Позитивный опыт Украины и Грузии и интересная роль для Белоруссии
18:47. 8 ноября 2018 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Бывший генсек НАТО фактически призвал к подготовке к смене власти в Белоруссии, чтобы сменить курс страны и в перспективе затащить ее в НАТО.
Беларусь могла бы в будущем играть очень интересную роль, ведь она расположена между Европой и Россией. Однако это возможно лишь при условии реформ и демократизации общества.
Об этом в интервью Polskie Radio заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
В беседе с польской радиостанцией он отметил, что у белорусов есть шанс определить свое будущее, хотя республика пока не является демократическим государством. Он призвал ее ориентироваться на опыт Грузии или Украины. Вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске, и это единственный путь двигаться вперед, убежден экс-генсек Североатлантического альянса.
Нет сомнений в том, что Путин будет давить на Беларусь. Мы уже видели, как Россия подталкивает местные власти разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Беларуси на постоянной основе,
– отметил Расмуссен и добавил, что стремление президента России Владимира Путина интегрировать Беларусь с Россией, безусловно представляет угрозу.
В то же время он заверил, что и НАТО, и ЕС заинтересованы в перспективе увидеть Беларусь среди своих членов.
https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121
1. "Позитивный опыт" Грузии и Украины обернулся свержением действующих режимов и приходом к власти Саакашвили (при котором Грузия окончательно потеряла Южную Осетию и Абхазию и который ныне находится в розыске) и Порошенко (в результате чего Украина потеряла 3 региона, несколько миллионов человек населения и получила гражданскую войну на своей территории). Подвязающийся при Порошенко Расмуссен предлагает белорусам перенять сей позитивный опыт.
2. Единственный путь для Белоруссии "двигаться вперед" (то есть в ЕС и НАТО), противостоять властям. Можно расценивать как призыв к свержению Лукашенко и Ко.
3. Российские военные базы в Белоруссии представляют угрозу. Поэтому там должны быть свободные и демократические НАТОвские базы, но для этого надо сменить режим, см.пункты 1 и 2.
4. "Интересная роль" Белоруссии с точки зрения НАТО это конечно ее полноценное участие в санитарном кордоне против России, с развертыванием на территории Белоруссии военных НАТО, центров информационно-психологической войны и прочей военно-разведывательной инфраструктуры.
Вполне понятно, что нынешний генсек НАТО высказывался бы на это тему более обтекаемо, но Расмуссен направленный на работу на Украину, куда как более красноречив, открыто демонстрируя агрессивный характер расширения НАТО на восток с готовностью и дальше менять неудобные для НАТО режимы там. где это будет возможно. После переваривания Балкан, на очереди Белоруссия и Молдавия.
При Лукашенко у НАТО с этим вряд ли получится, поэтому ставку конечно будут делать на развитие "демократической оппозиции", чтобы обеспечить возможность смены курса в долгосрочной перспективе, уже после ухода Лукашенко.
Источник: colonelcassad.livejournal.com