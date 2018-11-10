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Как передать детям настоящие русские традиции. Наталья Малышева и Алексей Орлов

19:21. 10 ноября 2018 Просмотров - 66 Один комментарий Опубликовал:

Русские традиции детям.

Наталья Малышева и Алексей Орлов

В нынешнее время остро встал вопрос:

Чем вызвать интерес детей к русским традициям? Чем увлечь их в мир мудрости наших Предков, познания обычаев, ремесел и многого другого, мимо чего проходят наши дети.

Вот об этом и пойдет речь в этой передаче.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 13911 11967
    Вячеслав 10 ноября 2018 в 20:23 Ссылка Пометить
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    Чтобы что-то кому-то передавать, надо определиться с терминами… Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения…

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