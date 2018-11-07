Всемирный музей подводных лодок
16:44. 7 ноября 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Британский проект сохранения АПЛ типа "Тайфун" в качестве музейных экспонатов.
Фабула простая – купить один из "Тайфунов" подлежащих утилизации после 2020 года (либо "Архангельск", либо "Северсталь"), перегнать его в Лондон, поставить на Темзе и сделать из нег основу музея подводных лодок, куда помимо "Тайфуна" войдут и другие атомные и дизельные подводные лодки из разных стран.
Предлагается срезать часть первого отсека и переоборудовать под вход в помещения музея, которые будут развернуты внутри АПЛ.
Локация потенциального музея.
Потенциальное место для "Тайфуна".
"Тайфуны" в Северодвинске. Сейчас из них используется лишь один "Дмитрий Донской". Два других списаны.
Схема потенциальной экспозиции. "Тайфун" становится центром музея расположенным на суше, а на Темзе выставляют другие лодки, которые удастся затащить в музей.
Другие потенциальные экспонаты.
U-475 Black Widow (Russian Pr. 641 FOXTROT Class S)
HMS Courageous (British Churchill Class nuclear attack submarine)
USS Ling (US Navy Balao Class fleet submarine)
Более подробно концепция Всемирного музея подводных лодок расписана вот здесь http://www.hisutton.com/World_Submarine_Museum.htmlC
Слабые места концепции:
Нет ясности, кто будет финансировать создание явно не дешевого музея – частные инвесторы или британское правительство.
Нет гарантии, что Россия захочет продать Британии одну из списанных лодок в свете деградировавших отношений.
Само собой, хотелось бы, чтобы как минимум одна из списанных лодок сохранилась в качестве музейного экспоната и памятника технологическим достижениям СССР. Лучше конечно у нас, а не в Британии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com