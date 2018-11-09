Сергей Кондратенко о героической обороне Тулы
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Военный историк, кандидат исторических наук Сергей Кондратенко рассказывает об отражении немецкого штурма города-героя Тулы, осенью 1941 года.
- Как развивалось наступление 2-й танковой группы генерала Гейнца Гудериана на Тулу?
- Каковы были силы и средства задействованные для обороны Тулы осенью 1941 года?
- Все ли сделали органы власти для обороны города?
- Какова роль бойцов и командиров Тульского рабочего полка в отражении первого штурма?
- Какова роль войск НКВД в обороне города?
На эти и многие другие вопросы отвечает ведущий российский военный историк.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com