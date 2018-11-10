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Французский историк призвал поблагодарить Россию за победы в мировых войнах

07:48. 10 ноября 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ria.ru
Французский историк Эдуар Юссон в статье для издания Atlantico раскритиковал заявления президента Эммануэля Макрона, который в преддверии празднования столетия окончания Первой мировой «объявил Россию врагом».

На днях Макрон сообщил о необходимости создания «настоящей европейской армии» для противостояния России, Китаю и США. Как отмечает Юссон, это высказывание прозвучало в Вердене, где произошла одна из самых кровопролитных битв Первой мировой. При этом французские власти обещали, что все мероприятия, связанные со столетием окончания войны, будут посвящены теме мира.

По мнению Юссона, выбор места и времени объявления России врагом «приводит в изумление», притом что через несколько дней в Париж прибудет Владимир Путин. По убеждению автора, какими бы ни были претензии к современной России, миру необходимо вспомнить, что сближает страны. Тем более что российская армия заслуживает уважения за «героическую борьбу и огромные потери» осенью 1914 года, без которых победы над Германией могло и не быть.

«Не пришло ли время отдать дань 1,8 миллиона убитых российских военных?» — задается вопросом Юссон, предлагая отодвинуть в сторону политику и вспомнить о народе и стране, дважды спасшей весь мир в XX веке.

Историк напоминает, что Россия «при защите свободы Европы» во время Первой мировой войны потеряла пять миллионов человек, а во время Второй мировой — более 27 миллионов.

При этом, отмечает Юссон, ни один немецкий канцлер со времен распада СССР не сделал в сторону России примирительного шага, тогда как Франция и Германия неоднократно обменивались ими во время мероприятий, посвященных войне.

Кроме того, считает французский историк, Макрон не понимает, во что ввязывается, создавая независимую систему безопасности в Европе.

«Без согласия с Россией как можно всерьез рассуждать об уравновешивании Европейского континента с Азией? Как можно в 2018 году всерьез намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?» — задается вопросом автор.

По мнению Юссона, если Европа хочет мирного будущего, то нужно изо всех сил сопротивляться идее «европейской обороны», направленной как против США, так и против России.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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