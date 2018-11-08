Почему менеджмент не подходит для русских? Андрей Иванов

Концептуал СМИ Община или тотальное подчинение?

Западная система менеджмента не подходит для русского человека. На Западе выстроена вертикальная система управления с тотальным подчинением, в которой прибыль получает начальник. Русские же трудились общиной для общего дела. Русский человек не может быть эффективным в чужом бизнесе, выстроенном по системе западного менеджмента.

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Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

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