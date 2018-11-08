Что Шойгу сделал в армии за шесть лет
Шесть лет назад (6 ноября 2012 года) Сергей Шойгу был назначен министром обороны России. Есть повод сравнить: какой тогда он принял армию, и какой она стала сегодня, пишет КП.ру.
Год 2012-й: социологи утверждали, что из-за коррупционных скандалов и невнятных реформ уровень доверия граждан вооруженным силам опустился ниже 50%. Количество новой и модернизированной боевой техники едва дотягивало до 20%. Число солдат и сержантов-контрактников держалось на уровне 150 тысяч и «таяло» из-за низкого денежного довольствия. Гигантская очередь людей в погонах, нуждающихся в служебном и постоянном жилье, зашкаливала за 300 тысяч.
А теперь — год 2018-й: уровень доверия россиян своей армии поднялся выше 90%. Такого не было даже на брежневском (79%) пике всенародной любви к своему войску. Количество новой и модернизированной боевой техники поднялось до 65–70%.
Число солдат и сержантов-контрактников возросло до 368 тысяч, а их денежное довольствие увеличилось почти в два раза. Очередь «бездомных» служивых людей сократилась разительно: 150 тысяч получили служебное жилье и почти 130 тысяч — постоянное.
И это — лишь малая часть тех реальных перемен, которые произошли в нашей армии за минувшие 6 лет. В 2012 году десятки тысяч офицеров без сожаления уходили из замученной реформаторским бардаком армии, а сегодня они сотнями рвутся опять на службу. А конкурс в некоторые военные училища достиг рекордных высот — 30 человек на место. Это вам к вопросу о растущем престиже военной службы.
Но попадет в немилость к Шойгу тот, кто будет ставить все это лишь ему в личные заслуги. Он не любит «бронзовую пыль» слащавых комплиментов и упорно повторяет, что все достигнутое — результат работы его команды. От заместителей, главкомов и командующих — до войсковых и флотских лейтенантов.
Шесть лет на главном военном посту — срок по историческим меркам не рекордный. За последние 200 лет существования в России министерства обороны его возглавляли 45 министров. Но, пожалуй, ни один их них за столь короткий срок не добивался таких внушительных и реальных результатов переустройства вооруженных сил. Наверное, это можно назвать феноменом Шойгу. Нет-нет, армия наша сегодня еще далеко не идеальна, в ней еще много нерешенных проблем, но она уже далеко не та, которой была шесть лет назад. Генералы НАТО, еще в недавние годы презрительно называвшие нашу армию «ржавой и позавчерашней», сегодня возводят ее в ранг силы, с которой нельзя не считаться.
В центральном аппарате Минобороны о Шойгу говорят, что он «обладает атомной энергией», что у него не бывает выходных. Рассказывают о любопытном случае. Однажды начальник аппарата принес министру расписание его работы на следующий месяц. Шойгу посмотрел и попросил внести в план еще четыре мероприятия.
— Сергей Кужугетович, да в плане свободного места нет, — сказал начальник аппарата.
— Как нет? — удивился Шойгу. — Вот четыре клетки воскресные пустуют, в них и вбивайте!
Но когда Шойгу говорят комплименты по поводу его достижений в армии, он обязательно напоминает:
— Не забывайте, я всего лишь министр обороны, а у меня есть Верховный Главнокомандующий, указания которого я выполняю…
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Виктор Баранец
Источник: rusvesna.su
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я не могу не подтвердить не опровергнуть факт ,что весь транспорт для первозок и нефти в т.ч. по Северному морскому пути (представьте обьемы) принадлежит фирме,оформленной на его единственную дочь и немного на Географическое общество ,где он председатель,то чем он отличается от папыколи?.Не могу ,потому что не умею и не хочу ,но интуиция подсказывает ,что это не ложь.И что за откровенная лесть в стиле последних лет совка в статье.Вот это есть наши кланы- западники с менделем и силовики с поклонниками барона Унгерта? и везде она- нефть и путепроводы.Кстати ,что за хрень еще появляется ,типа краснорубашечников кургеняна -общество Двуглавый Орел ,52 отдеоения по России-глава естественно МалофеевК ,да ,тот который оплачивал православный имперский проект в Донбассе и Крыму (Няша оттуда с этой еврейкой Марией и и толстым сыном,одарившей орденами полгенералитета и поладмистрации президента с космоновтами ) гиркина ,но похоже сорвавшийся,теперь в России активно тащат монархию и полно клиентов.Заболели что ли все ,посмотрите кто за ним -мендель,кирил,медведева,юрьев,а дальше ротшильды ,куда ж без них.И главное все в храме молятся ,некоторые на Афоне стоят,потом не замечают ,как все это сливается ,тасуются как карты души православных,а куча при—-ов ведь опять поверят,если кто притянет негасимый огонь на пасху или очередные мощи.Морок, что ли напустили на народ.?
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не только нефтепроводы в их активе. Есть еще и вывоз мусора из Москвы. Который поделили Абрамович, Воробьевы и семейство Шойгу.
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Читать эту насквозь елейно-похалимажную статью, просто противно.
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“Генералы НАТО ещё в недавние годы называвшие нашу армию “ржавой и позавчерашней”, сегодня возводят её в ранг силы, с которой нельзя не считаться.”… Так для этого и создана эта сила, чтобы генералов НАТО держать в ежовых рукавицах. Этим же выстрелом убит и другой заяц, а именно поднят рейтинг Володи Путина, как бы главного инициатора (что разумеется не так) поднятия нашей армии. Собственно, и заслуги Шойгу в этом также нет, т.к. он лишь возглавил хорошо профинансированный проект, думаю, на столько хорошо профинансированный, что на пущенные туда финансы можно было осуществить не два и не три таких проекта… Словом, противовес натовским генералам создан, цель достигнута, чаевые получены… Вы не подумайте, что я против сильной русской армии, что меня это не радует – “за” и радует. Дело в другом, никто на нас идти войной не собирался и не собирается, а для сдерживания достаточно ядерного запаса. Зачем с нами воевать, когда нас и так разоряют и губят дальше некуда, без взрывов и выстрелов. Получается что, средства на развитие армии до ненужных масштабов нашлись (и наверняка в большом излишке…), просто чтоб она была, не принося нам, простым гражданам, практически никакой пользы, а вот средств для восстановления загубленных отраслей, которые бы в отличии от армии не только окупили вложенные в них средства, но и приносили постоянный должный доход, решили бы проблемы с безработицей и нищенскими зарплатами, сделали бы экономику России независимой, способной жить самой в себе, если вдруг что… на это средств как не было так и нет… Где же логика, господин Володя Путин? Или это опять ваша хитрая политика вам одному понятная? Тут нужно разбираться!