СССР как ступень к единой мировой цивилизации
Инженер-физик Алексей Золотарёв о том, как таинственное плато Путорана в Сибири связано с Советским Союзом
С какой целью в советские времена за полярным кругом велись строительные работы? Как готовились к реализации великого социального проекта, позволяющего долететь до звёзд? Что означает символика СССР? Красная звезда – это масонский символ или Марс? В каком виде будет восстановлен СССР? Сможет ли человеческая цивилизация выйти на новый уровень?
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории СССР помогут:
Разрешение проблем национальных взаимоотношений, Внутренний Предиктор СССР
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