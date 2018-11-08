Позитивный опыт Украины и Грузии и интересная роль для Белоруссии

Бывший генсек НАТО фактически призвал к подготовке к смене власти в Белоруссии, чтобы сменить курс страны и в перспективе затащить ее в НАТО.1. "Позитивный опыт" Грузии и Украины обернулся свержением действующих режимов и приходом к власти Саакашвили (при котором Грузия окончательно потеряла Южную Осетию и Абхазию и который ныне находится в розыске) и Порошенко (в результате чего Украина потеряла 3 региона, несколько миллионов человек населения и получила гражданскую войну на своей территории). Подвязающийся при Порошенко Расмуссен предлагает белорусам перенять сей позитивный опыт.2. Единственный путь для Белоруссии "двигаться вперед" (то есть в ЕС и НАТО), противостоять властям. Можно расценивать как призыв к свержению Лукашенко и Ко.3. Российские военные базы в Белоруссии представляют угрозу. Поэтому там должны быть свободные и демократические НАТОвские базы, но для этого надо сменить режим, см.пункты 1 и 2.4. "Интересная роль" Белоруссии с точки зрения НАТО это конечно ее полноценное участие в санитарном кордоне против России, с развертыванием на территории Белоруссии военных НАТО, центров информационно-психологической войны и прочей военно-разведывательной инфраструктуры.Вполне понятно, что нынешний генсек НАТО высказывался бы на это тему более обтекаемо, но Расмуссен направленный на работу на Украину, куда как более красноречив, открыто демонстрируя агрессивный характер расширения НАТО на восток с готовностью и дальше менять неудобные для НАТО режимы там. где это будет возможно. После переваривания Балкан, на очереди Белоруссия и Молдавия.При Лукашенко у НАТО с этим вряд ли получится, поэтому ставку конечно будут делать на развитие "демократической оппозиции", чтобы обеспечить возможность смены курса в долгосрочной перспективе, уже после ухода Лукашенко.

Источник: colonelcassad.livejournal.com