически. "План Маршалла" подготовил почву для Северо-атлантического блока. Северо-атлантический блок предусматривает дальнейшее расширение "плана Маршалла". Вывоз вооружений становится важнейшей статьей американской внешней торговли.

Так что то, о чем писала советская пропаганда было благополучно реализовано. И вполне понятно, что в рамках НАТО, европейские фрондеры никакого подлинного суверенитета получить не смогут, потому что в военном, политическом и экономическом отношении они продолжают зависеть от США.
Асад прямолинейно называл это положение европейцов в целом и фрунцзов в частности, рабством, после чего французские министры уже несколько раз на публику тщились показать, что Франция субъектна и независима, хотя если бы это было так, им бы не было нужды это столь часто артикулировать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: газеты, история, нато, правда, ссср, холодная война
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