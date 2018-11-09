Алексей Орлов о предстоящем Семинаре Как жить без страхов? 24 ноября 2018 г.

О чем же пойдет речь на предстоящем событии, какие темы будут затронуты на этой встрече, для чего необходимо говорить о том, для чего нужно избавиться от Страхов, и нужно ли вообще от них избавиться? И, наконец, что же получит человек в результате жизни баз страхов.?

Семинар будет практический, где каждый прочувствует на себе, то что будет передавать вам Алексей, и попытается ощутить себя Человеком с большой буквы, станет Творцом своей Жизни.

Ждем вас 24 ноября 2018 года в Москве.



Регистрируйтесь на семинар здесь:

Ольга – 8 (909) 683-88-69.



Быть Добру!

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Источник: www.youtube.com