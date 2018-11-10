О северо-атлантическом договоре

На тему писка Макрона про отдельную от США европейскую армию.Актуальная статья о НАТО из газеты "Правда". Процентов 10-15 можно заменить на текущий военно-политический актуал и смело размещать в современных СМИ.Особенно вот это хорошо:Так что то, о чем писала советская пропаганда было благополучно реализовано. И вполне понятно, что в рамках НАТО, европейские фрондеры никакого подлинного суверенитета получить не смогут, потому что в военном, политическом и экономическом отношении они продолжают зависеть от США.Асад прямолинейно называл это положение европейцов в целом и фрунцзов в частности, рабством, после чего французские министры уже несколько раз на публику тщились показать, что Франция субъектна и независима, хотя если бы это было так, им бы не было нужды это столь часто артикулировать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com