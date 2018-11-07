Забытый подвиг майора Кузминова. Как настоящие батальоны «просили огня»

Источник: www.aif.ru

Книга Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» имеет под собой реальную основу. Сражение за Букринский плацдарм, который в конечном счете сыграл в наступлении на Киев вспомогательную роль, было особенно кровавым и ожесточенным.



В ноябре 2018 года исполняется 75 лет со дня освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. В реалиях современной Украины эта дата воспринимается иначе, чем это было в советские годы. Те, кто ценой своих жизней вырывал Киев из лап нацистов, сегодня уже как бы и не совсем герои. Зато киевский режим охотно чествует украинских националистов, отличившихся в уничтожении жителей столицы в годы оккупации.

Освобождение Киева далось дорогой ценой, которую платили советские солдаты, не делившие друг друга на группы по национальности и вероисповеданию.

В 1957 году писатель-фронтовик Юрий Бондарев выпустил книгу «Батальоны просят огня», посвященную событиям, без которых освобождение Киева 6 ноября 1943 года не стало бы возможным. Речь идет о форсировании Днепра и удержании плацдармов, стоивших огромных потерь.

Книга Юрия Бондарева имеет под собой реальную основу. Сражение за Букринский плацдарм, который в конечном счете сыграл в наступлении на Киев вспомогательную роль, было особенно кровавым.

«Восточный вал»

После поражения в Курской битве вожди Третьего Рейха уже не питали особых иллюзий относительно успешного завершения войны. Адольф Гитлер, однако, рассчитывал, что называется, остаться в плюсе. В своих выступлениях он все чаще говорил о том, что Германия является «защитницей Европы от большевистских орд». Фюрер надеялся на сепаратный мир с западными союзниками, который позволил бы удержать часть земель, захваченных на Востоке.

Границей завоеваний, по задумке Гитлера, должен был стать так называемый «Восточный вал», или «Линия Пантера — Вотан». Ключевой частью «Восточного вала» являлся Днепр — естественная водная преграда, которую гитлеровские стратеги были намерены сделать непреодолимой для Красной Армии.

Немцам удалось создать основательные укрепления на правом берегу Днепра, и с каждым днем они усиливались.

Советское командование в этих условиях решилось на форсирование Днепра с ходу. Этот вариант не давал вермахту достаточного времени на создание новых линий обороны. Однако такое форсирование большой реки без достаточного количества плавсредств и серьезной подготовки делало неизбежными большие потери.

Советские солдаты готовят плоты и лодки к переправе через Днепр. Фото: Public Domain

Майор от сохи

Форсирование проходило одновременно во многих местах, что, с одной стороны, не позволяло противнику накопить достаточные силы для ликвидации плацдармов. С другой стороны, распыление сил не позволяло и советским частям надежно закрепиться на правом берегу.

В ночь с 22 на 23 сентября 1943 года войска 3-й гвардейской танковой и 40-й общевойсковой армий под командованием генерал-лейтенанта Рыбалко и генерал-полковника Москаленко захватили плацдарм на правом берегу Днепра в районе села Великий Букрин, в 80 километрах к юго-востоку от Киева.

Первыми на правый берег Днепра на этом плацдарме ступили бойцы 48-го стрелкового полка, которым командовал майор Михаил Кузминов.

Родился он на территории современного Ставропольского края, в крестьянской семье. Среднюю школу Михаил закончить не сумел, трудился плотником в колхозе. В 1932 году его призвали в армию. Отслужив положенный срок, Михаил остался на сверхсрочную службу, а в 1938 году он окончил курсы младших лейтенантов при Бакинском пехотном училище.

До войны Кузминов служил помощником начальника отдела караульной и наружной службы при военной комендатуре Тбилиси.

С началом боевых действий офицер стал писать рапорт за рапортом с просьбой отправить его в действующую армию. Первую свою награду — орден Красного Знамени — Кузминов получил за бои на Кавказе в 1942 году.

Зацепиться за правый берег

К осени 1943 года офицер дослужился до звания майора и должности командира полка. Причем предшественника Кузминова сняли с должности из-за пристрастия к лобовым атакам с большими потерями.

Майор Кузминов старался беречь своих бойцов, однако задача по форсированию Днепра делала большие потери практически неизбежными.

Взвод разведки, усиленный автоматчиками и саперами, сумел преодолеть реку незаметно для немцев благодаря туману. Первая траншея гитлеровцев находилась буквально в сотне метров от берега. За счет эффекта внезапности 30 советским бойцам удалось захватить траншею, но опомнившиеся немцы начали яростную контратаку. За отбитым натиском гитлеровцев последовал второй, дело дошло до рукопашной. Стойкость советских солдат дала время для переправы на правый берег батальона 48-го полка под командованием Тихона Ламко.

К этому моменту из 30 бойцов первой группы в живых оставалось только 12.

Благодаря показаниям гитлеровцев, взятых в плен, удалось нащупать брешь в обороне противника — «слабым звеном» оказалась высота в районе деревни Григоровка, где немецкое командование не ждало атаки советских подразделений. На рассвете 23 сентября Григоровка была взята штурмом.

Букринский плацдарм. Октябрь 1943 г. Фото: РИА Новости/ Павел Гапочка

Высота 244.5

Центром советской обороны стала высота 244.5. За нее и разгорелись жесточайшие бои. К Букринскому плацдарму вермахт срочно перебрасывал огромные силы — до 10 дивизий, в том числе пять танковых и одну моторизованную.

26 сентября 1943 года обороной высоты 244.5 руководил лично командир полка. Положение становилось критическим. После мощнейшей артподготовки гитлеровцы бросили на Григоровку танки, пехоту и авиацию.

Переправа подвергалась непрерывным ударам, поэтому подвоз боеприпасов и подкреплений стал практически невозможен.

К 17 часам у артиллеристов, сражавшихся в районе Григоровки, оставалось не более 5-7 снарядов на орудие, у автоматчиков — не более половины диска патронов. На два становых пулемета было всего по половине ленты боеприпасов.

Новая атака фашистов должна была стать последней для защитников высоты. Их все меньше оставалось в живых. Гитлеровскую пехоту удалось отрезать огнем, но танки уже утюжили окопы, добивая красноармейцев.

С левого берега предприняли отчаянную попытку переправы подкрепления под огнем врага, но вышедший к воде немецкий танк расстреливал советские плавсредства.

Памятник-понтон близ места переправы у Григоровки. Фото: Commons.wikimedia.org/ Павел Шехтман

Огненный шквал

В этот момент майор Кузминов приказал радисту передать: «Всей артиллерии — огонь на меня!» Артиллеристы, отвечавшие за поддержку частей, сражающихся на плацдарме, не поверили радисту и потребовали, чтобы такой приказ лично озвучил командир полка. «Всей артиллерии — огонь на меня!», — подтвердил майор Кузминов.

По высоте 244,5 ударили тяжелые орудия и «катюши». Земля в районе Григоровки буквально заходила ходуном. Большинство прорвавшихся немецких танков были сожжены, остальные откатились назад вместе с немецкой пехотой.

Штаб 48-го полка находился в стороне от высоты 244.5. Начальник штаба, увидев удар артиллерии по своим позициям, понял, что из наших на высоте никого уже не осталось. Но её не должны были занять гитлеровцы. Ершов поднял в атаку всех штабных, саперов, легкораненных. Патронов почти не было, примкнули штыки и развернули полковое знамя. Шли, чтобы вернуть контроль над высотой или умереть — третьего было не дано.

Высота 244.5 осталась за советскими бойцами. По приказу начальника штаба искали тело погибшего командира. Но несколько человек сумели пережить атаку немцев и удар советской артиллерии, и в их числе Михаил Кузминов. Раненый майор находился в состоянии шока, как и остальные уцелевшие.

Мемориальный комплекс «Букринский плацдарм». Фото: Commons.wikimedia.org/ НазарВ

Вспомогательный удар

Получив подкрепление, 48-й стрелковый полк ещё месяц удерживал позиции на Букринском плацдарме. С прибытием новых частей его удалось расширить до 11 км по фронту и до 6 км в глубину.

На нём сосредоточились основные силы 27-й и 40-й армий, мотострелковые части 3-й гвардейской танковой армии. Однако неудачные попытки наступления на Киев в октябре 1943 года заставили командование изменить направление главного удара. 3-я гвардейская танковая армия и ряд стрелковых и артиллерийских соединений были скрытно переброшены с Букринского на Лютежский плацдарм, с которого 3 ноября 1943 года и началось наступление, приведшее к освобождению Киева. Действия на Букринском плацдарме, таким образом, носили вспомогательный характер.

«Береги Родину»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за умелое командование стрелковым полком, образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Кузминову Михаилу Яковлевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мемориальный комплекс «Букринский плацдарм». Фото: Commons.wikimedia.org/ НазарВ

Майор Кузминов вскоре вернулся в строй. Командуя 21-м стрелковым полком 180-й дивизии, он отличился в боях за город Корсунь-Шевченковский, а также при форсировании Южного Буга и Днестра.

Михаил Кузминов продолжил военную службу и после победы, выйдя в отставку в 1961 году в звании полковника.

В 1980-х годах он выпустил книгу мемуаров «О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах…», в которой рассказал и о боях за Букринский плацдарм. Писал ветеран не столько о своих подвигах, сколько о тех, кто был с ним рядом. Один из экземпляров книги он подарил внуку, подписав его так: «Дорогому внуку Юре с пожеланием быть таким патриотом, какими были люди этой книги. Береги Родину».

Михаил Яковлевич Кузминов жил в украинском городе Винница, где и умер в год 50-летия победы. Герой видел распад страны, но ему все-таки повезло — до современного кошмара Украины он не дожил.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru