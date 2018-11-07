Сводки от ополчения Новороссии 07 ноября 2018

Более 33 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали за четыре с половиной года.

Об этом сообщили несколько военно-дипломатических источников издания «Известия» со ссылкой на доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны. Выдержки из документа имеются в распоряжении «Известий». В Верховной раде отмечают, что морально-нравственное состояние украинской армии вызывает большие опасения.

Сбежавшая армия

С начала 2014 года по сентябрь 2018-го из украинской армии сбежали 33 798 военнослужащих, рассказал один из собеседников «Известий», знакомый с содержанием доклада.

«В это число входят как самовольно оставившие свои части, так и дезертиры. Какую долю составляют те и другие, главный военный прокурор не уточняет. Ловят при этом очень мало, с начала этого года по сентябрь было задержано лишь 1587 беглецов», — отметил он.

Общая численность ВСУ Украины составляет примерно 200 тыс. человек.

Количество сбежавших не может не настораживать, говорит источник, ведь у многих из них на руках оружие.



Мемориальная стена в Киеве с фотографиями военнослужащих ВСУ, погибших в ходе боевых действий на востоке Украины

Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko

«В розыске числится около 15 тыс. единиц оружия, похищенных из украинских вооруженных сил», — добавил военно-дипломатический источник.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос также заявлял, что ВСУ за четыре года потеряли более 15 тыс. единиц огнестрельного оружия. Из них автоматов — 7,6 тыс., пистолетов — почти 3 тыс., винтовок, пулеметов — 2,2 тыс., гранатометов — 2,26 тыс.

Собеседники «Известий» отмечают еще одну важную тенденцию: значительный рост небоевых безвозвратных и санитарных потерь.

К октябрю этого года они достигли 17 993 человек, причем более 6 тыс. из них приходятся на зону «операции объединенных сил» на востоке страны.

Самыми частыми причинами гибели в мирное время стали самоубийства (более 800 с начала года), ДТП (более 300), неосторожное обращение с оружием (272) и отравление наркотиками (275). В 2018-м отмечается также рост на 22% числа смертей военных в результате умышленных убийств — с начала года так погибли 227 человек.

В генпрокуратуре и минобороны Украины не ответили на вопрос «Известий», чем они объясняют такое положение вещей.



Раненый военнослужащий ВСУ в одном из украинских военных госпиталей

Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta

Самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство по украинскому законодательству — разные преступления. Согласно украинскому уголовному кодексу, самовольным оставлением части считается отсутствие на службе (уход с территории части либо неприбытие туда после отпуска или госпиталя) свыше трех суток. Это для «срочников». Военнослужащего по контракту могут обвинить в СОЧ, если он «потерялся» на срок более 10 суток.

«Срочникам» за это грозит как минимум служба в дисциплинарном батальоне до двух лет, а контрактникам — штраф до ста минимальных окладов. А в условиях военного положения или в боевой обстановке украинский закон определяет за это до 10 лет заключения.

Что касается дезертирства, за которое дают до 12 лет лишения свободы, то им является самовольное оставление части именно с целью уклонения от службы. То есть если солдат убежал в связи с семейными обстоятельствами, это СОЧ. А если убежал, чтобы не ехать в зону «операции объединенных сил», — это по украинскому закону дезертирство.

Не удержит ни тюрьма, ни гривна

Во время активных боевых действий в Донбассе отмечались случаи дезертирства украинских военных и боевиков так называемых добровольческих батальонов целыми подразделениями.

К примеру, в августе 2014-го самовольно оставил позиции и с оружием поехал домой в Ивано-Франковскую область батальон «Прикарпатье». Позже армейское командование возложило на батальон ответственность за разгром под Иловайском, а в отношении части личного состава были возбуждены уголовные дела. Несколько десятков бойцов «Прикарпатья» подались в бега. В начале 2015 года батальон был расформирован.



Блиндаж ВСУ на линии соприкосновения на востоке Украины

Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko

Морально-нравственное состояние украинской армии вызывает большие опасения, рассказал «Известиям» депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. О том, что оно оставляет желать лучшего, говорит и тот факт, что исполнителями нашумевшего убийства сотрудницы мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк называют пять участников боевых действий на востоке страны в составе добровольческих формирований.

«Несколько лет назад другой „боец“ бросал гранату под стенами Верховной рады. Общее состояние и качество нашей армии вызывает серьезное беспокойство», — отметил Евгений Балицкий.

Незаменимые дезертиры

Из-за дезертирства многих тысяч военнослужащих украинская армия хронически недоукомплектована. Что не лучшим образом сказывается на ее боеспособности. Заполнить кадровые пробелы украинским властям будет непросто.

«И сейчас люди продолжают прятаться от призыва. Причем особенно активны жители Галичины, наиболее „патриотичного“ региона Украины», — считает политолог Владимир Корнилов. — За них отдуваются, как правило, выходцы из русскоязычных регионов юга и востока Украины.

И то, что активная фаза боевых действий прошла, не изменило ситуацию, добавил он.



Военнослужащий заправляет кровать в казарме одной из воинских частей во Львове

Фото: РИА Новости

«Раньше был какой-то мотив служить в небоевое время, чтобы обеспечить себя. А сейчас украинская армия находится в таком ужасном состоянии, что у молодых жителей, у которых появилась возможность трудоустраиваться и зарабатывать в десятки раз больше где-нибудь в Польше, ни мотива ни желания служить нет.

Если начнется очередной виток обострения в Донбассе, киевские власти снова возобновят облавы на молодых парней в украинских городах», считает эксперт.

Что касается ситуации в России, согласно данным СМИ, по ст. 338 УК РФ («Дезертирство») они исчисляются десятками (в 2014 году — 50 случаев). Случаев самовольного оставления части (это ст. 337 УК РФ) больше — несколько сотен.

Официальное количество уголовных дел, возбужденных против бежавших из частей военнослужащих, Главная военная прокуратура не раскрывает. Но ситуация далека от критичной, это косвенно подтверждает и тот факт, что если раньше дисциплинарные батальоны (где отбывают наказание сбежавшие призывники) были в каждом военном округе, сейчас их осталось два на всю страну. Военные следственные органы регулярно рапортуют о снижении числа разыскиваемых беглецов.

По итогам прошлого года задержано более 600 человек — речь идет не только о военнослужащих Минобороны, но и других силовых ведомств, где предусмотрена военная служба. В их числе — лица, находившиеся в бегах с середины 1990-х — начала 2000-х годов.

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Антон Лавров, Роман Крецул, Алексей Забродин