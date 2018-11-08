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Главный день в истории. Евгений Спицын

08:04. 8 ноября 2018 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

Новая эра человечества началась в октябре 1917 года

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассуждает о значении Великой Октябрьской социалистической революции для мировой и отечественной истории

О причинах и последствиях Великой Октябрьской социалистической революции и её роли в истории нашей страны читайте в книгах:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Книги Юрия Жукова

Разрешение проблем национальных взаимоотношений, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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