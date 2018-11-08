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Русская справедливость не равна западной

19:08. 8 ноября 2018 Просмотров - 149 2 коммент. Опубликовал:

Евгений Спицын, Александр Пыжиков, Василий Цветков об уроках Гражданской войны

В год столетия Гражданской войны в России ведущий Дмитрий Таран и его гости – известные историки – размышляют, почему стравливание русских по идеологическим причинам продолжается до сих пор. Когда начались процессы, ведущие к гражданской войне? Почему за ответами нам нужно обратиться ко временам Смуты?

Как базовое русское понятие справедливости послужило спусковым крючком для гражданского конфликта? Как связаны справедливость и православие? Почему для русского человека именно труд – мерило благосостояния?

Почему именно в России в 1917 году была предпринята первая попытка построить общество социальной справедливости? Когда мы поймём, что русскую гражданскую войну пора завершать? Может ли возрождение и преобразование России произойти без гражданской войны?

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

  • 13821 11897
    Вячеслав 8 ноября 2018 в 21:21 Ссылка Пометить
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    А что, пыжиков не знает происхождение слова “справедливость”? Он же историк… Тогда и это ему подскажу… Справедливость – это действия в соответствии с Праведами. У него сразу вопрос – а что такое Праведы? И на это отвечу… Праведы – древние, изначальные Веды, изошедшие непосредственно от Прародителя. А уж Прародителя, думаю, он и сам найдёт… Только вот будет ли он об этом что-то говорить?

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  • 1943 1729
    жора шапов 8 ноября 2018 в 21:43 Ссылка Пометить
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    И это на генетическом уровне , в душе.

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