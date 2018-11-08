Главный день в истории. Евгений Спицын
08:04. 8 ноября 2018 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Новая эра человечества началась в октябре 1917 года
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассуждает о значении Великой Октябрьской социалистической революции для мировой и отечественной истории
О причинах и последствиях Великой Октябрьской социалистической революции и её роли в истории нашей страны читайте в книгах:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
Разрешение проблем национальных взаимоотношений, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai