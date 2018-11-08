Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2018

Киев продолжает использовать пропаганду как средство для дестабилизации обстановки в Донецкой Народной Республике.

В некоторых территориальных управлениях Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики был установлен факт распространения неизвестными лицами поддельного «указ» Врио Главы Республики Дениса Пушилина.

Информация, которую содержит вышеуказанный поддельный документ, направлена на граждан пенсионного возраста. Согласно ей, Пенсионный фонд ДНР намерен с 01 ноября 2018 года установить налог в размере 50% от получаемых выплат в отношении тех пенсионеров, которые переоформили свои пенсии на территории, подконтрольной Украине. Указанные средства будут якобы перенаправлены для осуществления выплат денежной помощи семьям погибших в ходе военных действий.

Председатель Пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова прокомментировала ситуацию с распространением подобной информации: «Повышение благосостояния наших граждан — первоочередная задача, которая стоит перед каждым органом власти нашего государства. На постоянном контроле стоит вопрос повышения размеров пенсионных и социальных выплат. Как результат, с начала текущего года мы уже дважды повышали размеры пенсионных выплат и уменьшать их не собираемся.

Что касается тех пенсионеров, которые смогли переоформить пенсии на территории, подконтрольной Киеву, то в отношении их абсолютно никаких штрафных санкций не предусмотрено. Это выплаты, которые они заработали своим трудом, а многие ценой своего здоровья. Они положены им не только по Закону, но и по всем международным правовым нормам».

Кроме того, руководитель ведомства выразила свое мнение о причинах такого поведения со стороны Украины.

«Несмотря на постоянные обстрелы и экономическую блокаду со стороны сопредельного государства, Донецкая Народная Республика живет, развивается и выходит на новые показатели роста практически во всех сферах жизнедеятельности. А наряду с непопулярной социальной и экономической политикой, проводимой украинскими властями на подконтрольной им территории, достижения Республики стали для них своеобразным фактором раздражительности», — отметила Галина Сагайдакова.

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