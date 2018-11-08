Количество различных групп на тему “сбора средств для больных детей” в настоящее время просто зашкаливает.

Но в подавляющем большинстве случаев все заканчивается одинаково: повторные сборы (иногда многочисленные), затем - кранты.

В результате родители попадают в рабство медицинской системе, с их проблемы жируют дорогостоящие клиники, но проблему НЕ РЕШАЮТ,

в лучшем случае ликвидируя симптомы или вырезая то, что можно вырезать и чего нельзя, отравляя организм химией и обращаясь с ним, как с куском мяса.

Почему растёт количество фондов для сбора средств для больных детей?

так БИЗНЕС ЖЕ, НИЧЕГО ЛИЧНОГО..

Вот и вся "петрушка"..

Если мы не знаем, как мы устроены и как работает наш организм, то нашимиавторитетами от тела автоматически будут медики (целители, экстрасенсы и т.д.), от души различные религиозные деятели, ну и, соответственно, от жизни всякие политики, депутаты, гуру и далее по списку.

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Вашему вниманию предлагается флэш-медийный журнал "Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ".

Как всегда, здесь кратенько о содержании, полностью же журнал можно скачать в группе ВКонтакте "Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека". Членство в медиатеке платное (в ноябре на ваше усмотрение).

Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.

Основу журнала составила статья автора под ником Авега, одно время публиковавшегося на Конте «Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ», а также сделанная мной видеоверсия данной статьи (фильм тоже входит в журнал).

Ну а для более полного понимания материала добавлены также статьи о «7 Законах Вселенной» и «7 знаках ментального мастерства», «Универсальный Закон Единства и Взаимодействия Противоположностей» (обратили внимание? — не Борьбы, аВзаимодействия). И как хороший-прекрасный бонус добавлены две техники, позволяющие расчищать «завалы», появившиеся после «̶Б̶о̶р̶ь̶б̶ы̶ ̶Противоположностей»… «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого и «Осознание - техника мгновенного исцеления» с подробными видеоинструкциями. Добавлено простое упражнение, как за несколько минут можно убедиться в реальности ПОДСОЗНАНИЯ с видеоинструкцией... а также. подробное описание и разъяснение, кто же эти "невидимые враги" каждой женщины и каждого мужчины, заставляющие нас поступать так или иначе... СПРАВКА. Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёх вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader), для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip). Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки. Уже выложены следующие журналы: 01. Музыка для снятия стресса

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

11. Закон причинно-следственной связи (кармы)

12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?

13. Суть жизни - Равновесия искать https://vk.com/club172794414

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёх вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Уже выложены следующие журналы:

01. Музыка для снятия стресса

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

11. Закон причинно-следственной связи (кармы)

12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?

13. Суть жизни - Равновесия искать

Источник: cont.ws