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СССР как ступень к единой мировой цивилизации

19:04. 7 ноября 2018 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:

Инженер-физик Алексей Золотарёв о том, как таинственное плато Путорана в Сибири связано с Советским Союзом

С какой целью в советские времена за полярным кругом велись строительные работы? Как готовились к реализации великого социального проекта, позволяющего долететь до звёзд? Что означает символика СССР? Красная звезда – это масонский символ или Марс? В каком виде будет восстановлен СССР? Сможет ли человеческая цивилизация выйти на новый уровень?

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории СССР помогут:

Книги Евгения Спицына

Книги Юрия Жукова

Разрешение проблем национальных взаимоотношений, Внутренний Предиктор СССР

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Алексей Золотарёв

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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