Станислав Безгин. Синяя волна. Начало конца республиканской партии
19:06. 7 ноября 2018 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Прошли промежуточные американские выборы. И хотя результаты не столь однозначные как могли бы быть, все-таки, можно сказать, что Трамп проиграл референдум о доверии на выборах.
Демократы с большим отрывом захватили нижнюю палату конгресса,
Ну а Сенат на два года остался за республиканцами
В этом избирательном цикле демократы не смогли взять сенат по двум причинам:
Перекошенность избирательной системы Америки в Сенат в пользу республиканской партии. Это связано с тем, что сельские (малонаселенные) местности выдвигают в сенат столько же представителей, сколько и городские агломерации;
В этом цикле почти вся борьба шла на «территории» демократов. 42 места республиканцев не были затронуты на этих выборах, и им нужно было защищать/захватывать самый минимум мест.
Учитывая значительную победу в нижней палате вместе с поражением “по очкам” в сенате и потерей республиканцами шести семи губернаторских постов, можно говорить о победе демократов в этом избирательном цикле и уверенной заявке на победу в 2020 году.
С чем это связано? Ведь, казалось бы, экономика растет стремительным домкратом, биржевые индексы прут в небеса (хотя в октябре финансистам удалось их приспустить на землю), цены на бензин были снижены под выборы, на международной арене Трамп демонстрировал свою крутизну. Трамп борется с мигрантами, прогнул Мексику и Канаду под новое соглашение, грабит китайцев таможенными пошлинами, снизил налоги и обещает сделать Америку «Грейт опять». Что не так? Откуда синяя волна? Неужели причина только в мобилизации вагинальных избирателей после дела Брета Кавано?
Разумеется, нет… Победа демократов совершенно объективна и связана с тектоническими изменениями в американском обществе.
Можно сказать, что на наших глазах происходит процесс смерти капитализма в Америке как системы, как общественно-политической формации. На его смену приходит формация паразитизма.
Давайте отметим в чем разница между этими формациями:
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Капитализм (в форме империализма)
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Паразитизм
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Для общества источником получения энергии, ресурсов (создание добавочного продукта) является добыча и производство сырья, материалов, оборудования и предметов потребления.
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Для общества основным источником получения энергии, ресурсов (создание добавочного продукта) становится неэквивалентный обмен сырья, материалов, оборудования предметов потребления с внешними системами.
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Основные средства принадлежат классу капиталистов (собственников капитала). Капиталисты управляют основными средствами в целях долгосрочного получения прибыли при добыче и производстве сырья, материалов, оборудования и предметов потребления.
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Основные средства принадлежат аморфным финансовым структурам (банки, хедж-фонды, пенсионные фонды). Менеджеры финансовых структур управляют основными средствами в целях получения краткосрочных бонусов (квартальных, годовых премий).
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Главенствующим управляющим классом являются капиталисты. Крупные и средние собственники капитала.
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Главенствующим управляющим классом являются финансисты и спекулянты (давайте назовем их гордым словом паразитисты по аналогии с вымирающими капиталистами).
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Базовым, опорным классом являются мелкая и средняя буржуазия, фермеры и рабочий класс. Их доход зависит от добытого и/или произведенного объема энергии и ресурсов.
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Базовым, опорным классом становятся потомственные безработные, люди, занятые в сфере услуг, и псевдопрофессионалы. Их «доход» зависит от возможности получить пособие, кредит, и принципов перераспределения безвозмездно получаемых ресурсов между членами общества.
Экономический переход от одной формации к другой, происходит в момент, когда влияние на экономику общества нового способа «создания добавочной стоимости» начинает превышать старый способ. То есть когда, объем и непрерывность процесс получения безвозмездных ресурсов извне стал критически необходимым для общества, можно сказать, что произошел экономический переход к новой формации. Общество уже не могло бы существовать в условиях прекращения или сокращения внешней безвозмездной подпитки. (В экономических показателях это выражается через рост торгового дефицита страны).
Ключевым моментом, чтобы зафиксировать политический переход от одной формации к другой, является переход политической власти. В условиях псевдодемократического общества, такого как американское, этот фактор связан с моментом, когда устойчивое большинство старого опорного класса, заменяется на опорное большинство нового класса.
Совершенно неправильно считать, что в псевдодемократических обществах власть не учитывает мнение избирателей. В Америке, в условиях борьбы между двумя политическими партиями, каждая из этих партий старается найти, опереться и поддерживать свой базовый класс. Разумеется, это делается не в ущерб доходам и прибылям управляющего класса, но при прочих равных условиях, подкуп избирателя, необходимая часть политической борьбы. Также при этом происходит и выделение объективных потребностей базового класса, и, по возможности, политики стараются эти потребности удовлетворить (за чей-то счет).
Исторически с середины прошлого века республиканцы опирались на класс капиталистов, промышленников, добывающие сектора, то есть по сути на реальную американскую экономику, выстроенную в стране после второй мировой войны. Соответственно избирателями республиканцев были все те, кто прямо или косвенно получал свой доход и заработную плату от реальной экономики. До двухтысячных годов, остатки реальной экономики занимали заметную долю в ВВП США, соответственно, и финансовые возможности управляющего класса и количество базового класса позволяли республиканцам успешно бороться за власть, как на уровне президента, так и на уровне конгресса.
Мне сложно сказать, на кого опиралась демократическая партия в середине прошлого века, но начиная с восьмидесятых годов, демократы сделали ставку на зарождающийся класс паразитистов. Условия для бурного развития этого класса в Америке были созданы после перевода доллара в разряд необеспеченной мировой резервной валюты. Это позволило создать все увеличивающийся поток безвозмездно передаваемых в страну ресурсов, так называемых колониальных налогов. С одной стороны, это позволило повысить уровень жизни населения и создать огромный класс людей, которых можно было содержать только за счет этого притока ресурсов. С другой стороны, это создало условия для деградации и бегства реальной экономики из страны.
В результате происходил естественный, медленный и объективный процесс перехода людей из класса рабочих или работающих, в класс безработных или делающих вид, что они работают. Постепенно люди смещались из стана республиканцев в стан демократов. Республиканцы – это партия вчерашнего дня….
Одновременно происходили аналогичные процессы на уровне миллиардных заработков. Если в прошлом веке, чтобы заработать миллиард нужно было создать огромное действующее производство, обладающее прорывной технологией, то в новых условиях для заработка миллиарда, стало достаточно создать и «раскрутить» любой дотком, с последующей его продажей «инвесторам» из класса паразитистов. Либо столь же легко и непринужденно заработать деньги на биржевых спекуляциях (используя чужие капиталы). Класс финансистов, спекулянтов и «технологических гениев» стал получать доходы, а вместе с ними и политические возможности, превышающие доходы и возможности предпринимателей «старой экономики».
Моментом, когда в Америке произошел экономический переход к новой общественно-экономической формации, является середины первого десятилетия этого века. Чуть позже большинство политически активного населения страны стали экономически зависимы и связаны общими целями с классами паразитистов. Процесс передачи к ним всей полноты власти задержался в связи с особенностями американского политического устройства, при котором вес голосов сельских жителей больше чем вес голосов городских жителей.
Поэтому несмотря на то что уже порядка десяти лет избиратели демократов являются большинством в стране, они пока еще не получили большинство во власти. Характерным в этом отношении является избрание Трампа, которое стало возможным благодаря грубым ошибкам демократов (прежде всего связанных с самоуспокоением), грамотным использованием преимуществ, предоставляемых республиканской партии, американской избирательной системой.
Вместе с тем процесс деградации остатков реальной экономики объективен и неизбежен. Трамп не способен изменить базовые причины такой деградации, и, следовательно, все его пляски с бубном будут бессмысленными. Об этом, кстати, уже можно судить по безрезультатности борьбы с торговым дефицитом страны.
Следовательно, количество людей для которых республиканцы являются вымирающим классом ретроградов будет только нарастать. Уверен, что 2020 году, демократы уже не допустят тех же ошибок, и поэтому достаточно легко выиграют президентские выборы, несмотря на административный ресурс республиканцев и перекошенную в их пользу избирательную систему. Они это сделают просто потому, что идет «синяя волна», объективный процесс снижения количества людей, зависящих от остатков реальной экономики.
Какая будет дальнейшая судьба политических партий Америки?
Нужно помнить, что существует только два сценария дальнейшего развития мира.
Первый, маловероятный и позитивный для человечества – это разрушение (или капсуляция с последующим разрушением) Америки как государства. Понятно, что в этом случае говорить о политических партиях на территории бывшей Америки уже не приходится;
Второй, более вероятный, это выживание Америки, за счет постепенного уничтожения остального мира. Этот вариант и стоит рассмотреть в части трансформации политических партий.
Прежде всего стоит понимать, что в Америке в любом случае останется двухпартийная политическая структура. Это связано с тем объективным фактом, что реальной властью в Америке является еврейская диаспора. В этом моем утверждении нет какого-то негативного оттенка или конспирологии. Просто еврейская диаспора, хотя и не являясь однородной, способна кооперироваться для достижения своих жизненно важных целей. При двухпартийной системе и разделением голосов 50/50, наличие «своих» лояльных людей в обоих партиях, позволяет при голосовании принимать то решение, которое является более выгодным еврейской диаспоре. (И не столь важно, как именно они определяют для себя приоритеты).
Поэтому они постараются сохранить столь необходимый для них механизм «равенства» политических сил. При этом никакой спешки не требуется. Еврейскую диаспору вполне устроит захват демократами всех ветвей власти, до тех пор, пока республиканцы будут «дышать им в затылок». После того как поддержка республиканцев ослабеет настолько, что они уже не смогут выступать противовесом демократам, придется разделять существующие партии, для более адекватного представления новой реальности в политическом спектре.
Так как, республиканцы не смогут, сохраняя свой «бренд», перейти на обслуживание интересов базовых классов паразитической части общества, то остатки республиканской партии перейдут на более консервативные и радикальные позиции, одновременно все более теряя массового избирателя и превращаясь в маргинальную политическую силу.
С другой части политического спектра из демократической партии выделится «социалистическое» крыло, единомышленники Сандерса, которые будут стоять на ультрапаразитических позициях. Думаю, что при серьезной политической и финансовой поддержке, эта партия, возможно, сохранив бренд «демократическая», довольно быстро получит 51% акций в политическом поле Америки.
Умеренная центристская часть республиканцев и демократов будет объединена в новую партию, которая в дальнейшем будет выступать сдерживающей силой для разрушительного желания ультрапаразитистов «все отнять и поделить». В течение переходного периода, они, веротяно, будут создавать ситуативные союзы и блоки с остатками республиканской партии в дружбе против общего врага. Ультрапаразитистов будут сдерживать, потому, что весь мир нужно «варить медленно», не торопясь и обстоятельно снимая с него стружку, и не давая своим собственным паразитам наглеть и жрать слишком много.
Ситуативно, сегодня, для нас более выгодна победа демократов. Сосредоточение всей власти в руках республиканцев (обе палаты конгресса и президентский пост) сильно облегчали работу Трампа как внутри страны, так и за рубежом. При этом единственное, что объединяет обе политические силы Америки – это ненависть к России и русским. Поэтому для нас не столь важно, кто именно управляет Америкой, ее действия в любом случае будут враждебны. Для нас предпочтительно, чтобы элита, управляющая Америкой, имела бы минимум простора для маневра и возможностей вмешиваться в мировые события. Разделение власти на следующие два года, позволит Трампу больше задумываться о внутренних проблемах и своей пятой точке, и ограничит способность его команды эффективно влиять на что-либо.
Источник: pravosudija.net