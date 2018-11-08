Сводки от ополчения Новороссии 08 ноября 2018

Сотрудники СБУ на украинском контрольно-пропускном пункте «Зайцево» жестоко избили жителя Луганской Народной Республики Романа Кульбаку, предоставляющего услуги пассажирских перевозок, чтобы принудить к сотрудничеству.

Подробности «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.

О факте противоправных действий пострадавший сообщил в Министерство государственной безопасности Республики. Роман Кульбака пояснил, что после избиений он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с СБУ. Ему был присвоен псевдоним «Таксист» и выдвинуто требование поддерживать связь в телефонном режиме непосредственно с куратором до последующих распоряжений.

По словам потерпевшего, на КПП «Зайцево» жители народных республик Донбасса массово подвергаются вербовке со стороны иностранных спецслужб. Данная информация проверяется.

Напоминаем, что согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

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