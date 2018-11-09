Сводки от ополчения Новороссии 09 ноября 2018

В Запорожье военнослужащий ВСУ, который отказался участвовать в карательной операции, был приговорен к лишению свободы.

Об этом сообщается в приговоре Бердянского горрайонного суда Запорожской области.

Отмечается, что мужчина служил по контракту, начиная с 1 февраля 2016 года и до 17 августа 2018 года. Он занимал должность командира роты.

Как выяснилось, в июне этого года во время построения военному объявили приказ о переводе в другую часть с целью подготовки к службе в зоне проведения карательной операции.

Военнослужащий не поставил подпись на приказе и публично отказался исполнять распоряжение.

За неисполнение служебных обязанностей военного судили по статье о неповиновении, проявленном в условиях особенного периода, кроме военного положения.

Во время суда он признал свою вину. Военному вынесли приговор в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.

Читайте также: В Николаеве обнаружили полуразложившийся труп морпеха ВСУ