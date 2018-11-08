Социальные киберугрозы и методы защиты в фильме «КиберГрамотность на предприятиях России»

Информационно-просветительский фильм «КиберГрамотность на высокотехнологичных предприятиях России» наглядно демонстрирует тихие инструменты кибервойны, принцип и негативные последствия информационно-алгоритмических операций, современные подходы по защите предприятий и населения в киберсреде. Особое внимание уделяется применению различными субъектами невидимого воздействия на интеллект человека в киберсреде, направленного на изменение логики поведения отдельной личности, социальных групп.

«Киберсреда — это среда, используемая для целенаправленного воздействия на социум и объекты инфраструктуры посредством информационных технологий. В 21 веке завершился процесс глобализации. Наряду с природной и социальной средами сформировалось новое пространство – киберсреда. Динамичное развитие новой среды не остановить. От неё не оградиться. Через личные средства связи воздействие мирового информационного пространства на население осуществляется молниеносно. Новые угрозы, исходящие из киберсреды, принципиально отличаются от всего того, с чем население, наука, специальные службы и государственные структуры сталкивались ранее. Сегодня специалисты разных стран используют киберсреду для ведения полномасштабной войны, в которой информация, СМИ и контент являются оружием, а психика человека и его интеллект – объектом поражения. Целью такой войны является не физическое уничтожение противника как такового, а постепенное завоевание умов людей, социальных групп и народов, изменение их взглядов, алгоритмов поведения и восприятия окружающего мира. В результате чего люди начинают искренне работать на интересы противника. Нашими оппонентами применяются передовое, отточенные многократными годами технологии воздействия на интеллект человека с использованием современных информационных средств. Воздействие на людей осуществляется в ходе проведения информационно-алгоритмических операций…»

Фильм описывает реальные угрозы виртуального мира, отношение высокотехнологичных производств и киберсреды, роль населения, государства, корпораций в построении киберзащиты.

В сюжете предлагаются подходы по защите территории, предприятий и личности, что требует выстраивания системы кибербезопасности и объединения усилий государства, государственных корпораций, общества. С одной стороны, необходимо формировать силы Гражданской Киберобороны страны, в то же время на государственно-корпоративном уровне необходимо создавать профессиональную инфраструктуру.

Фильм создан общественной экспертной организацией «Центр студенческих инициатив «Северо-Запад» при поддержке Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Киберграмотность» в 2018 году. Проект «КиберГрамотность» направлен на предотвращение киберугроз и предупреждение социально опасных форм поведения граждан, популяризацию знаний о ядерных технологиях, атомной энергетике и промышленности.

Источник: feedproxy.google.com