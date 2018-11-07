Главная » Невероятное в мире

Пир олигархов, пещерные европейцы и вуду-американцы

15:51. 7 ноября 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Новости, расследования, аналитика

Уникальное журналистское расследование команды ДеньТВ, а также самые интересные новости прошедшего месяца. Анна Скок, Андрей Фефелов, Илья Титов в новом сезоне передачи Дивaнная aнaлитикa.

Книга, которая приоткроет завесу ближайшего будущего:

Закрытый мир финансов. Трасты и оффшоры.Где прячут свои богатства Ротшильды и Рокфеллеры?, Катасонов Валентин Юрьевич

============================================================================

День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Предсказания и пророчества о будущем России
...  весьма  высокого  уровня  жизни  среднестатистического  европейца,  и  у  всех  граждан  России...
Путин УБИЛ Илюхина
Убийство Илюхина - Путин виновен!.mp4 В ночь с 19 на 20 марта 2011 в Подмосковье скоропостижно скончался главный обвинитель Путина на процессе военного трибунала Общероссийского офицерского собрания, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Виктор Иванович Илюхин. ...
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
КТО ТАКИЕ СЛАВЯНЕ
...-европейских" или "германских", как индо-европейцев было до недавнего времени принято... косвенно указывает, что цивилизация индо-европейцев и человечества в целом ДЕЙСТВИТЕЛЬНО...
Свое единство государство обязано защитить.
Совсем недавно депутат Евгений Федоров внес в Госдуму разработанный ПВО в рамках рабочей группы законопроект по борьбе с сепаратизмом. Журналист ресурса pravoslavie.ru поинтересовался моим и не только моим мнением о необходимости данной законодательной ...
Игорь Стрелков: биография
В каждой войне рождаются свои герои. Украина не стала исключением.Игорь Стрелков. Мужчина в самом расцвете лет. Коренной москвич. Жена. Двое детей. Но семья, похоже, уже в прошлом. Уютный очаг Стрелкову заменил Донбасс. Домом стал Славянск.О командующем ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>