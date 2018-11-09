Показали, как воевать с Россией: Фрегат НАТО лёг на бок и затонул (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликованы новые кадры последствий столкновения ракетного фрегата ВМС Норвегии HNoMS Helge Ingstad с танкером.

Как сообщала «Русская Весна», боевой корабль Королевских ВМС получил очень серьёзные повреждения, набрал массу воды и в итоге лёг на бок, частично затонув на мелководье. Как хорошо видно на фотографиях, его правый борт украшает огромная пробоина, чтобы спастись от полного затопления, команда «Хельге Инстада» приняла решение посадить его на мель у берега Норвегии.

Приблизительно в 4 утра четверга по местному времени возвращавшийся с русофобских учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый Трезубец») фрегат норвежских ВМС потерял управление и оказался на пути у огромного танкера Sola TS, который протаранил его в бок.

По официальным данным, в результате столкновения пострадали 7 военных моряков из команды фрегата. Затем почти все 137 членов экипажа были экстренно эвакуированы, аварийные буксиры помогли наполняющемуся водой кораблю доползти до берега.

Теперь ракетный фрегат, участвовавший в подготовке отражения агрессии России, лежит на правом боку, вокруг кормы расползлось нефтяное пятно.

Helge Ingstat F313, названный в честь знаменитого норвежского путешественника, археолога и писателя Маркуса Хельге Ингстада — 4-й фрегат класса Fridtjof Nansen, введён в строй флота 29 сентября 2009 года. Этот боевой корабль, предназначенный для борьбы с вражескими подлодками и надводными кораблями, он оснащён системой ПРО Aegis, на борту имеются 4 торпедных аппарата и 8 противокорабельных крылатых ракет.

Водоизмещение «Хельге Инстада» составляет 5290 тонн, длина 132 метра.

Протаранивший его супертанкер Sola TS ходит под панамским флагом и имеет габариты авианосца — его длина равна 280 метрам. Команда танкера состоит из 23 человек, никто из них не пострадал. Танкер задержан до конца расследования, нефтяной терминал, из которого он вышел, также прекратил свою работу.

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