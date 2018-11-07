СССР как ступень к единой мировой цивилизации

Концептуал СМИ Инженер-физик Алексей Золотарёв о том, как таинственное плато Путорана в Сибири связано с Советским Союзом

С какой целью в советские времена за полярным кругом велись строительные работы? Как готовились к реализации великого социального проекта, позволяющего долететь до звёзд? Что означает символика СССР? Красная звезда – это масонский символ или Марс? В каком виде будет восстановлен СССР? Сможет ли человеческая цивилизация выйти на новый уровень?



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории СССР помогут:

Книги Евгения Спицына

Книги Юрия Жукова

Разрешение проблем национальных взаимоотношений, Внутренний Предиктор СССР

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