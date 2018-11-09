Наталья Касперская: Ваши айфон и «Самсунг» совсем не ваши, смиритесь с этим

Известный специалист по информационной безопасности, президент ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» рассказала «КП», как Запад нас контролирует посредством цифровых технологий

Елена Аракелян

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- Теоретически очень даже возможно. Сейчас почти весь софт и «железо» имеют удаленное управление, которое привязано к поставщику. Вы привели пример с Windows. Его можно отключить, отсылая обновление пользователю. Но то же самое можно сделать почти с любым программным обеспечением или оборудованием. В большинстве случаев оно имеет встроенные модули, которые обращаются к поставщику за какой-то информацией. А это означает возможность удаленного влияния на систему, вплоть до отключения.- Если энергосистема имеет управляемые модули, связанные с интернетом, – это сразу означает резкое снижение уровня ее защищенности. По двум причинам: возможны доступ хакеров в систему и вмешательство со стороны поставщика. Поставщик, как правило, хочет оставить себе доступ и обеспечивать техническую поддержку: если что-то сломалось, он может наладить систему удаленно. Кроме того, таким образом, он сохраняет своих клиентов, держа их постоянно на крючке. И если пользователь на крючке, негативные сценарии вполне возможны. Поэтому иметь инфраструктуру, зависимую от технологий стран, которые вводят против нас санкции, конечно же, опасно.- К сожалению, в 1990-е и 2000-е мы старательно уничтожали те разработки, которые были в стране, – в области инженерных систем, компьютеров. В Советском Союзе была хорошая компьютерная база, и еще даже в 1980-х годах наше отставание было не таким сильным. Сегодня отставание значительно.Сейчас страна пытается возрождать какие-то технологии. К примеру, у нас есть собственные процессоры, их несколько, но они пока по техническим характеристикам сильно отстают от западных. Хотя здесь надо понимать, для чего эти процессоры нужны. Например, в энергосистемах многое дробится на довольно простые функции, для выполнения которых достаточно простых процессоров. Их можно заместить. Но нужна государственная воля и нужно понимание, зачем нам это.- Есть два возможных типа слежки. Первый – массовая слежка. Социальные сети, смартфоны, фитнес-браслеты и все другие персональные гаджеты так или иначе собирают данные пользователей, а следовательно, следят за ними. Например, через iCloud – если мы говорим про айфон. Если это Android – через свои гугловские платформы. Все данные собираются на платформе, анализируются и продаются третьим компаниям для предоставления адресной рекламы.Второй вид слежки – профессиональная, за конкретным лицом, интересным противнику. Скажем, за чиновником, который знает что-то важное. Для этого, как правило, на смартфон сажается какая-то троянская программа, вирус, это не очень сложно. Подсаживают их различными способами. Через СМС-сообщение, приглашение в игре, предложение в соцсети посмотреть какую-то ссылку. Ребята, которые это все разрабатывают, как правило, хорошо владеют социальной инженерией и делают такие предложения, на которые конкретные люди откликаются и кликают. А дальше вирус-шпион следит за всем, что проходит через мобильное устройство нужного человека. Сейчас чиновники все чаще ходят с простыми кнопочными телефонами-звонилками – это теперь становится хорошим тоном, и это правильно.в игре, предложение в соцсети посмотреть какую-то ссылку. Ребята, которые это все разрабатывают, как правило, хорошо владеют социальной инженерией и делают такие предложения, на которые конкретные люди откликаются и кликают. А даль- Если компьютер подключен к корпоративной сети и никуда не выносится, то злоумышленникам нужно взламывать саму корпоративную сеть, а это гораздо более сложная задача, чем внедриться в смартфон. Если же человек ходит со своим рабочим ноутбуком везде, цепляется к Wi-Fi-сетям в любых кафешках – понятно, что рано или поздно он какую-нибудь виртуальную гадость подхватит.- Знаменитая утечка с сервера демократической партии в США перед президентскими выборами, которая плохо сказалась на репутации Хиллари Клинтон. Виноватыми, как всегда, назвали русских хакеров, они нынче во всем виноваты. Но прежде чем злобные хакеры якобы что-то взломали, были грубо нарушены правила безопасности. Конфиденциальная информация была вынесена из секретной сети. Если бы злые хакеры взломали сервер, это была бы одна история. А так секретные данные оказались на домашнем компьютере – разве можно в такой ситуации говорить о безопасности?- Что такое кибервойны? С технической точки зрения это написание вирусных программ либо кодов, которые нацелены на выведение из строя инфраструктуры противника либо воровство информации. Один из первых и самых известных примеров кибероружия – вирус Stuxnet, который был обнаружен в 2010 году. От момента его разработки и до момента обнаружения прошло три года, это крайне много в антивирусном мире – обычно счет идет на часы, а то и минуты. Это была очень крутая, высококвалифицированная разработка. В ней признались сразу две спецслужбы – американская и израильская. И публично заявили, что хотели воздействовать на ядерную программу Ирана. Действительно, в Иране были выведены из строя центрифуги на заводе по обогащению урана. Но, кроме того, вирус заразил целый ряд объектов и в России, и в Великобритании, и в других частях света. Это проблема любого вирусного оружия – выпустив его, разработчик уже не имеет над ним контроля. Кроме того объекта страны-противника, на который это оружие было нацелено, оно может вывести из строя и любой другой объект в другой стране.Специфика кибер­оружия также в том, что в отличие от обычного оружия непонятно, кто в тебя «стреляет». В большинстве случаев, где-то в 95%, авторство компьютерных вирусов установить не удается.- Если разработчик не хочет, определить эту национальность невозможно. Доказательства «российскости» хакеров бывают ведь смешными – например, что комментарии в коде написаны на кириллице. Или что программа писалась в то время, когда в Москве рабочие часы – как будто у хакеров нормированный рабочий день. Это как если бы зло­умышленник, совершив преступление, оставлял на месте пуговицы от своего пиджака, свои волосы, а еще клал бы паспорт, чтобы его уж точно узнали, без всяких сомнений. Раздуваемый в западных СМИ образ русских хакеров – это потрясающе талантливые и удивительно эффективные ребята, которые могут даже навязать президента другой стране. Но почему-то при этом они не в состоянии спрятать свои следы.- В большинстве стран созданы специализированные центры, которые занимаются защитой от массовых угроз. У нас тоже есть ГосСОПКА – Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Там занимаются угрозами, которые прямо или косвенно могут нанести урон государству, государственным информационным системам.- От угроз внешнего управления страной через информационные технологии это помогает. Блокировки больших платформ они сделали. Есть собственные системы, соцсети, которыми граждане Китая пользуются. Но интернет – это так или иначе международная сеть. И по ней угрозы распространяются в любом случае. Чтобы совсем закрыть интернет, нужны очень сложные системы, которые просто нецелесообразны. Китайцы и это пытались сделать, но отказались. По большому счету их «щит» именно как щит не работает. Это в большей степени декларация.- Мне кажется, использование любых социальных сетей или любых облачных хранилищ должно сопровождаться пониманием, что эта информация – публичная. Не важно, пишете в соцсети для всех или для узкого круга друзей. Как только вы нажали кнопку «опубликовать», вы тем самым выносите свою информацию на публику. Это все равно что разместить что-то в газете. Ваш друг по соцсети может эту вашу публикацию «для узкого круга» представить миллионам других людей. Или конкретным заинтересованным людям. И вы не будете иметь возможности контроля за дальнейшей жизнью этой своей публикации. Даже если вы ее удалили, но ее кто-то успел скопировать, значит, она все равно дальше будет жить своей жизнью без вас. Это надо четко понимать. Поэтому публиковать какие-то фото во фривольном виде, а потом горевать, что их украли, бессмысленно – не украли, вы сами их выложили.Также надо понимать, что ваш гаджет – он тоже не совсем ваш, хотя вы и потратили на него много денег.У нас в компании был случай: один из наших менеджеров решил внести изменения в операционную систему своего телефона. Смартфон прислал уведомление, что владелец нарушил целостность телефона и необходимо отменить все изменения. Затем смартфон заблокировал камеру (было невозможно делать фотографии, получался зеленый экран) и доступ в Гугл-маркет. А через 10 дней, в течение которых постоянно приходили уведомления «верните как было», телефон просто отключился. И обращение в сервис не помогло. Это хороший пример, который показывает, что современное личное устройство на самом деле принадлежит не вам, а разработчику технологии.Кроме того, мы должны понимать, что как у производителей платформ, так и у разных приложений есть доступ к информации, которую мы храним в своих устройствах.Модные нынче фитнес-браслеты – это вообще отдельная тема. Эти гаджеты не только определяют местоположение владельца, как телефон, но и следят за параметрами его здоровья. И даже за тем, когда и как пользователь спит. Это просто кладезь информации, которую далеко не всегда стоит кому-то еще знать. Людям, занимающим ответственные должности, я бы точно не рекомендовала такие штуки носить.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com