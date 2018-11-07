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Промежуточные выборы в США

09:58. 7 ноября 2018 Просмотров - 277 Один комментарий Опубликовал:


В США закончились промежуточные выборы в палату представителей и Сенат.
Хотя подсчет еще продолжается, но результат уже известен.

1. Республиканцы сохранили контроль над Сенатом, где будут иметь 51 или 52 места из 100, что дает возможность Трампу избежать импичмента (если конечно ему не нанесут удар в спину изнутри партии) и блокировать наиболее одиозные инициативы демократов в Конгрессе, а также сохранять нормальные позиции для торга с демократами по поводу внутриамериканских законодательных инициатив.

2. С другой стороны, демократы получают контроль над палатой представителей, где будут иметь порядка 225-235 мест из 435. Спикером палаты станет Нэнси Пелоси. Это дает возможность демократам усилить давление на Трампа и блокировать попытки полной отмены медицинской реформы Обамы и выделение средств на строительство стены с Мексикой, а также продолжать давление на администрацию Трампа, поддерживая расследование комиссии Мюллера и сопутствующие обвинения в связях с Россией. Трамп будет вынужден это учитывать в своих действиях.

3. С другой стороны, для Трампа все могло быть и хуже – если бы республиканцы проиграли и Сенат, то тогда уже сейчас Трамп превращался в хромую утку, а угроза импичмента становилась отнюдь не иллюзорной. Контролируя Сенат, Трамп сможет уверенно досидеть свой срок, хотя потеря контроля над нижней палатой достаточно тревожный симптом с точки зрения возможности 2-го срока. Тем не менее, Трамп объявил, что доволен таким итогом.

4. Для России текущий вариант ничего особо не меняет – Трамп останется частично связан в своих действиях во внешней политике, а кампания давления на Россию безусловно будет продолжена, санкции будут продолжать вводить, а договариваться о чем-то с американцами будет все также проблематично.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, США, Трамп
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Один комментарий»

  • 294 266
    Просто шел мимо 7 ноября 2018 в 13:58 Ссылка Пометить
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    Который раз уже замечаю в рунете обеспокоенность выборами в США. Мне как-то с большего по барабану. Какая разница, кого они там выберут? Своего выберут; кукловоды выберут марионетку, наиболее им подходящую для данного момента времени.

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