О важности «картины мира»

В известном советском чёрно-белом кинофильме 1945 года, «Пятнадцатилетний капитан», поставленном по одноимённому роману Жюля Верна, из-за предательства коварного бывшего работорговца, а ныне судового кока Негоро, который, чтобы сбить «Пилигрим» с курса, подкладывает под компас железный топор, шхуна вместо Америки приплывает к берегам Африки (Анголы).

Этот пример хорошо демонстрирует, что же такое изменение «картины мира» для конкретной группы людей. Уточним понятие «картина мира», сославшись на пресловутую википедию

«…) Карти́на ми́ра — совокупность основанных на мироощущении, мировосприятии, миропонимании и мировоззрении, целостных и систематизированных представлений, знаний и мнений человеческих общностей и отдельного человека (мыслящего субъекта) о мире (Земле) и мироздании (Вселенной, Мультивселенной), а также о познавательных и творческих возможностях, смысле жизни и месте человека в нём (…)

Россия сейчас находится в столь непростой ситуации во многом из-за того, что реальная «картина мира» сознательно искажена и мы не видим истинных причин свалившихся на нас неприятностей. В качестве причин нашей не лучшей жизни, мы скорее назовём олигархов, вороватых чиновников, силовиков, правительство… Либералы, конечно, добавят и Путина. Но правильно ли наше знание?

В нынешнее время, когда до 80% стоимости компании составляет её репутация, одним из важнейших инструментов в потенциальном столкновении становятся коммуникации. Для нанесения максимального экономического урона противнику, имеющего целью заставить его признать поражение и пойти на условия победителя, или сделать шаги, которых добивается заказчик ключевым фактором стали информационно-психологические операции. Использование информации и технологии её распространения, а также её влияние на психику людей, стало важнейшим оружием 3-й мировой войны. Задача состоит в том, чтобы подавить волю противника, не вступая с ним в войну классического типа, которая будет вызывать, как активное противодействие местного населения оккупантам, так и осуждение большого числа стран. Поэтому сейчас стратеги военного планирования на Западе сосредоточили усилия на новых форматах ведения войны.

«…победа в конфликте низкой интенсивности невозможна без создания благоприятного общественного мнения. Поэтому было введено новое теоретическое положение о том, что применение военной силы в подобных конфликтах является последним аргументом для достижения экономического, политического и информационного воздействия…».

Другим способом изменения «картины мира» стало сознательное искажения точек отсчёта. На примере управления самолётом, мы знаем, что при неверно заданной точке отсчёта, например, поверхности земли, самолёт с почти 100% вероятностью, потерпит катастрофу.

В ХХ веке британцы в корне изменили свой подход к управлению подчиненными территориями, отказавшись от режима прямой оккупации. Режим прямой оккупации приводил к высоким издержкам на содержание силовых подразделений, а самое главное национально-осовободительные движения без труда могли определить истинный источник неприятностей. Новый метод получения денежного потока с территорий вобрал в себя, как создание института «независимых» Центробанков с механизмом «Каренси борд»,

(англ. сurrency board) – это прямое соответствие всей денежной массы национальной валюты страны ее валютным резервам в признанных мировых денежных единицах, а именно долларах США, евро, британский фунт…

так и использование оффшорных схем, получение в концессию недр для разработки, а также работу по договору о разделе продукции, так и иные механизмы вывода ресурсов. Чтобы сделать малозаметным своё участие в управлении территорией была организована подготовка будущих управленцев в западных школах и университетах, где наиболее одаренные и обременённые системой контроля (наличие компромата и/или системы заложников) возвращались в систему управления страны. В случае «выхода из строя» любого «элемента» включается стандартный механизм компроментации через коррупционные механизмы или порочащие связи и заменяется на новый, благо «скамейка запасных» и готовых на всё обычно не пустует.

Фактически, был создан новый инструмент управления, который использовал принцип «постановки помех», используемый, в т.ч. при радиоэлектронной борьбе.

(…) Радиоэлектронное подавление — комплекс мероприятий и действий по срыву (нарушению) работы или снижению эффективности боевого применения противником радиоэлектронных систем и средств путём воздействия на их приёмные устройства радиоэлектронными помехами. Включает радио-, радиотехническое, оптико-электронное и гидроакустическое подавление. Радиоэлектронное подавление обеспечивается созданием активных и пассивных помех, применением ложных целей, ловушек и другими способами (…)

Большинство жителей России определяют в качестве источника своих неприятностей Правительство, Парламент и Путина. Наиболее продвинутые рекомендуют поискать источник повышения пенсионного возраста «дорогих рассиян» в документах Международного валютного фонда. Те, кто прошёл этот уровень игры, обозначает в качестве главного управляющего центра глобализма США. Но верно ли наше представление? Верна ли «картина мира»? Система СМИ и социальных сетей в интернете пока что достаточно эффективно блокирует формирование объективного представления о внешнней системе управления многих стран. Эта система, в том числе, подразумевает и использование новой терминологии, где отношения «хозяин-обслуга-раб» стали называться «однополярным миром».

Владимир Путин. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности

10 февраля 2007 года (17:37), Мюнхен

В.Путин: (…) Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения.

Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри.

И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства.

Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему то учиться не очень хотят.

Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – именно в современном – мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации.

Вместе с тем все, что происходит сегодня в мире, – и сейчас мы только начали дискутировать об этом – это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела – концепции однополярного мира.

А какой результат?

Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик вот об этом очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше – значительно больше, значительно больше!

Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение (…)

Пока мы не найдём Заказчика, а также мозговой центр, отвечающий за разработку всей системы управления, ведущий против России войну нового поколения, мы не сможем найти адекватного ответа и перехватить инициативу в этом противостоянии. Мировой стратегический опыт показывает, что обороняющаяся сторона в конце концов проигрывает, причем Всегда.

В настоящее время принято именно США считать за главного нападающего и контролёра всех процессов в мире. Однако, скорее всего, это заблуждение. Скорее Великобритания больше подходит на почётную роль «мозга» англосаксонского мира, а США — только его «кулаки».

Интересно, что большинство публицистов регулярно ссылаются на это выступление Путина, как доказательство управляющей роли США. Попробуем разобраться в том, что же сказано людьми, обладающих бОльшим объёмом информации, и перевести их слова с русского на русский.

Итак, проясним, что имелось в виду, когда было сказано «…один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена…».

Иак, кто же этот Хозяин, и кто Суверен? Это два разных субъекта или один?

Википедия даёт нам следующую трактовку:

«(…) Суверен (от фр. souverain — «высший», «верховный») — лицо, которому без каких-либо ограничительных условий и в течение неопределённого срока полностью принадлежит верховная власть в государстве(…) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD

Можем ли мы отнести Президента США к категории Суверена? Безусловно нет, т.к. срок его полномочий сознательно ограничен максимум двумя сроками, он является одной из ветвей власти и вынужден проходить к власти через избирательную процедуру. Следовательно, Суверен не может находиться в США.

Тогда посмотрим в другом месте, например, таком, как мировой финансовый центр «Корпорация Лондонского Сити». Только важно учесть, что Сити, или «Корпорация Лондонского Сити» (City of London Corporation), до 10 ноября 2005 года широко известная как «Корпорация Лондона» (Corporation of London), также именуемый «квадратной милей», имеет статус особой территории, на которой законы, издаваемые Парламентом не действуют. Следует обратить внимание и ещё одно примечательное обстоятельство – с 1571 года Сити получил право легально контролировать Парламент, чтобы тот не принял законы нарушающие его интересы. Именно Сити является мировым финансовым центром, благодаря сосоредоточенной в его руках глобальной системе регулирования, определяющей правила игры в глобальных финансах, а также самой закрытой многоуровневой системой оффшорных юрисдикций, скрывающих конечных владельцев активов. Так вот, глава этого надгосударственного обраазования лорд-мэр Лондонского Сити каждый год в Королевском суде в присутствии верховных судей присягает на верность Суверену, а именно британскому монарху

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1821872



Лорд-мэр Лондона

Лорд-мэр Лондона

Lord Mayor of London Должность занимает

Дэвид Вутон

с 2011 Назначается членами гильдий лондонского Сити Срок полномочий 1 год Должностьпоявилась 1189 Первый вдолжности Генри Фитц-Эйлуин

Достопочтенный лорд-мэр Лондонского Сити — существующая в Британии должность. Не следует путать с мэром Лондона; тогда как полномочия лорд-мэра ограничиваются только районом Сити и являются скорее церемониальными, мэр управляет всем Большим Лондоном.

Лорд-мэр является главой Лондонской городской корпорации (администрации района Сити) и избирается ежегодно на Михайлов день собранием 108 традиционных гильдий лондонского Сити…

…На следующий день после вступления в должность организовывается шоу Лорд-мэра; новый лорд-мэр во главе процессии следует в Королевский суд, где присягает на верность Суверену в присутствии верховных судей. Срок полномочий лорд-мэра составляет один год.

В настоящее время должность лорд-мэра является преимущественно церемониальной. Так как лондонский Сити является, в первую очередь, крупным финансовым центром, роль лорд-мэра сводится в основном к поддержке и продвижению финансовых компаний Сити. За год лорд-мэр обычно проводит за границей около 100 дней, посещает в среднем 22 страны и произносит около 800 речей.

Одновременно лорд-мэр является канцлером Лондонского городского университета и, в качестве главы Лондонской городской корпорации, управляет текущими делами Сити с помощью (Городского клерка Лондона), камергера и чиновника Корпорации…

…Впервые должность лорд-мэра учреждена в 1189 году. Первым мэром лондонского Сити стал Генри Фиц-Айлвин де Лондонстоун. В 1354 впервые использован титул «лорд-мэр». Лорд-мэр традиционно избирается населением Сити, а не назначается королём. Срок полномочий традиционно составляет 1 год…

Сити: • Лондонская городская корпорация • Лорд-мэр Лондона • Полиция Лондонского Сити • Банк Англии

Кроме бессрочности своего присутствия на своём посту британский монарх, как Суверен, обладает еще и весьма уникальными для руководителя государства правами…

«Темная сторона Британии»http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/70533/

(…) – английская королева имеет право ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ без законодательных ограничений и без объяснения причин и ни с кем это не согласовывая и не требуя разрешения;

— английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично);

— английская королева имеет право распускать парламент;

— раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее время (то есть фактически формирует политику государства);

— назначать премьер-министра (причем того, кого хочет, а не обязательно главу победившей на выборах партии);

— руководить вооруженными силами и др.

В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС и разведка). Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир, направлять военные действия.

Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и ратифицировать договора, союзы, международные соглашения; парламентские решения не нужны. Суверен также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает иностранных дипломатов.

Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам дел.

Общий закон гласит, что Корона “не может ошибаться”; монарх НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СУДИМ в суде за уголовные преступления.

“Елизавета II, Божьей милостью Королева Соединённого королевства, Канады и других королевств и территорий, Глава Содружества, Защитница Веры” также является и главой англиканской церкви.

Более того все вышеперечисленный полномочия королева имеет не только в Великобритании, но и в Канаде, в Австралии и других странах, где она является главой государства.

Фактически королева контролирует ВСЕ ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может назначать епископов и архиепископов (то есть глава не только светской, но и духовной власти, чего нет нигде в мире, даже в Иране).

БОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НЕТ НИ У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ. Даже корейский “чучхе”, которого “демократические СМИ” выставляют примером диктатора, нервно курит в коридоре.

Более того, внутренней почти абсолютной власти ей не достаточно. Не считая десятков стран Британского Содружества, которые формально независимы, в 16 странах британская королева ОФИЦИАЛЬНО считается главой государства и её представляют НАЗНАЧАЕМЫЕ королевой генерал-губернаторы (…)

(…) Кроме того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльз контролирует так называемый “Островной клуб”, включающий в себя 4000 олигархов из всех стран Содружества. Это финансово-экономический “кулак” британской монархии, стуком которого она может открыть или выбить многие двери.

Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в список 500 крупнейших корпораций мира. И владельцами и главами практически всех этих корпораций являются члены палаты Пэров (…)

Так что мы прояснили, что Суверен в мире есть, и он точно не находится в США, но есть в Великобритании.

Как обстоит дело с наличием Суверена в Российской Федерациии? СМИ часто говорят о суверенитете РФ. Но есть ли он в действительности?

Исходя из приципа разделения властей (три ветви власти – законодательная, судебная и исполнительная), и тем обстоятельством, что Президент, также, как и в США, ограничен двумя сроками подряд, а также выборными процедурами, к тому же российский Президент, властью не является, а является всего лишь гарантом Конституции, можем сделать вывод, что под определение Суверена никто в России также не подходит. Уточним, был ли Суверен на российской земле.

«Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости»

(…) Как известно, одной из основ международного права, является единоличное Высшее естественное Право и Воля единолично Суверена в лице монарха, либо совокупное делегированное право суверенов в лице каждого свободного живого человека, как хозяина своей земли и жизни, связанных общностью интересов и проживающих на общей территории. Оно дополняется Адмиральским, Морским правом и Континентальным Торговым правом, т.е. – Римским правом. Рассмотрим через эту призму что же из себя представляет нынешняя Россия – Российская Федерация и ее, так называемая, Конституция РФ и народ – граждане РФ.

В среде юристов в области международного права принято считать, что РФ является продолжателем СССР, РСФСР и Российской Империи (в дальнейшем – РИ)….Но! Давайте разберемся: кто, когда, кем и чем был, а также какой статус имели субъекты суверенности в действительности? В Российской Империи был один Суверен – Государь – Император Всея (оч. много титулов) Руси. Иных Суверенов – не было! Всё и все были\было его владением (т.е. народ имел статус – подданных\холопов\рабов\имущества).

Этим же определялся и такой важнейший международный статус как Государственный Суверенитет Российской Империи и он был выражен в виде – Права единоличного Суверена на Российскую Империю. Таким образом, государственный суверенитет Российской Империи – есть право, сформированное на основе единоличного Высшего Права Суверена – Государя, который являлся владельцем всего и всех (как в любой Империи). В тоже время, как указывалось выше, государственный суверенитет может брать свои истоки не от единоличного права Суверена, а являться производным от добровольного и всеобщего решения всех (Суверенов) в лице каждого о делегировании части своих прав Суверена, т.е. Мужчины или Женщины, Свободного, Живого человека, Хозяина своей жизни и Учредителя и Бенефициара своей персоны, Хозяина своей земли (в нашем случае земли Русской), как носителя Безусловного, Непрерывного Высшего Естественного права, Высшей воли и Власти на Земле!

Вот так пафосно все звучит, но, тем не менее, это есть определение Суверена, так что без этого никуда не денешься и без реализации данный факторов суверенности – невозможно быть полноценным субъектом международных правоотношений и обладать полной правосубъектностью. В международном праве все вышеперечисленные и неразрывно связанные между собой составные части и источники возникновения состояния суверенности являются общепризнанной основой, получившей отражение в нормах международного права, необходимой для признания о наличии у страны государственного суверенитета.

А получили ли отражение вышеперечисленные факторы суверенности в нынешней, так называемой, «Конституции РФ»? Нет, отражения в полной мере не получили и не могли его получить в силу отсутствия суверенитета у РФ. Тогда о какой «суверенной государственности РФ» можно вообще говорить и как можно строить на этом свою государственную внутреннюю и внешнеполитическую деятельность? Как же так получилось? Все в истории нашей страны имело свое начало и случилось не вдруг, а обусловлено причинно-следственными связями и последствиями, наступившими в связи с происшедшими в мире некими историческими событиями.

Потеря государственного суверенитета Российской Империей стала возможной в результате, надо сказать, выдающейся и успешной спецоперации «бриттов», состоявшей из целой цепи событий, приведших к потере государственного суверенитета РИ, закончившейся переходом Прав Суверена над Российской Империей в пользу – Георга V, Короля Великобритании (переводится, как «земля завета») в результате спланированной британцами в конце февраля начале марта 1917 года, так называемой, «Февральской буржуазно-демократической революции» (…)

(…) исследуемые нами события обусловлены не развитием общественных производительных сил, как утверждают «ученые» историки, а обусловлены корыстным мотивом, связанным с отстранением от престола Николая II и захватом власти Суверена в Российской Империи королем Великобритании. Фактически заключительная фаза «спецоперации» началось 2(15) марта 1917 года с отречения царя Николая II от Российского престола в пользу своего младшего брата Михаила (великого князя Михаила Александровича), который 3(16) марта 1917 года подписал Акт о непринятии престола (и Суверена) Российской Империи, поставив решение судьбы будущего государственного устройства России в зависимость от решения Учредительного собрания, которое через агентов влияния контролировали британцы.

Сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием прямых и безусловных престолонаследников Российской Империи и тем, что право Суверена обладает свойством непрерывности, воспользовался Король Англии Георг V (двоюродный брат Николая II), который с помощью предателей России – британских агентов влияния во главе с Милюковым 4(17) марта 1917 года, тайно получил и оформил соответствующие права единоличного Суверена на Российскую Империю. Фактически под юрисдикцией Англии на территории Российской Империи вместо полноценного суверенного государства была создана колония – «британская фактория»! Новая тайная колония Британии получила сначала Временное Правительство России/РИ (ВПР), потом «Директорию», прикрытую ширмой провозглашенной 1(14) сентября 1917 г. Российской Республики, которая под руководством британских агентов влияния «Керенского/Милюкова и К» приступила к тайному осуществлению функций руководящего органа колониальной администрации в бывшей Российской Империи.

Когда задача скрытой легитимации по передачи прав Суверена Российской Империи от одного Суверена – другому (по факту заявленного Георгом V Права на обеспечение непрерывности престолонаследия) была оформлена, архивы, документы, печати были вывезены. Временное Правительство России/«Директория» – колониальная администрация в РИ из России – уехала, и тайно оформила передачу территории под фактическое управление верхушке большевиков, которые были такими же агентами «земли завета»!

Керенский, в отличие от выдуманного исторического «факта» о бегстве в женском платье из Зимнего Дворца, за несколько часов до того, как в Зимний ворвались матросы – с почетом уехал из Питера на царском «Роллс-ройсе». В тот момент, когда «бежал матрос, бежал солдат, стреляя на ходу», Керенский был уже в Пскове, в штабе Северного фронта, откуда имитировал наступление казачьего генерала Петра Краснова на Петроград, наступление которого было остановлено красногвардейцами. Те же Керенский\Милюков с такими же агентами “завета” – «Троцким и К» устроили революционное шоу с выстрелом «Авроры», представив захват власти ( по сути – «цветную революцию»), якобы, происшедший в результате бунта матросов «Балтийского Флота». Это «шоу» с бунтом на кораблях Балтийского флота и неподчинением военно-морскому командованию было осуществлено с далеко идущей целью и серьезными юридическими последствиями.

Оно было срежиссировано для того, чтобы в будущем Георг V от имени Морского командования Российской Империи и в правовых рамках того же Адмиральского морского права (Король Британии Георг V еще c 1910 г.- являлся адмиралом русского флота!!!) и одновременно от имени Суверена над Российской Империей имел юридическую возможность в нужное время заявить в Международном Суде и Высоком\Королевском Лондонском суде об официальном судебном признании своих прав Суверена на Российскую Империю (…)

(…) 31 декабря 2021 года заканчиваются 99 лет на права РСФСР как временного государственного образования, что дает право Елизавете II как Суверена на Российскую Империю, РР и РСФСР с правами и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и по 31.12.2022 г.

31 декабря 2021 года заканчиваются 99 лет существования СССР, а 31 2022 года, все права РСФСР\СССР, что дает все права Елизавете II как Суверена на Российскую Империю, РР и РСФСР\СССР с их правами и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и по 31.12.2022 г. С 31.12.2022 года, Россия официально становится колонией Великобритании, а ее народы -рабами\имуществом британской короны! (…)

(…) Уважаемые граждане СССР, Конституции СССР и РСФСР – действуют здесь и сейчас! СССР не ликвидирован! Нет никаких доказательств и юридически правомочных документов подтверждающих ликвидацию СССР и РСФСР! Вот такую злую шутку сыграла с «агентами завета» и их «Сувереном» – самонадеянность и юридическая безграмотность продажных исполнителей! И это еще не все! Еще одна огромная проблема у тайного Суверена над нашей страной состоит в том, что Б.Ельцин и Н.Рябов (бывший Председатель ЦИК) умерли и поэтому проводить предварительное расследование и тратить годы на признание их действий преступными – не нужно! Достаточного одного росчерка пера на бумаге в виде решения суда! (Действия же пособников могут быть выделены в отдельное уголовное производство и расследованы в порядке закона). Поэтому по той же причине сейчас для Суверена РИ – Елизаветы II очень важно, чтоб как минимум до 17 марта, а лучше до 31 декабря 2021 года, не умер М.Горбачев! (Иначе тогда у Великобритании возникают проблемы с ее суверенностью над РИ\СССР и проблемы с «факторией» – РФ могут быть решены в результате простого росчерка пера судьи! ) Почему? Да потому, что изобретение должности – Президент СССР, – это тоже правовой провал «агентов завета»! (…)

Но кроме того, что британская корона осуществила успешную попытку получения контроля над активами Российской империи, есть другое весьма примечательное обстоятельство, в своё время она сама (на тот момент Англия) из-за долгов потеряла суверенитет и вошла в состав Русского Царства (так называлось государство, находившеся на части территории Российской империи до её образования).

О размере долгов Англии (в тот момент Великобритании не существовало) говорят лишь несколько цифр, которые мы находим на королевском сайте Великобритании…

https://www.royal.uk/elizabeth-i

(…) Несмотря на то, что она держала жесткий контроль над государственными расходами, Елизавета оставила долги своим преемникам. По имеющимся сообщениям, войны, во времена правления Елизаветы стоили более 5 миллионов фунтов стерлингов (по ценам того времени), которые не могли сравниться с доходами Короны – в 1588 году, например, общий годовой доход Елизаветы составлял около 392 000 фунтов стерлингов (…)

Чтобы понять размер долга, стоит также сказать, что размер годового жалования одной из важнейших должностей в Лондонском Сити под названием «Напоминатель» в нижней палате Парламента (The Remembrancers of the City of London) составлял 50 фунтов стерлингов в год.

Что касается истории потери Сувереном Русского Царства суверенитета над своей землей и активами, а также последующее образование Российской империи, то ранее на Правосудия.НЕТ это было описано следующим образом

«Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости»

(…) Пожалуй, следует начать с Иоанна IV Васильевича Рюриковича-«Грозного», который как Царь-Государь Российский/Русский, – законно ИСТРЕБОВАЛ ДОЛГИ с Ватикана и Британского Королевства, которые ссудило деньгами Российское Царство(брали в долг при Иване III, Василии III Ивановиче – отце Ивана IV Грозного). При этом, оба должника оказались не платежеспособны! В результате чего, оба потеряли свой суверенный государственный статус и стали вассалами русского Царя! А Британское Королевство юридически было включено в состав Русского Царства! Выказывая уважение Британии и Елизавете I-й, – «Иван Грозный» предложил ей брак, с сохранением её суверенитета над Британским Королевством, но она отказалась! Тогда, после подписания в 1555 году Договора «О вхождении Англии/Великобритании в состав Русского Царства на правах обособленной Провинции» и в знак присоединения Британии к Русскому Царству и ликвидации её полного гос/суверенитета, в Москву была вывезена большая Государственная Королевская Печать и Британия стала суверенна только как субъект торгового адмиральского\морского права! Ватикан же, под угрозой банкротства и ликвидации, предпринял попытку восстановить свой суверенитет через брак Грозного с католичкой (с его подчинением и/или переходом в католичество или рождением детей, наследников Трона,- католиков) но «операция» не удалась. К стати, И.Грозный в 1575 году, объединил престолы Русского и Арийского (трон «Царя-царей» находился в Персии\Иране, в г. Кум) Царств, временно (объявил «опричнину», то есть – аудит, в связи с не погашенным и просроченным долгом по займу у «Царя-царей», уступив в его пользу трон и удалился в «Александровскую слободу») уступив престол С.Бикбулатовичу, – племяннику «Царя-царей» и получив его от него обратно, через списание долга и «священный, братский, царский союз»! Тогда было принято решение о государственном перевороте в Российском Царстве с помощью иезуитов, активно внедрявшихся во все сословия Руси и агентов среди бояр и верхушки церкви, многие из которых стали тайными католиками либо протестантами. Отравление и убийства Грозного, его сына и прочих «неугодных Ватикану наследников РЦ»,- Рюриковичей/Бикбулатовичей, удались и на трон РЦ был посажен Борис Годунов, который имел не очень очевидные права на трон, но и он не захотел «выполнять пожелания своих католических добродетелей» и продолжил прежний государственно-политический курс Русского Царства (РЦ). В результате, Ватиканом и его агентами в Москве, было принято решение на полную смену госустройства с заменой Суверенного Русского Царства (СРЦ) на подчиненную Ватикану/ Риму Российскую Империю (РИ), с целью не допустить банкротства и ликвидации Ватикана! Для этого, была разыграна карта со «Лжедмитриями» и под прикрытием этого и были ликвидированы и Годунов и все явные сторонники Русского Царства. В результате «Смутного времени, продлившееся собственно со смерти Ивана Грозного, в 1584 году до избрания на трон, с помощью «5-й колонны» Михаила Юрьева-Романова в 1613-м (хотя ее отголоски и разные «утряски», продлились, по мнению историков аж до 1618 года) и включившее в себя и «болезного» Федора Иоанновича, и Годунова, и Шуйского, и Семибоярщину, и двоих Лжедмитриев и много еще чего, https://stranniksenya.livejournal.com/2926914.html была учреждена управляющая Российским/Русским Царством структура,- Российская Империя! С 1612 по 1721 гг. фактически тайно, «в бумагах», чтоб сокрыть от народа истинный статус и характер новой власти, а с 1721 года явно и открыто, когда лютеранин Петр I провозгласил создание Российской Империи! Таким образом, в РЦ была тайно узурпирована власть и создан подчиненный Ватикану субъект международного права и потому права Русского Царства и требования к Ватикану(и другим), как должнику, были отложены на 300 лет! Дело в том, что Империя – высшая форма юридического лица в римском и торговом праве и может существовать в отличие от всяких там «ООО», «АО», «ОАО», «LTD», «PLCI», «AG», «GMBX» и т.д. не 99-100 лет(99 лет + 1 год в режиме ликвидационного баланса), а 300 лет!(+ 5 лет в режиме ликвидационного баланса и закрытия!) К стати, первым Лжедмитрием были подписаны документы, «о передаче в управление активов Русского Царства» неким «голланско-веницианским финансистам, от чего в 1613 году возник…«Стандарт Чартер Банк»!, Где с аккумулированы все деньги королевских семей мира!https://oko-planet.su/first/305597-bank-baruhov-centralnyy-bank-centralnyh-bankov-mira.htmlhttps://vk.com/topic-13181456_27867243

Таким образом, после госпереворота в РЦ, захвата власти и учреждения новой формы управления и хозяйствования в виде РИ, в результате которой все попало в руки агентов Ватикана, – тайных католиков/лютеран/протестантов, все фактические активы СРЦ стали основой новой мировой денежной эмиссии под названием «300-летний Имперский Траст 1612/13 г.»! При этом, все активы и правотребования РЦ были юридически сохранены и отложены до окончания этого «Траста» в 1913 г. и возможности возрождения РЦ в 1918 г.! (+ 5 лет на подведение итогов и сведение ликвидационного баланса) При этом, становилось возможным или восстановление СРЦ, – через правотребование прямых и законно признанных наследников по линии Рюриковичей/Бикбулатовичей или учреждение Нового Суверенного Государства с правами за все 7426 лет существования нашей государственности (на 1918 год) ! При этом и Ватикан, и РИ и прочие «управленцы», должны были бы покрыть долги за пользование активами РЦ как в прошлом так и «за 300- летний период управления!» (…)

Мы определили, что на Земле найден единственный Суверен – это Королева Великобритании. Но, как всегда, всё скрывается в деталях. Монархи бывают разные, удачливые и неудачливые, умные и не очень, транжиры и накопители, но почти все любят жить на широкую ногу и вести завоевательные войны. Всё это требует денег, причём весьма немалых. Ободрав подданных за счёт налогов, в поисках новых источников монархи обращались к держателям бизнеса, произрастающего на ссудном проценте. И вот здесь скрывается много интересного и совсем мало исследованного. Обратите внимание, что после норманнского завоевания Англии, когда, по сложившейся традиции, победителю достаётся всё, Король Англии признал ранее сложившийся особый статус Лондонского Сити, зафиксировав это в особом чартере (Хартии) еще в 1067 году, как особой территории («квадратная миля»), на которой законы, издаваемые Парламентом не действуют. Во времена правления Елизаветы Iтоже произошло нечто нестандартное, когда Королева была вынуждена за что-то «продать часть суверенитета», ограничив права Парламента по контролю за деятельностью Корпорации Лондона (Сити). С 1571 года Сити получил право легально контролировать Парламент, чтобы тот не принял законы нарушающие его интересы.

КорпорацияЛондонскогоСити(City of London Corporation)

(…) Корпорация Лондонского Сити (CityofLondonCorporation), до 10 ноября 2005 года широко известная как Корпорация Лондона (CorporationofLondon), но в этот день Корпорация объявила, что с 3 января 2006 года ее неофициальное название будет – Лондонский Сити или Корпорация Лондонского Сити (CityofLondonCorporation) (…)

(…) Существует не сохранившийся отчет о чартере (хартии), впервые устанавливающий Корпорацию как юридический орган, но Сити считается включенным по рецепту, что означает, что закон предполагает, что он был включен, поскольку он так долго считался таковым (например, Magna Карта утверждает, что «Лондонский Сити будет иметь / пользоваться своими древними свободами»). [6] Корпорации Лондонского Сити (CityofLondonCorporation) были предоставлены различные привилегии со времён норманнского завоевания , [7] [8] и первый подписанный Корпорации Королевский чартер (Royal Charter) датируется приблизительно 1067 годом, когда Вильгельм Завоеватель предоставившей гражданам Лондонского Сити Чартер, подтверждающий права и привилегии, которыми они пользовались со времен Эдуарда Исповедника. Многочисленные последующие Королевские чартеры на протяжении последующих веков подтвердили и расширили права граждан Корпорации Лондонского Сити (CityofLondonCorporation)(…)

(…) Корпорация уникальна среди британских местных органов власти за ее непрерывное юридическое существование на протяжении многих веков и за то, что она имеет право изменять свою собственную конституцию, которая принимается Актом на общем совете (…)

Здесь стоит сделать отступление. В своих изысканиях, как известные персоны и аналитики от политики, так и авторы публикующие свои суждения на просторах интернета, не подходят с должной критичностью к «историческим свидетельствам», воспоминаниям, дневникам и летописям, а очень зря… Если на наших глазах на наших современников выливаются потоки лжи, которые могут быть легко опровергнуты, то что же говорить об исторических событиях, тем более отстоящих от нас на уже изрядном отдалении, исчислямом сотнями лет? Один из недавних примеров, также связанных с Англией, опубликованный на фейсбуке.

Дмитрий Миропольский

О НЕИЗБЫВНОМ

Уроки истории никого ничему не учат, потому что никто не учит уроков истории.

Джайлс Флетчер, в конце 1580-х годов бывший послом британской королевы-девственницы Елизаветы при дворе Московского царя Фёдора Иоанновича с куратором его Борисом Годуновым и переживший многие неприятности, – о русских простолюдинах.

* * *

Я нередко видел, как они, разложа товар свой (как то: меха и т. п.), всё оглядывались и смотрели на двери, как люди, которые боятся, чтоб их не настиг и не захватил какой-нибудь неприятель. Когда я спросил их, для чего они это делали, то узнал, что они сомневались, не было ли в числе посетителей кого-нибудь из царских дворян или какого сына боярского, и чтоб они не пришли со своими сообщниками и не взяли у них насильно весь товар.

Вот почему народ (хотя вообще способный переносить всякие труды) предаётся лени и пьянству, не заботясь ни о чём более, кроме дневного пропитания. От того же происходит, что произведения, свойственные России (как было сказано выше, как то: воск, сало, кожи, лён, конопля и проч.), добываются и вывозятся за границу в количестве, гораздо меньшем против прежнего, ибо народ, будучи стеснён и лишаем всего, что приобретает, теряет всякую охоту к работе.

Дмитрий Миропольский Джайлс Флетчер (1548-1611) через три года после того, как в 1588-м побывал при дворе Московского царя Фёдора Иоанновича, написал книгу Of the Russe Common Wealth. Своим довольно пасмурным общим настроением она обязана, в первую очередь, неудаче дипломатической миссии, которую возглавлял автор. Ну, и особенностям России, конечно :-)

За последующие четыре столетия это сочинение весьма редко и неохотно публиковали как в Англии, так и в России, несмотря на колоссальный объём ценных и зачастую уникальных сведений про молодое русское государство. Никому эта правда не нравилась (…)

Находим эти книги, написанные авторами во времена Русского Царства, где мы видим, что даже в аннотации серьёзного исторического издания не даётся подробного пояснения об исторических обстоятельствах, в которых оно писалось, какую группу влияния представлял автор и его предполагаемый интерес в искажении реальной «картины мира». Всего этого, к великому сожалению, мы не найдём в описании… А при получении подобной базовой информации и формируется «картина мира», те самые точки отсчёта, что позволяют нам считывать нужную информацию хоть с собственных источников, хоть с откровенно враждебных. Итак, вот книги того времени, которые посвящены Русскому Царству, где среди авторов и тот самый Джильс Флетчер

Московия при Иване Грозном глазами иноземцев

Московия при Иване Грозном глазами иноземцев (пер. Сергей Михайлович Середонин, …) (и.с. История. География. Этнография) 2433K, 234с. (скачать fb2) - Джильс Флетчер - Генрих Штаден - Альберт Шлихтинг - Иоганн Таубе - Элерт Крузе

ISBN: 978-5-91678-206-6

Год издания: 2014

Серия: История. География. Этнография

Издательство: Ломоносов

О ГОСУДАРСТВЕ РУССКОМ

http://avidreaders.ru/book/o-gosudarstve-russkom.html

Флетчер Джильс

Жанр: История. Исторические науки

ISBN: 5-8159-0195-4

Год издания: 2002

Издательство: Захаров

О книге “О государстве Русском”

Сочинение Джильса Флетчера «Of the Russe Common Wealth» («О Русском Государстве») появилось в Лондоне в 1591 году.Сочинение Флетчера делится на три части: в первой части даются сведения о космографии, географии и природе страны (гл. I–IV); вторая содержит в себе характеристику государственного строя (гл. V–XIII), суда (гл. XIV), военных сил (гл. XV–XX) и церковного устройства (гл. XXI–XXV) Московского государства; наконец, в третьей части рассматривается экономический и частный быт русского народа (гл. XXVI–XXVIII).По ясности и стройности изложения, по богатству содержания, по образованности автора (который был доктором прав) книга Флетчера занимает почетное место среди сочинений иностранных писателей о России в XVI веке.Несмотря на одностороннюю окраску, приданную автором своему описанию, на тенденциозность многих его известий, на поспешность делаемых им обобщений, книга Флетчера является незаменимым источником сведений о состоянии Московской Руси после царствования Иоанна Грозного, и изучение ее необходимо для всякого занимающегося историей России в XVI столетии.

Или есть такое описание этой же книги

О государстве Русском, или образ правления Русского Царя (обыкновенно называемого Царем Московским). С описанием нравов и обычаев жителей этой страны

https://my-shop.ru/shop/books/1819000.html?partner=07290&pin=2795193001610353987&utm_content=topadvert_2_block-name_h-list_click-id_200_pin_2795193001610353987

Книга английского дипломата Джайлса (в старых источниках Джильса) Флетчера «Of the Russe Common Wealth» («О государстве Русском») представляет собой подробное описание Русского царства XVI века. Это сочинение впервые было издано в Лондоне в 1591 году и с тех пор стало одним из главных источников, освещающих государственное управление, общественные нравы и быт России того времени. Изучение данной книги необходимо для каждого, кто занимается историей России в XVI столетии. Книга будет интересна как специалистам-историкам, так и широкому кругу читателей, увлекающихся историей Русского государства.

Чтобы понять мотивацию в именно таком представлении Русского Царства (Московской Руси в версии Дажйлса Флетчера) нужно знать кто же этот автор, причины его отношения к стране, а также задачи, которые перед ним стояли (от имени группы, которую он представлял). И тут начинается самое интересное. Оказывается Флетчер не очень обычный посол, он, в том числе, представлял и интересы Корпорации Лондонского Сити. К тому же надо помнить, что монопольное право на все торговые сношения с Русским Царством получило первое в мире акционерное общество «Компания «Московия» (Muscovy Company), на основании королевского чартера 1555 года дававшего права на колонизацию территории. Флетчер прибыл в Москву в 1588 году, перед этим поработав в Парламенте Англии, и уже как два года занимая пост напоминателя из Лондонского Сити (the Remembrancer of the City of London), офис которого он занимал непрерывно с 1586 аж до 1605. В 1588 году он был направлен послом в Россию, можно предположить, что направляли его акционеры «Компания «Московия» из узкого числагражданthe City of London,чтобы восстановить договор с русским царем Федором I.Интересно, что Википедия скромно умалчивает о реальной роли Джайлса Флетчера в России, хотя кое что почерпнуть можно.

https://en.wikipedia.org/wiki/Giles_Fletcher,_the_Elder

Джайлс Флетчер, старейшина (ок. 1548-1611), был английским поэтом и дипломатом, членом английского парламента .

Джайлс Флетчер «Заглавная страница истории России», 2-е изд.(1643)

Джайлс Флетчер был сыном Ричарда Флетчера, викария епископа Стортфорда . [1]

Флетчер родился в Уотфорде , Хартфордшир . Он провел свою раннюю жизнь в Кранбруке, прежде чем войти в Итон-Колледж около 1561. Оттуда Флетчер продолжил свое образование в Королевском колледже в Кембридже , где он был назначен в 1568 году и получил степень бакалавра в учебном году 1569-70. [1]

Изучая греческий язык и поэзию, Флетчер внес вклад в перевод нескольких из рассказов Демосфена . 22 марта 1572 года Флетчер стал преподавателем в королевстве и занимал эту должность до марта следующего года, пока не стал лектором по-гречески, должность, которую он занимал до истечения срока майклама 1579. Постоянно поднимаясь по служебной лестнице в академии, Флетчер поднялся до декана искусства, высшей позиции, которую он должен был достичь у королей, в 1580-81 годах. Однако это не продлится долго, потому что он решил жениться, заставив его отказаться от своей стипендии. 16 января в его отцовской церкви он женился на Джоан Шифе (JoanSheafe). Вернувшись в Кембридж позже, он получил степень доктора юридических наук. После достижения его юридической степени семья обосновалась в Кранбруке, где семья снова объединилась. 8 апреля 1582 года, Джайлс и первый ребенок Джоан, Финеас , были крещены. В том же году Джайлс был назначен канцлером Сасексской епархии.

В 1584 году Флетчер был избран в парламент, который начался 23 ноября, для Winchelsea , одного из портов Cinque .Именно в этот момент Флетчеров навсегда отозвали домой в Лондон. Во время пребывания в парламенте Флетчер работал в трех комитетах. В 1586 году Флетчер был назначен напоминателем из Лондонского Сити (the Remembrancer of the City of London), офис которого он занимал до 1605. [2] В 1588 году он был послом в России , чтобы восстановить договор с царем Федором I России .Флетчер опубликовал трактат «О государстве Русском» (1591) (OftheRusseCommonWealth ). Договор, действие которого надо было восстановить, в основном касался английской торговли, и прежде чем он отбыл, королева Елизавета сделала его Мастером Запросов (MasterofRequests).Отчет Флетчера дает яркое описание российского мира до 1600 года.

В мире он более известен своим сонетом Licia . Он также является отцом поэта Джайлса Флетчера младшего .

Ссылки [ edit source ]

^ :a b “Fletcher, Giles (FLTR565G)” . База данных выпускников Кембриджа . Университет Кембриджа. ^ http://www.british-history.ac.uk/no-series/index-remembrancia/1579-1664/x-xv «ОгосударствеРусском»(Of the Russe Common Wealth). Или, Манер gouernement Императора Руси (обычно называемый Императором Московии) с манерами и модой людей этого графства , Лондона (1591), факсимильной перепечатки (1966) (OftheRusseCommonWealth. Or, Maner of gouernement of the Russe emperour, (commonly called the Emperour of Moskouia) with the manners, and fashions of the people of that countrey, London (1591), facsimile reprint (1966)) Английские произведения Джайлса Флетчера Старшего , Университет Висконсина Пресс, Мэдисон, 1964

https://www.british-history.ac.uk/no-series/index-remembrancia/1579-1664/x-xv

The Remembrancers of the City of London

A List of the Remembrancers of the City of London, from the creation of the Office.

(…) 1586. Джайлс Флетчер, DCL (GilesFletcher, D.C.L.,), (fn.1), назначенный Общим советом по просьбе королевы Елизаветы, обязанности и заработная плата должны быть установлены судом Олдермена, 21 января 29 г. Елизавета, 1586.

Journal 22, fol , 77 Б .

Принят и приведен к присяге Судом Олдермена. Заработная плата фиксируется на уровне 50 фунтов в год(Salaryfixedat50l. yearly), 26 января 1586 года.

Справочник 21, пл. 384 В .

Он сдал свой офис по почте, а Чемберлен направил в отношении его истинного и верного служения городу, чтобы он заплатил ему 200 марок (200 marks) в качестве подарка Суда и оправдал его за связь на 15 л ., Из-за Сити, 2 июля, 1605.

Справочник 27, пл. 41 Б .

Доктор Хоукинс признан Судом Олдермена помощником доктора Флетчера, 7 октября 42 года, Елизавета, 1600.

Репертуар 25, т. 157 В .

Клемент Эдмондс, Джентльмен, признан коллегой и помощником доктора Флетчера, 5 мая, 43 Елизавета, 1601.

Репертуар 25, т. 228.

Климент Эдмондс признан и дал клятву в качестве коллеги и помощника доктора Флетчера, чтобы получить половину пошлины и долга, 1 октября, 43 Елизавета, 1601.

Репертуар 25, фол. 282.

1605. Климент Эдмондс, джентльмен, признал и присягнул 2 июля 3 Джеймса I., 1605. Зарплата, 100 л .

Репертуар 27, пл. 41….

…

Сноски

1 . Для биографического описания этого ученого и выдающегося дипломата, автора, поэта и путешественника, а также извещения о его не менее известных сыновьях и племянниках, поэтах и ​​драматургах, см. Его «Русское Содружество»; или «Учет России в конце XVI века» («RusseCommonwealth; or, anAccountofRussiaatthecloseoftheSixteenthCentury», опубликованный Обществом Хаклнита (theHaklnytSociety) в 1856 году под редакцией Эдварда А. Бонда, эсквайра (EdwardA. Bond, Esq.), ныне главного библиотекаря Британского музея, который во введении представил много интересных сведений в отношении него. С тех пор они были дополнены преподобным Александром Б. Гросатом (theRev. AlexanderB. Grosart)в его введении к стихам доктора Флетчера, опубликованным в «Fuller Worthies Library», том. III. (1871 г.). См. Также «Оригинальные письма выдающихся литературных людей с заметками и иллюстрациями сэра Генри Эллиса», опубликованные Обществом Камдена в 1843 году. Г-н Бонд предполагает, что назначение д-ра Флетчера в качестве Remembrancer было сделано по возвращении из его посольства в Россию, который, как утверждается, состоялся в 1588 году, и в этот момент г-н Гросарт следует за ним. Эти записи, однако, показывают, что он был назначен по просьбе королевы 19 января 1586 года. ( Vide Letter 573, том I. стр. 282.) Его отставка офиса датирована 2 июля 1605 года.

Интересно, что хранителя государевой печати («печатником») был назначен в феврале 1561Висковатый, за что иностранцы именовали его канцлером, как указано на Странице МИДа в Википедии

Одна из главных задач Напоминателя (The Remembrancer) являеющегося одним из главных сотрудниковКорпорации Лондонского Ситиэто канал общения между лордом-мэром и Лондонским Сити, с одной стороны, и Сувереном, королевским домом и парламентом - с другой. Так что Джайлс Флетчер был не просто послом. У посланца Королевы и Сити была поставлена цель акционерами и Сувереном, восстановить работу в Русском Царстве по Королевскому Чартеру «Компании «Московия». Это публичная часть, но наверняка была и тайная, которая была м.б. более значимой. Видимо долги Короны и самого Сити сильно поджимали и дело нетребовало отлагательства. А отношение к народу и системе управления на Руси имело долговременные цели. Их чётко сформулировал Андрей Фурсов в названии своей концепции «психоисторическая война». Колонизируемые народы считались имуществом по праву первооткрывателя

https://en.wikipedia.org/wiki/City_Remembrancer

Напоминатель (The Remembrancer) является одним из главных сотрудниковКорпорации Лондонского Сити; Появление этой должности восходит к 1571. Его традиционная роль – это канал общения между лордом-мэром и Лондонским Сити, с одной стороны, и Сувереном ,королевским домом и парламентом - с другой. Напоминатель (The Remembrancer) также является церемониальным офицером города и начальником протокола …

…The Remembrancer является парламентским агентом, и поэтому он может наблюдать за работой Палаты общин из нижней галереи перед председательствующим спикером . [3] Однако это не дает возможности участвовать в судебном разбирательстве или влиять на него. [1]

Корпорация в целом и Remembrancer, в частности, не имеют права отменить Парламент, который имеет право принимать законы, затрагивающие Сити…

(…) Список Напоминателей Лондонского Сити (City Remembrancer) [5]

1571-1584 - Томас Нортон

1584-1587 – нет назначения

1587-1605 - Джайлс Флетчер Giles Fletcher

1605-1609 – Климент Эдмондс

1609-1619 – Уильям Дьос

1619-1633 – Роберт Бэкон

1633-1643 – Томас Уайзман

1643-1646 – нет назначения

1646-1647 – Томас Скиннер

1647-1657 – Уильям Пуллен

1657-1659 – Джон Хинд

1659-1660 – Джон Тофэм

1660-1662 – Джон Райт

(…)

В статье в The Guardian о нереформированном характере Лондонской корпорации Джордж Монбиот высказал следующие претензии:

« Лондонский Сити – единственная часть Британии, над которой парламент не имеет полномочий. В одном отношении, по крайней мере, Корпорация выступает в качестве вышестоящего органа: она налагает на Палату общин фигуру, названную remembrancer: официальный лоббист, который сидит за председательствующим спикером и гарантирует, что, как бы ни думали наши избранные представители, права и привилегии Сити будут защищены. [9] »

(…)

Что скрывается за названием «королевский чартер», который получали компании и, в частности, «Компания «Московия»?

https://wikivisually.com/wiki/Chartered_company

Дипломированная компания являющаяся объединением , созданная инвесторами или акционерами с целью торговли, разведки и колонизации …

Известные зарегистрированные компании и их сокращения / годы образования

…Чартеры Английские короны (English crown charters)

Этот пример демонстрирует, как в Англии коммерческая структура Лондонского Сити (the City of London), входила в состав системы государственного управления, подчиняя многие решения своей воле. Это стало особенно заметно после создания Банка Англии

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_England

(…) Банк Англии является центральным банком в Соединенном Королевстве и модель , на которой было основано большинство современных центральных банков. Основанный в 1694 году как банкир английского правительства и все еще один из банкиров для правительства Соединенного Королевства , это восьмой по величине банк в мире . Он был в частной собственности акционеров с момента его основания в 1694 году, пока он не был национализирован в 1946 году. [2] [3]

Банк стал независимой общественной организацией в 1998 году, полностью принадлежащей казначейскому солиситору от имени правительства [4], но с независимостью в установлении денежно-кредитной политики. [5] [6] [7] [8]

Банк является одним из восьми банков, уполномоченных выдавать банкноты в Соединенном Королевстве , имеет монополию на выпуск банкнот в Англии и Уэльсе и регулирует выпуск банкнот коммерческими банками в Шотландии и Северной Ирландии. [9](…)

(…) Создание банка было обосновано [ разъяснение необходимости ] Чарльзом Монтегю, 1 - м графом Галифакса (CharlesMontagu, 1stEarlofHalifax), в 1694 году. План 1691-го года, который был предложен Уильямом Патерсономтри года ранее, еще не был принят к действию. [16] (Следует, однако, отметить, что за 58 лет до этого события, в 1636 году, королевский финансист Филипп Бурламачи (PhilipBurlamachi) предложил ту же идею в письме, адресованном сэру Фрэнсису Виндебанку (SirFrancisWindebank).) [17] Он предложил кредит в £ 1,2 м – правительству; в свою очередь, подписчики долны будут включены в качестве Губернатора и компании Банка Англии с долгосрочными банковскими привилегиями, включая выпуск банкнот. Королевский чартер (royalcharter)был выдан 27 июля по прохождению закона Тоннажа от 1694года (TonnageAct1694). [18] В то время государственные финансы находились в таком тяжелом состоянии [19], что условия, на которых был предоставлен займ, заключались в том, что он должен обслуживаться по ставке 8% годовых, а также плата за обслуживание в размере 4000 фунтов стерлингов в год для управления кредитом. Первым губернатором стал сэр Джон Хублон (Sir JohnHoublon), который изображен на банкноте достоинством в 50 фунтов стерлингов, выпущенной в 1994 году. Королевский чартер возобновлялся в 1742, 1764 и 1781 годах.

(…) Во время губернаторства Монтегю Нормана , с 1920 по 1944 год, Банк предпринял целенаправленные усилия, чтобы отойти от коммерческого банкинга и стать центральным банком. В 1946 году, вскоре после окончания правления Нормана, банк был национализирован лейбористским правительством (…)

(…) Совет директоров является унитарным советом, который отвечает за определение стратегии и бюджета организации и принятие ключевых решений по ресурсам и назначениям. Он состоит из пяти исполнительных членов Банка и до 9 неисполнительных членов, все из которых назначаютсяКороной (the Crown). Канцлер избирает председателя Суда из числа одного из членов, не являющихся членами Совета. Суд должен собираться по крайней мере 7 раз в год. [64]

Губернатор служит в течение восьми лет, заместители губернатора в течение пяти лет и неисполнительные члены на срок до четырех лет (…)

16) Committee of Finance and Industry 1931 (Macmillan Report) description of the founding of Bank of England . 1 January 1979. ISBN 9780405112126. Retrieved 10 May 2010 . “Its foundation in 1694 arose out the difficulties of the Government of the day in securing subscriptions to State loans. Its primary purpose was to raise and lend money to the State and in consideration of this service it received under its Charter and various Act of Parliament, certain privileges of issuing bank notes. The corporation commenced, with an assured life of twelve years after which the Government had the right to annul its Charter on giving one year’s notice. ”’Subsequent extensions of this period coincided generally with the grant of additional loans to the State”’”

17) Jump up^ Calendar Of State Papers Domestic Series p.73 1636-1637

….

64) “Court of Directors” . Bank of England . Retrieved 8 January 2018 . https://www.bankofengland.co.uk/about/people/court-of-directors

Стоит обратить внимание на одно примечательное обстоятельство, которое описано очень скромно, но как любят делать англичане «спрятано на самом видном месте». Речь идёт о назначении Совета директоров «Банка Англии», который отвечает за определение стратегии и бюджета организации и принятие ключевых решений по ресурсам и назначениям, Этот Совет Директоров, состоящий из пяти исполнительных членов Банка и до 9 неисполнительных членов, весь назначается «Короной» (the Crown). Вот здесь начинается самое интересное. Большинство резонно предполагает, что «Корона» (the Crown) – это Королева Великобритании или королевская семья, но здесь есть некая уловка. Смотрим здесь…

Корпорация Crown (The Crown Corporation) контролирует внутренний город Лондона (т.н. (Лондонский Сити (the City of London) – прим ред.)

https://independencedaily.wordpress.com/2012/04/01/new-post/

Когда люди говорят о Короне (the Crown), они часто считают, что они имеют в виду британскую монархию. Но, вопреки распространенному мнению, Корона(the Crown) и британская монархия – это две разные сущности, Корона (the Crown) – фактически частная корпорация, она действует за пределами королевской правовой системы и контролирует внутренний город Лондона (Лондонский Сити (the City of London) – прим ред.). Лондонский Сити (the City of London) часто упоминается как квадратная миля. В настоящее время он признан финансовой столицей мира и является самой богатой квадратной милей на планете.

Своим собственным независимым флагом, законами и законодательными актами и собственными частными полицейскими силами «Корона» (the Crown) является авторитетом для себя, это самоуправляющийся орган, поэтому никакое правительство, ни правительственное агентство не обладает юрисдикцией над Короной (the Crown) или внутренним городом Лондона (Лондонский Сити (the City of London) – прим. Ред).

Лондонский Сити (the City of London), демонстрирующий свой флаг

City Of London официально не признаётся находящимся в составе Великобритании. Вместо этого это независимое национальное государство, действующее в Великобритании. Он стал суверенным государством в 1694 году, когда король Уильям IIIОранский приватизировал и превратил Банк Англии в банковское братство.

Анна Милтон (Anna Milton), сотрудник газеты Guardian, пишет, что ..

«Это не демократические пространства. Вместо этого правила и правила соблюдаются в форме личной безопасности и круглосуточного наблюдения. Запрещается целый ряд, казалось бы, безобидных видов деятельности, таких как катание на велосипеде, катание на роликах и даже еда в некоторых местах ».

Чтобы далее понять эту концепцию, важно понять, что Британская империя была разбита на две взаимосвязанные фракции. Одним из них является царство Содружества (Commonwealth realm),которое возглавляет королева как глава государства, для которой она назначает премьер-министра, а другая – территорией Короны (the Crown territory ), которой управляет лорд-мэр от имени Корпорации Короны Лондона (the Crown Corporation of London).

Драконы встречают на границах Лондонского Сити (the City Of London)

Впоследствии, когда королева хочет поступить на территорию Лондонского Сити (the City Of London), она должна получить разрешение от лорда-мэра (the Lord Mayer ). Также лорд-мэр (the Lord Mayer) должен получить разрешение от Королевы войти в Большой Лондон. Этот церемониальный процесс происходит в баре Темпл (Temple bar), который символически считается воротами города.

Лондонский Сити (The city of London) контролируется оффшорной корпорацией в буквальном смысле. Эта модель использовалась для управления большей частью мира невидимой Британской империи. Несомненно, роль монархии и Короны (the Crown) идет рука об руку. Содружество, похоже, контролирует такие страны, как Канада и Австралия, расширяя возможности Британской империи, через вооруженные силы и расширение действия ее правовой системы во всем мире. В то время как Корона (the Crown), кажется, владеет небольшими островами, такими как Гибралтар, Остров Джерси и острова Каван, часто заявляемые как территории Короны (Crown Territories)и используемые для оффшорного банковского дела для банковских братств и элитных семей Британии, включая монархию.

За монархией была невидимая корпорация, позволившая расширить свою силу и влияние во всем мире за маской короны. По мере того, как Монархия расширяет империю, Корона (the Crown) расширяется за кулисами (…)

Т.е. сейчас, формально национализированный «Банк Англии», благодаря процедуре продолжает контролироваться «Короной» (the Crown), т.е. Лондонским Сити (the City Of London).

Андрей Фурсов описывает процесс отъёма функций общества, которое исполняет государство с помощью термина «К-структуры», которые образовываются в процессе определенного уровня накопления капитала на мировом уровне. «К-структуры» предлагают гражданскому обществу ииспользование всеобщего избирательного права на государственном уровне, сознательно смешивая голоса людей имеющих жизненный опыт с теми, кто легко может быть подвергнут манипуляции. Государствам навязывают «обязательную повестку дня», как например «Международный терроризм», ограничивая их в своей открытой деятельности, тем самым расширяя закрытую, теневую, серую зону активности «К-структур», которые испльзуют, в т.ч. государственную инфраструктуру в своих целях.

Тень, переставшая знать свое место

https://martinis09.livejournal.com/292598.html

(…) Первичный заговор составляют те, в чьих руках власть и богатство, кто оплачивает функционирование в своих интересах корпораций юристов, академиков и др. В любом случае перед нами теневой мир, теневая иерархия разных уровней, обратная сторона нации-государства, которая и является реальной. Фасад оказывается лишь более или менее фикцией – холстом с нарисованным на нем очагом, за которым скрывается потайная дверца. А ключ к ней и должен раздобыть конспиролог, похитив его у карабасов-барабасов капсистемы и обслуживающих их дуремаров, лис алис и котов базилио интеллектуально-идеологического труда.



В теневом мире граница между обычным функционированием К-структур и теневым функционированием формальных и открытых структур стирается. Показательно, что именно с возникновением нации-государства, то есть той формы, с которой государство в максимальной степени превращается в функцию капитала, теневой, внеполитический, надгосударственный аспект функционирования власти обретает свой завершенный вид, что создает условия для перемены мест хозяина и тени или реального выхода на первые роли различных К-структур.



К-структуры XX века – это прежде всего (хотя и не только) ответ накопителей капитала нации-государству на мировом уровне, а гражданскому обществу и всеобщему избирательному праву – на уровне государственном. Чем более прозрачны (внешне) действия государства, чем более оно ограничено в своей открытой деятельности, тем шире закрытая, теневая, серая зона его активности. Чем больше у государства тайных функциональных органов, тем последние автономнее – вплоть до создания своей экономики (чаще всего на паях с криминалом), до ведения собственной внешней политики. Тень, как уже говорилось, начинает подчинять своего хозяина, а глобализация создает для этого хорошие условия. Чем больше достижений открытости на национальном уровне, тем больше контрусилий на теневом – причем главным образом мировом – уровне (закон сохранения вещества, энергии – и, добавлю я, информации – в социосфере).



Но вот что интересно: современная наука об обществе сконструирована так, что опознает и изучает только видимую сторону, материю, мир, – для этого у нее есть триада «экономика – социология – политическая наука». А о теневой зоне, К-структурах, темной материи, антимире – то есть о пространстве, где принимаются главные решения, где происходит реальное управление обществом, психоисторией в различных ее информпотоках, – науки нет. Парадокс: не искажая или почти не искажая реальность сами по себе, дисциплины триады фактом своей монополизации изучения общества автоматически искажают картину мира, исключая из него как минимум половину, уравновешивающую своим скрытым удельным весом историческое значение массовых процессов и нередко направляющую их.



То, что конспирология не оформилась институционально, а остается занятием отдельных лиц, часто любителей (в научной среде конспирология, как правило, - не комильфо), не случайно: современная наука об обществе выстроена под интересы накопителей капитала, которые строго хранят собственные секреты – главный механизм функционирования своей системы. Поэтому настоящая конспирология – не просто одна из социальных дисциплин среди социологии и прочего, она рядо- и равноположенное им эпистемологическое поле со своим внутренним членением, с особыми методами обработки информации и исследования, с собственной высшей математикой. Она – поле и средство социальной борьбы в научной сфере, а К-структуры – лишь один из ее объектов.



Если говорить о последних, то модификация старых или формирование новых К-структур, как правило, происходили в канун, во время и сразу после крупных войн. Можно сказать, что заговор был конкретной формой подготовки войн – системой выявления, артикуляции и представления тайным образом определенных интересов преимущественно наднационального уровня. А лучшим средством реализации этого процесса являлись различные закрытые или просто тайные структуры и их агенты. Причем многие структуры подобного рода создавались на самом высоком уровне. Один из лучших примеров – группа Сесила Родса, историю которой великолепно описал американский историк Кэрролл Куигли (1910-1977) в работе «Англо-американский истеблишмент», изданной в 1981 году.



В феврале 1891 года в Лондоне было создано тайное общество, существование которого Куигли считает «одним из важнейших исторических фактов XX века». Отцами-основателями тайной структуры стали три влиятельнейшие фигуры британской общественно-политической жизни – Сесил Родс (основатель и совладелец алмазодобывающей корпорации «Де Бирс» и других горно-промышленных монополий в Южной Африке), Уильям Томас Стэд (самый известный и сенсационный журналист того времени) и Реджинальд Балиол Бретт (впоследствии - лорд Эшер, друг и доверенное лицо королевы Виктории, а позднее – ближайший советник Эдуарда VII и Георга V[1]). Главная цель этой группы – укрепление Британской империи в условиях утраты Великобританией гегемонии – была сформулирована уже в первом завещании Родса в 1877 году (сама структура упоминается в пяти завещаниях из семи): «Распространение британского правления в мире, совершенствование системы эмиграции из Соединенного Королевства и колонизации британскими подданными всех земель, где средства к существованию можно приобрести энергией, трудом и предприимчивостью… в конечном счете возврат Соединенных Штатов Америки как составной части Британской империи, консолидация всей империи, введение системы колониального представительства в имперском парламенте, что может способствовать сплочению разъединенных членов империи, и наконец, основание такой великой державы, которая сделает войны невозможными и будет содействовать лучшим интересам человечества».



В качестве модели организации и функционирования тайного общества Родс избрал иезуитов. В двух его последних завещаниях общество не упомянуто: будучи уже весьма известным, Родс не хотел привлекать к нему внимание. Члены группы, в которой выделялись два круга – внутренний («Общество избранных») и внешний («Ассоциация помощников»)[2], – были видными политиками, журналистами, деятелями науки и образования. Общество привлекало на свою сторону людей со способностями и положением и привязывало их к себе посредством либо брачных уз, либо чувства благодарности за продвижение по службе и титулы. И уже с помощью привлеченных оно влияло на государственную политику, главным образом путем занятия членами группы высоких постов, которые максимально защищены от влияния общественности, а иногда и вовсе скрыты от нее.



Тайное общество было саморазвивающейся ветвящейся системой. Так, внутри группы Родса со временем выросла группа Милнера[3], ставшая после 1916 года его реальным центром[4]. Главная установка Альфреда Милнера (он почерпнул ее из идей Арнольда Джозефа Тойнби - дяди и тезки знаменитого философа истории): расширение и интеграция империи и развитие благосостояния общества необходимы, чтобы продолжал существовать британский образ жизни, раскрывающий все лучшие и высшие способности человечества (…)

Фактически, «К-структуры» перешли к более эффективной системе управления колониями и зависимыми территориями, резко сократив издержки, благодаря уходу в тень. Населению была предложена игра в «Гражданское общество» и «прозрачные» выборы, где в бесконечной погоне за всё большей открытостью теряется смысл поиска лучшего управления, всё больше превращая процесс в балаган. Таким образом оккупированным территориям дали иллюзию независимости, благодаря формальному выводу оккупационных войск, колониальных администраций и т.д. Главное, что не изменилась суть, только ограбление территорий кратно усилилось. Весьма показательна роль тайных структур в Великобритании.

От холодной войны – к глобализации, или Большая охота К-структурhttps://martinis09.livejournal.com/292787.html

(…) К-структура Родса-Милнера возникла и активно действовала в эпоху империализма, которую называют еще «эпохой соперничества», в 1875-1945 годы, когда гегемония Великобритании уже уходила, а новая гегемония еще не установилась. С установлением этой гегемонии на арену активно вышли новые игроки – финансовый капитал (устроивший кризис 1929 года и сыгравший огромную роль в развязывании последней мировой войны), государственно-монополистический капитал (прежде всего в виде военно-промышленного комплекса), транснациональные корпорации и набиравшие все большую силу и автономию благодаря холодной войне спецслужбы. Все эти агенты действовали в значительной степени тайно, а потому создавали новые К-структуры (или придавали новые функции старым).

Развитие финансового капитала, формирование государственно-монополистического капитализма (ГМК) в 1920-1930-е годы и транснациональных корпораций в 1950-1960-е – все это привело к появлению новых К-структур, которые сыграли огромную роль в подготовке соответственно Второй мировой войны и холодной войны. Это и Совет по международным отношениям [1] (1924 год), и Бильдербергерский клуб (1954 год), и Римский клуб (1968 год), и Трехсторонняя комиссия (1973 год). Боевым крещением последней, как утверждает Луис Гонсалес-Мата (бывший сотрудник Главного управления безопасности Испании, сотрудничавший с ЦРУ), была ликвидация в 1974 году премьер-министра франкистского правительства и «твердолобого недемократа Карреро Бланко». Его место занял либерал Фрага Ирибарне, ставленник Трехсторонней комиссии. Думаю, однако, что эти структуры с богатой конспиродеятельностью в значительной степени представляют собой фасад, а то и просто акции (структуры) прикрытия, – о настоящих конпироструктурах мы просто не знаем, они хорошо упрятаны там, где умный человек прячет камешки – среди камешков на морском берегу. Вычисление и научно обоснованный поиск таких структур-невидимок – одна из задач конспирологии.

Если до Второй мировой войны императивом развития мировой конспиросферы были расширение и усложнение капсистемы, то после ее окончания акцент сместился в область противостояния двух систем – капиталистической и антикапиталистической. Противостояния, породившего принципиально новую форму войны. Мы по привычке пользуемся для ее определения метафорой «холодная война». В качестве метафоры этот термин вполне годится, но он не вскрывает сути явления, принципиально новой – психоисторической – войны против СССР, которая развивалась главным образом в виде заговора и которую наряду с западными правительствами вели различные наднациональные К-структуры. Мы до сих пор не проанализировали социальную природу, механику и логику этой войны как принципиально нового феномена в мировой истории. Нового не только по своей сути – проектной, но и по генезису, то есть как феномена, в значительной степени созданного К-структурами, заговором. Холодная война – это вовсе не нечто менее опасное по своим последствиям, чем война горячая. Это не мирное противостояние, а самая настоящая война, но объект уничтожения, убийства в ней – не отдельный человек, не физический индивид, а индивид социальный, система. Да, эта война главным образом бескровная, но оттого не менее страшная.

Именно изобретение глобальной и тотальной психоисторической войны и задачи ее ведения, а не только экономическая интеграция Запада в условиях гегемонии США (эти факторы были менее важными) оформили заговор как единый мировой феномен с единым центром-спрутом[2]. Новый феномен (психоисторическая война) и новая функция (ее ведение) потребовали полной перестройки К-структур в единую иерархическую систему. Впервые в истории публичные структуры (правительства) Запада (включая США) в важнейшем аспекте своего функционирования – противостоянии иной системе – оказались во многом зависимыми от комплекса (сети, паутины) К-структур, и возникло нечто похожее на мировую иерархию последних. К широкомасштабной тотальной психоисторической войне пригодны только К-структуры. Правительства могут вести главным образом обычные – горячие, – войны. В психоисторической войне они в лучшем случае подручные К-структур, выражающих интересы только хозяев капсистемы, не примешивая к ним даже фиктивно, на уровне риторики и пропаганды «интересы общества», то есть основной массы населения. К-структуры – это истинная власть в буржуазном обществе второй половины ХХ века, очищенная от представительства иных интересов, кроме интересов верхушки буржуазии, и потому абсолютно циничная (реалистическая, без моральных принципов) и тайная[3]. Психоисторическая война и кризис Запада, прежде всего Америки, в 1973-1987 годах как эпизод этой войны позволили сформироваться Заговору как мировому (глобальному) институту, сумевшему привлечь на свою сторону важные сегменты советской верхушки и ее интеллектуальной обслуги.

Можно даже сказать, что именно холодная война – первая в истории глобальная война – и стала средой и средством создания глобального заговора. Более того, именно она создала условия для того, чтобы К-структуры заняли верхние ступени в глобальной иерархии, выдвинулись на ведущие роли в этой войне. В борьбе с СССР К-структуры во многом подчинили себе структуры явные, легальные. Это было тем легче сделать, что оперативное пространство закрытых структур К-типа качественно отличалось от такового пространства структур открытых – оно было не государственным, а глобальным. Это давало капсистеме огромное преимущество – по сути, сам этот уровень, масштаб становился мощным социальным оружием, этаким глобальным властно-технологическим гиперболоидом. В то же время в ходе холодной войны произошло еще одно изменение: некоторые государственные структуры - главные агенты этой войны (спецслужбы) – все больше превращались в К-структуры и благодаря этой мутации – в невидимые правительства.

Именно в своей к-структурной ипостаси уже с 1950-х, а еще более активно – с 1960-х годов спецслужбы, разведуправления и пр. стали тесно переплетать свою деятельность с деятельностью транснациональных корпораций (ТНК), нередко выступая в качестве органов не столько государства, сколько ТНК, создававших свою мировую паутину – как явную, так и тайную, свой мир – рядом, над и под – (с) миром государств.

Иными словами, мало того что в послевоенную эпоху в США возникла неформальная структура военных служб и служб разведки с ядром в виде ЦРУ (Майкл Паренти называет эту структуру «государством национальной безопасности»), которая со временем установила неформальные связи с аналогичными службами других стран, создав нечто вроде транснациональной корпорации спецслужб, – эти структуры начали тесно взаимодействовать с ТНК как более удобным и значимым партнером, чем государство.

Методы, с помощью которых ТНК осуществляют планирование и оперативные функции, намного опережают аналогичные методы нации-государства, благодаря такому оргоружию ТНК оставляют позади нации-государства и их международную систему. Именно на ТНК начали переключать свою деятельность К-структуры. В 1990-е годы это приведет к тому, что в мире наряду с внешней политикой государств появятся «внешние политики» ТНК, спецслужб и различных агентств. Ну а внешняя политика самих государств становится все более тайной, к-структурной, что еще больше ослабляет государство, денационализирует его.

Вернемся, однако, в начало послевоенной эпохи. СССР как антикапиталистическая система не смог создать социальное оргоружие, адекватное новой эпохе. Коминтерн как оргформа (оргоружие) и К-структура был адекватен уходящей эпохе войн и революций и не пережил ее, так как оказался, как ни парадоксально это покажется на первый взгляд, мало приспособленным для эпохи глобального противостояния систем. Его роспуск Сталиным в 1943 году только внешне кажется конъюнктурным решением. На самом деле Коминтерн к тому времени уже выполнил свою историческую роль, причем выполнил ее главным образом в 1920-е годы. Не случайно в 1919-1928 годах прошло шесть конгрессов Коминтерна, а в 1929-1943 годах – только один (последний, VII, – в 1935-м).

Как раз именно тогда, когда СССР в противостоянии с капсистемой, по сути, отказался от коминтерновской тактики, все более интегрируясь в межгосударственную систему и ведя себя на международной арене пусть как особое, но все же государство, США приняли на вооружение коминтерновскую тактику. В 1953 году сенатский комитет по международным делам пришел к выводу о невозможности мирного сосуществования с СССР и как следствие – о необходимости активизировать противостояние на мировом (глобальном) уровне в виде подрывной деятельности, прежде всего – в психоисторической сфере[2]. (…)

[1] прим.м09: вышедший из «Круглого стола» Сессила Родса&Co



[2] прим.м09: например, та же «операция Лиоте», частью которой стало вовлечении советской элиты в обсуждение проблем», начавшее контакты ученых (ак. Капица, Богомолов, Федоров) и чиновников СССР с Римским Клубом. Вводится термин «устойчивое развитие» (sustainable development) на его основании происходит создание международных неправительственных научных организаций по изучению глобальных процессов на Земле, таких как Международная федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС) октябрь 1972, Международный институт системного анализа, а в СССР — Всесоюзный институт системных исследований – ставший кузнецей мондиалистских кадров, откуда вышли Гайдар, Шаталин, Каримов, Авен, Ясин, Березовский, Шохин, Чубайс, Вавилов и прочая «элита новой России»

Как же ответил СССР на западный курс, который был продемонстрирован, начиная с 1947 («Фултоновская речь»)? Если Сталин в 1952 году говорил о возможности мирного сосуществования при обоюдном желании сотрудничать, то Хрущёв провозгласил курс на мирное сосуществование, сдав с огромным трудом завоеванные позиции и закрепив начатое мощным ударом по влиянию СССР в мире, докладом «О культе личности Сталина» на ХХ съезде КПСС в 24 февраля 1956 года.

(…) Уже в 1952 году, в интервью руководителям ведущих американских изданий накануне Международного экономического совещания, состоявшегося в Москве 3-12 апреля 1952 года И. Сталин сказал: «Мирное сосуществование капитализма и коммунизма вполне возможно при наличии обоюдного желания сотрудничать, при готовности исполнять взятые на себя обязательства, при соблюдении принципа равенства и невмешательства во внутренние дела других государств».[10]

С приходом к власти в СССР Н. С. Хрущёва политика мирного сосуществования получила своё дальнейшее не только теоретическое, но и практическое развитие. Подтверждением этого являются различные события, произошедшие в мире в эти годы. Не случайно в западной историографии распространена точка зрения на то, что политика мирного сосуществования возникла именно при Хрущёве[11][12](…)

(10) А. В. Пыжиков. Советское послевоенное общество и предпосылки хрущёвских реформ // Хрущевская «оттепель». 1953-1964 гг.. — М. Олма-Пресс, 2002.

Ключевой стала схватка за СССР, где партноменклатура, находясь под постоянной угрозой смены в виде ротации, а также ответственности за некачественное управление, хотела уйти от таких рисков и перейти к наследственной передаче богатств и привелегий, о которых они были осведомлены по примерам жизни западного общества. Только большая часть участников советской партийной и управленческой системы не могла представить, что западные переговорщики даже и не планировали иного общения чем то, что было использовано при колонизации всех территорий. Африканские и американские племена и народы казались чем-то далёким, не относящимся к ним самим. Остановившись в шаге от победы над капитализмом, номенклатура решила договариваться с почти побеждённой стороной, забыв о рисках и будучи полностью не готовной к противостоянию закрытым структурам Запада, которые ведут свою историю на протяжении уже нескольких столетий, подкрепив старую поговорку «порядок бьёт класс» ещё одним примером.

https://helpiks.org/7-39930.html

(…) Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева

(Москва, 14 февраля 1956 г.)

(В извлечении)

…6. Некоторые принципиальные вопросы современного международного развития.

Товарищи! Я хотел бы остановиться на некоторых коренных вопросах современного международного развития, определяющих не только ход нынешних событий, но и дальнейшие перспективы.

Это вопросы о мирном сосуществовании двух систем, о возможности предотвращения войн в современную эпоху и о формах перехода различных стран к социализму.

Рассмотрим коротко эти вопросы.

О мирном сосуществовании двух систем. Ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем был и остается генеральной линией внешней политики нашей страны.

Говорят, будто Советский Союз выдвигает принцип мирного сосуществования лишь из тактических, конъюнктурных соображений. Однако известно, что за мирное сосуществование мы с такой же настойчивостью выступали и прежде, с первых лет Советской власти. Стало быть, это не тактический ход, а основной принцип советской внешней политики.

Это означает, что если и есть угроза мирному сосуществованию стран с различными социально-политическими системами, то исходит она отнюдь не от Советского Союза, не от социалистического лагеря. Есть ли у социалистического государства хотя бы один мотив для развязывания агрессивной войны? Может быть, у нас есть классы и группы, заинтересованные в войне как средстве обогащения? Нет. Они у нас давно ликвидированы. Может быть, у нас мало земли и природных богатств, может быть, нам не хватает источников сырья или рынков сбыта наших товаров ? Нет, все это у нас есть с избытком. Зачем же нам, спрашивается, война? Она нам не нужна, мы в принципе отвергаем политику, в результате которой миллионы людей ввергаются в войны ради корыстных интересов кучки миллиардеров. Известно ли все это тем, кто кричит об «агрессивных намерениях» СССР? Разумеется, известно. Для чего же они продолжают дудеть в старую сиплую дуду по поводу мнимой «коммунистической агрессии»? Лишь для того, чтобы замутить воду, прикрыть свои планы насчет мирового господства, насчет «крестового похода» против мира, демократии и социализма.

До сих пор враги мира пытаются уверять, что Советский Союз будто бы намерен ниспровергать капитализм в других странах с помощью «экспорта» революции. Разумеется, среди нас, коммунистов, нет приверженцев капитализма. Но это вовсе не значит, что мы вмешивались или собираемся вмешиваться во внутренние дела тех стран, где существуют капиталистические порядки. Ромен Роллан был прав, когда говорил, что «свободу не привозят, как Бурбонов, из-за границы в фургонах». (Оживление в зале ) Смешно думать, что революции делаются по заказу.Нередко можно услышать такие рассуждения представителей буржуазных стран: «Советские руководители утверждают, что они – за мирное сосуществование двух систем. И в то же время они заявляют, что борются за коммунизм, говорят, что коммунизм победит во всех странах. Какое же может быть мирное сосуществование с Советским Союзом, если он борется за коммунизм?» Такое понимание складывается под влиянием буржуазной пропаганды. Идеологи буржуазии, извращая факты, умышленно смешивают вопросы идеологической борьбы с вопросами отношений между государствами, чтобы изобразить коммунистов Советского Союза как агрессивных людей.

Когда мы говорим о том, что в соревновании двух систем – капиталистической и социалистической – победит социалистическая система, то это вовсе не значит, что победа будет достигнута путем вооруженного вмешательства социалистических стран во внутренние дела капиталистических стран.Наша уверенность в победе коммунизма основана на том, что социалистический способ производства имеет решающее преимущество перед капиталистическим. Именно поэтому идеи марксизма-ленинизма все более овладевают сознанием широких масс трудящихся капиталистических стран, как они овладели сознанием миллионов людей в нашей стране и странах народной демократии. (Продолжительные аплодисменты) Мы верим в то, что все трудящиеся люди на земле, убедившись в том, какие преимущества несет с собой коммунизм, рано или поздно станут на путь борьбы за построение социалистического общества. (Продолжительные аплодисменты) Строя в своей стране коммунизм, мы решительно выступаем против развязывания войны. Мы всегда утверждали и утверждаем, что установление нового общественного строя в той или иной стране – это внутреннее дело народов этих стран. Таковы наши позиции, основанные на великом марксистско-ленинском учении (…)

Приняв помощь закрытых западных структур во внутренних разборках, часть советсткой элиты запустила врагов в общий дом. Они позволили закрытым западным структурам перехватить управление, и ввязались в неизведанную игру по правилам противника, в которой были не очень сильны, наивно расчитывая выиграть. Сложная игра с перспективным планированием на десятки лет вперед и опыт создания собственной инфраструктуры влияния и боевых ячеек, которые могут находиться в спящем режиме длительное время, давал серьёзное преимущесто противнику. Но самое главное – это то, что нас заставили сомневаться в верности и успешности выбранного СССР пути. Первым, из серии ударов по имиджу и успехам СССР, стал «закрытый» доклад Хрущёва «О культе личности и его последствиях».

https://helpiks.org/4-75355.html

(…) XX съезд КПСС. Важным событием в общественно-политической жизни страны стал XX съезд КПСС, проходивший с 14 по 25 февраля 1956 г.

В ночь с 24 на 25 на закрытом заседании Н.С. Хрущев сделал доклад “О культе личности и его последствиях”. В докладе содержались материалы, подготовленные секретарем ЦК КПСС академиком П.Н. Поспеловым. Материалы касались репрессий против партийно-политического руководства страны.

Был сделан один вывод: репрессированные не были “врагами народа”, а были честными партийцами и советскими патриотами.

Формирование “культа личности” стало результатом постепенного предательства И.В. Сталиным дела В.И. Ленина.

30 июня 1956 г. было принято Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствиях”, в котором были сделаны попытки анализа объективных и субъективных причин появления культа личности. В этом документе вся вина за нарушения коллективного руководства, злоупотребления властью, за допущенные ошибки в развитии народного хозяйства возлагалась лично на И.В. Сталина.

Доклад Н.С. Хрущева положил начало крупному расколу в международном коммунистическом движении. Ряд партий объявил его ревизионистским.

После ХХ съезда началась широкая реабилитация репрессированных в 30-х – начале 50-х гг. (…)

Этот знаменитый доклад Хрущёва имеет весьма странные логические несостыковки в своём происхождении. Группы, боровшиеся за власть, понимали, что после переворота они могут вести переговоры с коллективным Западом только в случае наличия внутренней силы СССР. Эта самая «внутренняя сила» опиралась на реальные успехи и доверие к Советскому Союзу в мире, что позволяло иметь несоизмеримо более сильные позиции для договора с западными странами. Хрущёв никогда не производил впечатление хитроумного стратега, который мог бы поставить столь глубоко проработанную задачу по созданию доклада «О культе личности», достигавшую сразу многих целей в части разрушения стремительно росшего доверия к СССР в мире. Но используя его личную неприязнь к Сталину и желание отомстить, иностранные группы влияния могли предложить заранее проработанную идею. Благо, что на создание различных сценариев борьбы с Союзом были задействованы значительные интеллектуальные силы, подкрепленные серьёзными финансами. Дажа сама постановка задачи на создание подобного доклада, подрывавшего не столько веру в Сталина, сколько в социализм, как достижимый идеал, позволивший гражданам СССР и социалистического мира жить по-человечески, никак не стыкуется с делами и заявлениями Никиты Хрущёва. Эти странности становятся более понятными, если в логические выкладки будут добавлены тайные структуры, опирающиеся на транснациональные структуры и использующие государственную инфраструктуру разведки, военную и управления в своих целях.

От холодной войны – к глобализации, или Большая охота К-структур

https://martinis09.livejournal.com/292787.html

(…) Эта деятельность, естественно, потребовала адекватных своей природе К-структур глобального уровня, которые благодаря ей и оказались «властелинами колец» Запада. Холодная война, таким образом, – еще раз обратим на это внимание – стала средством перехода реальной власти на самом Западе, в ядре капсистемы, в руки К-структур глобального масштаба, перемещения этой власти на глобальный уровень. И произошло это именно тогда, когда системный антикапитализм этот уровень в какой-то степени освободил, ушел с него, – глобальным игроком оказалось государство, вовсе для этого уровня не приспособленное и не предназначенное (…)

(…) Субъектами всемирной точечной войны выступают не только и даже не столько государства, сколько ТНК, криминальные сообщества, кланы, террористические группы, ну и, естественно, государства, причем одновременно в их официальной и неофициальной – к-структурной – ипостасях. При этом ипостаси могут вступать в острейшие противоречия друг с другом, и, условно говоря, разные этажи одного и того же учреждения могут оказаться на двух, а то и на трех или более различных сторонах. Иногда они воюют между собой, иногда – с государством.Для этого в современном мире есть все условия. С одной стороны, высокоразвитые военные технологии (ядерное, бактериологическое, информационное, организационное и т.п. оружие) перестали быть монополией государств. С другой стороны, пуантилистский характер глобального мира, представленного ограниченным пространством зон ядра и их анклавов на Юге (как правило, это крупные города), делает этот мир весьма уязвимой целью.

В наши дни совершенно по-новому оживает столь популярная в 1920-е годы тема одиночек, стремящихся захватить власть над миром, – беляевские «Властелин мира» и «Продавец воздуха», толстовский «Гиперболоид инженера Гарина» и многое другое. Глобализация подводит реальный финансово-экономический и политический базис под структуры типа «Спектра» и персонажи типа Доктора Но из бондианы – структуры и персонажи, над которыми в 1960-1970-е годы можно было понимающе посмеиваться: мол, мы-то знаем, что в реальности такого не бывает. В глобальной реальности такое возможно. Индивидуализированные К-структуры вполне соответствуют глобальному пуантилистскому миру, в котором под ковром (изрядно траченным молью) наций-государств с их полуфиктивными конфликтами идет жестокая борьба выступающих под разными масками организованных меньшинств и групп за контроль над миром или значительными его частями.

У К-структур глобальной (энтээровской, компьютерной и т.п.) эпохи появилось оружие такого качества и такого масштаба, о котором К-структуры предшествующей эпохи – империализма и ГМК (1870-1970-е годы) – и мечтать не могли. Речь идет об информационно-организационном оружии. Информоргоружие позволяет не просто в значительной степени контролировать мир, как это имело место на поздних стадиях массового общества (полный контроль над реальным миром, по сути, невозможен), а создавать виртуальный мир, подменять им с помощью электронных СМИ мир реальный и вот этот созданно-контролируемый виртуальный мир выдавать за реальный.

Если раньше создавался текст, который пытались вписать в реальный мир, то теперь творится проект-контекст, им подменяется реальный мир, и в этот виртуальный контекст вписывается любая реальность как текст, которая при этом и в результате этого утрачивает качества реальности и неконтролируемости. С этой точки зрения в эпоху глобализации по-американски, главным действующим лицом которой является то, что называют «новой американской империей», научная конспирология оказывается, помимо прочего, информоргоружием. И, как знать, может быть, именно тем оружием, которое поспособствует скорейшему окончанию этой эпохи: «Ступай, отравленная сталь, по назначенью» (Уильям Шекспир).

Но будет ли это концом К-структур? Сомневаюсь. Скорее всего, рядом с К-структурами, с одной стороны, возникнут новые, неоорденские, способные окончательно похоронить государство (или превратить его в свою оболочку), с другой стороны, на поверхность могут выйти К-структуры и ордена, которые до сих пор скрывались в глубокой тени и позиции которых в условиях глобального кризиса оказываются в опасности. Иными словами, если не случится глобальной катастрофы, нас ждут, конечно же, не счастливые, но весьма интересные времена, в которых Время свернется футуроархаическим листом Мебиуса и для понимания которых нам потребуется новая наука об обществе и о тех, кто претендует на биосоциальное Кольцо Всевластия в нем. Только так можно будет уничтожить это кольцо.

[1] прим.м09: вышедший из «Круглого стола» Сессила Родса&Co



[2] прим.м09: например, та же «операция Лиоте», частью которой стало вовлечении советской элиты в обсуждение проблем», начавшее контакты ученых (ак. Капица, Богомолов, Федоров) и чиновников СССР с Римским Клубом. Вводится термин «устойчивое развитие» (sustainable development) на его основании происходит создание международных неправительственных научных организаций по изучению глобальных процессов на Земле, таких как Международная федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС) октябрь 1972, Международный институт системного анализа, а в СССР — Всесоюзный институт системных исследований – ставший кузнецей мондиалистских кадров, откуда вышли Гайдар, Шаталин, Каримов, Авен, Ясин, Березовский, Шохин, Чубайс, Вавилов и прочая «элита новой России»

[3] прим.м09: к тому же, наложившаяся на религиозные корни иудаизма (.«паразитов») и протестантизма («хищников»), порождающих некое новое «глобальное существо», готовящееся уничтожить 6,5 млрд. человек

Чтобы продолжить поиск сил или силы, что претендует на право управления миром или значительной его частью стоит к уже упоминавшимся Лондонскому Сити и США, добавить еще Ватикан. Но и с самими США тоже всё не так очевидно, как кажется, на первый взгляд. Причём ситуация напоминает нам о нашем знании о Лондоне и Корпорация Лондонского Сити…

Shenali D Waduge 31 мая 2014 года

http://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world-city-of-london-washington-dc-and-vatican-city

Мировые события, большинство из которых «спроектированы», оставляют след, который ведет к архитекторам. Далее мы узнаем, что на земле есть 3 города, которые не имеют национальной власти, у них есть отдельные законы, они не платят налогов, у них есть своя собственная полиция и даже имеют собственный флаг «независимости». Эти 3 города контролируют экономику, военные набеги и духовные сущность тех, кто находится при власти. 3 города на самом деле являются корпорациями, ими являются Лондонский Сити (City of London), Вашингтон округ Колумбия (District of Columbia) и Ватикан (the Vatican). Вместе они контролируют политиков, суды, учебные заведения, производство и распределение продовольственных товаров, природные ресурсы, внешнюю политику, экономику, средства массовой информации и денежные потоки большинства стран, а также 80% всего мирового богатства. Их конечная цель состоит в том, чтобы построить тоталитарную систему в глобальном масштабе, где люди будут разделены на правителей и управляемых после того, как они уничтожили мир теми числами, которые они хотят править. Нам нужно понять, что мир не работает в соответствии с теми принципами, которым мы верили. Мы тонем в дезинформации.

В центре каждого города находятся гигантские фаллические каменные памятники, называемые обелисками.

Лондонский обелиск (он же Игла Клеопатры): этот берег расположен на берегу реки Темзы, и этот обелиск был доставлен в Лондон и возведен в 1878 году под властью королевы Виктории. Обелиск первоначально стоял в египетском городе Он (On), или Гелиополисе (Город Солнца) (Heliopolis (the City of the Sun)). Земля рыцарей-тамплиеров простиралась до этой области Темзы, где у тамплиеров были свои доки. Обе стороны обелиска окружены сфинксами, больше символикой, относящейся к древнему миру.

В DC обелиск известен как памятник Вашингтону, посвященный Джорджу Вашингтону секретным братством Великой Лозы Свободных масонов в округе Колумбия (secretive brotherhood of Freemason Grand Lodge of the District of Columbia) в 1848 году. Они также внесли 22 масонских мемориальных камня. 250 масонских лож профинансировали создание обелиска Вашингтону, в том числе масонский орден рыцарей-темпларов.

Ватиканский обелиск: расположен на площади Святого Петра, был перенесен из Египта в его текущее местоположение, в 1586 году. Круг на земле представляет собой женскую влагалище, а сам обелиск – пенис. Это обычно называют оккультной символикой.

Римская империя преобладает через:

1. ЛОНДОНСКИЙ СИТИ ИНК. (CITYOFLONDONINC)

Лондонский Сити (The City of London) сформировался, когда римляне прибыли в Великобританию 2000 лет назад и начали торговлю на реке Темзе. Ровно 1000 лет спустя Уильям Завоеватель (король Уильям III) предоставил суверенитет Лондонскому Сити (the City of Londoners) в 1694 году, что позволило им продолжать пользоваться отдельными правами и привилегиями, пока они признают его королем. Однако короли, которые преуспели после Уильяма, решили построить новую столицу и назвали ее Вестминстер.Были многочисленные случаи, когда король и мэр Сити (City’s Mayor, имеется в виду лорд-мэр Лондонского Сити – прим. Ред.) ссорились друг с другом.

Что характерно, так это то, что законы, принимаемые британским парламентом, не применяются к Лондонскому Сити.

Однако Лондонский Сити (The City of London) не является независимым государством, как Ватикан.

Сегодня Лондонский Сити (The City of London) – город всего в одну квадратную милю. У двух Лондонов есть свои отдельные мэрии и избираются отдельные мэры, которые собирают отдельные налоги для финансирования различных полиций, которые подчиняются раздельным системам права. Лондонский Сити (City of London) имеет свой собственный отдельный флаг и герб, в то время как Лондон их не имеет. Мэр Лондонского Сити (The City of London) имеет причудливое название должности «Почетный лорд-мэр Лондона» и едет в Гайд-холл в золотом экипаже (на ежегодную инагурацию – прим. Автора), а мэр Лондона носит костюм и пользуется автобусом. Мэр Лондона (The Mayor of London) не имеет власти над Почетным лорд-мэром Лондона (Лондонского Сити (The City of London)). Уникальным является то, что Лондонский Сити (The City of London) является Корпорацией и старше Соединенного Королевства, а также имеет представителя в парламенте Великобритании, известного как «Напоминатель»т(«Remembrancer»), который присутствует для защиты интересов Сити (the ‘City’s – имеется в виду интересы Корпорации Лондонского Сити (the City of London) – прим ред.).

«Дома» ЛондонскогоСити(the City of London)

Контролиролируемый Ротшильдом « Банк Англии » (Rothschild controlled ‘Bank of England’)

Лондонский Ллойдс (Lloyds of London)

Лондонская фондовая биржа (The London Stock Exchange)

Все британские банки

Филиалы 384 иностранных банков

70 Банков США

Газетные и издательские монополии, расположенные Флит Стрит Газетные и издательские монополии ( Fleet Streets Newspaper and Publishing Monopolies ) (Флит Стрит является символом центра сосредоточения самых влиятельных мировых СМИ, включая «Би-Би-Си» и «Рейтер» (теперь это Thomson Reuters) – прим. Авт.)

Штаб - квартира всемирного масонства (Headquarters for Worldwide Freemasonry)

Штаб-квартиравсемирногоденежногокартеля, известногокак«КОРОНА» (Headquarters for the worldwide money cartel known as ’THE CROWN’)

Лондонский Сити (the City of London) контролируется «Банком Англии», частной корпорацией, принадлежащей семье Ротшильдов после того, как Натан Ротшильд обрушил английский фондовый рынок в 1812 году и взял под контроль «Банк Англии».

Королева ссылается на Корпорацию Лондонского Сити, как на «Фирму» (the City of London Corporation as the ‘Firm’), но она известна как «КОРОНА» (The CROWN) (не представляющая Королеву и королевскую семью Британии). Букингемский дворец находится в Лондоне, но не в Лондонском Сити (the City of London), который не входит в состав Англии.

Лондонский Сити (the City of London) прямо и косвенно контролирует всех мэров, советы, региональные советы, многонациональные и транснациональные банки, корпорации, судебные системы (через «Старый Бейли» (Old Bailey), «Темпл-Бар» (Temple Bar) и Королевские суды юстиции в Лондоне (the Royal Courts of Justice in London), МВФ, Всемирный банк , Банк Ватикана (через итальянскую дочернюю компанию «NM Rothschild & Sons London» «Torlonia»), Европейский центральный банк, Федеральный резерв Соединенных Штатов (который находится в частной собственности и тайно контролируется восемью банкаи через британский контроль над голосующими пакетами акций банков), Банк международных расчетов в Швейцарии (который также контролируется британцами и контролирует все резервные банки по всему миру, включая наши собственные), а также Европейский союз и Организация Объединенных Наций. «Корона» (The CROWN)контролирует глобальную финансовую систему и управляет правительствами всех стран Содружества, а также многих других стран Запада не входящих в Содружество (например, Греции). «Корона» (The CROWN)возвращается в Ватикан, который возглавляет Папа (владеющий American Express). По сути, Корпорация Лондонского Сити (the City of London Corporation) станет «Первой Глобальной Коропорацией Земли» («One World Earth Corporation») и будет частным владельцем мира.

2. ВашингтонDC (округКолумбия) (Washington DC (District of Colombia))

Вашингтон DC(WashingtonDC)не является частью США. Округ Колумбия располагается на 10 квадратных милях. DC имеет свой собственный флаг и собственную независимую конституцию. Эта конституция действует под тираническим римским правом (a tyrannical Roman law), известным как Лекс Фори (Lex Fori). Конституция DC не имеет ничего общего с американской Конституцией. Закон 1871 года, принятый Конгрессом, создал отдельную корпорацию, известную как СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И корпоративное правительство для округа Колумбия. Таким образом, DC действует в качестве Корпорации в соответствии с Законом. Флаг Вашингтонского округа Колумбии имеет 3 красные звезды (3 звезды обозначают округ Колумбия, город Ватикан и город Лондон).

Рассмотрение различных Договоов поднимает вопрос о том, остается ли США колонией британской Короны (скорее всего, более правильным будет The CROWN, т.к. колонизация осуществлялась на основе Королевских чартеров – прим. автора). Основа этого восходит к первой Хартии (Чартеру) Вирджинии (Charter of Virginia) в 1606 году, которая предоставила Британии право колонизировать Америку и дала британскому королю / королеве право властвовать над колонизированной Америкой и ее гражданами. Колонизированная Америка была создана после кражи Америки у коренных индейцев. Если Америка была колонизирована британскими подданными, эти люди являются субъектами британского правительства.

Это было отменено в 1783 году, заявлением о независимости от Великобритании. Тем не менее, этот Договор определяет короля / королеву Англии как принца Соединенных Штатов (the King/Queen of England as the Prince of the United States). (см. www.treatyofparis.com ) Тем не менее, согласно Закону о правах Бувьера (the Bouviers Law) в «монархических правительствах» (‘monarchicial governments’), субъект должен быть постоянным преданным монарху, и в этом случае британские подданные в колонизированной Америке были обязаны быть постоянно преданны монарху.

Обратное применимо в соответствии с Конституционным правом (Constitutional law), где преданность принадлежит Суверену (the sovereign) и к законам суверенного правительства и аборигенам относятся как субъекты, так и граждане (to the laws of a sovereign government and natives are both subjects and citizens).

Вопрос в том, была ли война в 1781 году, и стала ли Америка победителем, почему Британия должна была подписать Договор в 1783 году? Когда США выиграли войну, Америка не должна требовать, чтобы британский монарх уступил землю и назвал себя принцем Священной Римской империи и Соединенных Штатов (Prince of the Holy Roman Empire and of the United States)? Существует также вопрос об использовании термина «Esquire», учитывая, что это титул дворянства, снова демонстрирующий верность королеве / королю, и когда Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin), Джон Джей Эсквайр (John Jay Esquire) и Джон Адамс (John Adams) подписывают документы от имени США, используя название «Эсквайр» поднимает вопрос о том, насколько справедлив Договор 1783 года. Джон Джей (John Jay) продолжил подписание Договора в 1794 году между Англией и США, почему-то подняв тему снова спустя 13 лет после Парижского договора, когда США должны подписать Договор с Англией, если США действительно «независимы».

Что нужно исследовать дальше, почему США по-прежнему продолжают платить налоги Сити (the City – скорее всего имеется в виду Corporation of the City of Washington, D.C. – прим. Автора), если это свободная нация?

Договор 1794 года, подписанный между Англией и США, обсуждался Джоном Джей Эсквайром (John Jay Esquire), который вел переговоры по Договору 1783 года. Вопрос в том, зачем США должны подписывать договор с Англией через 13 лет после того, как Парижский договор 1783 года объявил США независимыми (1783 declaring US independent)? Почему статья 6 и статья 12 продолжают диктовать условия «независимой» Америке?

Дальнейшее изучение истории США показало бы, что произошло с Америкой, когда она отменила Устав Первого Национального Банка в 1811 году, и сразу же после этого прибыло 4500 солдат британских войск и сожли Белый дом (the White House), здания обеих Палат Конгресса (both Houses of Congress), военное ведомство (the War Office), Госдепартамент США (the US State Department) и Казначейство (Treasury) и уничтожили документы о ратификации (подписанные 12 штатами США) Конституции США (and destroyed the ratification records (signed by 12 US states) of the US Constitution), в которой 13- я поправка заключалась в том, чтобы остановить любого, кто получил дворянский титул или почести от службы на правительство США. Война 1812 года длилась 3 года, и в 1816 году после ратификации Гентского договора (the Treaty of Ghent) в 1815 году была воссоздана ​​Банковская хартия (the Bank Charter). Примечание: 13-я поправка, которая была ратифицирована в 1810 году, больше не фигурирует в текущих копиях конституции США.

В 1913 году Федеральный резерв (the Federal Reserve) был принят (was passed) Конгрессом США, передающим золотовалютные запасы (gold and silver reserves) Америки и полный контроль над экономикой Америки банкстерам Ротшильдов (the Rothschild banksters). Федеральная резервная система – частная банковская система, которая не принадлежит Америке или американцам.

Не лучше ли ставить вопрос о том, являются ли США страной или корпорацией, а президент США и официальные лица из Конгрессе работают в интересах этой корпорации, а не для американского народа. Похоже, что корпорация США (the US Corporation)принадлежит той же стране, которая владеет Канадой, Австралией и Новой Зеландией, чьи руководители все обслуживают Королеву в ее Королевской земле (her Crown Land), и США также были и остаются колонией короны (a crown colony), принадлежащей Империи, состоящей из 3-х городов-государств – Лондонского Сити (City of London), Ватикана (Vatican City) и Вашингтона DC (Washington DC). Президент США – это не что иное, как номинальный лидер центральных банков и транснациональных корпораций - которые, в свою очередь, контролируются Верховным Экклезиастским масонством (High Ecclesiastic Freemasonry) из Лондонского Сити (the City of London), являющемся первоосновой всей глобальной финансовой системы (…)

Чтобы проверить утверждение автора заходим в правительственный архив США, где находим запись о создании «Корпорации Вашингтонского Сити, Округ Колумбия» (Organization Name: Corporation of the City of Washington, D.C. 1802-6/1/1871)

Corporation of the City of Washington, D.C. 1802-6/1/1871

Organization Authority Record

(…)

Такжеупоминаниео«КорпорацииВашингтонскогоСити, ОкругКолумбия» находимвсборникезаконовизданногов1840 году «Laws of the Corporation of the City of Washington, Passed by the Thirty-seventh Council (Volume 5) – Washington (D.C.)» https://books.google.at/books?id=QbMwAQAAMAAJ&pg=PA40&lpg=PA40&dq=Laws+of+the+Corporation+of+the+City+of+Washington&source=bl&ots=_PBpRpW23j&sig=jie3jgKPHXvJAjYekYdmQB0QF_c&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjpkLjr3KzeAhUDJ1AKHaJ0DH0Q6AEwBXoECAsQAQ#v=onepage&q=Laws%20of%20the%20Corporation%20of%20the%20City%20of%20Washington&f=false

В документах, посвященным источникам правовых норм, регулирующим отношения в Вирджинии на земле, площадью 10 квадратных миль, на которой располагается Corporation of the City of Washington, D.C., мы находим, что земля и прочие активы регулируются королевскими чартерами

«Границы и уставы Вирджинии»

http://www.virginiaplaces.org/boundaries/charters.html

(…)

пляж находится в Вирджинии (в государственном парке Лизильвании), но дощатый настил находится в Мэриленде – благодаря чартеру 1632 года (английской Короны -прим. Ред.)

Границы Вирджинии были определены первоначально в чартерах, выпущенных королем Англии как гранты земли частным инвесторам. История колониальных земельных субсидий путается, но необходима для понимания местоположения этих границ (…)

(…) Инвесторы, которые финансировали проект по колонизации Вирджинии, были венчурными капиталистами, «приключениями» или рискуя своим богатством в надежде стать еще богаче. Колонисты, которые приплыли в Англию, также стремились увеличить свое личное богатство, увидев возможность в Вирджинии, как и основатели компании. В своих уставах (чартерах In their charters), королева Елизавета I и король Джеймс I на всякий случай зарезервировали за собой право на 1/5-ю часть золота / серебра, если англичане откроют богатства аналогичные тем, что были обнаружены испанцами в Мексике и Перу (…)

(…) Первый Устав Вирджинии (The First Virginia Charter), выпущенный Джеймсом I в 1606 году, дал «Компании Лондона» (the London Company, с 2006 года это the City of London Corporation – прим. автора) право: (2)

2. First Virginia Charter, 1606 (last checked August 10, 2009). In the 1584 charter, Queen Elizabeth promised Sir Walter Raleigh and his investors exclusive control over any settlement within 200 leagues, or nearly 700 miles.

начинайте свои плантации и обычаи в каком-нибудь fitt и удобном месте между тридцать четвертой и сорок первой параллелью северной широты, все вместе, в руке Вирджинии и побережья Америки

(…) Третья хартия была выпущена 12 марта 1612 года – или 1611 года, если она датирована календарем Старого стиля. До 1752 года новый год в Англии начался не 1 января, а 25 марта. Дата Третьей Хартии была в 1611 году календарем Старого стиля и в 1612 году в календаре Нового стиля – так 12 марта 1611/12 относится к 1612 в сегодняшнем календаре.

Третья хартия дала колонии право претендовать на все земли между 34-41 градусами и расширила колониальные границы Вирджинии дальше в Атлантический океан за пределами 100 миль, санкционированных в первом и втором уставах (Хартиях или Чартерах – прим. Ред.) (…)

(…) Король Джеймс I не смог обновить устав компании Virginia в 1624 году и сделал Вирджинию королевской, а не частной (частной) колонией. Отменив корпоративный чартер, король Джеймс сделал акции в Virginia Company никчемными, что эквивалентно объявлению компании банкротом. Венчурные капиталисты, которые покупали акции в Вирджинии, не получали прибыли от своих инвестиций, даже после того, как им было предоставлено огромное количество свободной недвижимости.

Когда более поздние короли решили создать новые фирменные колонии в Мэриленде и Каролине, чтобы вознаградить новых друзей, их гранты земли сократили границы Вирджинии. Сокращенные границы уменьшили способность чиновников Вирджинии продавать права на огромное количество земли. Короли из династии Стюартов подчеркивали свою власть и маргинализировали роль других, в том числе парламента (стимулируя английскую гражданскую войну в 1642 году). После изменения границ колонии Вирджиния короли не компенсировали свои предметы в Вирджинии или инвесторам в Англии – и, конечно же, не компенсировали коренным американским жителям (…)

(…) Претензия на политическую власть над землями, определенными в уставах (in the charters), по-прежнему является частью Кодекса Вирджинии (Code of Virginia), а также официальным выпуском заявления Вирджинии в отношении некоторых или всех штатов Мэриленд, Пенсильвании, Северной и Южной Каролины. Title 1, Section 1-301. «Степень территории Содружества после Конституции 1776 года» гласит: 8

Власти при определении степени территории Содружества после принятия Конституции 1776 года должны состоять из:

1. Устав (The charter) от 10 апреля 1606 года, предоставленный Джеймсом Первым, на четвертый год его правления, который разрешил первую плантацию в любом месте на побережье Содружества между тридцать четвертой и сорок первой параллелью северной широты; и предоставил территорию с места плантации (которая в соответствии с этим уставом была начата в Джеймстауне), на расстоянии 50 миль вдоль побережья к западу и юго-западу, по мере того как берег лежал и в течение 50 миль вдоль побережья, к востоку и на северо-востоке или к северу, так как побережье лежало вместе со всеми островами в 100 милях прямо над морским побережьем и всей территорией от тех же 50 миль по всем берегам моря, прямо на материк на 100 мест миль.

2. Второй устав (The second charter) Джеймса от 23 мая 1609 года, в седьмой год его царствования, который предоставил всю территорию от пункта земли под названием Кейп или Кейп комфорт (of Cape Comfort), вдоль побережья на север 200 миль и от пункта Кейп-Комфорт по всему побережью на юг 200 миль, и все это пространство и цепь земли, лежащей от берега участка, до самой земли, от моря до моря, запада и северо-запада, а также все острова, расположенные в пределах 100 миль вдоль побережья обоих морей упомянутого участка.

3. Третий устав (The third charter) Джеймса от 12 марта 1611-12 года, в девятый год его правления, которая предоставила все острова в любой части морей в пределах 300 лиг (leagues) любой территории, предоставленной в прежних патентах.

4. Соглашение о мире 1763 года между Великобританией и Францией, которое установило линию вдоль середины реки Миссисипи и стало западной границей Содружества

5. Раздел 21 Конституции Вирджинии, принятый 29 июня 1776 года, который уступил, выпустил и подтвердил народу штата Мэриленд, Пенсильвания, Северной и Южной Каролины, такие районы территории Содружества, которые содержались в пределах уставов, эти колонии со всеми правами в тех частях, которые могли быть востребованы Содружеством, за исключением бесплатной навигации по рекам Потомак и Покомоке, с собственностью берега Содружества или нитей, граничащих с любой из рек, и всеми улучшениями на нем ; и что в то же время в разделе говорится, что западное и северное масштабы Содружества должны во всех остальных отношениях соответствовать уставу (The charter) Джеймса Первого, предоставленному в 1609 году, и мирным договором между Великобританией и Франция в 1763 году,

Раздел 1-303 в Кодексе Вирджинии документирует уступку Вирджинии территории к северо-западу от реки Огайо в 1780-х годах, после того как федеральное правительство удовлетворило требования Вирджинии о принятии и управлении Северо-Западной территорией.

В разделе 1-300 признается влияние на границы государства из-за поражения Конфедерации в Гражданской войне 1861-65 годов:

Территория и границы Содружества должны быть такими же, как и после того, как Конституция Вирджинии была принята 29 июня 1776 года, за исключением территории, составляющей Западную Вирджинию и ее границы, и других пограничных корректировок, предусмотренных в этой главе ,

Во время Гражданской войны Вирджиния была вырезана, и 1/3 ее земельной площади использовались для создания нового штата Западная Вирджиния в 1863 году. Удаление западных уездов стало значительным изменением границ, но еще более драматические изменения были предложены военным секретарем Симоном Кэмероном (SecretaryofWarSimonCameron) в 1861 году.

Камерон предложил создать буфер «безопасной» территории вокруг Вашингтона, передавая всю Вирджинию к востоку от Голубого хребта (за исключением Восточного берега) в Мэриленд и перестраивая границы штата Мэриленд и Делавэр на основе естественных границ: 9

Географическое положение мегаполиса нации, угрожаемое мятежниками и требуемое для защиты тысячами наших войск, побуждает меня предлагать на рассмотрение правильность и целесообразность реконструкции границ штатов Делавэр, штат Мэриленд, и Вирджиния.

Мудрость и истинное государственное руководство диктуют, что место Национального правительства на все время вперед должно быть выведено за пределы разумной опасности захвата врагами внутри, а также из захвата врагами извне (…)

Заложенные на основание королевских чартеров (уставов) 1606, 1609, 1611, 1624 годов решения подолжают использоваться и поныне, как и образование известное нам под наименованием «Вашингтон, округ Колумбия».

Вашингтон, округ Колумбия борется за право стать штатом и что это означает.

В ноябре этого года (сообщает в своей новости от 15 Августа 2016 «Голос Америки» https://www.golos-ameriki.ru/a/dc-51-state/3465071.html- прим. Автора) в федеральном округе Колумбия – в том самом, где размещается столица США Вашингтон – пройдет референдум о превращении округа в 51-й штат. Попытки присвоить округу статус штата уже предпринимались ранее, но безуспешно. Сейчас, похоже, и сторонники, и противники этого шага готовы к решительным действиям. Чтобы понять, что это означает, надо принять во внимание, что корпорация США была нелегально создана в 1871 году и зарегистрирована в Пуэрто-Рико.







В статье «Голоса Америки» в часности сказано:

«(…)В округе Колумбия пройдет референдум о превращении в 51-й штат США



Джош Берч, соучредитель организации «Объединение в поддержку присвоения округу Колумбия статуса штата», с пониманием относится к революционному лозунгу 1776 года – не может быть налогов без представительства: «Когда мне исполнилось 18, я понял, каково это – когда твой голос не учитывается. Поэтому сейчас я не могу сидеть и спокойно смотреть, как моим детям исполняется 18, при этом не делая ничего, чтобы быть уверенным – к ним относятся как к настоящим гражданам Америки».

Берч, сам родом из Вашингтона, основал «Объединение» – ставшее частью большого движения, возглавляемого мэром – чтобы дать жителям округа Колумбия право голоса.

Конституция предоставляет Конгрессу власть в отношении округа, который стал местом пребывания правительства.

Сегодня в округе живет почти 700 тысяч человек: они платят налоги, но до 1961 года не имели права голосовать на президентских выборах. У них до сих пор нет членов палаты представителей с правом решающего голоса, хотя их «теневой» сенатор и члены палаты представителей могут принимать участие в дебатах.



«Теневой» сенатор Пол Стросс считает, что присвоение округу статуса штата – лучший способ полностью предоставить права жителям столицы США: «Жители округа Колумбия служат в армии, полностью платят федеральные налоги, разными способами служат своему правительству. Поэтому я считаю, что отказывать им в тех правах, которыми пользуются американцы в других пятидесяти штатах, просто несправедливо».



Сторонники этой точки зрения подчёркивают, что в округе Колумбия проживает больше людей, чем в штатах Вермонт или Вайоминг, а ведь эти штаты имеют такое же представительство в Сенате, как и густонаселённые Нью-Йорк и Калифорния.



И тем не менее, у движения за присвоения статуса штата есть немало противников.



Роджер Пайлон, директор-учредитель Центра по исследованию конституции в Институте Като, считает, что присвоение округу Колумбия статуса штата противоречит конституции: «Проблема заключается в том, что в этом документе, где перечислены права и полномочия, нигде не говорится о праве федерального правительства создавать новые штаты».



Главный аргумент противников превращения округа Колумбия в отдельный штат – идеологический. Жители округа всегда открыто избирали демократов на должности в городском правительстве, таким образом присвоение округу статуса штата обязательно приведёт к большему числу демократов в Конгрессе.



Этот спор продолжится в ноябре, когда жители округа Колумбия будут голосовать за план по присвоению округу статуса штата. План предусматривает, что правительственные здания, такие как Белый дом или Капитолий, останутся на участке земли в федеральной собственности, а то, что сегодня носит имя округа Колумбия, превратится в штат Новая Колумбия (…)



Троица глобального контроля:

Вашингтон, округ Колумбия, США-мощная дубинка, это военная сила, которой подчиняется весь мир. Ватикан, Рим-это религии, идеология. Лондон-сити-это мировые финансы.







“К 1871 году власти США пришли к решению, что соглашения с индейцами уже больше не требуются и что ни один индейский народ и ни одно племя не должны рассматриваться как независимый народ или государство.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(1865%E2%80%931918)



Прямым текстом сказано, что местное население на территории США было практически полностью зачищено и не могло сопротивляться. Между тем, надо было развивать промышленность и сельское хозяйство, для этого нужно было зарегистрировать частные банки и корпорации, промышленные компании. Т.к. остров Пуэрто-Рико в те времена не являлся частью США, а был оффшором, то регистрация банков, корпораций и компаний там позволяла не платить налоги. Самый интересный и важный вопрос: откуда взялись деньжата на такие неподъёмные расходы? Первичный капитал был награблен у убитого белого населения.



Соединенные Штаты Америки расположены в округе Колумбия. Чем является округ Колумбия , и какие есть другие округа ? ( Ватикан, Лондон-сити )

Владельцами частной корпорации СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ , являются Лондонский Сити и Ватикан .

(Примечание: Ватикан был образован в 1929 году, когда в корпорации США был сформирован военно-промышленный комплекс, и корпорация США фактически являлась силовой дубинкой для продвижения интересов Ватикана и Лондон-сити.).



“Соединенные Штаты были образованы в 1871 году , которые контролировали только округ Колумбия и территории , которые они купили или приобрёли: Пуэрто-Рико , Гуам, Виргинские острова . Многие считают, что налог на прибыль , а также некоторые законы не влияют на людей в суверенных штатах союза , поскольку они находятся вне контроля / юрисдикции корпорации Соединенных Штатов . Соединенные Штаты Америки отличается от ” Соединенных Штатов” [ корпорации ] .



Термины Соединенные Штаты и / или Соединенные Штаты Америки и / или правительства Соединенных Штатов все являются частными корпорациями , у них даже имеется зарегистрированная торговая марка.



Американская корпорация ( первоначально назывался округ Колумбия ) не оказывает влияния или контролирует 50 суверенных штатов, которые защищены от федерального правительства Конституцией США для Соединенных Штатов , принятой в 1788 году .

То есть современная Америка-это 2 Америки: Корпорация США, округ Колумбия, и остальная часть США.



На самом деле существуют два разных образования под названием Соединенные Штаты : первое образовано в 1787 году , представляет собой нескольких суверенных государств союза , а второе образовано в 1871 году , и контролирует округ Колумбия , и его территории .



Знаменательная дата – 21 февраля 1871 года. В этот день состоялась сессия 41-го Конгресса.



“Я имею ввиду “Акты сорок первого съезда , ” Раздел 34 , сессия III , главы 61 and 62. ( Acts of the Forty-First Congress,” Section 34, Session III, chapters 61 and 62 ).

В этот день Конгресс принял постановление под названием: Акт предоставления правительства округу Колумбия

(“An Act To Provide A Government for the District of Columbia.” ), это постановление также известно как “Акт 1871 года”.



Что это значит? Это значит, что Конгресс, не имея абсолютно никаких на то конституционных полномочий, создал отдельную форму правительства для округа Колумбия, которое является квадратом 10х10 миль земли.” https://www.facebook.com/notes/stephen-paine/the-united-states-is-a-corporation-act-of-1871-what-does-this-mean-well-it-means/10202633511738267/#

Глобальные государственные организации являются корпорациями, зарегистрированными и включенными в СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ в Вашингтоне , округ Колумбия , некоторые из которых : https://en.wikipedia.org/wiki/International_financial_institutions



1944 IMFInternationalMonetaryFund http://www.imf.org SpecialisedagencyoftheUNWashington, DC

1944 IBRDInternationalBankforReconstructionandDevelopment http://www.worldbank.org WorldBankGroup, SpecialisedagencyoftheUNWashington, DC

1956 IFCInternationalFinanceCorporation http://www.ifc.org WorldBankGroupWashington, DC

1960 IDAInternationalDevelopmentAssociation http://www.worldbank.org/ida WorldBankGroupWashington, DC

1966 ICSID, InternationalCentreforSettlementofInvestmentDisputes http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp WorldBankGroupWashington, DC

1988 MIGAMultilateralInvestmentGuaranteeAgency http://www.miga.org WorldBankGroup Washington, DC

Если на голосовании в ноябре победят сторонники предоставления округу Колумбия статуса штата, то нелегальное образование , которое называется округ Колумбия, перестанет существовать. Вместо него появится новый штат, который будет частью остальной, отдельной от округа Колумбия, территории США. То есть корпорация США не будет иметь территории на земле США.

Это означает возврат к оригинальной Конституции США и возврат функций печатания денег Казначейству вместо Федерального Резерва. Те глобальные государственные организации являются корпорациями, зарегистрированными и включенными в СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ в Вашингтоне , округ Колумбия , тоже не будут иметь территории на земле -США. То есть исчезнет один угол треугольника матрицы глобального контроля планеты. Потеря одного из “углов” означает обрушение всей матрицы.

Читать по теме:



Корпорация США была нелегально создана в 1871 году и зарегистрирована в Пуэрто-Рико.

Свидетельства о рождении в США стали выдавать в 1933 году. Конфискация золота у населения.

Подоходный налог в США и каперская грамота.

Источник:

С учетом выше приведенной информации стоит ещё раз внимательно изучить позицию Тьерри Мейсана изложенную в материале о новой внешней политике Великобритании. Ряд надгосударственных образований организованных по их явной или скрытой инициативе, где руководство, постановка задач и управление находится под контролем Лондонского Сити и Королевы.

Тьерри Мейсан: Новая внешняя политика Великобритании

…Елизавета II, королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Антиги и Барбуды, Австралии, Багамских островов, Барбады, Белиза, Канады, Гренады, Соломоновых островов, Ямайки, Новой Зеландии, Папуа -Новой Гвинеи, Сент-Кристофа и Невиса, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Люсии и Тувалу…

…

Секретные англо-саксонские агентства

Во время Второй мировой войны ещё до своего вступления в войну США заключили с Соединённым Королевством договор, известный под названием «Атлантическая Хартия» [1].

Речь шла об обеспечении безопасности морских путей и расширении торговых связей.

Этот альянс был подкреплён договором «Пять глаз», который в настоящее время служит основой для сотрудничества 17 разведслужб 5 государств (США, Соединённого Королевства, Австралии, Канады и Новой Зеландии).

Документы, обнародованные Эдвардом Сноуденом, свидетельствуют о том, что сеть Echelon представляет собой «наднациональную разведывательную организацию, которая не соответствует законодательствам этих стран».

«Пять глаз» шпионили за такими лицами, как Генеральный секретарь ООН и немецкий канцлер, и вели наблюдения за своими собственными гражданами. В 1948 г. США и Соединённое Королевство основали второе наднациональное агентство – Бюро специальных проектов (Office of Special Projects), которое управляет сетью stay-behind НАТО, известного под названием Gladio.

Профессор Даниэль Гансер показал, что это Бюро осуществляло государственные перевороты и теракты в Европе [2]. Поначалу казалось, что «стратегия напряжённости» была направлена на недопущение прихода к власти демократическим путём коммунистических правительств, но на деле она служила для подпитки коммунистической фобии и оправдания англо-саксонской военной силы. Новые рассекреченные документы показывают, что этот инструмент работает вне Европы и направлен против арабского мира [3].

В 1982 г. США, Соединённое Королевство и Австралия создают третью наднациональную структуру, в которой такие псевдо НКО, как NED и её филиалы ACILS, CIPE, NDI и IRI, являются видимой частью [4]. Её целью является организация государственных переворотов, камуфлированных под «революции». И хотя имеется достаточная литература по этим трём программам, никто не знает, кто управляет этими структурами.

«Особые отношения»

Соединённые Штаты, которые провозгласили свою независимость, отделившись от Короны, помирились с Соединённым Королевством лишь в конце XIX века («Великое сближение»). Два государства вступили в союз во время войны против испанцев на Кубе, а затем при создании своих факторий в Китае. То есть тогда, когда Вашингтон только начинал проявлять свою империалистическую суть. В 1902 г. было создано «Общество паломников» (The Pilgrims Society) – трансатлантический клуб, окончательно скрепивший обретённый союз. Традиционно его возглавляет английский монарх.

В 1917 г. этот союз был подкреплён планом создания еврейского государства на территории Палестины [5]….

…

[1] “The Atlantic Charter”, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчль, Réseau Voltaire, 14 августа 1941.

[2] Nato’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe, ДаниэльГансер, Cass, London, 2004.

[3] America’s Great Game: The CIA’s Secret Arabists and the Shaping of the Modern Middle East, Hugh Wilford, Basic Books, 2013.

[4] « Сеть ’демократического’ вмешательства », Тьерри Мейсан, 22 января 2004. « Национальный фонд демократии — игровая площадка ЦРУ », Тьерри Мейсан, Однако (Российская Федерация) , Сеть Вольтер, 6 октября 2010.

[5] « Кто истинный агрессор? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов,

Сеть Вольтер, 5 августа 2014.

Чтобы перепроверить себя в части соглашения «5 глаз» и других наднациональных совместных разведывательных объединениях смотрим материалы разведывательном альянсе Five

Eyes (Пять глаз) и Соглашении о радиотехнической разведывательной деятельности

Великобритания— США(англ. UKUSA Signals Intelligence agreement, UKUS SIGINT, UKUSA)

Общая информация про «Пять глаз»

Ответ на запись:Запад в панике — Россия запускает «первый удар» против доллара США. Реализация Плана атаки «Золотого Царя»

Гражданская позиция

Гражданская позиция

–Luஇlu, 4926.04.2017 в 07:38

Five Eyes (Пять глаз) – разведывательный альянс, включающий Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Эти страны связаны договором UKUSA, который является многосторонним соглашением о сотрудничестве в разведывательных действиях. Сокращенное название – FVEY, с членами: AUS, CAN, NZL, GBR и USA.



5 марта 1946 года договор вступил в силу и официально провозгласил особые тесные политические, дипломатические, культурные, экономические, военные и исторические отношения между Соединенном Королевством и США. В последующие годы он был расширен и уже включал Канаду, Австралию и Новую Зеландию.



Большая часть обмена информацией осуществляется через сверхчувствительные STONEGHOST сети. STONEGHOST или ” Каменный призрак “, это кодовое название сетей эксплуатируемых США военной разведкой для обмена информацией между странами договора. Считается что эта сеть содержит некоторые из наиболее тщательно охраняемых секретов западного мира.



Благодаря своему статусу секретного договора, его существование не было известно премьер-министру Австралии до 1973 года, а сам договор не был достоянием гласности до 2005 года.



Соглашение о радиотехнической разведывательной деятельности Великобритания — США (UKUS SIGINT)

https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT

UKUSSIGINT

Соглашение о радиотехнической разведывательной деятельности Великобритания — США (англ. UKUSA Signals Intelligence agreement, UKUS SIGINT, UKUSA) — соглашение о сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки, возникшее на базе двухстороннего соглашения после окончания Второй мировой войны и ныне включающее в себя, помимо Великобритании и США, также Австралию, Канаду и Новую Зеландию. В работе альянса также участвуют Германия, Япония, Республика Корея, Турция и Норвегия, а в последние годы и страны-участники НАТО.

Одним из наиболее известных проектов, осуществляемых под эгидой UKUSA, является создание и эксплуатация глобального комплекса радиоэлектронной разведки ECHELON.

В деятельности альянса участвуют следующие спецслужбы:

Каждый из участников UKUSA несёт ответственность за сбор и анализ информации в различных регионах мира. Так, зоной ответственности Австралии является регион Индокитая, Индонезия, южные и центральные регионы Китая, зона работы Канады — Южная и Центральная Америка и северное побережье России, Новая Зеландия несёт ответственность за Западную и Южную части Тихоокеанского региона, Великобритания — за страны Европы (включая европейскую часть России) и страны Африки, США — за страны Латинской Америки, азиатскую часть России и север Китая.

Теме исследования влияния Копорации Лондонского Сити (the City of London Corporation) на

мир сейчас уделяется значительно больше внимания чем ранее. К таким материалам стоит

отнести анализ документального фильма «Паутина: вторая империя Британии», отчасти

созданного по книге Николаса Шэкссона (Nicholas Shaxson) «Острова сокровищ: налоговые

гаваниилюди, укравшиевесьмир» (Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who Stole

theWorld) (2011 г.).

Мнение Ларуша: Лондонские финансы главенствуют в мире и губят национальные экономики

https://aurora.network/articles/150-rassledovanija/59358-mnenie-larusha-londonskie-finansy-glavenstvujut-v-mire-i-gubjat-natsional-nye-jekonomiki

04.06.2018

Рецензия: «Паутина: вторая империя Британии»(THESPIDER’SWEB». An investigation into the world of Britain’s secrecy jurisdictions and the City of London)

Документальный фильм, 2017 г.; 69 минут

Режиссер Майкл Освальд, продюсер Джон Кристенсен



Пол Галлахер

15 апреля 2018 г. — В недавно вышедшем на экраны документальном фильме «Паутина» показана разрушительная власть Британской империи — в наши дни. Этот необычный фильм доказывает неправоту тех, кто полагает, будто Британия давно перестала быть империей и стала всего лишь умным исполнителем или даже «мальчиком на побегушках» великой державы — Соединённых Штатов. Как показано в фильме, ошибаются и те, кто считает, что офшорные банковские зоны Британии (подобные Каймановым островам) представляют такую же решаемую проблему, как и банковская тайна в Швейцарии, а зацикливаются на них лишь борцы за экономическое равенство и справедливое налогообложение.

Фильм доказывает, что Лондон не только является основной движущей силой геополитических манипуляций, государственных переворотов и войн против конкурирующих или набирающих силу держав, но и остаётся доминирующей финансовой силой мира, именно под его руководством спекуляции, секьюритизация и финансирование наркоторговли и терроризма стали основными видами деятельности мировой банковской системы с конца 1960-х гг.



Стягивание финансовых ресурсов мира в Лондон

Соавтором «Паутины» является основатель Tax Justice Net­work Джон Кристенсен, фильм частично основан на книге 2011 г. «Острова сокровищ: налоговые гавани и люди, укравшие весь мир» (Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who Stole the World) Николаса Шэкссона (Nicholas Shaxson)[1], эксперта по британским офшорным гаваням; интервью с Шэкссоном — одна из основных составляющих фильма. Сам Кристенсен набирался знаний и опыта, в течение ряда лет работая «под прикрытием» в качестве советника правительства Её Величества в Бейливике Джерси.

В фильме показан колоссальный ущерб, нанесённый лондонским Сити и его банками мировой экономике, в том числе экономике США, с 1960-х гг. В его названии авторы говорят не какой-то новой и неполноценной Британской империи, а о восстановлении той самой Британской империи после её военного распада в 1950-х гг.

Манипуляции зависимых от Британии территорий — островных финансовых гаваней Джерси, Гернси, Британских Виргинских островов, Каймановых островов, Гибралтара, Багамских островов (бывшего коронного владения) и др. — многие годы являются притчей во языцех. Но в документальном фильме успешно создаётся совершенно иное представление об этих территориях для зрителя. Зависимые от Лондона гавани, напрямую управляемые Банком Англии и Сити, 50 лет стягивают активы мира в банки Сити. Этот процесс восстановил финансовое господство Лондона в мире, его способность грабить развивающиеся страны и вовлекать экономику США и других стран в спекулятивные операции, а не в кредитование — то есть, вовлекать их в чрезвычайно рискованную «секьюритизацию» и дерегулирование.

Эксперты фильма показывают, что Лондон вызвал деиндустриализацию экономики США и Европы, особенно потому, что дерегулирование лондонской фондовой биржи в октябре 1986 г. («Большой взрыв») инициировало дерегулирование банковской деятельности по обе стороны Атлантики.

Кроме того, создав «тайные норы» (“bolt holes”) — выражение Банка Англии для обозначения островов как мест слива денег для ухода от налогов — и правила, позволяющие финансовым корпорациям и транснациональным компаниям платить минимальные налоги, а богатым людям и вовсе их не платить, Лондон поднял имущественное неравенство до беспрецедентного уровня, щедро вознаградил за непроизводительное инвестирование накоплений разных стран и дал толчок росту популизма в ответ на эти процессы.

Одним словом, Лондон полвека подавлял рост, производительность, производительное кредитование и инвестиции в экономику разных стран мира. Это те самые полвека, когда в экономике США рост производительности и научно-технический прогресс замедлились почти до полной остановки к огромному изумлению экономистов; численность занятого населения страны начала сокращаться; возобладали войны и наркомания.

Сегодня эти глобальные процессы (хотя эту тему не затрагивают ни книга Шэкссона, ни фильм) отчасти повёрнуты вспять благодаря необычайно высоким темпам роста Китая и его производительным зарубежным инвестициям в этом столетии. Лондон и Пекин представляют собой противоположные парадигмы для мировой экономики.



Места, которые называют «другими местами»

В фильме «Паутина» рассказывается о создании «второй Британской империи».

Начнём с Клемента Эттли, британского премьер-министра в 1945-1951 гг.: «Снова и снова мы видели, что существует другая власть помимо находящейся в Вестминстере. Лондонский Сити, удобный термин для обозначения совокупности финансовых интересов, способен заявить о себе как о силе, противостоящей правительству страны».

Первоначально гаванью был сам Лондон, начиная с 1960-х гг. В противовес стабильности созданной по инициативе Франклина Рузвельта и функционировавшей после войны Бреттонвудской системы Лондон придумал феномен «офшоров», и Сити был «офшором» — местом, где Бреттонвудские постановления не исполнялись, и где к началу 1970-х гг. эти постановления были в конце концов уничтожены незаконно высокими процентными ставками рынка евродолларов. В 1966 г. Банк Англии объявил, что операции с долларами в Лондоне находятся вне его юрисдикции; официально они проводились «в других местах». Лондон, говорит Шэкссон, «был местом, где руководителям банков не приходилось беспокоиться о последствиях их действий» (с 1990-х гг. таким местом стала и Уолл-стрит). Все банки Уолл-стрит перевели свои международные операции в Лондон, где они и остаются. Объём «еврорынка», центром которого является Лондон, к 1980 г. вырос до 500 млрд долл., а к 1988 г. до 4,8 трлн. долл. К 1997 г. через этот рынок выдавалось 90% международных кредитов.

Начиная с лицензирования Международного кредитно-коммерческого банка (Bank of Credit and Commerce International, BCCI) в 1972 г., Банк Англии давал убежище и защиту банкам, которые финансировали терроризм и наркоторговлю; за десять лет с момента образования BCCI стал седьмым по величине в мире банком, а затем обанкротился. Банк Англии знал, что BCCI финансировал наркокартели и террористические группировки, но пытался предотвратить его крах. Когда BCCI рухнул, а его преступления были изобличены, тогдашний управляющий Банка Англии Роберт Ли-Пембертон (Robert Leigh-Pemberton) заявил: «Если бы мы закрывали банк каждый раз, когда обнаруживали случай мошенничества, у нас было бы меньше банков, чем сегодня».

Банк Англии рекомендовал управляющих для, как он это называл, «тайных юрисдикций» (офшорных островов и групп островов) британскому правительству, которое их назначало. Лондон полностью контролирует эти гавани, заявляя при этом, что не контролирует; и в этом случае это «другие места».Когда, например, Багамские острова вышли из-под контроля Британии и стали независимыми, с них ушли все финансовые фирмы, перейдя на Каймановы острова.

Все лондонские банки стали проводить операции в офшорных гаванях. Лондонские юридические и бухгалтерские фирмы назначили тысячи самых квалифицированных сотрудников для разработки ещё более сложных «секретных структур в офшорах». Эти сети трастов, владеющих корпорациями, владеющими трастами и т.д., позволяют полностью скрыть собственников активов, которые получают высокие прибыли на капитал. Этот разбухающий капитал возвращается в мировую финансовую систему через лондонские банки.Неоднократно попадавший в тюрьму сенатор Бейливика Джерси и разоблачитель служебных злоупотреблений заявляет: в Сити и офшорных гаванях «большинство политиков участвуют в бизнесе» — в бизнесе по разработке и применению трастовых структур.

Эта система была создана затем, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы мира в Сити. Начиная с Chase Manhattan примерно в 1970 г., Лондон отделяет крупнейшим банкам США долю денежных потоков, способствуя деиндустриализации и дерегулированию банков в этой стране (прежде всего отмене закона Гласса — Стиголла).

Но сегодня 25% мировой финансовой деятельности и 50% операций с финансовыми деривативами проводится на британских территориях (на США приходится, соответственно, 19% и 25%). На одних только Каймановых островах зарегистрировано три четверти хеджевых фондов мира.

Яркий пример достижения Второй империи Кристенсен приводит на презентации: «Активы стоимостью целых 50 триллионов долларов в мире никому не принадлежат». Бенефициарных собственников активов, будь то казино, инвестиционные фонды или скаковые лошади, практически невозможно установить.Поэтому они платят налоги лишь если сами захотят — если вообще платят.

Совершенно очевидно, что Банк Англии мог бы публиковать реестр трастов и их владельцев, но этого не позволяет. (А в том, как делает своё дело Комиссия Её Величества по доходам (Her Majes­ty’s Revenue Commis­sion, британский аналог Службы внутренних доходов), можно убедиться, только посмотрев фильм.)



Скрытая причина

Самое ценное в этом новом фильме — разоблачение Второй империи Британии как причины огромных экономических перемен к худшему в последние полвека.

Бегство капитала из развивающихся стран достигает 1 трлн. долл. в год, и половина этой суммы уходит в банковскую систему с центром в Лондоне. В 1970-2008 гг. в британские офшорные тайные юрисдикции поступил «беглый капитал» в размере 944 млрд долл. только из африканских стран к югу от Сахары. Развивающиеся страны, ограбленные таким способом — при помощи мощного стимула для их элит, которыми являются «офшоры», — оказываются лишенными инвестиций, развития и фактически становятся огромными кредиторами банков Сити.

На всех уровнях были уничтожены стимулы для производительного инвестирования в промышленные страны Европы и Северной Америки, поскольку оно регулируется и облагается налогами, в то время как в распоряжении непроизводительного и секьюритизированного инвестирования, в частности, инвестирования в обеспечение финансовой независимости и раннего выхода на пенсию (FIRE, “Financial Independence and Retiring Early”), весь офшорный мир, не регулируемый и не облагаемый налогами. К тому же правительства этих стран не могут тягаться с лондонскими «другими местами», когда речь идёт о доходах для инвестирования в технический прогресс и инфраструктуру.

Офшорные гавани создают экономическое неравенство в странах во всём мире.

Сегодня многие нападают на «русскую мафию» и «российских олигархов» как на силы финансового зла. В самом деле, присутствие «российских» (тогда советских) денег в лондонском «офшоре» уходит корнями в конец 1950-х, когда в Сити приветствовали Московский народный банк как участника новорождённого рынка «евродолларов». Но россияне, в частности, богатые русские после распада СССР, были всего лишь мелкими рыбёшками в большом море офшорных финансов Лондона, их часто тянуло жить в Лондоне, а иногда они попадали там в ловушку (или их убивали). Например, отец британского премьер-министра Дэвида Кэмерона разрабатывал секретные трасты, в которые могли вкладываться в том числе и такие россияне (вполне возможно, что именно он участвовал в разработке схемы сокрытия активов «Юкоса» Михаила Ходорковского и Ко. – прим Автора).

В фильме «Паутина» разоблачается роль Лондона в инициировании замены разделения банков на дерегулирование банков, ограбления развивающихся стран, сокращения инвестиций в производство, создания «1 процента» самых обеспеченных людей и финансирования терроризма. Вторая империя Британии это то явление, для замены которого возникла новая парадигма Нового Шёлкового пути. Восстановление разделения банков крупнейшими странами по принципу закона Гласса — Стиголла начнёт процесс разрушения Империи.

Финансы, как новый вид управления колониями

Роль войск и колониальных администраций стали играть менеджеры Лондонского Сити, предлагающего специальные финансовые услуги по уходу от налогов с помощью самой надёжной и секретной оффшорной юрисдикцией мира под контролем Британии. Впрочем, суть управления не поменялась, как управлялись британские колонии из Лондонского Сити, так и продолжают управляться, просто изменился порядок, который позволил ещё более снизил издержки и применил новые механизмы для лучшей эксплуатации колоний и территорий. В этом контексте совсем по-иному выглядят, обсуждаемая новая британская стратегия по восстановлению Империи («Глобальная Британия»), т.е. переход из тайного в явное, а также проект лондонского Сити по созданию научно-промышленного кластера в Китае и поддержка свободной торговли с Китаем. В отличии от США, которые могут позволить себе замкнуться внутри своего региона и достаточно экономными способами защищать все свои логистические пути, Китай полностью зависим от протяженных транспортных путей. С учётом того, что «Атлантическая Хартия» («The Atlantic Charter», подписана Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчлем, Réseau Voltaire, 14 августа 1941) направлена на обеспечение безопасности морских путей и расширении торговых связей. Англосаксонский договор уже не раз мы видели в действии, в т.ч. в виде «сомалийского проекта». Это говорит о том, что инвестиции в Китай, постарались максимально обезопасить от возможных мыслей китайцев о попытке «кинуть» «благодетелей» и выйти из-под их влияния. Лишение свободного доступа к ресурсам и рынкам сбыта, через создание на транспортных маршрутах управляемых конфликтов, приведёт к чрезмерному росту тарифов, срыву контрактов и, в конечном счёте, слому механизмов, позволявших китайцам, долгое время зарабатывать на этой модели деньги. Используя все те же структуры в рамках информационно-психологических операций, для закрепления понимания неправильнсти действий руководства Китая, м.б нанесен удар и изнутри после «массового падежа» китайских компаний, который может начаться из-за резкого роста расходов накладных расходов, понижения странового рейтинга и массы других отработанных механизмов по «принуждению к миру» взбунтовавшихся «аборигенов».

Всё в этой конструкции было просчитано и выверено до тех пор, пока не пришёл Трамп и не начал ломать всю «игру». Приведенные выше мнения говорят о том, что контроль над США со стороны лондонского Сити «не оставил равнодушными» значительную часть американской элиты, которая пытается дать последний бой «глобальным финансистам».

«Чёрная дыра» мировых финансов

Пара слов о «черной дыре»

Чёрная дыра

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0

(…) «Чёрная звезда» Мичелла (1784—1796)

Концепция массивного тела, гравитационное притяжение которого настолько велико, что скорость, необходимая для преодоления этого притяжения (вторая космическая скорость), равна или превышает скорость света, впервые была высказана в 1784 году Джоном Мичелломв письме[8], которое он послал в Королевское общество. Письмо содержало расчёт, из которого следовало, что для тела с радиусом в 500 солнечных радиусов и с плотностью Солнца вторая космическая скорость на его поверхности будет равна скорости света[9]. Таким образом, свет не сможет покинуть это тело, и оно будет невидимым[10]. Мичелл предположил, что в космосе может существовать множество таких недоступных наблюдению объектов (…)

(…) Исчезновение информации в чёрной дыре

В рамках классической (неквантовой) теории гравитации чёрная дыра — объект неуничтожимый. Она может только расти, но не может ни уменьшиться, ни исчезнуть совсем. Это значит, что в принципе возможна ситуация, что попавшая в чёрную дыру информация на самом деле не исчезла, она продолжает находиться внутри чёрной дыры, но просто ненаблюдаема снаружи. Иная разновидность этой же мысли: если чёрная дыра служит мостом между нашей Вселенной и какой-нибудь другой вселенной, то информация, возможно, просто перебросилась в другую вселенную (…)

Попытки исследователей вывести некие закономерности в мире политики и экономики всё время упираются в то, что в них не учитывается некие значительные системные факторы, а если и учитываются, то присваиваются разным силам. После изучения работ на эти темы неизбежно приходишь к выводу, что эти предположения ошибочны, т.к. на множество процессов в мире оказывается систематически организованное влияние. Только исходя из желания найти ту самую невидимую «черную дыру», что оказывает столь сильное, но слабо определяемое, воздействие на экономические и политические процессы в мире, мы можем попытаться её выявить и описать. В мире сейчас всё больше исследователей обращает внимание на малоизученный феномен Великобритании и «Корпорации Лондонского Сити» (the City of London Corporation). Как мы видели ранее эти структуры принципиально различаются, хотя и имеют временами совпадающие интересы. «Корпорация» наделена полномочиями специальными Королевскими Хартиями (Чартерами), в которые предыдущие британские и анлийские монархи инвестировали государственные (общественные) возможности и права, в ответ на возможность поучаствовать в доходах от сомнительных и нечистоплотных операций, включая морской разбой, грабежи колоний и колонизацию новых земель. Возможно, нынешний монарх и не одобряет всего, что наподписывали его предшественники, но в прямую конфронтацию с «партнерами» не вступает, во всяком случае, пока результатов не видно…

Когда удалось «нащупать» эти силы, что, по аналогии, можно назвать «чёрной дырой», можно совсем по-другому оценивать и многие мировые события, т.к. сейчас эту плохо различимую силу мы уже можем учитывать в своих исследованиях. Исходя из попыток повлиять на Китай через создание препятствий на маршрутах и стоит оценивать китайское предложение по созданию проекта «Один пояс. Один Путь» и серьезный интерес к Северному Морскому Пути (СМП).

Только теперь, после столь длинного вступления, мы подобрались к наиболее важному моменту в истории с «чёрной дырой» мировых финансов. Обратим внимание на проект «Глобальная Британия», которому посвятила достаточно много времени Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своём выступлении 13 ноября 2017 года на банкете Лорда-мэра Корпорации Лондонского Сити (the City of London Corporation). Тьерри Мейсан один из тех редких мировых аналитиков, что уделяет много внимания исследованию вопросов мировой политики и экономики не только на основании официальной политики, но и с учётом значения, не афиширующих своего влияния (и поэтому тайных) групп.

Тьерри Мейсан. Внешняя политика Терезы Мэйhttp://www.voltairenet.org/article200359.html

Также статья размещена на сайте ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/terri-meysan-vneshnyaya-politika-terezy-mey

(…) «Глобальная Британия»

13 ноября прошлого года Тереза Мэй (13 ноября 2017 года – прим. Автора) во время ежегодного выступления в мэрии Лондона (на самом деле имеется в виду Гилдхолл — здание в лондонском Сити, на протяжении многих лет бывшее резиденцией лорд-мэра Корпорации Лондонского Сити (the City of London Corporation) – прим Автора.) обрисовала новую британскую стратегию [1]. После выхода из ЕС Соединённое Королевство намерено восстановить Империю («Глобальная Британия»), поддерживая свободную торговлю с Китаем [2] и исключая Россию из международных организаций при поддержке своих военных союзников – Соединённых Штатов, Франции, Германии, Иордании и Саудовской Аравии. Всё, что мы видим сегодня, было изложено в её выступлении, хотя сразу мы это не поняли.

Давайте вернёмся немножко назад. В 2007 г. в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Путин заявил, что вынашиваемый НАТО проект однополярного мира является по своей сути антидемократическим, и призвал европейские страны отказаться от американских фантазий [3]. Не отвечая на замечание об отсутствии демократии в международных отношениях, НАТО представила это как попытку России ослабить Альянс и угрожать ему.

Однако британский эксперт Крис Доннелли довёл эту риторику до совершенства. Чтобы ослабить Запад, Россия, мол, будет пытаться объявить социально-экономическую систему, на которой основана его военная мощь, порочной. Это положение ляжет в основу российской критики, в частности, через СМИ. Заметим, что Доннелли отвечает на основное замечание Владимира Путина почти как и НАТО – а зачем спорить о демократии с человеком, являющимся авторитарной личностью?

Я думаю, что Доннелли прав в своём анализе, а Россия в своей цели. Действительно, Соединённое Королевство и Россия – это две диаметрально противоположные культуры.

Первая представляет собой классовое общество с тремя уровнями гражданства, закреплёнными законом и фигурирующими в удостоверении личности каждого гражданина, тогда как вторая, как и Франция, представляет нацию, где по закону все граждане «равны в правах» и где различие в политических и социальных правах, как это имеет место в Королевстве, немыслимо [4]. Целью социальной организации Соединённого Королевства является накопление благ, а в России – обеспечение личной свободы. Поэтому в Соединённом Королевстве, в противоположность России и особенно Франции, вся земля сосредоточена в нескольких руках. В Лондоне купить квартиру почти невозможно. Максимум, что возможно, – это подписать аренду на 99 лет, как в Дубае. Вот уже несколько веков почти весь город принадлежит всего лишь четырём лицам. Когда британец умирает, его наследство не обязательно переходит к детям – он волен сам решить, кому его передать. А когда умирает русский, его собственность обязательно переходит к его детям, вне зависимости от воли усопшего.

Действительно, Россия пытается объявить англо-саксонскую модель порочной, и сделать это будет тем легче, чем быстрее все в мире поймут её ужасную суть.

А теперь вернёмся к политике Терезы Мэй. Через два месяца после своего выступления на банкете в день вступления лорд-мэра в должность, начальник штаба Её Величества генерал сэр Найк Картер произнёс 22 января 2018 г. очень важную речь, посвящённую будущей войне с Россией и основанную на идеях Доннелли [5]. Сделав выводы из сирийского опыта, он сообщил, что враг располагает новым чрезвычайно мощным ядерным оружием (это было за два месяца до того, как президент Путин сообщил о новом ядерном оружии России [6]). Он заявлял о необходимости увеличения численности сухопутных войск, разработки нового британского оружия и подготовки к войне, в которой картины, которые будут вбрасывать в СМИ, важнее побед на земле.

На следующий после конференции в Королевском Объединённом институте оборонных исследований (британский аналитический центр по вопросам обороны) день Совет национальной безопасности объявил о создании военного подразделения по противодействию «русской пропаганде» [7].

В чём состоит британский проект?

Хотя Комиссия по иностранным делам Палаты Общин высказала сомнение в отношении проекта «Глобальная Британия» [8], некоторые пункты были приняты, несмотря на подводные камни.

Важно понять, что г-жа Мэй не пытается изменить политику, она всего лишь хочет переставить местами пункты. За последние полвека Соединённое Королевство пыталось интегрироваться в европейскую конструкцию, постепенно теряя преимущества, унаследованные от бывшей Империи. Теперь нужно отказаться от всего, что было сделано за это время, и восстановить прежнюю мировую иерархию, когда чиновники Её Величества и мелкие английские дворяне джентри во всех частях света проводили время в клубах, в которых им прислуживали местные жители.

• Во время поездки в Китай через неделю после выступления сэра Ника Картера Тереза Мэй подписала много торговых соглашений, однако с приглашающей стороной она крепко подружиться не смогла. Пекин не согласился дистанцироваться от Москвы, а Лондон отказался поддержать проект шёлкового пути. Свободная торговля – да, но только не через пути, контролируемые Китаем. После 1941 г. и подписания Атлантической хартии Соединённое Королевство разделяет ношу «свободных пространств» (морских и сухопутных) с Соединёнными Штатами. ВМС обеих стран тесно взаимодействуют друг с другом, хотя американский флот более мощный, чем британский. По этой причине Корона усилила управление австралийским доминионом и возобновила деятельность антикитайской группы Quads, образованной ещё при Буше мл. [9]. Кроме Австралии, в неё входят Япония, Индия и США. В обязанности Пентагона теперь входит создание смуты на шёлковых путях в Тихом океане и на суше.

• Упомянутый военный союз существует в виде засекреченной «Малой Группы» [10]. Германия, только что пережившая правительственный кризис, сначала в нём не участвовала, но в начале марта, похоже, наверстала упущенное. Все члены этого объединения в Сирии координируют свои действия. Однако, несмотря на все усилия, им так и не удалось организовать химическую атаку под фальшивым флагом в Восточной Гуте. Сирийские и российские войска захватили их лаборатории в Афтризе и Шифонье [11]. Тем не менее, им удалось опубликовать антироссийское коммюнике по делу Скрипаля [12] и настроить НАТО [13] и ЕС против России [14].

Как могут развиваться дальнейшие события?

Странно, что Франция и Германия поддерживают проект «Глобальной Британии», который явно направлен против них, ибо Брекзит – это не столько освобождение от власти бюрократии ЕС, сколько ставка на соперничество.

Как бы то ни было, проект «Глобальная Британия» сводится к следующему:

• стимулирование свободной торговли, но при условии, что США будут препятствовать китайским путям сообщений;

• попытка исключить Россию из Совета безопасности и разделить мир на две части, о чём свидетельствуют манипуляции с химическим оружием в Сирии и дело Скрипаля.

Исходя из этого проекта, можно сделать несколько побочных выводов:

• Сегодняшний кризис напоминает кризис, имевший место в конце президентского срока Обамы, за тем исключением, что в центре игры теперь не Вашингтон, а Лондон. Соединённое Королевство, за неимением возможности опираться на госсекретаря Рекса Тиллерсона, повернётся к новому советнику по национальной безопасности Джону Болтону [15]. В противовес утверждениям американской прессы, последний вовсе не неоконсерватор, он по убеждениям близок со Стивом Бенноном. Он не согласен с тем, чтобы его страна подчинилась международному праву, и яростно выступает против коммунистов и мусульман. Тем не менее, он не намерен развязывать новые войны против других стран и у себя дома хочет только покоя. Он подпишет любые декларации против России, Ирана, Венесуэлы Северной Кореи и.т.д. Но Лондон не сможет манипулировать им по исключению Москвы из Совета безопасности, потому что его цель состоит не в том, чтобы реформировать ООН, а в том, чтобы избавиться от этой организации. Наоборот, он будет поддерживать контроль над «общими пространствами» и бороться против китайского «шёлкового пути», тем более, что в 2003 г. он был сторонником «Инициативы по обеспечению гарантий нераспространения» (Proliferation Security Initiative – PSI). Так что там, где проходят китайские пути, мы будем наблюдать возникновение новых якобы гражданских войн, поддерживаемых англо-саксами.

• Саудовская Аравия готовит создание нового налогового рая, один на Синае, а другой в строящемся Неоме на Красном море. Они должны заменить Бейрут и Дюбай, но не Тель-Авив. Лондон соединит их с другими оффшорными зонами Короны, в числе которых Лондонский Сити, который не является английским, он зависит непосредственно от королевы Елизаветы и гарантирует непрозрачность всемирной торговли.

• Многочисленные организации джихадистов, хлынувших из Леванта, управляются МИ6 через Братьев-мусульман и Орден Нахшбанди. Этот механизм должен быть направлен, главным образом, против России, а не против Китая, и он не будет развёрнут, как это принять считать, на Карибах.

После Второй мировой войны мы стали свидетелями сначала деколонизации европейских империй, затем после войны во Вьетнаме финансового подчинения мировой торговли англо-саксам и, наконец, после распада СССР попытки управления всем миром Соединёнными Штатами. Сегодня с обретением силы Россией и Китаем иллюзии о культурно глобализованном однополярном мире рассеиваются, и западные державы, в особенности Соединённое Королевство, возвращаются к прежним имперским амбициям. Конечно, высокий уровень образования в бывших колониях вынуждает их изобретать новые способы доминирования над миром.

ТьерриМейсан

Перевод

ЭдуардФеоктистов

[1] “Theresa May speech to the Lord Mayor’s Banquet 2017”, by Theresa May, Voltaire Network, 13 November 2017.

[2] Тем самым г-жа Мэй подтвердила мой прогноз, который я сделал на следующий день после заявления о Брекзите, то есть шестнадцать месяцев назад: « Новая внешняя политика Великобритании », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов,Сеть Вольтер, 4 июля 2016. Однако, и я об этом буду говорить в следующей статье, такая позиция неприемлема для российско-китайского альянса.

[3] « La gouvernance unipolaire est illégitime et immorale », par Vladimir Poutine, Réseau Voltaire, 11 février 2007.

[4] Этот вопрос является фундаментальным. Он широко обсуждался Эдмундом Берке и Томасом Пейном. В этом вопросе англо-саксонские права человека, определённые Декларацией Марии II Английской в 1689 г., и вытекающая из неё парламентская монархия, с одной стороны, и, с другой стороны, права человека, определённые Декларацией Национальной учредительной ассамблеи 1789 г., положившей конец королевскому строю, полностью непримиримы.

[5] “Dynamic Security Threats and the British Army”, by General Sir Nick Carter, Voltaire Network, 22 January 2018.

[6] « Владимир Путин Обращение к Федеральному Собранию России », Владимир В. Путин, Сеть Вольтер, 1 марта 2018.

[7] « L’armée britannique se dote d’une unité contre la propagande russe », Réseau Voltaire, 24 janvier 2018.

[8] “Global Britain inquiry”, Foreign Affairs Committee, UK House of Commons.

[9] « Les Quads préparent un contre-projet à la route de la soie »,Réseau Voltaire, 20 février 2018.

[10] « Syrieleaks : un câble diplomatique britannique dévoile la “stratégie occidentale” », par Richard Labévière, Observatoire géostratégique,Proche&Moyen-Orient.ch, 17 février 2018.

[11] « Deux laboratoires d’armes chimiques découverts chez les “rebelles modérés” syriens », Réseau Voltaire, 13 mars 2018.

[12] « Attentat de Salisbury : Déclaration conjointe chefs d’État et de gouvernement de la France, de l’Allemagne, des États-Unis et du Royaume-Uni », Réseau Voltaire, 15 mars 2018.

[13] « Déclaration du Conseil de l’Atlantique Nord sur l’emploi d’un agent neurotoxique à Salisbury », Réseau Voltaire, 14 mars 2018.

[14] « Conclusions du Conseil européen sur l’attaque de Salisbury »,Réseau Voltaire, 22 mars 2018.

[15] « Джон Болтон и разоружение войной », Сеть Вольтер, 30 декабря 2004.

Тэги: Тьерри Мейсан, Британский удар, Тереза Мэй

29 марта, 2018 – 08:55

«yellowsubmarine» Лондонского Сити для «старой аристократии» Европы

Стоит возразить Тьерри Мейсану только в одном – логичности выхода Великобритании из ЕС. В аналитических выкладках не учитывался такой важный аспект, как использование правил ЕС и свободы предпринимательства для того, чтобы предложить услуги Корпорации Лондонского Сити (the City of London Corporation) «старой аристократии» Европы, которая и по сей день определяет политику внутри своих территорий, т.к. странами их уже в полной мере нельзя назвать. Именно Сити «съел» Европу изнутри, используя своих представителей в США и их силовую инфраструктуру, «взломал» старые законы, позволявшие столетиями хранить капиталы в специальных юрисдикциях Европы. Как только была «сломлена» Швейцария и были показательно наказаны ряд бизнесменов в Европе за «укрывательство» от налогов своих капиталов и доходов, «загонщики» из Сити устроили охоту на европейских «волков» обложив красными флажками и начали «гнать на номер», где их поджидали специалисты по разработке трастовых схем, адвокаты и полчища номинальных директоров самой мощной и закрытой сети Корпорации Лондонского Сити. Благодаря продавливанию через США обязательного раскрытия данных счетов в оффшорных зонах всего мира финансисты из Сити заставили весь прячущищийся от налогов капитал укрыться в брианских «тихих гаванях».

Знаменитую фразу Збигнева Бжезинского, которую он адресовал России теперь можно также адресовать США и европейским государствам чьи элиты скрывают свои капиталы с помощью сложных схем, разработанных налоговыми консультантами с «квадратной мили».

«Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит $500 млрд., принадлежащих российской элите. Вы ещё разберитесь, чья это элита — ваша или уже наша»

Операция завершилась 1 января 2018 года, когда мышеловка захлопнулась. В ранее опубликованном материале к той теме я уже обращался, но европейские капиталы тогда выпали из зоны внимания. Зря Тьерри Мейсан удивляется, – «(…) Странно, что Франция и Германия поддерживают проект «Глобальной Британии», который явно направлен против них, ибо Брекзит – это не столько освобождение от власти бюрократии ЕС, сколько ставка на соперничество (…)». Куда же теперь «старая европейская аристократия» денется из британской оффшорной системы, ставшей для неё «yellowsubmarine»… Теперь европейская элита под контролем, т.к. она также как и российская подпадает под действие нового закона «О криминальных финансах», который вступил в действие именно 1 января 2018 года и дал возможность британским судам направлять иностранным собственникам активов в Великобритании так называемый запрос о состоянии имущества неясного происхождения (unexplained wealth orders, UWO). Новые правила коснутся «политически значимых лиц» (politically exposed person, PEP) и тех, кто подозревается в причастности к серьезным преступлениям, при этом их активы, находящиеся на территории Великобритании, стоят более £50 000. Так что владельцы имущества, акций и финансовых средств, находящихся в британской оффшорной юрисдикции, стали объектами, потеряв свою субъектность.

Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!

http://pravosudija.net/node/5461

(…) https://www.kp.ru/daily/26744.5/3772487/

Юрий Крупнов, 56 лет. Председатель Движения развития, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, действительный государственный советник РФ 3 класса (по военной иерархии – генерал).

…01 января 2018 в Великобритании вступит в силу новый закон «О криминальных финансах», который даст возможность британским судам направлять иностранным собственникам активов в Великобритании так называемый запрос о состоянии имущества неясного происхождения (unexplained wealth orders, UWO). Это означает, что владелец компаний, недвижимости, банковских счетов и другого имущества, вызвавшего вопросы со стороны государственных органов, должен будет объяснить происхождение средств.

Новые правила коснутся «политически значимых лиц» (politically exposed person, PEP) и тех, кто подозревается в причастности к серьезным преступлениям, при этом их активы, находящиеся на территории Великобритании, стоят более £50 000. Согласно нормам Евросоюза «политически значимыми» считаются бывшие или действующие госслужащие и сотрудники государственных предприятий. Новый английский закон «О криминальных финансах» расширяет понятие PEP до членов семей перечисленных выше лиц, их близких помощников или иным образом связанных с ними персон.

…Новый закон, пишет Economist, значительно облегчит правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации награбленного коррумпированными бюрократами и мошенниками имущества…

…Один нюанс: дача ложных сведений по поводу активов, по новому закону, будет считаться уголовным преступлением. А суды, правоохранительные органы в Британии дотошные (…)

«Приватизация» сильнейших мировых спецслужб, как неучтенный фактор

При исследовании вопроса необходимо учитывать гипотезу Андрея Фурсова, что в 70-е годы ХХ столетия спецслужбы стали работать в большей степени на обеспечение интересов корпораций. Причем система государственного управления вместе со спецслужбами оказалась разделена на кланы, которые зачастую поводят взаимоисключающую политику. Поэтому мы в последнее время всё чаще видим, как в США разные ведомства и официальные лица делают взаимоисключающие заявления или действия.

Андрей Фурсов: “США как Римская империя Траяна” 31.10.11

http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/63279/

(…) Фурсов: Дело в том, что наша обществоведческая мысль, да и не только наша, прохлопала, проморгала в послевоенный период возникновение наряду с госмонополистической буржуазией новой фракции мирового правящего капиталистического класса – корпоратократии. Это слой, который был тесно связан с корпорациями. Затем в 70-е годы (по этому поводу есть достаточно исследований) спецслужбы переориентировались на транснациональные корпорации.

Панарин: Именно переориентировались? То есть, получается, что фактически спецслужбы выполняют задачи…

Фурсов: Стали работать на транснациональные корпорации. Более того, корпоратократия на рубеже 60-70-х годов создала свои собственные наднациональные структуры – Римский клуб (Club of Rome) и Трехстороннюю комиссию (Trilateral Commission). И возник такой треугольник: транснациональные корпорации, их наднациональные политические структуры и спецслужбы.

Если мы посмотрим на то, что происходило в последней четверти XX века, то становится совершенно понятно, что, скажем, Соединенные Штаты 80-90-х годов – это в значительно большей степени совокупность транснациональных корпораций, чем государство.

Панарин: То есть, фактически уже в конце XX века США потеряли статус национального государства?

Фурсов: Внешне США выступают как национальное государство. Но директор французского радио Лабевьер, автор замечательных работ “Доллары террора” и “Кулисы террора”, неслучайно пишет о внешних политиках США и поясняет, что различные кланы и комплексы транснациональных корпораций в США проводят различную внешнюю политику. Произошла приватизация внешней политики различными группировками (…)

После всего вышеописанного можно подойти к внимательному прочтению программной «отчётной речи перед акционерами» топ-менеджера Корпорации (the City of London Corporation) Терезы Мей. Обязательно стоит обратить внимание на формулировки и понятия, т.к. они имеют принципиально важное значение. Первое с чего надо начать – это с Лорд-мэра.

Многие путают Лорд-мэра Корпорации Лондонского Сити (the City of London Corporation) с мэром Лондона, что в корне неверно, т.к. Лорд-мэр – это глава крупнейшей в мире корпорации, на которую не распространяется действие действие британских законов и, которую иногда называют «One World Earth Corporation». Чтобы парламентарии не приняли случайно, как уже упоминалось выше, законов, которые могут повредить интересам Сити, в нижней палате на всех заседаниях находится специальный представитель «Корпорации» – «Напоминальщик» (TheRemembrancer).

Ключевые сотрудники Сити

Кто есть кто в Корпорации Лондонского Сити (the City of London Corporation)

(…) «Напоминальщик» (Remembrancer): ПолДабл(Paul Double)

«Напоминальщик» (Remembrancer) является одним из четырех должностных лиц Сити, и его Офис отвечает за поддержание и защиту Конституции Сити. Он является агентом Сити в Парламенте (the City’s Parliamentary Agent) и агентом почетного ирландского общества в Парламенте (the Parliamentary Agent for the Honourable the Irish Society) и Руководителем протокола Сити. Офис (The Office) был создан в 1571 году.

В ранние годы он был тесно связан с Монархом и Судом, и это отражено в некоторых его функциях сегодня, которые включают связь между Сити и Королевскими двором (the Royal Households). Офис действует как канал связи между Парламентом и Сити.

В современном контексте это означает ежедневное рассмотрение парламентского бизнеса (работы), включая рассмотрение и брифинг по предлагаемому законодательству и поправкам к нему, регулярную связь с избранными комитетами обеих палат и контакт с должностными лицами правительственных ведомств, занимающихся парламентскими законопроектами. Также поддерживаются связи с Управлением Сити в Брюсселе и постоянными представительствами государств-членов в отношении проекта законодательства ЕС (…)

Вот так всё просто и конкретно разъяснено на сайте Корпорации Лондонского Сити (the City of London Corporation).

Интерсно, что на сайте правительства Великобритании выступление Терезы Мэй имеется как на английском, так и на русском языке. Текст на других языках, что имеют также большое распространение в мире, как можно было бы резонно предположить, например, китайский, французский, арабский, хинди и т.п., отсутствует!

Термин, используемый в заглавии текст речи Терезы Мэй и его трактовка в понимании автора.

Международные нормативно-правовые системы- системы, основывающейся на британском праве и судебной системе. В этой системе нет места национальным судам, могущим рассматривать и выносить решения против инересов Корпорации Лондонского Сити

Речь Премьер-министра Великобритании на банкете Лорда-мэра Лондона в 2017 году

Тереза Мэй подчеркнула важность международной нормативно-правовой системы, свободного рынка и справедливого общества.

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-2017.ru

Текст выступления

Published13 ноября 2017

From:

Prime Minister’s Office, 10 Downing Street и The Rt Hon Theresa May MP

Уважаемый Лорд-мэр, уважаемый бывший Лорд-мэр, Ваша Милость, уважаемый Лорд-канцлер, Ваши Высокопревосходительства, уважаемые лорды и олдермены, уважаемые шерифы, уважаемый Председатель Палаты общин, уважаемые дамы и господа. Наша сегодняшняя встреча проходит в такое время, когда наша страна приближается к определяющему моменту для своей истории и для своего места в мире. Мы вступаем в эпоху великих перемен, которая поставит перед нами новые задачи. Переход к публичной реализации Корпорацией Лондонского Сити (the City of London Corporation) проекта «Глобальная Британия» или «Британская империя 2.0» На этом пути нас ждут и успехи, и трудности. Но я верю, что у нас хватит сил пройти этот путь, не растеряв оптимизма и уверенности в себе. И опираться мы должны не на слепую веру, а на ясное видение сильных сторон нашего государства. По объему экономики и экспорта мы занимаем пятое место в мире. Мы являемся лидером по привлечению инвестиций в Европе. Наш военный бюджет — второй по величине в НАТО. Мы — одна из немногих стран, которые выполняют обещание выделять 0,7% валового национального дохода на международное развитие. У нас есть глобальные медиа-бренды с огромным охватом аудитории — от футбольной премьер-лиги до Всемирной службы Би-би-си; наши замечательные университеты являются лидерами в области интеллектуальной деятельности; лондонский Сити является международным финансовым центром, а британский бизнес успешно работает по всему миру. Великобритания, а точнее Корпорация Лондонского Сити (the City of London Corporation), вот истинный центр мира, т.е. именно она и является тем самым «Mr. Big». Опираться мы будем на финансовый кулак, накопленный Сити, а также на легальную возможность в любой момент конфисковать активы в зоне действия британской юрисдикции при помощи возможностей наших государственных и частных спецслужб доказавших свою верность Корпорации, а также на клиентов Сити, что будут поддерживать наши начинания из боязни потерять всё или быть разоблаченными у себя на Родине. Мы имеем самую массовую, влиятельную и мотивированную «пятую колонну» во всех странах мира Привлечение инвестиций– дуальный принцип. Для Корпорации лондонского Сити это получение практически бесплатных денег выводимых из стран всего мира, чтобы укрыть их от налогов и формирующих постоянно растущий капитал банковской системы Лондонского Сити, при этом обескравливая экономики всех стран мира. Использование понятия «Привлечение иностранных инвестиций», возведённого в догму, приводит к парадоксальной ситуации – возвращаемый в страну капитал имеет уже британскую юрисдикцию и кратно меньше вывозимого. За счёт давления через коррупционно зависимый от Корпорации госаппарат и бизнес, обеспечивается фактический запрет на инвестирование внутреннего капитала и проведение выгодной государству (общественным интересам) инвестиционной политики, ориентированной на развитие. Тем самым создаются условия для полного ограбления территории, т.к. местный бизнес, в отличие от транснациональных корпораций и бизнеса пользующегося оффшорными схемами, кратно проигрывает в финансовых показателях за счет отсутствия возможности ухода от налогов на всех этапах создания «продукта», что в итоге приводит к разорению и уходу с рынка. Но чтобы использовать свое влияние в мире на благо, мы прежде всего должны опираться на наш национальный британский характер и защищать такие основополагающие ценности как справедливость, правосудие и соблюдение прав человека. под справедливостью, правосудием и соблюдением прав человека может рассматриваться только то, что относится к интересам Корпорации основополагающие ценности как справедливость, правосудие и соблюдение прав человека – это ценности, на которые укажут представители Корпорации (СМИ, НКО, «правозащитники», «Зеленые» и т.п.). Кстати, к «Человекам» граждане РФ,как и многих других Территорий («стран») не относятся (как это неоднократно рассматривалось в материалах Правосудия.НЕТ) Мы должны полагаться на эти ценности не только в процессе отделения от Европейского Союза, но и для решения глобальных проблем, встающих сегодня перед миром. Мы встретились с Вами сегодня в такое время, когда устройство мира в том виде, к которому мы привыкли — в виде принятой после окончания Второй Мировой Войны и основанной на верховенстве закона система, в создании которой Великобритания сыграла ведущую роль —находится под угрозой разрушения. Системе, которую выстраивала Корпорация лондонского Сити на протяжении сотен лет, угрожают несколько стран (Россия, Иран, КНДР, Сирия, Венесуэла) и Владимир Путин лично. Путин, выступая в 2007 году в Мюнхене объявил нам войну Решение глобальных проблем, встающих сегодня перед миром– это слом оставшихся барьеров в виде национальных государств и их остатков (Россия, Иран, КНДР, Сирия, Венесуэла) и прав Суверенов (…Высшей Волею, на основании Высшего Естественного Права, Я, Живой Суверен, мужчина, гражданин суверенного государства…), т.е. всё, что мешает интерсам Корпорации Сегодня некоторые государства активно дестабилизируют сложившийся мировой порядок, преследуя свои цели и заявляя, что установленные нами правила и нормы, как и лежащие в их основе ценности, больше не актуальны. Россия, Иран, КНДР, Сирия, Венесуэла и Владимир Путин лично, отказываются подчиняться, выстроенному Корпорацией Лондонского Сити (обратите внимание Тереза Мэй говорит, обращаясь к представителям Корпорации Лондонского Сити, объединяя их с собой в одну группу – … установленные нами правила и нормы, как и лежащие в их основе ценности …), мировому порядку, а значит они должны быть уничтожены Региональная нестабильность приводит к возникновению таких угроз, как исламский экстремизм, которые распространяются по миру вне зависимости от государственных границ; эта нестабильность подогревает конфликты и вызывает у многих вопрос – сможет ли справиться с новыми вызовами система, основанная на верховенстве норм и правил. Созданные Корпорацией организации системного террора, проводя операции под «фальшивым флагом» дают нам повод заявить, что государственные границы национальных государств должны быть отменены. Т.к. «…с новыми вызовами система, основанная на верховенстве норм и правил…» не справляется, мы дадим миру новую универсальную систему контроля и безопасности, которая устранит последние барьеры по контролю над личностью Неспособность перевести успехи в мировой торговле в рост, несущий выгоды для всего мира, приводит к ослаблению поддержки свободных рынков и открытой экономики, которая на протяжении долгих лет была гарантом мирового благополучия. Рост мировой экономики не приводит к серьезному росту доходов акционеров Корпорации, а также тех, кто использует финансовую оффшорную инфраструктуру для ухода от налогов, исполнения социальных обязательств перед гражданами и развития собственных стран. Мы вынуждены нести серьезные издержки на содержание людей (медицина, образование, пенсии и т.п.), а также на инфраструктуру для проживания людей, поэтому все расходы, мешающие росту наших доходов, должны быть оптимизированы. Сити пока не смог додавить ряд стран, препятствующих сокращению издержек, и препятстующих росту «мирового благополучия» (= благополучия Лондонского Сити) При этом правила игры для этого века все чаще меняются под давлением новых развивающихся экономических систем и восточных стран с мощными производственными экономиками. Поэтому сейчас, когда мы заново строим свои отношения с окружающим миром и начинаем новую главу в истории нашей страны, задача глобальной Великобритании очевидна. Мы должны защитить мировой порядок, основанный на единых правилах и нормах, от нападок тех стран, которые безответственно стараются его разрушить. Лондонский Сити поменял правила игры. Для этого Сити запустил проект по созданию научно-индустриального Китая, а также деиндустриализацию США и стран Европы. «Глобальная Британия» реализует свой старый экномический принцип «разделяй и властвуй». Китаю дали возможность создать и обладать производственной экономикой, но заранее заложили принципиальную зависимость от путей снабжения полезными ископаемыми и энергоносителями, а также от наличия доступа к рынкам сбыта. Т.е. на лицо те самые принципы открытой экономики и свободного рынка «тразисторного типа», где слабый управляющий сигнал может как усилить, так и полностью оставновить течение процесса. Сити стимулирует свободную торговлю, но при условии, что США, как силовое подразделение, будет использоваться для воспрепятствования китайским путям сообщений и провоцированию на них гражданских войн Сити должен задействовать все механизмы для исключения России из Совета безопасности и разделить мир на две части (кто не с нами, тот против нас), о чём свидетельствуют манипуляции с допинговым скандалом, химическим оружием в Сирии, делом Скрипаля, обвинения в коррупции при выборе чемпионата мира по футболу 2018 в Москве и т.п. Задача сделать Россию «токсичной», чтобы с ней боялись даже вступать в общение, не говоря уже о ведении дел Мы должны оказать содействие нашим государствам-партнерам в нестабильных регионах в борьбе с возникающими перед ними угрозами, а также поддержать их усилия по строительству обществ и экономик, которые обеспечат этим странам процветание и положительно повлияют на международную обстановку. А также – заложить для нового поколения основу для развития открытых экономик с целью обеспечения равномерного и справедливого роста. Параллельно мы должны добиться всеобщей поддержки для свободного рынка и открытого общества, ведь это, возможно, лучшее средство против раскола, социального напряжения и конфликтов. Мы должны поддержать страны в нестабильных регионах, которые мы используем против наших врагов (например, Украина, Саудовская Аравия и др.), чтобы они повлияли на международную обстановку и помогли нам в борьбе с Россией, Сирией, Ираном, Венесуэлой, КНДР. Корпорация должна и далее добиваться режимов «открытой экономики», «справедливого роста», «свободного рынка». Свободный рынок, открытая экономика – понятия имеющие свойства «транзисторного типа», на которых появляется возможность свободного перемещения капиталов, товаров и услуг, что управляются слаборазличимыми сигналами «невидимой руки рынка» в виде СМИ, НКО, «зелёных», арбитражных судов и прочих инструментов, находящихся под контролем Сити Сегодня я хотела бы поговорить именно об этом: о том, как совместная работа бизнеса и власти поможет обеспечить процветание и безопасность нашей стране и внести вклад в достижение этих результатов для всего мира. Корпорация не говорит о коррупции, т.к. Корпорация не может давать взяток госаппарату, который принадлежит ей почти что полностью. Как представитель власти, куда меня ранее рекомендовала Корпорация («между строк» утверждает Тереза Мэй), заявляю, что все её возможности будут направлены на достижение поставленных целей. Бизнес, а здесь под ним именуются исключительно интересы Корпорации, ставит задачи законодательной, исполнительной и судебной власти, спецподразделениям армиии и спецслужб, которые должны обеспечивать их безусловное исполнение. ЗАЩИТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА Мы должны начать с укрепления наших общих целей, единства всех партнеров и союзников, вместе с которыми мы создали этот мировой порядок, а также их заинтересованности и вовлеченности. Основой для этого должна стать стабильность нашего трансатлантического союза и наших отношений с европейскими партнерами. Отталкиваясь от утверждения «мы», можно говорить, что речь идёт о Корпорации Лондонского Сити. Один из ключевых столпов «мирового порядка» созданного Корпорацией является «британская» финансовая система и её многоконтурная сеть оффшоров. К этой системе можно отнести и ФРС, Международный банк расчетов, Международный валютный фонд, Всемирный банк и пр. Также к мировому порядку можно отнести структуры наднационального управления и согласования: The Milner Group Секретное обществооснованное Сессилом Родсом (Cecil Rhodes (1853-1902)) и Альфредом Мильнером (Alfred Milner (1854-1925)) с целью продвинуть англо-американское единство и глобальное господство англосаксов А также «Орден» («Череп и Кости» или «Траст Рассела») в США «Атлантическая Хартия» (она же «трансатлантический союз»), заключенный перед Второй мировой войной договор между США и Соединённым Королевством с целью обеспечения безопасности морских путей (а значит и вопрепятствованию их использования конкурентами) и расширении торговых связей. «Пять глаз», договор, который служит основой для сотрудничества 17 разведслужб 5 государств (США, Соединённого Королевства, Австралии, Канады и Новой Зеландии). Документы, обнародованные Эдвардом Сноуденом, свидетельствуют о том, что сеть Echelon представляет собой «наднациональную разведывательную организацию, которая не соответствует законодательствам этих стран». Бюро специальных проектов (Office of Special Projects), созданное в 1948 г. США и Соединённым Королевством является вторым наднациональным агентством, которое управляет сетью stay-behind НАТО, известную под названием Gladio. К числу «заслуг» этого Бюро относят государственные перевороты и теракты в Европе, а также подпитка коммунистической фобии и оправдания наращивания и применения англо-саксонской военной силы. Создание в 1982 г. США, Соединённым Королевством и Австралией третьей сети наднациональных структур из псевдо НКО, таких как NED и её филиалы ACILS, CIPE, NDI и IRI, что являются её видимой частью. Целью является организация государственных переворотов, закамуфлированных под «революции». В 1902 г. было создано «Общество паломников» (The Pilgrims Society) – трансатлантический клуб, окончательно скрепивший обретённый союз. Традиционно его возглавляет английский монарх. Ну, и, конечно, НАТО и др. соглашения… Кроме того, роль США в формировании мирового порядка сегодня важна как никогда. Конечно, трудно ожидать, что позиции наших стран всегда и во всем будут совпадать. Но в основе нашего союза лежит общность ценностей и целей наших народов, которая существовала на протяжении многих поколений и которую мы должны сохранить сейчас. То же действительно и в отношении связей с европейскими странами, несмотря на наш выход из Европейского Союза. Мы не перестали также быть европейской страной — у нас общая история, наши общества основаны на общих ценностях, наши экономики зависят друг от друга, а наша безопасность неделима. В своей речи во Флоренции я уже говорила, что Великобритания по-прежнему твердо намерена исполнять все свои обязательствам по поддержанию безопасности в Европе. Корпорация указывает, что сегодня роль США, как её силового подразделения очень важна, но… меж строк можно увидеть некую тревогу, что в США явно пошло что-то нет так. Избрание Трампа явно внесло тревожащие коррективы в планы Лондонского Сити, а ведь только силовой кулак США в данный момент может обеспечить исполнение задуманного и скрытное присутствие Лондонского Сити Мы стремимся к новому экономическому партнерству, которое будет идти в унисон общему стремлению к открытости экономики и свободе общества, несмотря на усилия тех, кто хотел бы подорвать эти ценности. Я, конечно же, имею в виду Россию. В своем недавнем обращении Президент Путин сказал, что, несмотря на отдельные противоречия в мировой политике, нельзя получать стратегические преимущества за счет ущемления интересов других стран. Если страна не соблюдает общие правила поведения и преследует свои интересы, не останавливаясь ни перед чем, это неизбежно вызовет сопротивление, и разногласия станут непредсказуемыми и опасными. Я согласна с Президентом Путиным. Однако именно действия российской стороны подвергают опасности международный порядок, от которого зависят все страны. «…открытость экономики…» - это открытость национальных рынков для иностранных товаров и услуг, а также запрет на их защиту с помощью импортных пошлин, субсидий и тарифного регулирования (при этом Великобритания, США и их партнеры эти возможности используются по полной программе), это запрет на возможность отечественных инвестиций за счет политики «независимых» центробанков с их сверхвысокими процентными ставками на «контролируемой территории», которые принуждают национальный бизнес закладывать остатки национальных активов под обеспечение кредитов в западных банках, котролирующихся Сити, это законодательные гарантии на использование оффшорных схем, позволяющим формировать центры прибыли вне страны, оставляя её без налогов, и одновременно «выжигая» вокруг себя весь национальный бизнес, который несёт полную налоговую и социальную нагрузку «…свобода общества…»- подразумевает запрет Обществу на сопротивление «вирусам» всевозможных агрессивных меньшинств, пытающихся навязать свою самоубийственную логику «групп смерти». Отказ в праве защищать себя от организаций типа НКО и др., принимающих участие в ведении войны нового типа, в т.ч. информационно-психологических операциях «…Если страна не соблюдает общие правила поведения и преследует свои интересы…» -любой стране в мире запрещено возраать и тем более оказывать сопротивление Сити. У любой страны мира нет и не может быть своих интересов. Это, фактически, рабовладельческая политика, где раб приравнивается к животному не имеющему права иметь свои интересы и защищаться. Фактически, Тереза Мэй взяла себе роль беспощадной и алчной Мелиссы Твиди из мультфильма «Побег из курятника», где куры должны нести яйца каждый день, чтобы не стать обедом для своих хозяев, которые каждую неделю проверяют, сдали ли они «план»; если нет, ту, у кого в графах больше всего нулей, относят в сарай, где убивают, отрезая голову топором. Следуя логике Терезы Мэй и Лондонского Сити, у рабов не может быть национальных интересов. Именно поэтому любая попытка России заявить о своём праве иметь свои национальные интересы обозначается как «…действия российской стороны подвергают опасности международный порядок…» Я хочу четко обозначить масштаб и характер этих действий. Незаконная аннексия Крыма стала первым со времен Второй мировой войны случаем, когда одно независимое европейское государство силой присвоило территорию другого. После этого Россия начала разжигать военный конфликт в Донбассе, неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских государств, а также запустила последовательную кампанию кибер-шпионажа и саботажа. В рамках этой кампании было свершено вмешательство в ход подсчета голосов на выборах, взлом информационных ресурсов Министерства обороны Дании и Бундестага и многое другое. Перед нами стремление использовать информацию в качестве оружия. В рамках этой кампании российские государственные СМИ размещают сфабрикованные материалы, поддельные фотографии, и тем самым пытаются посеять разногласия среди западных стран и подорвать наши базовые институты. Поэтому я бы хотела донести до России одну простую вещь. Нам известно, что вы делаете. У вас ничего не получится. Вы недооцениваете устойчивость нашей демократии, привлекательность открытого и свободного общества для людей, а также верность западных государств объединяющим нас союзам. Великобритания сделает все необходимое, чтобы защитить себя и своих союзников. Именно поэтому мы поддерживаем реформу НАТО, которая позволит этой ключевой организации более эффективно противодействовать агрессивным действиям со стороны России. Именно поэтому мы увеличили масштабы военной и экономической поддержки Украины. Поэтому мы работаем над усилением своей кибербезопасности и ужесточаем финансовые режимы, делая все необходимое для того, чтобы незаконным путем заработанные средства не текли из России в Великобританию. В общем, мы готовы предпринять все необходимые меры, чтобы воспрепятствовать подобным действиям России. Но мы делаем это не по своему желанию. Мы хотели бы, чтобы наши отношения с Россией складывались по-другому. Сити, проведя масштабную операцию по разрушению СССР, начал разрушение миропорядка сложившегося после Второй мировой войны. После этого последовали Югославия, Ирак, Ливия и т.д. Разжигая гражданские конфликты и создавая с помощью наёмников «гражданские войны» транснациональный капитал использует это как повод для разрушения конкурентов или захвата новых рынков и установления контроля над источниками ресурсов. Права защищаться, как уже отмечалось выше, никто не давал. Национально-освободительные партизанские движения, как например, в Афганистане «Талибан» (запрещено в России) признаются террористическими и запрещается даже возможность вести борьбу с иностранными оккупационными войсками. «…запустила последовательную кампанию кибер-шпионажа и саботажа…» России запрещено вести разведывательную и аналитическую деятельность, т.к. это может привести граждан западного мира в замешательство. Они поймут, что жили в тюрьме в страхе от «ожидания прихода некоего Годо», то бишь России. «…Великобритания сделает все необходимое, чтобы защитить себя и своих союзников…» Великобритания, а также зависимые от неё и Лондонского Сити страны и влиятельные персоны, что спрятали свои активы в «британских» оффшорах, будут мобилизованы на борьбу с «коммунистической (русской) заразой». Следует ожидать еще больше, по-английски, изощренных многоходовых операций «под фальшивым флагом», в которых будет обвинена Россия и все, кто попытается с ней иметь дела («дело Скрипалей», «использование химоружия режимом Асада», вмешательство в выборы в США и т.п.). Мы не хотим вернуться к холодной войне, мы не хотим быть в положении постоянной конфронтации. Поэтому, хотя мы и должны защищать себя, мы продолжаем искать пути для разрешения конфликтов. Именно для этого министр иностранных дел Великобритании в ближайшее время посетит Москву. Потому что все может быть иначе. «…хотя мы и должны защищать себя, мы продолжаем искать пути для разрешения конфликтов…» все силы спецслужб, сил специального назначения вооруженных сил, частных военных компаний, НКО и зависимых людей (имеющих зависимость из-за возможности потери активов или компромата) будут направлены (вовлечены) для проведения операций врамках «мягкой» или «жесткой» силы в России и всей территории СССР. Мы разрушим моральное право Путина и правительства России на управления Обществом, чтобы ускорить подготовку переворота. Многие из нас с надеждой смотрели на постсоветскую Россию. Ведь мы знали, что в интересах Соединенного Королевства, Европы и мира – чтобы Россия была сильной и процветающей страной, соблюдающей правила игры. Многие в Британии и Сити с надеждой смотрели на войну, которую организовали силы спецназначения в Чечне. Были подготовлены еще несколько территорий в России для аналогичного сценария. Были поддержаны все сепаратистстские идеи по созданию независимых территорий (Уральская республика, Дальневосточная республика и т.д.). Именно в статусе территории с активно протекающими вооруженными управляемыми конфликтами, Россия устравивает Корпорацию. Только соблюдающей «правила игры», по которым по договорам «концессии», «о разделе продукции», «толлинга» и др., Россия устраивает «Группу», которую представлет Тереза Мэй. «Сильная и процветающая», согласно высказанному Маргарет Тэтчер плану, это максимум 30 млн. населения и статус сырьевой колонии, где даже олигархи с российскими паспортами не нужны, достаточно обойтись «процветающими» управляющими и их прислугой, как это делается в странах «третьего мира» Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и, следовательно, имеет все права и обязанности, которые позволяют ей играть ключевую роль в укреплении стабильности во всем мире. Россия имеет возможность пойти другим путем. Надеюсь, когда-нибудь она это сделает. Но пока Россия не изменит направление своей политики, мы должны сообща защищать свои интересы и международный порядок, на котором они основываются. Мы (Корпорация Лондонского Сити) напоминаем России, что её нахождение в Совете Безопасности ООН незаконно и мы можем в любой момент это прекратить. Напоминаем, что согласно Статьи 23 Главы VУСТАВА Организации Объединенных Наций (ООН), членом Совбеза до сих пор считается СССР, а вовсе не Российская Федерация (смотрим первоисточник)… http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-v/index.html (…) ГЛАВА V: СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТАВ Статья 23 Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности (…) России согласована позиция играть «…ключевую роль в укреплении стабильности во всем мире…» , что означает поддержку всех инициатив Великобритании (Лондонский Сити) и их союзников и поставлять «пушечное мясо» для участия в военных авантюрах в интересах Сити. «…Россия имеет возможность пойти другим путем. Надеюсь, когда-нибудь она это сделает…» России предложено серьезно задуматься о скором пути с барабаном на шее на выход не только из Совбеза, а и вообще из ООН. После этого незаконному образованию РФ предстоит прорваться в члены ООН. С учётом, что при уходе России из Совбеза за попранную Справедливость вступаться будет некому, то шансов у России по вступлению в ООН на общих принципах, а не как Державе Победительнице, будет немного… «…пока Россия не изменит направление своей политики, мы должны сообща защищать свои интересы и международный порядок…» Пока Россию не выставили из Совбеза ООН, следует ожидать развития всё новых «операций под фальшивым флагом», сопровождаемых давлением со стороны глобальных СМИ, «международного сообщества», НКО, «общественных организаций», ВАДА и «независимых экспертов»… Короче, война нового типа и информационно-психологические операции пойдут с ещё большей интенсивностью. К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ Для международного порядка, от которого мы все зависим, возникают другие угрозы, включая проблемы в регионах, где отсутствие сильных государств порождает нестабильность и конфликты, угрожающие мировому устройству. Особенно отчетливо это проявляется на Ближнем Востоке. Мы видим последствия распространения этой нестабильности в виде массовой миграции и гуманитарного кризиса в таких странах, как Йемен. Особенно явно это наблюдается в виде угроз со стороны ДАИШ и исламистского терроризма. Британия находится в авангарде международной борьбы с такими проявлениями терроризма – от ведения боевых действий на полях сражений в Сирии и Ираке до ярых споров с идеологией, которая служит источником ненависти исламистских экстремистов. И победа будет за нами. «Международному порядку», установленному Корпорацией Лондонского Сити (the City of London Corporation), мешали сильные государства. Потому что сильное государство не согласно на неравноправный обмен, а уж тем более на откровенное разграбление. Поэтому устраивались интервенции под видом гражданских войн. На территории государств, ещё недавно считавшихся сильными, сейчас «управляемый хаос». Под предлогом борьбы с нестабильностью и конфликтами на территорию еще недавно независимых государств введены иностранные войска и ЧВК, под охраной которых идёт полным ходом вывоз природных богатств. Мы экспортируем к вам нестабильность и конфликты, которые вы должны нам оплатить. Сейчас мы стали более осторожны и не вводим свои войска и оккупационную администрацию в виде частных компаний, действующих на основании Королевского Чартера, на основании которых ранее отдавалось право на колонизацию. Сити более не хочет репутационных рисков, связанных с непосредственным участием в присвоении национальных богатств других стран. Для этого появился новый инструмент – оффшорная юрисдикция для минимизации налогов и институт, так называемых «олигархов». Для создания условий по формированию минимально возможной цены на активы, созданы «новые неуловимые террористы», которые расширяют зону своих действий по мере борьбы с ним англосаксонского мира, расширяя зоны нестабильности. Мы будем бороться с ДАИШ и исламистским терроризмом пока не кончатся все местные жители Однако в основе конфликтов на Ближнем Востоке, лежат комплексные причины, которые берут начало в экономике, демографии, истории и, в том числе, в существующей напряженности между представителями различных религиозных течений. Будет продолжено использование напряженности между представителями различных религиозынх течений, как наиболее эффективном способе поддержания «управляемого хаоса» В прошлом мы пытались кардинально изменить жизнь стран и даже целых регионов, за что населяющим их народам приходилось платить большую цену, и, в конечном счете, это уменьшило нашу собственную готовность осуществлять подобное вмешательство. Тактика извлечения прибыли из колонизированных территорий изменилась. Теперь мы оптимизировали расходы. Режим прямой оккупации признан слишком дорогостоящим для достижения целей. Использование оффшорных юрисдикций для выкачивания денег, ресурсов и установления контроля над активами через местных «олиграхов» признано намного более эффективным механизмом. Самое главное, теперь местное население не воспринимает Великобританию как врага, а о Сити даже и не слышала. Контроль над оффшорной юрисдикицей находящейся в зоне британского права, а также новации в заонодательстве позволяют в нужный момент изъять деньги олигархов как «незаконно нажитые» Конечно же, нас не должен останавливать миф о том, что вооруженное вторжение неизбежно обречено на провал. И Великобритания не боится и никогда не будет бояться применения жесткой силы там, где это необходимо. Именно так и происходит сейчас во всем мире. Свидетельством тому является работа наших передовых секретных служб, размещение более чем тысячи военнослужащих в Ираке и Афганистане, присутствие Королевских военно-воздушных сил Великобритании в небе над Сирией и Ираком, патрулирование Королевским военно-морским флотом Великобритании вод Персидского залива. Но отказ от тактики непосредственного присутствия колониальных войск и ведения открытых колониальных войн не означает, что мы не можем нанести прямой жесткий военный удар. Мы не остановимся перед жертвами и готовы применять «тактику чрезмерной жестокости», чтобы сломить сопротивление местного населения Но в дальнейшем именно мощь наших партнеров и обеспечиваемая ими стабильность будут определять путь развития региона. Но «чёрная работа» должна лечь на наше силовое подразделение – США, а также наших остальных союзников по НАТО и Британскому Содружеству. Мы не готовы нести репутационные издержки и это не «царское дело» Таким образом, если мы хотим обеспечить долгосрочную стабильность на Ближнем Востоке, мы должны предложить нашим ключевым партнерам поддержку в обеспечении безопасности и устойчивого процветания, и поощрять их стремление стать защитниками мирового порядка. Как и в других странах – от Саудовской Аравии до Иордании – мы предоставим необходимую поддержку и поможем защитить границы и города от агрессии извне: начиная от террористов и заканчивая иранскими прокси. Стабильность должна исчезнуть с Ближнего Востока, о чем мы позаботимся. Это откроет дополнительные возможности для экспорта вооружений, услуг ЧВК и безопасности, страхования военных рисков и падению цен на ресурсы и активы, т.к. мы позаботимся, что перевести процессы в незаконную или полузаконную сферу (как с ворованной сирийской и ракской нефтью). Отдельным, наиболее отличившимся местным жителям, будет предложена программа «процветания», в рамках которой они должны будут обеспечить вывоз ресурсов с использованием и под контролем оффшорной юрисдикции Сити через механизм иностранных инвестиций. Для того, чтобы участник программы «процветания» не воспылал любовью и состраданием к соплеменникам, все активы, деньги и ближайшие родственники будут находиться под опекой Короны и Королевского суда. Сейчас не происходит прямой вооруженной интервенции для смены неугодного режима. Создано новое универсальное понятие «международный терроризм», в который вложено огромное количество денег и информационных ресурсов. Оно всё всегда объясняет и на него всё можно списать. Если же вознамеритесь опереться на идейных мусульман из Ирана, то даже и не рассчитывайте на успех этого предприятия. Мы проведем такую «операцию под фальшивым флагом», что вы навсегда станете изгоями в «цивилизованном мире» Вместе с нашими европейскими и американскими союзниками мы предпримем необходимые действия с целью не только сдержать распространение конфликтов в этом регионе, но и способствовать их разрешению. Это относится к поиску политических решений в Йемене и Ливии, к поддержке объединенного Ирака и выработке приемлемого для всех решения с целью обеспечения процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Будут приложены все усилия, чтобы максимально развить конфликты на Ближнем Востоке. Они не должны просто тлеть, они должны по-настоящему запылать. Йемену, Ливии и Ираку следует готовиться к новому витку дестабилизации, т.к. они не выполняют план по прибыли и необходимо ещё больше минимизировать издержки, а значит будут поддерживаться все стороны конфликта не только обещаниями, но и оружием, а также инструкторами, боевиками и деньгами. А во время течения пермаментного конфликта, все стороны военных действий будут торговать ресурсами полулегально, а значит, с огромным дисконтом. Или же за поставки оружия в зону конфликта не будут препятствовать вывозу национальных богатств. В ходе этих действий мы будем твердо придерживаться нашей позиции и будем поддерживать ядерную сделку с Ираном, но мы также должны противостоять действиям Иранского правительства, которые ведут к дестабилизации обстановки в регионе и распространению баллистических ракет, работая в сотрудничестве с США, Францией и Германией. Заставив США оказать максимальное воздействия на Иран с помощью санкций за работы по ядерным исследованиям, мы очистили поле для начала работы в Иране компаний Лондонского Сити. Наш финансовый капитал должен иметь «право первой брачной ночи» на иранской земле, предложив партнерам из США, Франции и Германии, взять то, что осталось. Иран должен находиться постоянно в «подвешенном состоянии» из-за угрозы введения новых санкций, что позволит получать более выгодные условия контрактов Используя все доступные ресурсы государства и частного бизнеса, мы берем на себя долгосрочные обязательства по сотрудничеству с нашими партнерами, которые реформируют свою экономику: начиная с Иордании, столкнувшейся с проблемой сирийских беженцев, и куда мне снова предстоит поехать уже в этом месяце, и, заканчивая странами Персидского залива, которые также идут по пути социальных и экономических преобразований. Такие реформы являются источником значительных возможностей как для жителей региона, так и всего остального мира. Неотъемлемую часть наших действий будут составлять шаги, направленные на защиту прав и создание большей открытости, мы будем придерживаться избранного направления развития, работая с нашими партнерами в регионах с полным осознанием того факта, что каждая страна должна избрать свой собственный путь. Такое реальное предложение поддержки и партнерства является вопросом исключительной срочности. Как показывают события последних недель – от сложившейся обстановки в Ливане до обсуждений в Совете по сотрудничеству стран Персидского залива – для наших партнеров это угрозы, не терпящие отлагательств, и они усиленно ищут средства для противостояния им. Все ресурсы Великобритании (силовая и судебная системы), а также Корпорации Лондонского Сити будут направлены на реформирование стран Бижнего Востока. Опыт реформирования других регионов показывает ускоренный рост вывоза капитала и обеднения стран, а также рост числа миллиардеров, держащих свои капиталы в банковской системе Сити и разрыва межу самыми богатыми и самыми бедными. Дя реализации этих планов есть отработанные методики, доказавшие свою эффективность – это «шаги, направленные на защиту прав и создание большей открытости». Вы должны будете открыть свою экономику для нашего бизнеса, но права войти в нашу экономику (Великобритании и западаных стран под контролем Сити), даже и не рассчитывайте, что мы вам дадим. Вы должны поднимать тарифы и цены на все продукты до уровня Великобритании, для создания условий «равной конкуренции», даже если у вас средний доход жителей в 1000 раз меньше. Но при этом всё будет сделано так, что все будут знать, что это выбор именно вашего народа, определившего самостоятельно собственный путь. У Сити сейчас осталось крайне мало времени на исполнение планов, поэтому все «одариваемые помощью» страны должны принять её незамедлительно и на условиях предлагающего. Для всех сомневающихся будут устроены показательные «операции по фальшивым флагом», чтобы «замучились пыль глотать» Разрешение этого вопроса в наших общих интересах: мы сможем добиться долгожданной стабильности на Ближнем Востоке на длительное время, предоставим растущим экономикам стран региона возможность играть свою роль в глобальной системе, а также укрепим международный порядок, основанный на соблюдении единых правил. Стабильность на Ближний Восток вернётся только тогда, когда все активы перейдут в руки Сити, а местные элиты забудут о суверенном контроле развития собственных стран. Сити больше не устраивает унизительное положение советников и консультантов при бедуинах. Мы предоставим «растущим экономикам возможность» «возможность играть свою роль в глобальной системе» – стать сырьевым придатком Копорации, а тем из местных жителей, кто показал лучшие результаты по управлению рабами и сборам податей, позволим получать хорошее жалованье и периодический отдых в Метрополии. «…укрепим международный порядок, основанный на соблюдении единых правил…» это правила игры, выработанные Лондонским Сити и обеспечиваемые действием судебной системы как самого Сити, так и королевских судов Великобритании. Для этого будут предложены механизмы перевода всех национальных активов под оффшорную юрисдикицию Сити, через такие механизмы, как иностранные инвестиции, привлечение инвестиций в акционерный капитал через размещение акций на лондонской бирже и т.п. СОЗДАНИЕ СВОБОДНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ВСЕХ Одновременно с противостоянием угрозам для мирового порядка, причиной которых является нестабильность отдельных государств и целых регионов, мы должны взять на себя обязательство сделать так, чтобы свободные рынки и открытые экономики создавали справедливые и равноправные условия роста для всех. Мы заставим все несогласные страны сделать у себя «…свободные рынки и открытые экономики…», а такжесоздавать«…справедливые и равноправные условия роста для всех…» , т.е. только для тех, кто обладает специальными знаниями. Мы заставим вас за ваш же счёт создавать своеобразные библиотеки, но при этом запретим образование, чтобы отсечь от возможности пользоваться «…справедливыми и равноправными условия роста для всех. Другая параллель – все должны согласиться на игру с карточными шулерами их краплеными картами, при поддержке их помощников и техниических средств Как я уже говорила на торжественном приеме в прошлом году, экономики, основанные на свободных рыночных отношениях, показали беспрецедентные успехи в обеспечении благосостояния и предоставлении возможностей. Однако в настоящее время они теряют народную поддержку, поскольку оставляют за бортом слишком большое количество людей. Благодаря выстроенной мноуровневой оффшорной системе и специалистам по уходу от налоговов мы вывели из стран где «…экономики, основанные на свободных рыночных отношениях…»,средства в подконтрольные Сити банки. Благодаря этому все участники процесса (вклчая олиграхов) «…показали беспрецедентные успехи в обеспечении благосостояния и предоставлении возможностей…»Это мы знаем по отечественному рынку, когда при системном разорениии среднего и мелкого бизнеса, богатство миллиардеров росло двзначными цифрами в процентах. Поэтому мы понимаем, что Россия не одинока в своих проблемах и о возможных рисках Мэй поведала представителям Корпорации Лондонского Сити – «…Однако в настоящее время они теряют народную поддержку, поскольку оставляют за бортом слишком большое количество людей…» Как утверждает Андрей Фурсов – в странах, которые открыли свои экономики и куда проникли «свободные рыночные оношения» – повсеместно исчезает работа. Например, в Африке, которая дает по некоторым оценкам 1% мирового промышленного призводства, для местного населения почти нет работы. Доля в мировом валовом продукте сократилась с 12,8% в 2000 году до 10,5%. Всё это ожидает Россию, Европу и, что весьма вероятно, самих США… Мы не можем позволить себе повернуться спиной к свободной рыночной экономике- при условии надлежащего регулирования и добросовестных действий, это величайший продукт коллективного человеческого прогресса за все время. Мы не собираемся отказываться от «свободной рыночной экономики», т.к. этот механизм позволяет получать сверхприбыли на всех территориях, а самое главное, этот механизм позволяет взламывать государственные границы, т.е. осуществить то, что не удалось достичь с помощью открытых военных действий и прямой военной оккупации. Этот механизм позволил нам еще больше снизить издержки и уволить ненужный обслуживающий персонал. «Свободной рыночной экономики» уже давно не существует, а механизмы признания крупнейших экономик Запада не рыночными не используются, хотя после получения крупнейшими частными корпорациям и банками бесплатных субсидий, исчисляемых триллионами долларов, подтверждает это. Де факто, существует западная тоталитарно-монопольная экономика с низкой степенью эффективности, выживающая за счёт ухода от налогов и организации незаконного давления на конкурентов через коррумпированный госаппарат на территориях. Всё это будет возможно только при условии «…надлежащего регулирования и добросовестных действий…» в юридической зоне британского заонодательства и коммерческого права (UCC) Но отказаться от использования в информационной войне термина «свободная рыночная экономика» нельзя, т.к. это разрушит наступательный потенциал и лишит права требования открытия экономик других стран, а самое главное заставить определиться с тем, что же на самом деле из себя представляют экономики Запада. Именно тогда, когда страны переходят от закрытых, полных ограничений, централизованно плановых экономик к открытым и свободным рыночным отношениям, увеличивается продолжительность жизни и снижается младенческая смертность, растут доходы и сокращается число бедных, образование становится более доступным и возрастает грамотность населения. Все происходит с точностью до наоборот. Все экономики, перешедшие к открытым и свободным рыночным отношениям, деградировали, а показатели обратны заявленным Теезой Мэй Действительно, именно свободная рыночная экономика является единственным надежным средством повышения уровня жизни всех слоев населения в любой стране. Поэтому наша задача –обеспечить, чтобы именно так все и происходило. Все страны мира должны знать, что «труд освобождает» и немедленно начать переходить к свободной рыночной экономике и открывать рынки для Сити и партнёров, пока они сами не пришли («вы все ещё стираете обычнм порошком, тогда мы идём к вам!»). Всех, кто откажется делать это добровольно ждут «цветные» и иные виды революций, а также «миротворческие» операции по принуждению к «свободной рыночной экономике». Вы ещё продолжаете работать по старинке, закрывая и ограничивая свои рынки от демпинга, а также централизованно планируете экономические шаги, чтобы повысить конкурентоспособность, «тогда мы идём к вам», чтобы дать вам насладиться хаосом Именно поэтому здесь, в Великобритании, мы формируем современную промышленную стратегию, которая поможет перенести достижения нашего рынка на всю страну. Поэтому мы будем выступать в поддержку свободной торговли в ВТО. А кроме того, продолжим прилагать усилия – о чем я уже упоминала в этом году на саммите большой двадцатки – по реформированию международной торговой системы с тем, чтобы торговля между странами стала не только свободной, но и честной: честной с точки зрения отношений между странами и честной по отношению к наиболее бедным из них. Возможно, здесь была оговорка, и Британия формирует современную промышленную стратегию для всего мира. Одним из ключевых элементов проникновения, подчинения и управления определена ВТО. Именно поэтому из неё собираются выйти США, где ряд представителей элиты осознали, что этот путь ведёт развалу страны уже в самое ближайшее время. Как ни странно, но «современная промышленная стратегия» Лондонского Сити прежде всего направлена против США, России и Европы. По данному плану им предполагается определить период «дожития», когда они будут только потреблять ввиду полной потери возможности производить на своей территории высокотехнологичную продукцию. Под лозунгом «честность по отношению к наиболее бедным странам» от США, России и Европы будут требовать все больше делиться благами, включая и социальны, чтобы за счёт обременений снизить их конкурентоспособность и отбить желание сопротивляться. Однако как мы все хорошо знаем, рост мировой экономики все больше обеспечивается за счет молодых экономик и быстро развивающихся стран Востока. Поймав на «ложном выборе» элиты США, России и Европы, Лондонский Сити за счёт них построил колонии нового типа, вооружил их технологиями и производственными навыками и на порядки сократив издержки. Под лозунгами поддержки «молодых экономик и быстро развивающихся стран Востока» будут выбиваться новые преференции, которые будут доставаться тому же Сити. А стремительный рост населения Африки означает, что ее значимость также будет увеличиваться в течение следующих десятилетий. Мы всем показали, что такое массовая миграция населения из Африки и Ближнего Востока в Европу. Это были цветочки. Ждите вскоре ягодки, а отказаться от приёма новых мигрантов мы не дадим с помощью организаций по защите прав человека В этом столетии Запад уже не может устанавливать правила без оглядки на других. Именно наше сотрудничество со странами Азии и Африки будет определять направление, в котором мир будет двигаться дальше. Лондонский Сити теперь стал себя отделять от Запада, по-видимому, причислив себя к тому «одному центру силы, одному центру власти, одному центру принятия решений», поэтому жёстко в отношении США и Европы заявляет – «…В этом столетии Запад уже не может устанавливать правила без оглядки на других…». Далее поясняя, кто же эти другие, а это Лондонский Сити, поскольку мы помним, что Тереза Мэй выступает перед представителями финансового центра мира на их территории. Когда она говорит, «…наше сотрудничество со странами Азии и Африки будет определять направление, в котором мир будет двигаться дальше…», это относится Сити, а не к Британии. Мы имеем конкретное заявление от имени финансового центра мира – ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ, опираясь на ресурсы стран Азии и Африки! То, что Великобритания является центром мира, старались подчеркнуть и в символических знаках, для чего, в своё время, закрепили за собой «нулевой» меридиан в Гринвиче Поэтому я попросила министра международного развития продолжить работу ее предшественницы и сделать одним из приоритетов своей деятельности подготовку доклада о том, как правительство вместе с частным бизнесом может наилучшим образом поддержать стремление африканских стран к сотрудничеству и росту. Именно поэтому мы будем использовать свои отношения с Содружеством, а также саммит, который пройдет здесь в следующем году, для совместной работы с нашими партнерами из Африки, Азии и других регионов по выработке общей позиции и совершения практических шагов в направлении построения мировой экономики, которая будет работать на общее благо. То, как Сити поддерживает «…стремление африканских стран к сотрудничеству и росту…» ранее уже упоминали – «…Как утверждает Андрей Фурсов – в странах, которые открыли свои экономики и куда проникли «свободные рыночные оношения» – повсеместно исчезает работа. Например, в Африке, которая дает понекоторым оценкам 1% мирового промышленного призводства, для местного населения почти нет работы. Доля в мировом валовом продукте сократилась с 12,8% в 2000 году до 10,5%…». Следует ожидать, что в купе с продолжающим обеднием населения, благодаря новым информационным технологиям, мир будет накачиваться информацией о «волшебных краях роскоши и богатства белых людей». И брошенные дрожжи в этот заваренный компот в определенное время неизбежно прведет к взрыву, а уж куда его направить, специалисты решат чуть позже Поэтому я со всей прямотой говорю, что мы будет продолжать наращивать инвестиции в Азию. Всем, кто не понял и «в танке», ещё раз говорю Китай, Индия и юго-восточная Азия – это наша территория и мы её «окучиваем». Всем, кого застанем на нашей территории или кто попытается ущемлять наши интересы мы дадим сверхжёсткий ответ Я считаю своим долгом приложить все силы для продолжения «Золотой эры» в наших отношениях с Китаем, который выступает не только в качестве ключевого торгового партера, но и как постоянный член Совета Безопасности ООН, чьи решения наряду с нашими будут формировать мир вокруг нас. Китай, наш не только привелигированный партнёр, это наш представитель. Мы знаем, что ряд членов ЦК КПК и НОАК продолжают сомневаться в искренности наших намерений о дружбе и сотрудничестве между Лондонским Сити и КНР. Мы можем подкрепить нашу дружбу веским финансовым основанием. В ответ же мы ждём активной поддержки шагов Великобритании (Лондонского Сити) в Совбезе ООН, чтобы мы могли свернуть весь мир «бараний рог» – «кто не с нами – тот против нас». Китай, Вы ещё можете присоединися к успеху Сити и мир будет у наших ног! И я также вижу свою задачу в расширении нашего сотрудничества со странами Азии, в рамках которого, я уверена, глобальные предложения Великобритании смогут оказать весьма благотворное влияние на обеспечение полноценной реализации потенциала всего региона. Следует полагать, что Лондонский Сити предложит отдать на съедение странам Азии в начале рынки США, России и Европы, а затем и территории с оставшимся населением. Хотя из-за стремительно надвигающегося финансового кризиса это может произойти одновременно и в самое ближайшее время. Это также подразумевает решение проблем, существующих в этом регионе, таких как ситуация в Северной Корее – мы сыграли ведущую роль в принятии решения о введении санкций в ответ на возмутительное наращивание ядерного потенциала правящим режимом этой страны. Мы эту ситуацию, путем многоходвых комбинаций организовали, мы и будем ее решать, к нашей (Лондонского Сити) выгоде, как бы КНДР, КНР и США не сопротивлялись. Платить мы заставим все стороны этого конфликта Это относится также к усилению мер, направленных на разрешение плачевной ситуации с народностью рохинджа: на экранах наших телевизоров снова предстают душераздирающие кадры, на которых истощенные дети умоляют о помощи. Это серьезный гуманитарный кризис, который, по своей сути, является этнической чисткой. И полную ответственность за происходящее должны нести власти Мьянмы и в особенности – ее вооруженные силы. Соединенное Королевство оказало огромный объем помощи в ответ на этот кризис. И мы продолжим играть ведущую роль в объединении международного сообщества, работая как через ООН, так и через наши контакты партнерами в регионах. Наша цель – сделать все возможное для того, чтобы положить конец этому шокирующе бесчеловечному истреблению рохинджа. Те силы в Мьянме, которые покусились на интересы Лондонского Сити, должны ответить за это. Все, кто принял в этом участие должны быть наказаны и по итогам выплачена компенсация и штрафы за ущерб, а также обеспечить восстановление присутствия наших компаний. Ни о каких выходах к морю Китая и строительстве глубоководных портов и трубопрооводов, не может быть и речи, пока мы не одобрим это. А этого не будет никогда, хотя Китай и наш партнёр, но он должен знать своё место. Ко всем, кто не поймёт будут применены специальные меры, в виде обвинений в геноциде и трибуналов по типу Гаагского, а также информационное сопровождение от глобальных правозащитных организаций, мировых СМИ, ну, и конечно, «мирового сообщества». «Раб должен быть наказан!». Показательно, что отдельно была упомянута именно Мьянма, как ключевая в данный момент задача для Сити в Азии Помимо этих актуальных на сегодняшний день проблем, мы уже сейчас должны развивать долгосрочные партнерские отношения в области обеспечения безопасности в Азии – подобные тем, которые я инициировала в прошедшем году с Японией и Индией. Мы планируем развивать такое партнерство дальше по всему региону. Присутствие наших структур в Азии пока не достаточно, поэтому будет расширено проникновение и укоренение структур и нашей глобальной разведывательной сети, а также сети влияния. С учётом предстоящего переноса мирового финансового и производственного центра в Азию, должна быть подготовлена инфраструктура скрытого управления. РОЛЬ БИЗНЕСА Лорд-мэр, глядя в будущее, можно с уверенностью сказать, что ключевым ресурсом Великобритании является «мягкая сила» – и бизнес Великобритании значительно укрепляет наше влияние в мире. Британские компании преуспевают везде, где процветает свободный рынок и господствует закон. Поколениями они ведут бизнес, который не только приносит прибыль, но и способствует развитию государственного управления, уважения к закону, корпоративной и социальной ответственности. Ключевым инструментом проникновения и удержания территорий является «мягкая сила», основанная на шантаже, угрозе физического устранения и организованной Сити коррупции, а также бизнесе, базирующемся на коммерческом (UCC) и морском праве с центром решения всех споров в Лондоне. Особо непонятливые получат у себя революцию или переворот. Мы устнаваливаем правила игры и пишем законы, мы же являемся и арбитрами, что позволяет нам, «абсолютно честно», обходить конкурентов во всем мире. Ничто не подкрепляет наши аргументы в борьбе с безоружным, как «Кольт» и битанская правовая система Таким образом, развивая свой бизнес, Великобритания также предлагает миру стабильность и гарантии высоких стандартов, которые вы устанавливаете, а также правила и ценности, которых вы придерживаетесь, в нравственной системе и культуре, которые вы создаете. МЫ обращаемся к тем, кто хочет присоединиться к элитному клубу Лондонского Сити, получив «стабильность и гарантии высоких стандартов», а также разделив наши «правила и ценности, которых вы придерживаетесь, в нравственной системе и культуре». Олигархи всех стран соединяйтесь в Лондоне! Вы – носители идеи определенного экономического уклада, на котором был основан предыдущий век экономического роста и, как я уверена, будет также основываться следующий. Таким образом, вам предназначено сыграть важную роль: поддержать славные традиции ваших компаний, взяв на себя высокую ответственность – не просто вести бизнес, но продвигать ценности, правила и стандарты, от которых зависят успешное ведение дел, а также обеспечение глобальной безопасности и мирового процветания. Лондонский Сити является определяющим органом для всего экономического уклада в мире в ХХ и ХХIвеке, который приносил всем своим своим акционерам экономический рост (не путать с ростом в мире или других странах!). Лондонскому Сити предстоить и далее определять правила для всего мира, чтобы обеспечить процветание акционеров за его счёт Поддерживать тесные торговые связи и свободный рынок в Европе, в новых условиях развивая экономическое сотру-дничество с ЕС, которое в наших общих интересах будет поддерживать силу Запада. Мы будем поддерживать разрушительный для Европы порядок «свободного рынка», а также будем использовать Европу для защиты интересов Лондонского Сити, т.к. активы «старой» европейской аристократии спрятаны, в нарушение национальных законов», в британских оффшорных юрисдикциях, поэтому она (европейская аристократия) будет обслуживать интересы Сити Находить новые рынки и укрепляться на них, где бы то ни было – от Персидского залива до Восточной Азии, наващивать темпы развития и производства внутри страны, нести британскую динамичность и опыт за границу, оправдывая на деле нашу твердую веру в свободный рынок и добросовестную конкуренцию как лучшие средства достижения долгосрочных стабильности, безопасности и процветания. Я уверена, что вам это по силам. Лондонский Сити на протяжении нескольких столетий, начиная с 1553 года, завоевывал новые рынки и колонизировал их, а также закабалял местное население. Мы продолжим развивать производство внутри Велиобритании, чтобы не дать аборигенам и шанса получить преимущества. Соотношение «кольт против лука и стрел» должно быть всегда! Это позволит нам производить наивыгодный обмен неизменных ценностей на «огненную воду, бузы и зеркальца», ибо иного недоразвитые расы недостойны. Прекрасно себя зарекомендовавшие инструменты «свободного рынка и добросовестной конкуренции» будут использоваться и в дальнейшем для формирования «долгосрочной стабильности, безопасности и процветания» акционеров Лондонского Сити Наши партнеры по всему мирунуждаются в поддержке от нас как от мировой державы, но им нужно не только это. Им нужно то, что можете дать им именно вы. Им нужен ваш опыт. Им нужно долгосрочное и надежное сотрудничество с вами. Им нужны юридическая поддержка, знания в сфере бухгалтерского учета и финансовых вопросов – все то, в чем великий город Лондон является мировым лидером. Все кто работает «на территориях», обеспечивая интересы Лондонского Сити, мы их называем «наши партнеры по всему миру», в России же их зовут «олигархами», нуждаются в поддержке Сити, чтобы обеспечить еще большую доходность акционеров и ослабление донора, стобы он даже не думал оказать сопротивление. Только специалисты Сити могут обеспечить юридическую, бухгалтерскую и финансовую поддержку, выводимым с Территорий активам и средствам, а также дальнейшую защиту от претензий туземцев. Ваше ведение дел и ваши инвестиции – это знак качества, вызывающий доверие и демонстрирующий всему миру, что наша страна является надежным партнером и открыта для бизнеса. Надежное ведение дел, грамотно выстроенные инвестиции, позволяющие столетиями контролировать свои активы по всему миру, привлекать наиболее деятельных представтелей Территорий, которые мечтают вступить в «закрытый клуб» Лондонского Сити и готовы увеличить прибыль его акционеров, за возможность доступа в привелированное Общество. Делайте бизнес в Лондонском Сити! ЗАКЛЮЧЕНИЕ Итак, Лорд-мэр, настали непростые времена. Но несмотря на это, я убеждена, что Великобритания не только способна, но и, без всяких сомнений, обязана откликнуться на вызовы, которые встают перед нами. Некоторые (Россия и США) бросили вызов Лондонскому Сити. Мы должны ликвидировать эту угрозу Мы должны работать сообща, чтобы наш выход из Евросоюза не только прошел наиболее благоприятным образом для Великобритании и Евросоюза, но и укрепил те либеральные ценности, которыми мы так дорожим. Лондонский Сити полностью использовал им же выстроенную инфраструктуру Евросоюза для подчинения элит стран Европы. Мы должны обязать Европу принять разрушительные для неё «либеральные ценности, которыми мы так дорожим», что позволит нам не заниматься «черной работой» по сокращению численности белого населения Мы должны объединиться для защиты порядка, основанного на соблюдении общих правил, от которого зависят наши безопасность и процветание. Это основное условие не только нашего успеха, но и успеха наших партнеров, а также всего мира. Так давайте же приступим к делу. И давайте будем идти вперед вместе, с убежденностью и верой в поистине великую мировую державу Великобританию. Published 13 ноября2017 Мы должны прекратить разногласия внутри Лондонского Сити, чтобы не подвергать риску «наши безопасность и процветание», а также привлечение новых партнёров со всего мира и их денег в нашу финансовую инфраструктуру. Да здравствует обновленная империя «Глобальная Великобритания»! «Время не ждёт!»

Итак, на основе открытых источников мы выяснили, что наше устойчивое мнение, что «один центр силы, один центр власти, один центр принятия решений» это США оказалось не верным. Тем самым в качестве «Mr.Big» оказалась «маленькая и скромная» Великобритания, а точнее Корпорация Лондонского Сити (the City of London Corporation). Поэтому ещё раз убедились, что надо всегда изучать матчасть и все подвергать критическому осмыслению.