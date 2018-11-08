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Немного терминологии от Дугина и Ефимова по важнейшим понятиям современной жизни

08:06. 8 ноября 2018 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:
В.А. Ефимов о наполнении смыслом понятий „патриотизм”, „национализм”, „нацизм” и т.п.



А.Г. Дугин наводит порядок в терминологической неразберихе современного наполнения смыслом понятий „левые”, „правые” и т.п.

[Чего боятся глобальные элиты?]


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дугин, ефимов, идеология, италия, коммунизм, левые, либералы, национализм, патриот, смысл, США
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