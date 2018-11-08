Станислав Безгин. Сеанс финансовой магии от Илона с последующим разоблачением

Доказано, что Илон все-таки хохол. Смотрим, как квартальная перемога с прибылью превращается в zраду

На прошлой неделе у теслохомячья всего мира случился праздник.

«Тесла доказала, что она настоящая компания»,

«Тесла показала огромную прибыль»,

«Тесла разгромила ожидания аналитиков» и прочий радостный хайп разносился по просторам интернета.

Нужно сказать, что само наличие прибыли не было удивительно, так как Маск отличается заметным постоянством. Если он пообещал чего-нибудь изобразить, то он это обязательно изобразит. Например, он пообещал, что во втором квартале изобразит производство пяти тысяч штук в неделю. И он изобразил! И кого волнует, что больше 70% этих машин пришлось переделывать, что контроль качества не проводился, что люди работали без перерывов, что было масса других обманов и нарушений… Это все не важно! В заголовках написано, что Маск произвел пять тысяч штук, значит, согласно принципам постмодерна, так оно и есть!

На третий квартал Маск поставил задачу изобразить прибыль, и мало кто сомневался, что Маску это удастся. Но вот величина этой прибыли многих удивила.

Если исходить из количества произведенных/проданных машин и фактических данных о маржинальной прибыли, то Маск должен был получить результат в виде:

[убытка в диапазоне 250-350 млн долларов] + [продажи zev кредитов в сумме 200-300 млн] – [сдвинуть часть убытков на четвертый квартал]

В результате он бы получил бы прибыль от нуля до 50 млн долларов.

Маск решил, что обманывать нужно нагло, широкими мазками и ничего не стесняясь. Поэтому результат он нарисовал аж 312 млн долларов прибыли.

В отчете о прибыли и на следующей пресс-конференции было заявлено о том, что это достигнуто при продаже всего 50 млн zev-кредитов, а все остальное - исключительно тяжким трудом, улучшением производительности, снижением расходов, повышением маржи. Маржа действительно получилась прекрасной, прямо до степени крайней недостоверности.

Все, что лично я смог тогда сказать, это:

«Давайте подождем 10-Q, и посмотрим где и в каких местах товарищ Илон «намазал свинье губы»

Так как 10-Q это достаточно подробный документ, то даже Тесле трудно спрятать в нем тухлую рыбу.

Вот, спустя неделю, товарищ Илон опубликовал полную отчетность. Её довольно быстро препарировали и выявили массу мест, где Маск закопал свои убытки. Давайте посмотрим, как по хохло-либеральному закону перемога превращается в зраду.

«Нужно сказать, что, скорее всего, откровенного криминала и подтасовок данных в отчетности нет. Так как такие случаи очень легко выявляются с помощью бдительных «дятлов» из бухгалтерии. Любой бухгалтер Теслы, узнавший о таком факте (а скрыть его полностью невозможно) тут же решит, что он только что выиграл в лотерею и побежит в SEC за вознаграждением для информаторов. Суммы там весьма значительны, и могут составлять от сотен тысяч до десятков миллионов долларов»

Но это оставляет простор для креативной бухгалтерии, которая, не являясь откровенным подлогом, позволяет «законно» исказить данные до полной неузнаваемости. Разумеется, «приличный» человек, насколько это слово применимо к американцу, не будет себе в профессиональную «карму» вписывать такое достижение как очевидная махинация с бухгалтерской отчетностью. Поэтому последний главный бухгалтер сбежал из Теслы после месяца работы. То есть, очевидно, сразу как убедился, какими методами Маск будет изображать прибыльный квартал.

Начнем, пожалуй, с выщипывания изюма, то есть с самых легких мест.

Продажи экологических кредитов (дотации)

И первым у нас идут «продажи кредитов». (Напоминаю, что это форма скрытой государственной дотации компании Тесла, позволяющей ей регулярно обворовывать нормальных автопроизводителей)

Если бы Маск на пресс-конференции заявил бы, что 60% квартальной «прибыли» компании состоит из экологических дотаций, заботливо собранных на один квартал, то рассказывать теслохомячью сказки о будущей непрерывной прибыльности компании было бы затруднительно. Поэтому, легким движением руки, забываем 139 млн иных кредитов (GHG-credits), и сообщаем в отчете о прибыли только про 52 млн ZEV-кредиты.

Вот так это выглядело в отчете

Как красиво выглядит в отчете прибыль и маржа, когда в нем раскрыта информация только о 52 млн полученных дотаций

Сама по себе продажа этих кредитов, разумеется, не является бухгалтерской махинацией, но вот преднамеренное использование их для надувания прибыли и автомобильной маржи одного квартала, вполне проходит по категории «креативный финансовый менеджмент». А сокрытие информации о них в отчете о прибыли очень тесно граничит с обманом.

средняя сумма кредитов за 2018 год около 100 млн в квартал

Так как с экологическими дотациями не связаны никакие расходы (за исключением откатов политиков, но они или не проходят через официальную отчетность или называются лоббированием), то их добавление сразу увеличивает и прибыль, и, главное, позволяет заявлять о высокой марже на производстве автомобилей.

Сравнение Маржинальной прибыли: Синий цвет – “Как в отчете”, Черный цвет – с поправкой на ZEV-кредиты, Серый цвет – с учетом всех кредитов. для адекватного сравнения данных 2018 года и предыдущих лет, нужно, также учитывать изменения бухгалтерского учета. Для этого от данных 2018 года отнимать 1-1,5%

Теслохомячье может скромно сказать:

«Ну чего вы раздуваете из мухи слона? Ну подумаешь, случайно забыл про иные кредиты. Какая разница?! Главное – “что Маск делает реальные вещи”»

На самом деле разница, конечно, есть. Масса «аналитиков», получив отчет о прибыли, сразу стала строчить статьи о будущем процветании компании, дебильно перемножая фантазийные объемы продаж на предоставленную им «фейковую» маржинальную прибыль. И аж сами удивлялись радужным перспективам, которые открываются перед компанией. Все это влияет на цену акций и в судебных приговорах называется «преднамеренным недостоверным раскрытием информации в целях манипулирования ценой акций». Так что, все это – совсем не мелочи…

Еще один момент, на который стоит обратить внимание. На графике видно, что в этом квартале Тесла действительно продала необычно мало ZEV-кредитов. То есть именно тех дотаций, которые регулируются штатом Калифорния. По всей видимости, это связано с желанием администрации Трампа полностью убить этот рынок, и соответствующий законопроект (или указ) уже внесен. Если он будет принят, то в будущем эта статья дохода будет равна нулю. Правда, как мы видим, помимо штата Калифорния в Америке и на федеральном уровне дают Тесле возможность собирать религиозный налог с некошерных автопроизводителей.

Промежуточный вывод: Квартальная прибыль была завышена на величину 189 млн долларов за счет разовой продажи экологических кредитов. В результатах года, данные по продажам усредняются за все кварталы, и их влияние на долгосрочную прибыль будет намного менее выраженным

Резкий рост дебиторской задолженности

Следующим наиболее заметным «красным флагом» был 100% рост дебиторской задолженности (англ. Accounts receivable (A/R)), которая выросла на 585 млн долларов. На пресс-конференции Дипак (финансовый директор) вскользь заметил, что это связано с тем, что последние два дня месяца были выходными, и банки не успели перечислить деньги за доставленные автомобили. Разумеется, это ложь (или, точнее, маленькая правда, которая закрывает большую ложь) по следующим причинам:

Тесла целенаправленно старалась раскрутить покупателей на оплату наличными. И именно таким покупателям в первую очередь осуществлялась доставка;

Думаю, даже полный теслохомячок не способен поверить, что порядка десяти тысяч автомобилей (почти половина от месячного объема продаж) были доставлены в последние несколько дней месяца. Реалистично это могло дать увеличение на 100-300 млн долларов.

Это не первый квартал, когда последние два дня месяца приходятся на выходные, и в прошлый раз дебиторская задолженность снизилась на 15%. То есть прямой связи здесь нет.

С чем же тогда в действительности связан рост дебиторской задолженности? Тесла не раскрывает этой информации, но можно обоснованно предположить два следующих варианта:

Вариант 1. Оптовые продажи автомобилей (Fleet sales)

Тесла не имела возможности доставить нужное количество автомобилей покупателям, но прибыль нарисовать нужно. Весьма вероятно, что Тесла договорилась с компаниями, сдающими в аренду автомобили, о продаже им нескольких тысяч машин на крайне выгодных условиях. Например:

«Возьмите, у нас, пожалуйста, машины. Дорого. Но зато нам от вас денег не нужно. Просто подпишите документы о получении машин и позвольте нам надуть показатели выручки и прибыльности. Потом, может быть, когда-нибудь рассчитаетесь»

«Продажа» без получения денег сама по себе вполне законна. Но если пользоваться ею исключительно для манипулирования данными конкретного квартала, то это также является проявлением креативного менеджмента.

Косвенным подтверждением наличия оптовых продаж может служить структура продаж старых моделей.

Обратите внимание, что обычно модель S продается в количестве на 10-20% больше чем модель X. “Изменение предпочтений” может быть связано с разовыми крупными продажами.

Кстати, нормальные автокомпании, как правило, дают полную ежемесячную подробную раскладку по своим продажам, включая полную информацию об оптовых продажах автомобилей.

В худшем для компании варианте, реальных продаж вообще не было, а были оформлены фиктивные, “бумажные”, сделки с официальным или неофициальным обязательством обратного выкупа машин в четвертом квартале.

Вариант 2. Шантаж поставщиков (Cash Back)

Еще летом была информация, что Тесла выкручивает руки поставщикам с требованием вернуть часть денег, ранее оплаченных в период с 2016 года, как условие продолжения сотрудничества. Обоснование, которое они приводили:

«Ваша помощь поможет нам нарисовать прибыль, мы не разоримся и будем дальше у вас покупать комплектующие»

Хайли лайкли, что кто-то из мелких (и средних) поставщиков не только согласился на этот шантаж, но и перечислил деньги в третьем квартале. Это позволило компании увеличить количество кеша на счетах а также, разово снизив расходы на машины, «увеличить» прибыль и квартальную маржинальную прибыль компании.

Также вполне возможно, что основной поставщик – компания Панасоник – послала их к лесу с требованиями перечислить им деньги, так как и так получает убытки от совместной деятельности с Теслой (об этом на прошлой неделе заявил в интервью топ-менеджер компании). Но они могли согласиться на оформление документов, по которым Панасоник признал за собой долг, но ничего не оплатил и пообещал его потом вернуть (может быть). Оформление такого соглашения позволяет компании Тесла отразить великий рост прибыльности, а сам долг вполне может быть списан в будущем, когда наличие или отсутствие прибыли уже никого волновать не будет.

Промежуточный вывод:

В зависимости от величины оптовых «продаж» без оплаты величина «прибыли» могла быть завышена на сумму от 20 до 100 млн долларов.

В зависимости от величины оформленного (но не полученного) кешбека, величина «прибыли» могла быть завышена на сумму от 30 до 400 млн долларов.

Списание запасов

Ежеквартально часть запасов списывается на расходы из-за порчи, брака и других причин. В первом полугодии Теслу уже ловили на том, что комплектующие, испорченные при сборке батарейных модулей, компания списывала не на себестоимость (что уменьшает маржинальную прибыль), а на расходы по тестированию оборудования (что уходит в Capex). Судя по данным, в третьем квартале Тесла предпочла просто свести к минимуму списание запасов, и сделать это уже в следующем квартале.

По году фактически ничего не изменится, но результаты квартала будут выглядеть намного более приятно. За счет снижения обычного коэффициента 0.8%-1.4% до уровня 0,4%, Тесла занизила расходы на сумму порядка 12-33 млн долларов.

При этом, глядя на кучи мусора из брошенных бамперов и капотов на территории завода, сложно поверить в появившуюся вдруг эффективность работы компании.

Промежуточный вывод: За счет снижения норматива списания запасов Тесла временно занизила расходы на сумму 12-33 млн долларов.

Запас готовых изделий

На конец второго квартала Тесла имела готовых изделий (машин) в запасах примерно на 1 722 млн долларов. На конец третьего квартала Тесла имела запасов на 1 657 млн долларов.

При этом на 72 млн долларов было переведено из категории запасов в категорию основных средств. То есть, с учетом этого, стоимость запасов готовых изделий за квартал практически не изменилась.

Но за квартал было продано примерно на три тысячи машин больше, чем было сделано, то есть стоимость запасов должна была снизиться на 200 млн долларов.

Одним из вариантов, как этого добились, является замораживание в «запасах» самых дорогих по себестоимости машин. Тесла ведет учет по себестоимости машин в разрезе каждой отдельной машины (с привязкой к винкоду). Себестоимость машин, собранных во втором квартале была значительно выше из-за меньших объемов. А учитывая, что более 70% машин, собранных в штурмовую неделю потребовали переделки, можно предположить, что значительный процент машин еще и потребовал дорогостоящей доработки напильником. Тесла могла целенаправленно придерживать продажу таких машин до следующего квартала, в целях манипулирования величиной себестоимости и маржинальной прибыли. То есть при фактическом снижении объема запасов готовых машин (в штуках), туда могут быть «отложены до лучших времен», самые дорогие (по себестоимости) машины.

Этой же цели могло служить и упомянутое переоформление части машин (на 72 млн долларов) из запасов в основные средства. Если по этой статье пропустить самые “неудачные” в части себестоимости машины, то они будут исключены из расчета автомобильной маржи и это позволит увеличить прибыль. Например, переоформление тысячи машин, с себестоимость на пять тысяч больше средней, позволит завысить прибыль на пять миллионов.

Вторая величина, влияющая на показатель запаса готовых машин, – это стоимость б/у автомобилей Тесла, которые так же учитываются в этой строке.

В течение третьего квартала Тесла объявила о возможности досрочного расторжения договора лизинга, при условии, что покупатель тут же купит новую машину Тесла. Это позволило компании нарисовать дополнительные миллионы в объеме продаж, но исключительно за счет будущих убытков компании. Дело в том, что б/у машины продаются всегда с убытком. Насколько большим – Тесла не раскрывает. Но убыточность строки в балансе, которая содержит в себе, в том числе, продажу б/у машин, составляет порядка 40%- 50%.

Это значит, что после того, как Тесла сбросит этот запас б/у автомобилей, она в следующих кварталах отразит убыток в сумме от 10 до 50 млн долларов. Например на прошедших в ноябре аукционах , Тесла была вынуждена сбрасывать б/у машины на 15-30% дешевле аналогичных лотов, продаваемых в первом полугодии. Это дает возможность представить величину фиктивной “прибыли” временно спрятанной в этой строчке.