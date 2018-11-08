Русская справедливость не равна западной

Концептуал СМИ Евгений Спицын, Александр Пыжиков, Василий Цветков об уроках Гражданской войны

В год столетия Гражданской войны в России ведущий Дмитрий Таран и его гости – известные историки – размышляют, почему стравливание русских по идеологическим причинам продолжается до сих пор. Когда начались процессы, ведущие к гражданской войне? Почему за ответами нам нужно обратиться ко временам Смуты?



Как базовое русское понятие справедливости послужило спусковым крючком для гражданского конфликта? Как связаны справедливость и православие? Почему для русского человека именно труд – мерило благосостояния?



Почему именно в России в 1917 году была предпринята первая попытка построить общество социальной справедливости? Когда мы поймём, что русскую гражданскую войну пора завершать? Может ли возрождение и преобразование России произойти без гражданской войны?



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович



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