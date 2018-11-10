Музыка, обеспечивающая выраженные целебные эффекты

Головной мозг – это центр управления человеческим телом. Он состоит из двух полушарий: правого (отвечает за интуицию, творческое начало, воображение) и левого (ответственно за вербальную информацию, аналитическое мышление, логику, языковые способности).

То есть правая полусфера мозга обрабатывает информацию интуитивно, визуально и творчески, а левая – путем аналитических размышлений, логики и сложных математических вычислений. Но оба полушария не работают в автономном режиме, а соединены между собой мозолистым телом – сплетением нервных волокон.

Музыка в том числе.

Под ее воздействием активизируется обмен информацией между двумя полушариями мозга, позволяя им работать в гармонии.

Поскольку музыка – это невербальная информация, она воздействует на правое полушарие. Но как только к мелодии добавляются слова, начинается влияние на левую часть органа. Таким образом, любая песня активизирует обе полусферы.

...на фоне прослушивания мелодий у большинства людей улучшается настроение, проходят депрессии, апатия, то есть музыка определенно нравится нашему мозгу.

Исследования показывают, что музыка способна воздействовать на нейронную сеть головного мозга, стимулируя тем самым определенные эмоции и вызывая изменения в настроении. (источник)

Объём крови, перекачиваемый сердцем, может варьироваться от 5 до 30 литров в минуту.

Кровь, перекачанная сердцем, орошает примерно 75 триллионов клеток во всём нашем организме.

За время нашей жизни, сердце перекачивает примерно 1,5 миллионов литров крови.

5% от общего количества крови в текущий момент находится в вашем сердце, 15-20% поступает в мозг и центральную нервную систему, и 22% направляется в почки.

В системе кровообращения взрослого человека насчитывается более чем 4,5 литра крови, которые сердце качает во все ткани из лёгких в течение одной минуты примерно 75 раз.

(источник)

Подборка из 15 композиций классической музыки, обеспечивающей выраженные целебные эффекты.

ВАЖНО! Здесь необходимо подчеркнуть, что речь идёт не о музыкальных пристрастиях (нравится-не нравится), а о терапии - целенаправленном избавлении от конкретных психосоматических проблем.

Для иллюстрации предлагается следующий опыт.

Он состоит из 5-ти шагов:

1. Налейте в стакан питьевую воду, сделайте глоток и поставьте его рядом с проигрывающим устройством.

2. Включите музыку Моцарта и дайте воде ее послушать.

3. Сделайте глоток воды и прислушайтесь к вкусовым ощущениям - вы поймете, что вода изменила вкус.

4. Отлейте немного воды в плошку, а остальное выпейте неторопливыми глотками.

5. Водой из плошки смочите 2 ватных диска - одним тщательно протрите лицо, а другим - одну руку.

Когда все сделаете, произведите проверку результата:

Сравните руки (внешний вид, тактильные ощущения от поглаживания кожи на обеих руках);

Полюбуйтесь нежным розовым цветом на щеках;

Послушайте «песню» кишечника.

Применяйте этот способ омоложения так часто, как вам захочется - и вы увидите его волшебную силу.

Очень бы хотелось объяснить, почему такое мощное воздействие имеет место, но ответа пока нет - ищут. А пока… Есть ли научно обоснованные объяснения «эффекта Моцарта» или нет - неважно. Есть его музыка, которая почему-то лечит, омолаживает и делает нас способными воспринимать красоту. Не будем отказываться от этого подарка.

Примем его с благодарностью гению.

Полностью журнал "Музыка, обеспечивающая выраженные целебные эффекты" можно скачать в группе ВКонтакте "Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека". Членство в медиатеке платное (СИМВОЛИЧЕСКИ, а в ноябре на ваше усмотрение).

Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёх вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Уже выложены следующие журналы:

01. Музыка для снятия стресса

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

11. Закон причинно-следственной связи (кармы)

12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?

13. Суть жизни - Равновесия искать

14. Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ

15. Очевидные признаки паразитарных поражений. Что делать?

Источник: cont.ws