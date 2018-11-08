Немного терминологии от Дугина и Ефимова по важнейшим понятиям современной жизни

В.А. Ефимов о наполнении смыслом понятий „патриотизм”, „национализм”, „нацизм” и т.п.А.Г. Дугин наводит порядок в терминологической неразберихе современного наполнения смыслом понятий „левые”, „правые” и т.п.

Источник: ss69100.livejournal.com