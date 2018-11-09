Сводки от ополчения Новороссии 09 ноября 2018
- 10:42 СРОЧНО: Важное сообщение Армии ДНР.
- Вчера 22:36 Спартак сегодня: пятый год без света, воды и газа.
- Вчера 22:02 Украинский БПЛА бомбит Минеральное.
- Вчера 21:51 Офицер ВСУ приговорён за отказ участвовать в карательной операции.
- Вчера 20:26 Дело Венедиктова.
СРОЧНО: Важное сообщение Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступило срочное сообщение от Управления Народной милиции ДНР.
Разведкой Республики получены данные о том, что сегодня, 9 ноября 2018 года, в период с 12 до 14 часов на Мариупольском направлении украинской стороной готовятся провокационные обстрелы. Для этого командиру 79-й ОДШБр ВСУ (отдельной десантно-штурмовой бригады) поставлена задача на выделение необходимых сил и средств.
В Армии ДНР связывают готовящиеся провокации с запланированным на сегодня в 13:00 визитом в район КПВВ «Гнутово» президента Парламентской ассамблеи НАТО Расы Юкнявичене в сопровождении председателя Верховной рады Украины А. Парубия.
Командование Армии ДНР призывает украинское командование отказаться от своих планов, направленных на запугивание иностранных гостей и дискредитацию руководства Республики.
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Спартак сегодня: пятый год без света, воды и газа
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Украинский БПЛА бомбит Минеральное
Видео с украинского БПЛА сбитого военными ДНР в районе Минерального.
Это украинский БПЛА 92-й омбр сбрасывает бомбу на поселок Минеральное. Впоследствии БПЛА был сбит, что и позволило получить доступ к камере дрона.
А ниже главные популяризаторы этой тактики.
Отсутствие нормальных ударных БПЛА по сути вынуждает ВСУ копировать тактику ИГИЛ, которую впоследствии перенимали другие участники войны в Сирии и Ираке не имеющие доступ к более продвинутому вооружению подобного рода.
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Офицер ВСУ приговорён за отказ участвовать в карательной операции
В Запорожье военнослужащий ВСУ, который отказался участвовать в карательной операции, был приговорен к лишению свободы.
Об этом сообщается в приговоре Бердянского горрайонного суда Запорожской области.
Отмечается, что мужчина служил по контракту, начиная с 1 февраля 2016 года и до 17 августа 2018 года. Он занимал должность командира роты.
Как выяснилось, в июне этого года во время построения военному объявили приказ о переводе в другую часть с целью подготовки к службе в зоне проведения карательной операции.
Военнослужащий не поставил подпись на приказе и публично отказался исполнять распоряжение.
За неисполнение служебных обязанностей военного судили по статье о неповиновении, проявленном в условиях особенного периода, кроме военного положения.
Во время суда он признал свою вину. Военному вынесли приговор в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.
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Дело Венедиктова
Старые песни о главном. Еще одна история с попыткой выдать ополченца воевавшего на Донбассе на основании украинского запроса, где 1-й Армейский корпус ДНР называется "террористической организацией".
Целая серия громких дел о выдаче ополченцев Донбасса властям Украины снова всколыхнула российское общество. Некоторые истории успели уже благополучно разрешиться, а некоторые все еще не теряют своей актуальности. Самая животрепещущая тема в настоящее время — возможная депортация ополченца Филиппа Венедиктова, решающий суд по делу которого состоится уже завтра, 8 ноября.
Его ситуация — совершенно уникальный и показательный случай. При участии региональных подразделений ФСБ принимается решение об отказе в легализации, предусматривающее последующее выдворение из России воевавшего на стороне Донбасса ополченца.
Главная проблема заключается в том, что в региональном отделении ФСБ ему закрыли въезд в Россию изначально на пять, а затем и на все 30 лет с вполне себе украинской формулировкой о том, что он принимал участия в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе (здесь нет никакой ошибки — в ФСБ имели в виду именно донецкое ополчение). После этого ему отказали в получении временного убежища, а потом Правобережный районный суд Магнитогорска, куда Венедиктов обратился для того, чтобы оспорить отказ в предоставлении временного убежища, связанный с позицией челябинского УФСБ, пришел к решению, что гуманные причины предоставления временного убежища отсутствуют.
В отзыве челябинского УФСБ России на исковое заявление Венедиктова заявили, что ополченец преследуется властями Украины за совершенное им преступления террористического характера. «В этой связи полагаем, что Венедиктов Ф. В, желая получить временное убежище, фактически пытается уклониться от уголовного преследования, а не по мотивам, данным в определении „беженец“ статьи 1 Закона (закона о беженцах- прим. EADaily)», — говорится в тексте отзыва УФСБ, подписанного представителем УФСБ России по Челябинской области И.Н. Подкорытовым.
В подтверждение «преступлений» Венедиктова против Украины российскими структурами приводится документ, подготовленный следователем СБУ. В данном документе, помеченном печатью с гербом Российской Федерации, в частности говорится, что «в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования „первый армейский Корпус Министерства обороны ДНР“ террористической организации „ДНР“ Венедиктов Ф.П. пользовался позывным „Фил“, предоставленным последнему неустановленными органами досудебного расследования представителями террористических организации ДНР».
Там же отмечается, что в ночь с 15 на 16 августа 2015 года в районе Марьинки Венедиктов «умышленно с целью участия в террористической организации, имея военную специальность санитарного инструктора, находясь в составе одного из подразделений военной разведки, не предусмотренных законом вооруженных формирований террористической организации „ДНР“, начал выполнять возложенные на него функции, а именно: обеспечение розыска, выноса и вывоза пострадавших с поля боя, принятие мер по их эвакуации, а также осуществлять с использованием огнестрельного оружия — крупнокалиберного пулемета НСВ 12,7 „Утес“ сопротивление вооруженным силам Украины, задействованным в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области».
Следует отметить, что Венедиктов на Донбассе служил в подразделении, специализирующемся на спецоперациях со всеми вытекающими отсюда последствиями, и многие вещи он не имел права раскрывать на слушаниях суда первой инстанции, поскольку подписывал документы о неразглашении.
Проблемы Венедиктова связаны не с нарушением им российского законодательства — он успел начать процедуру легализации в России. «Изначально подал документы в РФ на РВП. Меня поддерживало магнитогорское ФСБ. Я им принес все свои документы, наградные и прочее. Мне тогда еще Макаров, начальник УФМС города, говорил — „за тебя ФСБ горой, и проблем никаких не будет“. А потом мне предложили сделать сразу временное убежище, для получения которого у меня имелись более веские основания. Мне угрожала опасность на Украине, где меня преследовали по политическим убеждениям. Тогда я поехал в Челябинск, заново прошел комиссию, заново сдал экзамены. Магнитогорское УФМС, поддержавшее меня, приняло документы, но тут в челябинском УФСБ один „товарищ“ написал, что я террорист, потому что воевал на стороне ДНР. И после этого мне отказывают во временном убежище. В этом и есть суть проблемы. Первый раз в ФСБ мне написали запрет въезда на пять лет в январе 2017 года, после этого я подал в суд, но суду для принятие решения не в мою пользу хватило аббревиатуры ФСБ в деле. Я подал апелляцию. В суде Магнитогорска представителя ФСБ спросили, имеется ли гостайна в деле, он сказал — нет. Во время третьего заседания все же выяснилось, что такие сведения в моем деле присутствуют. И тогда дело передали в областной суд по подсудности. Завтра в 15 часов по местному времени состоится его заседание», — рассказал Венедиктов EADaily.
Кроме того, по словам ополченца, его адвокат сегодня выяснил, что судья Челюк — родом с Западной Украины. «У нее вроде бы даже есть родственники, воюющие в АТО. И она не приложила ни одного моего документа, подтверждающего мое участие в ополчении, в дело. Мне пришлось заново все документы передавать в апелляционный суд, а потом в суд первой инстанции. Изначально мне было непонятно, почему она (судья- прим. EADaily) так сделала, а сейчас понятно», — сказал Венедиктов.
По его словам, сотрудников челябинского ФСБ на Украине сейчас считают едва ли не своими героями, и в обсуждениях под публикациями в СМИ об этом деле предлагают даже выписать им премию.
Накануне суда на Венедиктова оказывалось давление — за полчаса до нашего разговора 7 ноября к нему домой приходил участковый якобы с намерением арестовать Венедиктова как приговоренного к высылке из России. «До этого не было поползновений с их стороны, хотя решение о закрытии въезда было принято еще в прошлом году», — пояснил он.
Венедиктов участвовал в войне на Донбассе с 2014 года, был ранен (тяжелое пулевое ранение ноги и осколочное ранение головы), проходил лечение в России. «Я воевал на Донбассе с 2014 года по октябрь 2016 года, вначале служил в составе „Оплота“, потом в Первой славянской бригаде, затем в управлении спецоперациями. В Марьинке в августе 2015 получил ранение, лечился в России — в Севастополе, в Одинцово, проходил реабилитацию на Северном Кавказе, — после чего опять вернулся в строй и продолжил воевать», — говорит он. До войны он, уроженец Кривого Рога, вел мирную жизнь, работая на металлургическом комбинате на протяжении девяти лет.
Многое в этом деле нельзя придавать огласке, поскольку в нем затрагиваются вопросы, по которым давалась подписка о неразглашении. Однако хочется надеяться, что эта история связана с несогласованностью действий федеральных и региональных структур, которая будет устранена на предстоящем судебном заседании, а не с самодурством местных силовых ведомств, вопреки позиции центральной власти самовольно объявляющих террористами защитников Донбасса. В случае, если суд примет решение не в пользу Венедиктова, будет создан очень опасный прецедент, когда человеку отказывают в легализации в России на основании того, что он оказывал сопротивление ВСУ, а также обвиняют его вслед за Киевом в терроризме из-за того, что он выступил на защиту Донбасса от военной агрессии Украины.
Кристина Мельникова
https://eadaily.com/ru/news/2018/11/07/opolchencu-dnr-otkazyvayut-v-ubezhishche-za-to-chto-on-voeval-protiv-ukrainy?fbclid=IwAR1Y_CFHTA5Vb3UzkZDjHIoUjrDg9w3bCDVtY2_wCcrsKS7dX7w_SlbI-tI – цинк
Заканчивался 2018-й год. Закон блокирующий выдачу ополченцев на Украину так и не был принят. Ввиду этого подобные истории повторяются с завидной регулярностью, нанося систематический ущерб государству и создавая удобные поводы для киевской пропаганды. Просто интересно, сколько еще таких дел должно произойти, прежде чем депутаты и чиновники получающие немаленькие зарплаты, не решат этот давно назревший и даже перезревший вопрос с определением правового статуса людей воевавших на Донбассе на стороне ЛНР и ДНР.
Перепост приветствуется. Как правило, большая общественная шумиха по таким делам помогает добиться пересмотра дела.
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На Украине граждане русского происхождения не допускаются в органы власти. Пора РФ брать пример с Украины: всех граждан России с украинскими корнями немедленно отстранить от занимаемых должностей в административных органах и Госдуме.