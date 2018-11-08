Источник: rg.ru

Демографические инструкции рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, перехваченные советской разведкой.



Претензии нацистов на мировое господство вылились во Вторую мировую войну. После выполнения программы обезлюживания1 новые территории на Востоке планировалось заселить немецкими колонистами. С началом Великой Отечественной войны значительная часть населения СССР (от 30 до 45 млн человек) подлежала уничтожению или выселению в неосвоенные районы страны. Часть местного населения предполагалось использовать как рабочую силу. Ключевая роль по зачистке территории для «разведения» на ней «высшей расы» отводилась подразделениям СС2.

Немецкий новый порядок. Фото из немецкого архива. Сентябрь 1941 г.

Поддерживать высокий уровень ненависти

Пропагандистский аппарат СС3 поддерживал дух расовой ненависти внутри самих подразделений эсэсовцев. Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера интересовало моральное состояние членов СС, непосредственно выполнявших приказы по истреблению населения. Он призывал игнорировать мнение отдельного солдата, который считает какую-то конкретную форму борьбы некрасивой; солдат должен примириться с этим и видеть в самой борьбе свое призвание, ибо борьба есть закон мира.

Для поддержания высокого уровня ненависти в частях СС использовались кинофильмы и книги. В 1942 г. Главное управление СС выпустило брошюру “Унтерменш“4. Книга, которую справедливо называют гимном расовой ненависти, говорила о населении оккупированных территорий как о вредоносных микробах, которых следовало уничтожить. «Вы должны быть нечеловечески бесчеловечны», — поучал своих подчиненных Гиммлер5.

По распоряжению Гиммлера все служащие СС и полиции были обязаны посмотреть фильм «Еврей Зюсс» в короткий промежуток времени (зимой 1940—1941 гг.). На демонстрацию фильма допускались члены семей членов СС. Позже все члены отрядов СС, включая охранников концлагерей и служащих айнзацгрупп, должны были регулярно смотреть фильмы “Вечный жид“6 и тот же “Еврей Зюсс“7. В мае 1943 г. в целях укрепления нацистского мировоззрения Гиммлер заказал значительный тираж антисемитской пропагандистской книги «Еврейские ритуальные убийства» и приказал разослать её всем высшим чинам СС, вплоть до штандартенфюрера; прежде всего для айнзацкоманд, которые уничтожали население на оккупированных территориях.

Записка офицеров ГРУ Г.Ф. Александрову с приложением перевода приказов руководителя СС о воспитательной работе и о порядке обручения и вступления в брак.

Обучение без дискуссий

Стандартное «Учебное пособие по идеологическому обучению частей СС» включало 24 темы8. Самым эффективным считался метод преподавания, который воспитывал фанатичных борцов за дело национал-социализма9. Основными формами работы были доклад и собеседование, дискуссии не допускались10. Необходимо было широко привлекать наглядные пособия, кинофильмы, диапозитивы11. На занятиях по биологии у слушателей должно было воспитываться чувство расовой гордости12. Слушателей необходимо было подводить к мысли, что вне национал-социалистической идеологии существование Германии невозможно13.

Основным тезисом политического воспитания Гиммлер называл внедрение «незаметно, но настойчиво в каждой статье, в каждой главе» одного тезиса: “в борьбе растений, животных, малых созданий и людей побеждает сила, что никогда не бывает мира, а лишь всегда борьба“14. Выпускник сельскохозяйственного отделения Мюнхенского университета, агроном-экспериментатор, Гиммлер «индуцировал» частный пример из жизни животных или растений на человеческое общество.

Все установки уместились в краткое справочное пособие. Главное управление СС выпустило брошюру «Борьба с большевизмом: 28 вопросов и ответов о большевизме». Брошюра давала простые ответы на все вопросы и стала фактически карманной библией каждого эсэсовца.

В 1937 г. нацисты открыли «школы подготовки жен».

«Новое жизненное пространство»

Захватчиков беспокоило, смогут ли они «германизировать» «дикий Восток», или он «растворит их биологическую силу». Гиммлер неоднократно подчеркивал, что успех колонизации в решающей степени зависит от создания единой системы управления во всех колонизируемых областях. В августе 1942 г. в центральной берлинской газете эсэсовцев “Das Schwarze Korps“15 вышла статья «Германизировать ли?». Статья опиралась на сентенции Гиммлера: «Наша задача не германизировать Восток в прямом смысле этого слова [...], а способствовать тому, чтобы Восток населяли люди только немецкой, германской крови»; «мы должны создать почву для того, чтобы поселенцы, которых наш народ посылает на Восток [...]развивали бы биологическую силу, которая в будущем пропитает собой область и станет управлять ею и формировать ее»; «В широте пространств, приобретенных» немецким солдатом “для своего народа, в том изобилии, которое ему открывают, не будет больше ни понижения рождаемости, ни забот о пропитании, ни ограничений в жилплощади, ни чахлых городских детей, ни ухода от естественного развития в мучительно узкие рамки цивилизации. В естественных условиях немецкие матери снова будут рожать своим мужьям детей в большом количестве“16. Нацисты мечтали о 120 миллионной Германии. Однако Гиммлер выдавал желаемое за действительное. В 1942 г. стало очевидно, что немки не готовы разменять достижения феминизма 1920-х гг. на «долг перед фюрером».

Придя к власти, нацисты развернули широкую пропаганду увеличения численности населения Германии. Однако к началу Второй мировой войны переломить ситуацию не удалось. Запрет абортов в Германии не привел к их сокращению. Напротив, накануне Второй мировой войны их число возросло до 1 млн в год.

Немки не стали фабриками по воспроизводству здорового потомства. Удельный вес многодетных семей остался небольшим. Число многодетных семей было незначительным и среди членов СС: в 1936 г. в их семьях было по 1-2 ребенка.

Пропаганда терпимого отношения к матерям-одиночкам и их детям не привела к значимому увеличению числа детей вне брака. Сценаристы, по заказу Геббельса, переделывали старые оперетты, вымарывая все репризы, связанные с осуждением адюльтера. Однако число внебрачных детей не было значительным, и общество не спешило отказаться от традиционной морали.

Как и все воюющие страны, Германия была вынуждена использовать женщин в армии (около 500 тыс.) и на производстве (примерно 3 млн), это также сокращало рождаемость.

Истинные арийцы

Иллюзия победы на Востоке

Накануне Сталинградской битвы летом 1942 г. временно оккупированные советские территории были максимальными за всю историю войны. Иллюзия скорой победы над Советским Союзом, казалось, станет реальностью: на «новом жизненном пространстве» поселятся многодетные колонисты-завоеватели. Поэтому в пропаганде СС наряду с пропагандой истребления населения («все нежелательное должно быть уничтожено») отчетливо звучала тема увеличения численности «высшей расы» («лучшее должно спариваться только с лучшим»), а также устанавливались правила нормативного поведения для новых колонизаторов.

Именно в это время советская разведка перехватила и представила высшему руководству страны документ, который мы впервые публикуем полностью. Человеконенавистнические замыслы нацистов представлены здесь откровенно и полно.

12 августа 1942 г. Второе управление ГРУ РККА представило начальнику Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрову переводы трофейных документов. В их числе был и «Приказ о порядке обручения и вступления в брак членов членов СС». Уже 26 августа 1942 г. документ был частично использован в сообщении Совинформбюро17, после чего его направили на архивное хранение18.

Документ являлся частью пропагандистских материалов для мировоззренческого воспитания в частях СС. Своеобразной отправной точкой для него стал текст приказа Г. Гиммлера от 31 декабря 1931 г. Построение текста отражает основные установки при проведении занятий с членами СС: исключение дискуссий. В тексте признается существование «ложного» понимания программы СС. Характерной является и отсылка к временам Фридриха II. В официальном дискурсе нацистской Германии актуализировались несколько исторических сюжетов: история античности; пророчества Нострадамуса; события Тридцатилетней, Семилетней и англо-бурских войн; британские колониальные захваты в Африке и Индии; история средневекового Ганзейского союза городов; биографии Наполеона Бонапарта, Бисмарка, Фридриха Великого, Лоуренса Аравийского и др.19.

Документ хранится в РГАСПИ (Ф. 17). Стилистика оригинального перевода сохранена.

Публикацию подготовила Марина Дацишина, кандидат исторических наук, главный специалист РГАСПИ.

Оккупация Судетской области вермахтом. Слева направо: рейхсфюрер СС Г. Гиммлер, А. Гитлер, генерал-полковник В. фон Рейхенау. На трибуне — К. Генлейн. Город Эгер. 1938 г.

N 1. Приказ о порядке обручения и вступления в брак членов защитных отрядов («СС»)20

Перевод с немецкого

Учитывая предпосылки, необходимые для развития нашего народа, имперский руководитель СС издал 31.12.31 г. приказ о порядке обручения и вступления в брак членов защитных отрядов («СС»).

Приказ гласит:

«1. Защитные отряды представляют собой подобранную по особому принципу корпорацию мужчин, обладавших подтвержденными немецкими нордическими особенностями.

2. В соответствии с национал-социалистическим мировоззрением и сознавая, что будущее нашего народа основывается на отборе и сохранении хорошей с точки зрения расы и наследственности крови, ввожу в действие с 1 января 1932 г. порядок, при котором вступление в брак членов защитных отрядов допускается при наличии разрешения.

3. Устанавливаемый порядок имеет целью способствовать созданию наследственно-полноценных немецких семей нордического типа.

4. Выдача разрешения на брак или отказ будет зависеть исключительно от соблюдения принципов здоровой наследственности и чистоты расы.

5. Каждый намеревающийся жениться член защитных отрядов должен получить соответствующее разрешение имперского руководителя СС.

6. Члены защитных отрядов, женившиеся несмотря на отказ в выдаче разрешения, исключаются из СС; они могут выбыть и по собственному желанию.

7. Рассмотрение заявлений о выдаче разрешений на вступление в брак производится расовым управлением СС.

8. Расовое управление СС ведет „Семейную книгу СС“, в которую вносятся семьи членов защитных отрядов при выдаче брачного разрешения или по заявлению о регистрации семьи в данной книге.

9. Имперский руководитель СС, начальник расового управления и референты этого управления обязуются сохранять тайну.

10. Члены защитных отрядов отдают себе ясный отчет в том, что этот приказ является важным шагом вперед. Насмешки, издевательства и ложное понимание нас не трогают; будущее принадлежит нам».

Печи концлагеря Майданек, в которых сжигали людей. Фото: РИА Новости

История всех народов показывает, как за истекшие тысячелетия подъем цветущих империй и культур сменялся их упадком.

История показывает далее, что своими высшими достижениями человечество обязано творческой силе нордической расы. Но история показывает также, что распад империй и культур начинался тогда, когда исчезал носитель этих культур — северная раса.

И в наш век нордическое наследственное достояние грозит исчезнуть. Разве это неизбежно? Нет. Мы должны познать причины иссякания нордического начала, уяснить себе те мероприятия, которые это иссякание задержат и образуют переход к усилению указанного начала, т.е. обеспечат увеличение нордического наследственного достояния.

Ряд культурных народов проходят следующий сходный путь развития: за медленным подъемом определенной высоты следует короткий расцвет и быстрый упадок. Упадок почти всегда начинается с того, что простоту, трезвость, здоровье и плодовитость заменяют погоня за удовольствиями, распущенность и болезни. В то же время кровавые войны уничтожают наиболее ценных представителей данного народа. Уменьшающаяся рождаемость все более снижает число полноценных людей. Но смертельный удар наносит народу смешение с чужеродной кровью, в результате чего увеличиваются внутренние противоречия. Пользуясь внутренним ослаблением, соседний более жизнеспособный народ легко побеждает данный народ.

Показанное выше развитие не представляет собою закона природы. Ход и тяжелый финал этого процесса зависит от самого народа. Решающим обстоятельством всегда было уменьшение рождаемости. Однако это уменьшение проявлялось не одинаково в различных слоях этих народов. Плодовитость у наследственно сильных народов была меньше, чем у менее ценных личностей.

Баланс немецкого народонаселения ясно показывает следующую картину:

В 1870 г. при 42 млн жителей было 2 млн рождений.

В 1938 г. при 63 млн жителей было 0,9 млн рождений.

Если, несмотря на это, население Германии в указанное время все же возросло, то этот обманчивый итог получается за счет уменьшения смертности. Таким образом, в Германии увеличивалось количество людей пожилого возраста — Германия старела.

Успехи животноводства и растениеводства учат, что в целях улучшения пород и сортов необходимо выполнять следующие основные правила:

1. Образцами должны служить наилучшие отборные экземпляры.

2. Лучшие экземпляры следует спаривать только с лучшими.

3. Все нежелательное должно быть уничтожено.

Мы не экспериментируем, когда ставим перед нашей политикой народонаселения следующие задачи, вытекающие из вышеизложенного:

1. Наилучшим образом для немецкого народа является преимущественно северный человек.

2. Наивысшая рождаемость является долгом полноценной части населения. Для этого должны быть созданы все необходимые предпосылки.

3. Нежелательная наследственность должна быть уничтожена.

С момента прихода к власти многие государственные мероприятия касались прежде всего 3-го требования — уничтожения нежелательной наследственности.

14.[0]7.1933 г. издан закон о предотвращении появления наследственно-больного населения21. Этот закон предусматривает прекращение деторождения наследственно-больными людьми путем их стерилизации.

15.[0]9.[19]36 г. [22]вступил в действие закон об охране немецкой крови и чести (Нюрнбергские законы). Этим был положен конец прогрессировавшему в немецком народе смешению рас.

18.10.1935 г. вступил в силу закон об охране наследственного здоровья немецкого народа (закон о здоровом браке). Он запрещает вступление в брак больным людям.

Борьба, которую мы сейчас ведем, будет иметь смысл только тогда, когда за победой оружия последует победа ребенка.

История показывает на многочисленных примерах, что народ только тогда может вести политику завоевания больших пространств, когда он имеет в своем распоряжении достаточные людские. Все народы, которые по каким-либо причинам не сумели одновременно с расширением своей власти добиться увеличения своей численности, не могли сохранить своей власти.

Прикрепление большей части нашего народа к земле, создание многих крестьянских поселений на Востоке приведет в первую очередь к увеличению деторождаемости23.

Член защитных отрядов обязан добросовестно выполнить и второе требование, будучи членом защитных отрядов, он включен в число отборных людей немецкой крови. Выбору своей супруги следует придавать большое значение, с тем, чтобы полноценное наследственное достояние пошло на пользу немецкому народу. Нашими учреждениями установлено, что только у 14% немецких женщин органы деторождения вполне безупречны. Этот факт объясняет существующий порядок вступления в брак только после получения разрешения. Выбор жены дает единственную возможность улучшить наследственность будущего пополнения.

При осуществлении этого решающего в жизни мужчины шага предпочтение должно быть отдано не общественному положению и богатству, а духовным и физическим качествам.

«…Насмешки, издевательства и ложное понимание нас не трогают…» Эти слова имперского руководителя СС дают повод рассмотреть отношение наших современников к указанным вопросам.

Откуда может происходить ложное понимание?

Будучи совершенными идеалистами, большая часть наших современников внутри страны и за границей считает перенесение законов размножения животных и растений на человека наиболее грубым видом материализма.

Для доказательства того, что рассмотренный вопрос считается крайне важным не только нами, предоставим слово Фридриху Великому: “Я злюсь, когда вижу, сколько труда затрачивают в этом суровом климате на выращивание ананасов, бананов и других экзотических растений, в то время как о человеческом роде проявляют так мало заботы. Пусть говорят что угодно: человек ценнее всех ананасов в мире. Он является растением, которое нужно разводить, которому принадлежит весь наш труд и забота, ибо оно составляет украшение и славу отечества“24.

Копия перевода верна:

Пом. [ощник]Нач.[альника]I Отдела 2

Управления ГРУ

Генштаба Красной Армии

инженер-капитан (Крутик)25

11 августа 1942 г.

РГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 95. Л. 132-137. Копия.

Перевод с немецкого. Машинописный текст.

Записка В.Н. Меркулова А.С. Щербакову с приложением перевода документа СС «Директивы для ориентировки сотрудников».

1. Эвфемизм, который использовался в нацистской Германии для обозначения политики истребления населения на захваченных территориях.

2. СС (нем. SS, Schutzstaffel) — первоначально охранные отряды НСДАП, занимались личной охраной Гитлера во время его поездок по Германии. К 1945 г. численность частей СС превышала 800 тыс. человек. Подчинялись имперскому руководителю, рейхсфюреру Г. Гиммлеру. В ведении СС находились концентрационные лагеря и лагеря смерти. Для зачистки оккупированных территорий от «расово чуждых элементов» в составе СС были созданы подразделения уничтожения- айнзацгруппы.

3. Первое пропагандистское подразделение внутри СС было создано в 1940 г. К 22 июня 1941 г. в войсках СС было 6 взводов военных корреспондентов. С декабря 1943 г. оно стало называться полком СС «Курт Еггерс» в честь военного корреспондента СС, который погиб при съемках битвы за Харьков.

4. «Der Untermensh» («Недочеловек») — термин (как антипод ницшеанскому сверхчеловеку) и название одноименной расистской и человеконенавистнической брошюры, опубликованной в нацистской Германии в 1942 г. по настоянию Гиммлера, которая была направлена против русских и евреев как вырождающихся народов, к ним также причислялись мулаты, финно-азиаты, негры и пр. Брошюра была предназначена для мобилизации айнзацгрупп.

5. Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., 2008. С. 159.

6. «Вечный жид» (нем. «Der Ewige Jude», 1940) — пропагандистский фильм, снятый в нацистской Германии. На премьерном показе режиссер фильма Фриц Хипплер назвал собственный фильм симфонией, вызывающей отвращение и ужас.

7. «Еврей Зюсс» (нем. — «Jud Sss», 1940) — фильм, созданный в нацистской Германии режиссером Файтом Харланом о карьере реального исторического персонажа, Зюсса Оппенгеймера, бывшего в 1733—1737 гг. придворным финансистом при дворе небольшого княжества Карла-Александра Вюртембергского. Картина была названа Геббельсом самым «антисемитским фильмом, который можно только пожелать».

8. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 322. Л. 125-133.

9. Там же. Л. 125.

10. Там же.

11. Там же.

12. Там же.

13. Там же.

14. Там же. Л. 173.

15. «Das Schwarze Korps» («Черный корпус») — официальный печатный орган СС. Еженедельная бесплатная газета, выходила с 1 марта 1935 по 29 марта 1945 г. по средам.

16. Дацишина М.В. Нацистская пропаганда в линзах гендера. // Материалы международной конференции «Глобальные демографические проблемы современности: миграции и миграционная политика» /РГГУ. Москва. 29-30 ноября 2011 года. М., 2011.

17. Совинформбюро (1941—1961) — информационно — пропагандистская структура при Совете народных комиссаров СССР, идеологически курировалось ЦК ВКП(б). В годы войны занималось пропагандой и контрпропагандой.

18. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 95. Л. 128, 132-137.

19. Подробнее см.: Дацишина М.В. В тени императора: образ Наполеона в официальном дискурсе нацистской Германии. // http://www.rgaspi.su.

20. Подчеркнуто в тексте.

21. Закон имел несколько более поздних дополнений в 1935—1936 гг.

22. Опечатка в тексте. Правильно — 15 сентября 1935 г.

23. Подчеркнуто в тексте.

24. Подчеркнуто в тексте.

25. Автограф Крутика.

Источник: nstarikov.ru