Немного терминологии от Дугина и Ефимова по важнейшим понятиям современной жизни
08:06. 8 ноября 2018 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В.А. Ефимов о наполнении смыслом понятий „патриотизм”, „национализм”, „нацизм” и т.п.
А.Г. Дугин наводит порядок в терминологической неразберихе современного наполнения смыслом понятий „левые”, „правые” и т.п.
[Чего боятся глобальные элиты?]
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А.Г. Дугин наводит порядок в терминологической неразберихе современного наполнения смыслом понятий „левые”, „правые” и т.п.
[Чего боятся глобальные элиты?]
.
Источник: ss69100.livejournal.com