Главный день в истории. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Новая эра человечества началась в октябре 1917 года

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассуждает о значении Великой Октябрьской социалистической революции для мировой и отечественной истории



О причинах и последствиях Великой Октябрьской социалистической революции и её роли в истории нашей страны читайте в книгах:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



Книги Юрия Жукова

Разрешение проблем национальных взаимоотношений, Внутренний Предиктор СССР

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