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Алексей Орлов о предстоящем Семинаре Как жить без страхов? 24 ноября 2018 г.

08:17. 9 ноября 2018 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

О чем же пойдет речь на предстоящем событии, какие темы будут затронуты на этой встрече, для чего необходимо говорить о том, для чего нужно избавиться от Страхов, и нужно ли вообще от них избавиться? И, наконец, что же получит человек в результате жизни баз страхов.?
Семинар будет практический, где каждый прочувствует на себе, то что будет передавать вам Алексей, и попытается ощутить себя Человеком с большой буквы, станет Творцом своей Жизни.
Ждем вас 24 ноября 2018 года в Москве.

Регистрируйтесь на семинар здесь:
Ольга – 8 (909) 683-88-69.

Быть Добру!
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Источник: www.youtube.com

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