Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2018
- 05:30 Киев придумал для Донбасса «указ» о 50% налоге на украинские пенсии.
- Вчера 23:12 На какую помощь смогут рассчитывать инвалиды в ДНР.
- Вчера 21:55 Благодаря МЧС в Горловке восстановили поврежденные ураганом крыши.
- Вчера 20:31 Эксклюзив. Интервью с кандидатом на пост Главы ДНР Еленой Шишкиной.
- Вчера 19:57 «Пётр Алексеевич, вы меня заказали?» — журналистка телеканала Порошенко «облила дерьмом» скандальную писательницу (ВИДЕО).
- Вчера 19:39 «Пищевая» цепочка на Украине: рейдеры уничтожают активистов, правоохранители покрывают рейдеров.
- Вчера 19:31 3 года за поездку в Крым.
Киев придумал для Донбасса «указ» о 50% налоге на украинские пенсии
Киев продолжает использовать пропаганду как средство для дестабилизации обстановки в Донецкой Народной Республике.
В некоторых территориальных управлениях Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики был установлен факт распространения неизвестными лицами поддельного «указ» Врио Главы Республики Дениса Пушилина.
Информация, которую содержит вышеуказанный поддельный документ, направлена на граждан пенсионного возраста. Согласно ей, Пенсионный фонд ДНР намерен с 01 ноября 2018 года установить налог в размере 50% от получаемых выплат в отношении тех пенсионеров, которые переоформили свои пенсии на территории, подконтрольной Украине. Указанные средства будут якобы перенаправлены для осуществления выплат денежной помощи семьям погибших в ходе военных действий.
Председатель Пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова прокомментировала ситуацию с распространением подобной информации: «Повышение благосостояния наших граждан — первоочередная задача, которая стоит перед каждым органом власти нашего государства. На постоянном контроле стоит вопрос повышения размеров пенсионных и социальных выплат. Как результат, с начала текущего года мы уже дважды повышали размеры пенсионных выплат и уменьшать их не собираемся.
Что касается тех пенсионеров, которые смогли переоформить пенсии на территории, подконтрольной Киеву, то в отношении их абсолютно никаких штрафных санкций не предусмотрено. Это выплаты, которые они заработали своим трудом, а многие ценой своего здоровья. Они положены им не только по Закону, но и по всем международным правовым нормам».
Кроме того, руководитель ведомства выразила свое мнение о причинах такого поведения со стороны Украины.
«Несмотря на постоянные обстрелы и экономическую блокаду со стороны сопредельного государства, Донецкая Народная Республика живет, развивается и выходит на новые показатели роста практически во всех сферах жизнедеятельности. А наряду с непопулярной социальной и экономической политикой, проводимой украинскими властями на подконтрольной им территории, достижения Республики стали для них своеобразным фактором раздражительности», — отметила Галина Сагайдакова.
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На какую помощь смогут рассчитывать инвалиды в ДНР
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Благодаря МЧС в Горловке восстановили поврежденные ураганом крыши
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Эксклюзив. Интервью с кандидатом на пост Главы ДНР Еленой Шишкиной
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Пётр Алексеевич, вы меня заказали?» — журналистка телеканала Порошенко «облила дерьмом» скандальную писательницу (ВИДЕО)
Скандальная писательница-русофобка Лариса Ницой обратилась к президенту Украины Петру Порошенко.
«Пётр Алексеевич, Вы меня заказали?» — спрашивает она у главы государства.
Ницой возмутилась тем, что журналистка «5 канала», принадлежащего Порошенко, якобы унизила ее честь и достоинство и «облила грязью».
По словам скандалистки, сотрудница телеканала «взяла лживый материал, слепленный на меня московским СМИ, подала его в публичном пространстве Украины как правду».
«Я украинка в Украине не имею нигде украиноязычной среды. Нигде в Украине, нет такого уголка на моей земле, куда можно спрятаться от языка агрессора», — жалуется она.
«За мое желание меня высмеяла журналистка вашего канала! За то, что я решилась высказать свое желание громче всех? Выразить на всю страну, а не шепотом?
За то, что я озвучила во весь голос желание подавляющего большинства украинцев: украинцам нужна для существования их родная среда, как рыбе водоем — за это меня облила дерьмом ваша журналистка» — заявила Ницой.
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«Пищевая» цепочка на Украине: рейдеры уничтожают активистов, правоохранители покрывают рейдеров
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3 года за поездку в Крым
После проваленной кампании по срыву курортного сезона в Крыму (показатели 2018-го с запасом превысили показатели 2017-го года) Украина заранее начала кампанию по борьбе с поездками в Крым, надежде снизить поток туристов из России и Украины в Крым.
Согласно новому закону, заезд в Крым через территорию России (в обход украинских КПП на Чонгаре и Перекопе) может привести к возбуждению уголовного дела как в отношении гражданина Украины, так и гражданина России.
В большей степени это касается граждан РФ, так как большая часть граждан Украины въезжают в Крым через Перекоп и Чонгар, но если украинец поедет в Россию, а потом решит вернуться домой через Крым, то он тоже может поиметь порцию неприятностей.
Если вкратце, то заехав отдохнуть в Крым (или ЛДНР), при посещение Украины (если по какой-то странной причине захочется туда поехать), гражданин может нарваться на преследование со стороны шарашек Авакова и Грицака с сопутствующим возбуждением административного или уголовного дела, принудительным выдворением с территории Украины или солидным штрафом.Ссылки на то, что "я просто к родственникам поехал" или "я не знал", тут не прокатят, хотя закон и не утверждает, что хватать будут всех и каждого. При этом расплывчатые формулировки закона позволяют произвольно трактовать правоприменение закона, так как согласно разъяснениям СБУ, речь идет о лицах, которые "представляют угрозу Украине", "враждебны Украине" и т.п. вроде работников СМИ, военных, полицейских, чиновников, деятелей культуры. При столь расплывчатой формулировке без ясно озвученных критериев, даже рядовой гражданин может поиметь проблемы даже на основании банальных постов в соц.сетях на тему ЛДНР и "силовых структур страны-агрессора".
Это может касаться как гастролирующих артистов, которым все же надо определиться в вопросе "Чей Крым?!?", так и обычных граждан со всей России, которые хотят проехаться по Крымскому мосту и поваляться на пляже под Еваторией, при этом вам никто не даст гарантию, что на Украине к вам не пристанут по этому поводу. Рецепт действий тут простой – если вы посещали, посещаете или планируете посетить Крым, то от поездок на Украину лучше воздержаться на весь период сохранения на ее территории фашистского режима. Банальность, но повторяющиеся истории с задержанием российских граждан, видимо нуждаются в повторении этой азбучной истины.
Вполне понятно, что главная цель этих мер Киева, попытаться создать такие условия, когда в 2019-м году туристический поток в Крым снова просядет и можно будет снова завести пропагандистскую шарманку про то. что "люди теряют интерес к Крыму", которая в этом году позорно провалилась на фоне рекордных цифр отдыхающих из России и Украины. Соответственно, местные власти должны стремиться закрепить положительный тренд и одновременно вести разъяснительную работу с гражданами на тему истеричных угроз из-за Перекопа, дабы предупредить истории с задержаниями российских граждан.
Касательно эффективности подобных мер, то есть мнение, что на туристический сезон 2019 они серьезного значения не окажут, хотя наверняка несколько показательных задержаний наивных граждан будут произведены, чтобы показать хоть какой-то эффект от этого закона.
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