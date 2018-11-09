О революции, Ленине и не только
101 год Октябрьской революции. Казалось, только вчера отмечали столетие, как уже пролетел год.
Снова говорим о Великом Октябре, который сами большевики много лет называли Октябрьским переворотом.
И разумеется, не только о нем…
00:00:09 – О революциях февраля и октября 1917 г.;
00:02:00 — Ленинские лозунги невозможны без февраля;
00:06:50 — Керенский — главноуговаривающий;
00:08:56 – О позиции большевиков;
00:09:38 – Величие Советского Союза больше чем у Российской империи;
00:12:52 – О факте поражения России в Первой Мировой Войне и победе во Второй Мировой Войне:
00:16:15 – Прирост населения это главный показатель благополучия страны;
00:17:32 – О разнице между Российской империей и Советским Союзом;
00:20:18 – Налогообложение самозанятых;
00:27:53 – О повышении социальной напряженности в условиях внешнего давления;
00:33:00 – Правительство действует методом кнута и пряника;
00:37:05 – Государство не должно потеряться в результате ошибочных действий переменного правительства.
00:42:11 – Социальная справедливость — часть мировоззрения Российского народа.
Источник: nstarikov.ru
loading...
По словам ведущего Временное правительство – это не предатели, в отличие от большевиков, которые призывали закончить войну и подписали Брестский мир. Я считаю, что к оценке правительства нужно подходить по принципу черного ящика – смотреть, что на входе, что на выходе, а не оценивать отдельные декларации и решения. Или оценивать конечный тренд, а не промежуточные. Действия Временного правительства с самого начала были направлены на развал и уничтожение страны. То ли они были полными идиотами, то ли именно такие цели перед собой и ставили, но ситуация ухудшалась стремительно и не потому, что какие-то силы противодействовали “мудрому” Временному правительству, а именно вследствие деятельности самого правительства. А вот действия большевиков были направлены скорее на выживание в ужасной ситуации, возникшей не по их вине, чтобы сохранить страну, пусть в урезанном виде, с последующим восстановлением в более благоприятной обстановке. Любое здравомыслящее правительство на их месте должно было заключить Брестский мир, который просуществовал, кстати говоря, всего один год. А страну потом действительно удалось восстановить заново почти что в прежнем виде. А вот теперь без большевиков, удастся ли восстановить территорию России после ее развала в 1991? Сомневаюсь. Сейчас у руля отнюдь не товарищ Сталин.