150 лет великого заблуждения или почему радиотехника — наука тёмная!

Читатели уже, наверное, заждались от меня продолжения статьи «Россияне, вы имеете фору... Не теряйте времени. Физику надо делать заново!» об изобретателе и учёном, К. П. Харченко, сказавшем эти самые слова. Скажу честно, я уж много раз принимался писать продолжение к той статье, но всякий раз в какой-то момент приходил к мысли, что выбранная мной подача материала а также точка начала моего рассказа способны увести и автора, и читателя в бесконечность фактов и рассуждений. А это недопустимо! Нужно написать просто о сложном и причём как можно короче, не выходя за пределы одной статьи. И я прекрасно понимал, сколь трудна эта задача. Но, кажется, в конце-концов хотя бы отчасти я с ней справился.

Итак, свой научно-популярный рассказ я начну с вопроса: почему Константин Петрович Харченко, русский изобретатель и учёный, пришёл к выводу, что физику надо делать заново?

Отвечаю: очевидно, потому, что у нас ранее была классическая физика, просуществовавшая до конца ХIХ века, потом в начале ХХ века, науку-физику (как это принято делать с историей) кому-то захотелось переписать начисто ...из-за отказа большой группы ведущих учёных признавать эфир. До начала ХХ века так называлась в естествознании и философии гипотетическая мировая среда, в которой распространяются свет и тепло а также возникают такие загадочные явления как электричество и магнетизм. Так вот, из-за этого было решено физику переписать заново, и то, что получилось у этой группы ведущих учёных (после замены эфира на абсолютную пустоту, названную для важности "физическим вакуумом"), стали именовать "современной физикой". Сейчас же всё больше и больше учёных приходит к пониманию, что без представления о мировой среде — эфире — многие явления природы просто невозможно объяснить!

Вот что, к примеру, написал доктор технических наук Владимир Акимович Ацюковский в своей брошюре "ТРАНСФОРМАТОР ТЕСЛА: ЭНЕРГИЯ ИЗ ЭФИРА":

"Эфир – это физическая среда, заполняющая всё мировое пространство, ответственная за всякого рода взаимодействия – ядерные, гравитационные, электромагнитные, за все физические явления – оптические и все прочие. Эфир в умах людей существовал до тех пор, пока А.Эйнштейном не была создана Специальная теория относительности (СТО), отрицающая эфир на том основании, что теория с ним получается слишком сложной . Потом тот же Эйнштейн создал Общую теорию относительности (ОТО), в которой он стал рассказывать, что эфир существует ! Поэтому все желающие могут принимать любую из этих двух диаметрально противоположных точек зрения одного автора: кому надо, считайте, что эфир есть, а кому не надо – его нет!

Над созданием теории эфира трудились многие учёные, но теория так и не была создана, поскольку естествознание не прошло ещё соответствующего этапа и не получило необходимых исходных данных. Но когда оно их получило, а это случилось только в середине ХХ столетия, то оказалось, что эфиром заниматься нельзя, так как на него официально наложен запрет, поскольку ведущие учёные-теоретики решили, что эфир – это не научно! Автору этих срок не показалось, что этот запрет правомерен, тем более, что автор, работая в авиации, имел другое, не академическое начальство, которому все это было безразлично. Поэтому он, автор, и разработал эфиродинамику, то есть теорию эфира. И оказалось, что эфир – это обычный, т.е. вязкий сжимаемый газ, на который распространяются все обычные газодинамические зависимости. Это и дало возможность разобраться с параметрами эфира в околоземном пространстве. Выяснилось, что "диэлектрическая проницаемость вакуума", выраженная в размерностях Фарада на метр [Ф/м], без которой в электротехнике никак не обойтись, есть плотность эфира в околоземном пространстве, выраженная в килограммах на кубический метр [кг/м3].

Давление в эфире составляет величину порядка:

Давление атмосферы на Земле составляет:

А поскольку 1 Па = 1 Дж/м3, то удельное энергосодержание эфира оказалось весьма велико, т.е. 10 в 36 или 37 степени Дж/м3, что несколько больше, чем энергия, которую расходует все человечество за год (10 в 20 степени Дж/год).

Так вот, только в соответствии с такими эфиродинамическими представлениями вырисовывается ясное представление о так называемом магнитном поле, которое образуется при протекании электрического тока по проводнику и легко обнаруживается с помощью опилок железа.

Магнитное поле является всегда вихревым только потому, что это эфирный вихрь! После прекращения движения электрического тока по проводнику, образованное им вихревое магнитное поле имеет свойство возвращаться обратно в проводник, создавая в нём так называемую ЭДС самоиндукции (еL):

еL = – L дi/дt

Здесь L – индуктивность провода или катушки, дi/дt – скорость обрыва тока в цепи. Чем больше индуктивность и чем быстрее будет оборван ток, тем больше будет электродвижущая сила (ЭДС) самоиндукции..." (Цитировалась брошюра В.А.Ацюковского "ТРАНСФОРМАТОР ТЕСЛА: ЭНЕРГИЯ ИЗ ЭФИРА").

Со своей стороны я замечу, что без привлечения теории эфира суть самоиндукции объяснить просто невозможно! Только поэтому в учебниках физики любого ранга, хоть в школьных, хоть в ВУЗовских нет объяснения природы самоиндукции! В учебной литературе прекрасно описаны лишь следствия этого явления (мол, делаешь то-то и наблюдаешь то-то), также приведено математическое описание самого эффекта самоиндукции (опять же описание следствий!) и дана формула расчёта индуктивности катушки, но, удивительное дело, современная физика отказывается раскрывать природу этого явления! Не говорится, чем конкретно обусловлена самоиндукция, какие процессы происходят в проводе. Как именно движение электронов (одно явление) порождает вокруг проводника вихревое магнитное поле (другое явление) и оно, убывая, рождает третье явление — движение тока (или всплеск напряжения) обратного направления?

Только эфиродинамика, наука нашего прошлого и будущего, говорит о том, что при протекании гальванического тока по проводнику вокруг него образуется так называемое вихревое магнитное поле, которое представляет собой эфирный вихрь. И когда движение гальванического тока по проводнику прекращается, вихревое магнитное поле имеет свойство возвращаться обратно в проводник, создавая в нём ЭДС самоиндукции! Вот так всё просто! Но это говорит сегодня В.А.Ацюковский, которого официальная наука считает еретиком, создателем "альтернативной физики"!

Таким же еретиком в современной физике стал и К.П.Харченко, который сначала изобрёл передающую антенну бегущей волны, названную им "ОБ-Е", затем изучил её свойства и пришёл к выводу, что работу этой передающей антенны невозможно объяснить в рамках существующей теории Максвелла-Герца, которая признана сегодня единственно верной. Ну а раз так, считает К.П.Харченко, то учитывая принцип: "практика — критерий истины", физику как науку надо действительно делать заново, вернувшись для начала к её истокам, когда физическая теория ещё стояла на верном пути!

Итак, моё личное мнение: первая важная веха на пути к правильной физике — понимание природы самоиндукции!

Для объяснения сути этого явления я сошлюсь на ещё одного "еретика" в науке — учителя физики И. А. Соловейчик, который написал и издал во времена СССР учебник для абитуриентов и старшеклассников «ФИЗИКА ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА». И.А.Соловейчик провёл замечательную аналогию между вихревым магнитным полем катушки с током и вращающимся механическим маховиком, и это, удивительное дело, сошло ему с рук!

«Когда неподвижный маховик «подключают» к источнику энергии, например, когда рукой начинают разгонять маховик, то вначале рука расходует энергию не только на преодоление трения, но и на увеличение кинетической энергии вращающегося маховика. За счёт накопленной энергии маховик может долгое время вращаться «сам», а если подключить его к генератору, то последний будет вырабатывать в течение какого-то времени электричество. Аналогично происходит при нарастании тока, протекающего через катушку: часть энергии источника (гальванической батареи) расходуется на раскручивании вокруг катушки вихревого магнитного поля. А когда источник тока отключается, вихревое магнитное поле стремится вернуться обратно в катушку и отдать накопленную энергию электронам, заставляя их двигаться уже в обратном направлении».

Посмотрите теперь, как объясняет явление самоиндукции коллектив авторов книги «Элементарный учебник ФИЗИКИ», том II, «Электричество и магнетизм». Учебник издан под редакцией академика Г. С. Ландсберга.

«Возьмём катушку J с несколькими сотнями витков, надетую на замкнутый железный сердечник. К зажимам а - а присоединена шестивольтовая лампочка L. Катушку можно с помощью ключа K присоединить к аккумулятору В с напряжением 1,5 - 2 вольта.

Таким образом, когда ключ K замкнут, то к аккумулятору присоединены параллельно катушка и лампочка. Когда же ключ разомкнут, то мы имеем только одну замкнутую цепь, состоящую из витков катушки и лампочки. Так как наша лампочка рассчитана на напряжение 6V, что значительно больше, чем напряжение, даваемое аккумулятором 1,5-2V, то пока ключ замкнут, она горит очень слабо, тёмно-красным накалом. В момент же размыкания ключа K она на мгновение вспыхивает очень ярким белым светом. Почему это происходит? Откуда берётся энергия, поглощаемая лампочкой в момент её вспышки и превращаемая в ней в тепло и свет? Ведь вспышка происходит тогда, когда ключ K уже разомкнут! Следовательно, энергия не может браться от аккумулятора. Вспышка лампочки происходит при исчезновении тока в катушке, то есть, при исчезновении магнитного поля этой катушки!

Мы приходим, таким образом, к заключению, что энергия, поглощаемая лампочкой в момент размыкания тока, была раньше запасена в виде энергии магнитного поля. Когда мы подключали катушку к аккумулятору, мы создавали вихревое магнитное поле, на что тратился определённый запас энергии, заимствовавшийся от аккумулятора. Когда мы выключаем ток, вихревое магнитное поле стремится исчезнуть, и запасённая в нём кинетическая энергия …превращается в энергию электрического тока в лампочке».

Превращение энергии вихревого магнитного поля обратно в энергию электрического тока, протекающего по той же самой катушке, которая породила этот вихрь, и стали называть самоиндукцией.

Есть один любопытный нюанс в этих опытах, о котором важно знать и природу которого важно понимать.

Во многих учебниках физики принято сравнить электрический ток, текущий по проводам, с несжимаемой жидкостью. Это удобно для понимания многих процессов, в частности, понимания того факта, почему электрический ток из Владивостока в Москву доходит по проводам всего за 0,03 секунды, то есть со скоростью света. Объяснение такое: мол, распространение электрического поля в проводах — это аналог распространения давления воды в полностью заполненной водой трубе, а оно, между прочим, равно скорости звука в воде. Соответственно, по аналогии, распространение электрического поля в проводнике равно скорости света. При этом движение электронов, образующих электрический ток, это аналог движения непосредственно молекул воды, а их поступательная скорость весьма и весьма мала. Также и для гальванического тока скорость упорядоченного перемещения электронов в проводнике тоже крайне мала — составляет всего миллиметры в секунду, при том, что электрическое поле распространяется по проводам со скоростью света! Это почти 300 тысяч км/сек.

Всё это так! Но как быть в этой модели электрического тока с таким явлением как самоиндукция?

Посмотрите на приведенный ниже график. Левая кривая показывает, как медленно, после замыкания ключа, нарастает гальванический ток в цепи, которая содержит в себе катушку индуктивности. Правая кривая показывает, как плавно убывает электрический ток в цепи с индуктивностью после размыкания ключа. Причём в первый момент времени величина индукционного тока может превышать силу первичного тока.

Получается, что явление самоиндукции задерживает по времени передачу электрического поля по проводнику?! Причём чем больше индуктивность цепи, тем больше по времени эта задержка.

А почему так?

В.А.Ацюковский утверждает, что "при протекании гальванического тока по проводнику вокруг него образуется так называемое вихревое магнитное поле, которое представляет собой эфирный вихрь. И когда движение гальванического тока по проводнику прекращается, вихревое магнитное поле имеет свойство возвращаться обратно в проводник, создавая в нём ЭДС самоиндукции".

Вдумаемся! А что значит "вихревое магнитное поле имеет свойство возвращаться обратно в проводник"?! Чтобы вернуться обратно в проводник, надо сначала выйти из него! Так?

А как это можно представить?

Оказывается, очень легко. Когда вихрь раскручивается (причём неважно в какой среде!), у него внутри что образуется?

Область разрежения!

Вот также происходит, и когда по проводнику начинает протекать гальванический ток. Начиная двигаться упорядоченно и поступательно, электроны (элементарные частицы электричества) раскручивают вокруг проводника эфирный вихрь, который мы называем "магнитным полем", а внутри самого проводника создаётся разрежение эфира! Или по-другому область пониженного давления эфира! Смысл сказанного проясняют эти рисунки двух вихрей, эфирного и атмосферного:

Причём по мере раскручивания эфирного вихря из-за упорядоченного и поступательного движения электронов это локальное разряжение мировой среды внутри проводника нарастает до какого-то момента, а потом обязательно наступает энергетический баланс, при котором кинетическая энергия эфирного вихря более не растёт, а энергия электронов на него больше не расходуется. Разрежение эфира внутри провода становится стабильным, а сила текущего по проводу тока становится максимальной и она определяется законом Ома. То есть, наступает баланс между силой тока, протекающего по проводнику, и мощностью эфирного вихря, раскрученного вокруг проводника. Что мы и видим на графике самоиндукции (левая кривая): сила тока достигает максимального значения для данной цепи.

А когда электрический ток резко прекращает течь по проводнику, что происходит?

Эфирный вихрь начинает коллапсировать, тормозиться и при этом стремится вернуться в проводник. Но что значит "вернуться"? Это означает, что уже кинетическая энергия эфирного вихря преобразуется в кинетическую энергию движения электронов, которые, будучи сами по себе микро-вихрями, начинают двигаться в обратную сторону. При этом внутри проводника давление эфира уменьшается и вскоре окончательно возвращается к своей изначальной величине! Вот почему после резкого отключения гальванической батареи от замкнутой цепи, в которой имеется катушка и лампочка, в ней какое-то время наблюдается всплеск электрического тока. А если же цепь разомкнута, то в ней возникает мощный всплеск электрического напряжения обратной полярности, который может даже вызвать электрический пробой воздуха!

Это Азы электротехники, которая изучает явления, связанные с движением электрического тока в замкнутой цепи. Вот только про эфир в учебниках запрещено писать! (Инквизиторский запрет!) Поэтому в них описываются только следствия различных явлений, происходящих в эфире, но не раскрывается сама физика процессов.

А в радиотехнике, которая связана с конструированием радиопередающих устройств, инженерам приходится рассматривать ещё более сложные случаи, например, когда электрический ток движется по разомкнутой цепи, то есть ток движется по проводнику, второй конец которого ни к чему не подключен! И, тем не менее, по поверхности незамкнутого проводника электрический ток тоже может идти!!!

Каким чудом это происходит?

Благодаря "току смещения", о который сломали свои мозги многие крупные учёные!

Этот "ток смещения", как утверждает создатель передающей антенны ОБ-Е К.П.Харченко и является отцом всех радиоволн. Вот только на его природу имеется несколько противоречивых точек зрения. О "токе смещения" писали в своё время (в 19 веке) Д.К.Максвелл и Д.Г.Пойтинг. В ХХ веке К.П.Харченко увидел, что этот "ток смещения" имеет совсем иную природу, нежели предполагали классики физической науки. Об этом можно прочесть в его работе "Лучистая энергия..." Я лично читал эту работу Харченко раз пять, пока окончательно понял, что изобретатель антенны ОБ-Е хотел сказать! И если бы ранее я сам не проводил подобные исследование передающих антенн и как радист-профессионал, и как радиолюбитель, и если бы я сам не пришёл к такому же выводу, то, наверное, я бы ни за что не понял сумбур мыслей этого изобретателя и учёного, изложенный в его статьях и брошюрах. И как я понял, многие коллеги К.П.Харченко именно по причине его "сумбура мыслей" вообще не смогли его понять! Просто записали в инакомыслящие и скандалисты!

На мой взгляд, главное, что выяснил Харченко в ходе своих исследований, это то, что процесс передачи энергии от электрических зарядов — радиоволне (в теле передающей антенны) является асимметричным процессу передачи энергии радиоволны электронам (в теле приемной антенны), так как в первом случае процесс осуществляется электрическими силами Кулона, а во втором — магнитными силами индукции Фарадея.

Чтобы это понять, надо прежде всего понять, как волна электрического тока может бежать по незамкнутому проводу. Знать это также важно специалистам, как важно знать природу самоиндукции.

Что такое Кулоновские силы, которые как установил Харченко, в антенне передатчика рождают радиоволны?

Это силы взаимодействия между точечными зарядами. "Сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, пропорциональна их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Для электронов, элементарных частиц электричества, действующая между ними Кулоновская сила является силой отталкивания". Запомните это!

Чуть чуть истории:

Ганс Эрстед (1777–1851) открыл в 1820 году связь между электричеством и магнетизмом, создав в науке новый раздел: "электромагнетизм". Его открытие было двойным: открыв электрическую природу магнетизма, Эрстед, как он сам написал в описании открытия, обнаружил также: "существование вихря материи вокруг проводника с током". Позже именно этот "вихрь материи" М.Фарадей назвал "магнитным полем".

Майкл Фарадей (1791–1867), изучая законы электромагнетизма, в числе прочего открыл и «силовые линии» вихревого магнитного поля. Он доказал, что если по проводнику протекает ток проводимости ic = ρVr, где ρ — погонная плотность электрических зарядов, Vr — скорость их движения, то в плоскости ортогональной оси проводника возникают концентрические силовые линии магнитного поля. Свои опыты и результаты по ним, он описал словами (без математических формул).

Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879) «описательные» работы М.Фарадея обобщил и придал им в 1873 году математическую трактовку, чем вывел некую закономерную взаимозависимость между электрическими зарядами и сопутствующими этим зарядам магнитными и электрическими полями. В итоге он получил систему уравнений (названных в последствии уравнениями Максвелла).

Однажды, размышляя над тем фактом, что переменный электрический ток как бы проходит насквозь через обкладки двухполюсного конденсатора, хотя это кажущееся явление, ибо обкладки конденсатора гальванически разрывают электрическую цепь, Максвелл заинтересовался поведением зарядов внутри диэлектриков.

При заряде и разряде конденсатора в диэлектрике возникает "ток смещения". При заряде и разряде конденсатора в диэлектрике возникает "ток смещения".

Максвелл выяснил, что в двухполюсных конденсаторах, состоящих из двух металлических обкладок, разделённых материалом, который не проводит электричество (диэлектриком), заряды накапливаются не на металлических пластинах, а на поверхности диэлектрика.

Напомню, что слово "электричество" произошло от греческого слова "электрон", которое означает "янтарь". Древние греки знали, если потереть янтарь, он обретает способность притягивать к себе мелкие тела. Спустя века люди узнали причину этого явления — поверхность янтаря при трении электризуется. Ещё позже стало известно, что заряды на поверхности неэлектропроводного янтаря и других диэлектриков можно индуцировать, если поместить их, например, между обкладками конденсатора.

Этим явлением и заинтересовался Д.К.Максвелл. Вот что он написал в своей "Динамической теории электромагнитного поля":

"Когда электродвижущая сила действует на диэлектрик, она создаёт состояние поляризации его частей, которое аналогично поляризации частей массы железа под влиянием магнита и которое, подобно магнитной поляризации, может быть описано как состояние, в котором каждая частица имеет противоположные концы в противоположных состояниях. В диэлектрике, находящемся под действием ЭДС, мы можем представлять, что электричество в каждой молекуле так смещено, что одна сторона молекулы делается положительно наэлектризованной, а другая отрицательно наэлектризованной. Однако, электричество остаётся полностью связанным с молекулами и не переходит от одной молекулы к другой. Эффект этого воздействия на всю массу диэлектрика выражается в общем смещении электричества в определённом направлении. Это смещение не равноценно току, потому что, когда оно достигает определённой степени, то остаётся неизменным. Но оно есть начало тока, и его изменения образуют токи в положительном или отрицательном направлениях сообразно тому, увеличивается или уменьшается смещение. Отношение между ЭДС и электрическим смещением, которое она вызывает, зависит от природы диэлектрика, причём та же самая ЭДС обычно производит большее электрическое смещение в твёрдых диэлектриках, например в стекле, чем в воздухе. Таким образом мы усматриваем эффект электродвижущей силы, а именно электрическое смещение..."

На основании этих представлений об "электрическом смещении" в диэлектриках, которые используются в двухполюсных конденсаторах, Д.К.Максвелл представил себе, что эфир, вездесущая мировая среда, тоже может выступать диэлектриком, и в нём, стало быть, тоже может иметь место "электрическое смещение"! Так великий теоретик буквально придумал новый вид тока, который он назвал "током смещения".

Этот открытый в диэлектриках двухполюсного конденсатора "ток смещения", (имеющий место только в пределах молекул вещества), позволил Максвеллу мысленно перенести его в эфир и создать с его помощью динамическую теорию электромагнитного поля, которую он резюмировал двумя архиважными утверждениями:

1. "Поэтому кажется, что некоторые явления электричества и магнетизма приводят к тем же заключениям, как и оптические явления, а именно: что имеется эфирная среда, проникающая во все тела и изменяемая только в некоторой степени их присутствием; что части этой среды обладают способностью быть приведенными в движение электрическими токами и магнитами; что это движение сообщается от одной части среды к другой при помощи сил, возникающих от связей этих частей; что под действием этих сил возникает ОПРЕДЕЛЁННОЕ СМЕЩЕНИЕ, зависящее от упругости этих связей, и что вследствие этого энергия в среде может существовать только в двух различных формах, одна из которых является актуальной энергией движения частей среды, а другая — потенциальной энергией, обусловленной связями частей в силу их упругости..."

2. "Если всякое переменное магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве вихревое электрическое поле, то должно существовать и обратное явление: всякое изменение электрического поля должно вызывать появление в окружающем пространстве вихревого магнитного поля".

Для установления количественных соотношений между изменяющимся электрическим полем и вызываемым им магнитным полем Максвелл и ввёл в рассмотрение так называемый "ток смещения".

Так вот, К.П.Харченко, изобретатель передающей антенны ОБ-Е, в ходе изучения её уникальных свойств, сделал вывод, что теория электромагнитного поля Д.К.Максвелла категорически неверна именно из-за неправильного представления учёного о "токе смещения".

Вот что написал сам Харченко: "Гипотетический ток смещения Максвелла (ic = ∂D/∂t [кулон/м2сек]), можно толковать как вид существования энергии электрических зарядов в нетокопроводящем пространстве – диэлектрике. Другими словами, размерность ic позволяла толковать его как некую группу зарядов (кулон), которые пересекают некоторую поверхность (м2) за некоторое время (сек.). При всём при этом нет ясности, как, откуда и куда они пересекают эту поверхность в системе координат пространства, перемещаясь в нём или оставаясь неподвижными. Ток ic был «рожден» Максвеллом не по закону Ома. У него была только фамилия токовая. Весьма вероятно, что на возможность реального существования тока ic учёного навела размерность вектора D — [кулон/м2]".

Далее, я хочу избавить читателя от чтения списка Харченко, "в чём Максвелл неправ", ибо я расскажу главное, чего не понял даже сам К.П.Харченко.

Сенсация состоит в том, что великий теоретик Д.К.Максвелл увлёкся изучением не тех конденсаторов и НЕ обратил внимание на другие накопители электрических зарядов, работа которых имеет прямое отношение к рождению радиоволн! Причём при работе этих других ёмкостей тоже наблюдается "ток смещения", но только настоящий, а не виртуальный!

Смотрите сами, в чём была главная ошибка Максвелла:

Слева тот накопитель электрических зарядов, который Максвелл исследовал и работу которого он положил в основу своей теории "электромагнитного поля". Справа накопитель поверхностных электрических зарядов. При его заряде и перезаряде на его поверхности возникает реальный, причём высокоскоростной "ток смещения" электронов, похожий на движение продольной волны в пружине. Именно он и является "отцом" радиоволн!

По тому же неправильному пути, что и Максвелл, шёл в своих рассуждениях и Генрих Герц (1857-1894), создавший в 1887 году первый в мире рукотворный радиопередатчик и излучатель радиоволн.

Он тоже мысленно представлял себе, как он превращает плоский конденсатор в "открытый колебательный контур". Об этом говорит вот этот рисунок, который приводится во многих учебниках физики, где рассказывается об опыте Герца.

Как видим, ни Максвелл, ни Герц в отдельные моменты "не ведали, что творили"!

Самое интересное, что Герц, думая о плоском конденсаторе, как и Максвелл, создал свой "полуволновой вибратор" всё-таки с металлическими шарами на концах. А это ёмкости, накапливающие электростатические заряды. Получается, что он подразумевал одно, а сделал совсем другое!

Нас должно теперь сильно удивить, что Никола Тесла, ещё один великий изобретатель и учёный, пионер в области создания радиопередающих устройств специального назначения, в одной из своих работ написал: «Я показал, что универсальная среда является газообразным телом, в котором могут распространяться только продольные импульсы, создавая переменное сжатие и расширение, подобно тем, которые производятся звуковыми волнами в воздухе. Таким образом, беспроводный передатчик не производит волны Герца, которые являются мифом!.."

Н.Тесла: "...Но он производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что огромная упругость и крайне малая плотность данной среды делает их скорость равной скорости света». «Pioneer Radio Engineer Gives Views on Power», New York Herald Tribune, 11 сентября 1932 года.

Очевидно, у Теслы были основания сделать такое заявление, потому что его передающие установки работали без "тока смещения" Максвелла!

В его теории "звуковых волн в эфире" на их излучение работали Кулоновские силы, действующие между статичными и подвижными зарядами одного знака — электронами, которые под действием ВЧ-генератора перемещались по поверхности электропроводных тел, обладающих электростатической ёмкостью. Это, кстати, ответ на вопрос, каким чудом переменный ток может двигаться по проводнику, противоположный конец которого ни на что не замкнут. Это происходит потому, что любой проводник обладает погонной электростатической ёмкостью! Оттого и знаменитая Башня Теслы имела на незамкнутом конце проводника хорошо узнаваемый однополюсный электростатический конденсатор.

Нам также должны быть интересны параллели между работами Николы Теслы и его научным мировоззрением и работами советского академика Р.Ф.Авраменко (1932-1999) и его научным мировоззрением. Академику Р.Ф.Авраменко посчастливилось участвовать в проектах не менее знаменитых и даже отчасти более фантастических, чем участвовал Тесла. Р.Ф.Авраменко является создателем плазменного оружия России!

Римилий Фёдорович Араменко — доктор технических наук, профессор, заместитель генерального конструктора НИИ радиоприборостроения. Автор более 100 научных трудов, в том числе открытия и более 40 изобретений и патентов. Научной общественности известен как специалист по системам противоракетной обороны и автор системы гарантированной защиты на новых физических принципах. Широкий круг научных интересов включал как фундаментальные проблемы физики, так и вопросы прикладного использования новых физических явлений для решения проблем обороны, энергетики, связи, медицины, и др.

Р.Ф.Авраменко. Р.Ф.Авраменко.

В 2004 году была издана его книга "Будущее открывается квантовым ключом":

Подчёркиваю: "Книга предназначена для научных работников и инженеров, студентов физических и технических специальностей ВУЗов, а также всем, кто интересуется путями развития науки".

Так вот, Р.Ф.Авраменко, "посвятивший свою жизнь проблеме обороноспособности нашей страны и одновременно отдавший много сил фундаментальной физике", однажды поставил диагноз состоянию мировой физической науки и указал на её грубейшие ошибки в такой области как свет и радиоволны.

Напомню, что электромагнитная теория Максвелла зиждется на постулате:

"Если всякое переменное магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве вихревое электрическое поле, то должно существовать и обратное явление: всякое изменение электрического поля должно вызывать появление в окружающем пространстве вихревого магнитного поля".

И вот что сообщает нам академик Р.Ф.Авраменко:

"Теоретические и экспериментальные работы, проведенные авторами в 1973-1975 годах, показали, что одной из принципиальных и грубейших ошибок физических теорий последнего столетия явилось принятие уравнений Максвелла-Лоренца (в редакции от 1900-1910 годов до наших дней) для описания сущности электромагнитного поля в терминах электрических и магнитных напряжённостей Е.Н и индукций D.В.

Эксперименты в 1973-1975 годах показали, что индукционное электрическое поле в вакууме НЕ существует: Еинд = 0 , в то время как по современным представлениям, казалось бы, в вакууме Еинд определяется известным дифференциальным уравнением Максвелла (в Гауссовой системе единиц):

Уравнения Максвелла не описывают наблюдаемую реальность! Подчеркнём, что опыты, о которых шла речь, свидетельствуют об отсутствии именно вихревого (индукционного) электрического поля и, конечно, подтверждают существование электрического поля свободных зарядов.

где (j) - скалярный потенциал поля.

Тем не менее, факт отсутствия индукционного электрического поля приводит к необходимости полного пересмотра основ современной теоретической физики, начиная от исходных понятий — движение материальных тел, сила, энергия и т.п.

Требуется полная ревизия основ электродинамики, квантовых (волновых) теорий, ядерной физики и физики элементарных частиц". (Источник. Стр. 127).

Это было заявлено научному миру нашим выдающимся академиком ещё лет 30 назад, а издано это было в виде посмертного сборника лекций, статей и заметок Р.Ф.Авраменко 14 лет назад. Но, как говорится, "воз и ныне там!"

Я же счёл своим долгом указать в этой статье на самую главную ошибку Д.К.Максвелла — он исследовал не тот конденсатор! А на тот накопитель электрических зарядов, который мог бы раскрыть ему глаза на природу радиоволн и света, он не обратил внимания!

Ну а подтолкнула меня к написанию этой научно-популярной статьи история К.П.Харченко, изобретателя передающей антенны бегущий волны ОБ-Е, который тоже однажды пришёл к такому же выводу и даже заявил: «Россияне, вы имеете фору... Не теряйте времени. Физику надо делать заново!»

Вот только кто её будет делать заново? Да и кто позволит?! Особенно если учесть, что есть такое мнение:

9 ноября 2018 г. Мурманск. Антон Благин