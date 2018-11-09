О революции, Ленине и не только

101 год Октябрьской революции. Казалось, только вчера отмечали столетие, как уже пролетел год.

Снова говорим о Великом Октябре, который сами большевики много лет называли Октябрьским переворотом.

И разумеется, не только о нем…

00:00:09 – О революциях февраля и октября 1917 г.;

00:02:00 — Ленинские лозунги невозможны без февраля;

00:06:50 — Керенский — главноуговаривающий;

00:08:56 – О позиции большевиков;

00:09:38 – Величие Советского Союза больше чем у Российской империи;

00:12:52 – О факте поражения России в Первой Мировой Войне и победе во Второй Мировой Войне:

00:16:15 – Прирост населения это главный показатель благополучия страны;

00:17:32 – О разнице между Российской империей и Советским Союзом;

00:20:18 – Налогообложение самозанятых;

00:27:53 – О повышении социальной напряженности в условиях внешнего давления;

00:33:00 – Правительство действует методом кнута и пряника;

00:37:05 – Государство не должно потеряться в результате ошибочных действий переменного правительства.

00:42:11 – Социальная справедливость — часть мировоззрения Российского народа.

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Источник: nstarikov.ru