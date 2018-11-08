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Количество различных групп на тему “сбора средств для больных детей” в настоящее время просто зашкаливает.

11:09. 8 ноября 2018 Просмотров - 321 6 коммент. Опубликовал:

Но в подавляющем большинстве случаев все заканчивается одинаково: повторные сборы (иногда многочисленные), затем - кранты.

В результате родители попадают в рабство медицинской системе, с их проблемы жируют дорогостоящие клиники, но проблему НЕ РЕШАЮТ,

в лучшем случае ликвидируя симптомы или вырезая то, что можно вырезать и чего нельзя, отравляя организм химией и обращаясь с ним, как с куском мяса.

Почему растёт количество фондов для сбора средств для больных детей?

так БИЗНЕС ЖЕ, НИЧЕГО ЛИЧНОГО..

Вот и вся "петрушка"..

Если мы не знаем, как мы устроены и как работает наш организм, то нашимиавторитетами от тела автоматически будут медики (целители, экстрасенсы и т.д.)от души различные религиозные деятели, ну и, соответственно, от жизни всякие политики, депутаты, гуру и далее по списку.

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Вашему вниманию предлагается флэш-медийный журнал "Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ".

Как всегда, здесь кратенько о содержании, полностью же журнал можно скачать в группе ВКонтакте "Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека". Членство в медиатеке платное (в ноябре на ваше усмотрение).

Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.

 

 

Основу журнала составила статья автора под ником Авега, одно время публиковавшегося на Конте «Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ», а также сделанная мной видеоверсия данной статьи (фильм тоже входит в журнал).

 

Ну а для более полного понимания материала добавлены также статьи о «7 Законах Вселенной» и «7 знаках ментального мастерства», «Универсальный Закон Единства и Взаимодействия Противоположностей» (обратили внимание? — не Борьбы, аВзаимодействия).

И как хороший-прекрасный бонус добавлены две техники, позволяющие расчищать «завалы», появившиеся после «̶Б̶о̶р̶ь̶б̶ы̶ ̶Противоположностей»

«Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

и

«Осознание - техника мгновенного исцеления» с подробными видеоинструкциями.

Добавлено простое упражнение, как за несколько минут можно убедиться в реальности ПОДСОЗНАНИЯ с видеоинструкцией...

а также.

подробное описание и разъяснение, кто же эти "невидимые враги" каждой женщины и каждого мужчины, заставляющие нас поступать так или иначе...

 

 

 

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Уже выложены следующие журналы:

01. Музыка для снятия стресса
02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?
03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»
04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта
05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого
06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры
07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения
08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях
09. Тибетские поющие чаши
10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки
11. Закон причинно-следственной связи (кармы)
12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?
13. Суть жизни - Равновесия искать

 

https://vk.com/club172794414
 

 

 

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Уже выложены следующие журналы:

01. Музыка для снятия стресса
02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?
03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»
04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта
05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого
06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры
07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения
08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях
09. Тибетские поющие чаши
10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки
11. Закон причинно-следственной связи (кармы)
12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?
13. Суть жизни - Равновесия искать

 

https://vk.com/club172794414
 

 

Источник: cont.ws

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6 коммент.»

  • 1802 438
    Слава 8 ноября 2018 в 12:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    “В результате родители попадают в рабство медицинской системе, с их проблемы жируют дорогостоящие клиники, но проблему НЕ РЕШАЮТ,”
    Болеть сейчас дорогое удовольствие, либо бесплатная и бесполезная медицина, либо дорогостоящее лечение в Израиле, но эффективное и гораздо дешевле отечественных частных клиник.

    Ответить
  • 20489 13204
    Ликвидатор 8 ноября 2018 в 14:25 Ссылка Пометить
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    Этих даунов в сети забанили:
    https://www.youtube.com/watch?v=Dkhv-EHhkEU
    им проще порезать своих детей хирургами. Передать свою ответственность другим.

    Ответить
  • 8537 4767
    Maleos 8 ноября 2018 в 14:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Сбор средств “для больных детей” – это сбор средств с дебилов для безбедной жизни шнобелястых основателей “фондов сбора средств для больных детей”. Никакого отношения к больным детям они не имеют и не имели никогда…

    Ответить
    • 13802 11882
      Вячеслав Maleos 8 ноября 2018 в 15:08 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Вообще – безобразие… Каким-то арабам, евреям-пенсионерам, другим проходимцам средства находят, а на наших детей у них нет ничего…

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