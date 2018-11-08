Сводки от ополчения Новороссии 08 ноября 2018
- 08:10 ВАЖНО: В 5 утра был нанесён удар из РСЗО по ЛНР.
- 02:30 Донбасс: СБУшники жестоко избили таксиста, принуждая к сотрудничеству (ВИДЕО).
- Вчера 21:36 Срочное сообщение Армии ДНР об атаке ВСУ.
ВАЖНО: В 5 утра был нанесён удар из РСЗО по ЛНР
Как только что стало известно, сегодня около пяти часов утра украинскими оккупантами был нанесён удар из РСЗО по трассе Бахмутка, Славяносербский район ЛНР.
Прилёт снарядов РСЗО зафиксирован в западной части постоянно обстреливаемой трассы.
Кроме того, утром украинскими оккупантами был обстрелян посёлок Зайцево под Горловкой.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава горловской городской администрации Иван Приходько.
Зафиксировано попадание по адресу улица Смоленская дом 11. Пока информации о характере нанесённых повреждений и жертвах среди мирного населения нет.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Донбасс: СБУшники жестоко избили таксиста, принуждая к сотрудничеству (ВИДЕО)
Сотрудники СБУ на украинском контрольно-пропускном пункте «Зайцево» жестоко избили жителя Луганской Народной Республики Романа Кульбаку, предоставляющего услуги пассажирских перевозок, чтобы принудить к сотрудничеству.
Подробности «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.
О факте противоправных действий пострадавший сообщил в Министерство государственной безопасности Республики. Роман Кульбака пояснил, что после избиений он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с СБУ. Ему был присвоен псевдоним «Таксист» и выдвинуто требование поддерживать связь в телефонном режиме непосредственно с куратором до последующих распоряжений.
По словам потерпевшего, на КПП «Зайцево» жители народных республик Донбасса массово подвергаются вербовке со стороны иностранных спецслужб. Данная информация проверяется.
Напоминаем, что согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
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Срочное сообщение Армии ДНР об атаке ВСУ
ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по поселку Минеральное под Донецком.
Об этом «Русской Весне» сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
«В очередной раз украинские боевики показали свою звериную сущность. Несмотря на только что закончившуюся встречу трёхсторонней контактной группы в Минске, где были представлены факты применения ВСУ ударных БЛА по жилым кварталам населённых пунктов Республики, сегодня в очередной раз, наплевав на все договоренности, украинские боевики нанесли удар с использованием ударного беспилотного летательного аппарата по н.п. Минеральное.
По предварительным данным, ранение получил мирный житель, информация о разрушениях уточняется.
Наблюдательными постами НМ ДНР БЛА противника был уничтожен. В нашем распоряжении имеются видеозаписи с флеш-накопителя данного БЛА, которые демонстрируют его целенаправленное использование против мирного населения Донбасса».
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