Количество различных групп на тему “сбора средств для больных детей” в настоящее время просто зашкаливает.
Но в подавляющем большинстве случаев все заканчивается одинаково: повторные сборы (иногда многочисленные), затем - кранты.
В результате родители попадают в рабство медицинской системе, с их проблемы жируют дорогостоящие клиники, но проблему НЕ РЕШАЮТ,
в лучшем случае ликвидируя симптомы или вырезая то, что можно вырезать и чего нельзя, отравляя организм химией и обращаясь с ним, как с куском мяса.
Почему растёт количество фондов для сбора средств для больных детей?
так БИЗНЕС ЖЕ, НИЧЕГО ЛИЧНОГО..
Вот и вся "петрушка"..
Если мы не знаем, как мы устроены и как работает наш организм, то нашимиавторитетами от тела автоматически будут медики (целители, экстрасенсы и т.д.), от души различные религиозные деятели, ну и, соответственно, от жизни всякие политики, депутаты, гуру и далее по списку.
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Вашему вниманию предлагается флэш-медийный журнал "Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ".
Как всегда, здесь кратенько о содержании, полностью же журнал можно скачать в группе ВКонтакте "Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека". Членство в медиатеке платное (в ноябре на ваше усмотрение).
Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.
Основу журнала составила статья автора под ником Авега, одно время публиковавшегося на Конте «Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ», а также сделанная мной видеоверсия данной статьи (фильм тоже входит в журнал).
СПРАВКА.
Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),
для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).
Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.
Уже выложены следующие журналы:
01. Музыка для снятия стресса
02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?
03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»
04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта
05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого
06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры
07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения
08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях
09. Тибетские поющие чаши
10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки
11. Закон причинно-следственной связи (кармы)
12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?
13. Суть жизни - Равновесия искать
Источник: cont.ws
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“В результате родители попадают в рабство медицинской системе, с их проблемы жируют дорогостоящие клиники, но проблему НЕ РЕШАЮТ,”
Болеть сейчас дорогое удовольствие, либо бесплатная и бесполезная медицина, либо дорогостоящее лечение в Израиле, но эффективное и гораздо дешевле отечественных частных клиник.
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Бизнес и ничего личного. Это как фишка с прививка и от гриппа.На разработку необходимо пару лет…В то время как вирус мутирует дважды в год…
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типа там гоя вылечат???
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Этих даунов в сети забанили:
https://www.youtube.com/watch?v=Dkhv-EHhkEU
им проще порезать своих детей хирургами. Передать свою ответственность другим.
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Сбор средств “для больных детей” – это сбор средств с дебилов для безбедной жизни шнобелястых основателей “фондов сбора средств для больных детей”. Никакого отношения к больным детям они не имеют и не имели никогда…
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Вообще – безобразие… Каким-то арабам, евреям-пенсионерам, другим проходимцам средства находят, а на наших детей у них нет ничего…