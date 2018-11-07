Станислав Безгин. Синяя волна. Начало конца республиканской партии

Прошли промежуточные американские выборы. И хотя результаты не столь однозначные как могли бы быть, все-таки, можно сказать, что Трамп проиграл референдум о доверии на выборах.

Демократы с большим отрывом захватили нижнюю палату конгресса,

Ну а Сенат на два года остался за республиканцами

В этом избирательном цикле демократы не смогли взять сенат по двум причинам:

Перекошенность избирательной системы Америки в Сенат в пользу республиканской партии. Это связано с тем, что сельские (малонаселенные) местности выдвигают в сенат столько же представителей, сколько и городские агломерации;

В этом цикле почти вся борьба шла на «территории» демократов. 42 места республиканцев не были затронуты на этих выборах, и им нужно было защищать/захватывать самый минимум мест.

Учитывая значительную победу в нижней палате вместе с поражением “по очкам” в сенате и потерей республиканцами шести семи губернаторских постов, можно говорить о победе демократов в этом избирательном цикле и уверенной заявке на победу в 2020 году.

С чем это связано? Ведь, казалось бы, экономика растет стремительным домкратом, биржевые индексы прут в небеса (хотя в октябре финансистам удалось их приспустить на землю), цены на бензин были снижены под выборы, на международной арене Трамп демонстрировал свою крутизну. Трамп борется с мигрантами, прогнул Мексику и Канаду под новое соглашение, грабит китайцев таможенными пошлинами, снизил налоги и обещает сделать Америку «Грейт опять». Что не так? Откуда синяя волна? Неужели причина только в мобилизации вагинальных избирателей после дела Брета Кавано?

Разумеется, нет… Победа демократов совершенно объективна и связана с тектоническими изменениями в американском обществе.

Можно сказать, что на наших глазах происходит процесс смерти капитализма в Америке как системы, как общественно-политической формации. На его смену приходит формация паразитизма.

Давайте отметим в чем разница между этими формациями:

Капитализм (в форме империализма) Паразитизм Для общества источником получения энергии, ресурсов (создание добавочного продукта) является добыча и производство сырья, материалов, оборудования и предметов потребления. Для общества основным источником получения энергии, ресурсов (создание добавочного продукта) становится неэквивалентный обмен сырья, материалов, оборудования предметов потребления с внешними системами. Основные средства принадлежат классу капиталистов (собственников капитала). Капиталисты управляют основными средствами в целях долгосрочного получения прибыли при добыче и производстве сырья, материалов, оборудования и предметов потребления. Основные средства принадлежат аморфным финансовым структурам (банки, хедж-фонды, пенсионные фонды). Менеджеры финансовых структур управляют основными средствами в целях получения краткосрочных бонусов (квартальных, годовых премий). Главенствующим управляющим классом являются капиталисты. Крупные и средние собственники капитала. Главенствующим управляющим классом являются финансисты и спекулянты (давайте назовем их гордым словом паразитисты по аналогии с вымирающими капиталистами). Базовым, опорным классом являются мелкая и средняя буржуазия, фермеры и рабочий класс. Их доход зависит от добытого и/или произведенного объема энергии и ресурсов. Базовым, опорным классом становятся потомственные безработные, люди, занятые в сфере услуг, и псевдопрофессионалы. Их «доход» зависит от возможности получить пособие, кредит, и принципов перераспределения безвозмездно получаемых ресурсов между членами общества.