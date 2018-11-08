Почему менеджмент не подходит для русских? Андрей Иванов
Община или тотальное подчинение?
Западная система менеджмента не подходит для русского человека. На Западе выстроена вертикальная система управления с тотальным подчинением, в которой прибыль получает начальник. Русские же трудились общиной для общего дела. Русский человек не может быть эффективным в чужом бизнесе, выстроенном по системе западного менеджмента.
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Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич
Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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