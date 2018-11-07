Результаты исследования: Супергерои в фильмах оказались опаснее злодеев

Специалисты Медицинского колледжа в Херши выступили на конференции Американской академии педиатрии с докладом об исследовании, названном «Изображение насилия в супергеройских фильмах, распределенное по гендеру и отношению протагонист — антагонист». Они отметили, что их анализ указывает на большую общественную опасность героев в сравнении со злодеями. По их мнению, такой пример может произвести негативное впечатление на детей. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на доклад.

Для исследования работники выбрали десять супергеройских фильмов, выпущенных в 2015-м и 2016 году. По их подсчетам, герои в среднем совершали 23 насильственных акта в час, а злодеи — 18. В то же время мужские персонажи вели себя более агрессивно, чем женские. Первые проявляли нападки 34 раза за час, а вторые — семь раз за тот же промежуток времени.

Исследователи классифицировали насильственные действия по следующим категориям: драка, использование смертельного оружия, разрушение собственности, убийство и пытки. Для протагонистов они определили следующие показатели: борьба — 1021 случай, использование смертельного оружия — 659, разрушение собственности — 199, убийство — 168, пытки — 144. Между тем злодеи продемонстрировали другие цифры: борьба — 599 случаев, использование смертельного оружия — 604, разрушение собственности — 191, убийство — 93, пытки — 237.

Руководитель исследования профессор Роберт Олимпия (Robert Olympia) поделился собственными мыслями о результатах: «Дети и подростки видят супергероев как «хороших парней» и могут подвергаться их влиянию — в частности, поведению, связанному с риском и насилием. Педиатры должны сообщать об этом семьям и указывать на ту опасность, которую вызывает подражание этим героям».

Источник: Naked Science

Напомним, что в 2017 году вышло ещё одно показательное исследование, согласно которому, вместо того, чтобы обращать внимание на положительные качества Бэтмена или Человека-Паука, дошкольники примеряют на себя их негативные черты, такие как агрессия и насилие.

Исследователи обратили внимание на то, что только 10% детей, описывая любимого супергероя, указывали на то, что тот защищает и спасает людей, в то время как 20% юных участников исследования сообщили, что любят того или иного супергероя за его качества, связанные с агрессией и насилием. Например, «потому что он большой и может наподдать», или «он злится и может все крушить и разрушать, и ему на это наплевать, потому что он здоровенный». Один мальчик сказал, что его фаворит – Капитан Америка, потому что он «может убивать». Остальные 70% детей были более умеренными в своих заявлениях, но тоже не выделяли в своих любимых супергероях тех позитивных качеств, с которых, как думают родители, они должны брать пример. «Он мне нравится, потому что он большой и сильный» или «Потому что он клевый и может летать» – вот как чаще всего рассказывали ребята о своих любимцах.

Когда исследователи спустя год после первого тестирования снова проанализировали тех же детей, оказалось, что увлечение супергероями не проходит бесследно. Дети, являвшиеся наиболее преданными фанатами Бэтмена, Человека-Паука, Капитана Америки или других супергероев, проявляли гораздо больше агрессии в своем повседневном поведении, чем остальные. Они чаще сами физически и вербально обижали других детей, реже заступались за слабых или за жертв травли, словом вели себя совсем не как супергерои.

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Источник: whatisgood.ru