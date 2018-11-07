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Паразиты раскрыли главную тайну ядра Земли!!?

19:50. 7 ноября 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

Cómo-está-Formado-el-Planeta-Tierra

Повеселил материал об "австралийских и эстонских ученых".

Паразиты всё ищут халяву и не просто халяву, а мегахаляву - ЗОЛОТО - 700-800 трлн. тонн!!!!!

Кто-то конечно погреет руки на этой афёре распилив бюджет, но не более.

 А что же на самом деле скрывает ядро Земли???

Наши далекие предки еще миллион лет назад  уже  освоили внутреннюю полость  во время подготовки планеты к колонизации.

Вместо ядра там находится база Расичей, которые установили там кварковый реактор. 

Эта база до нынешнего времени носит имя Мидгард.

В данный момент реактор находится в заглушенном состоянии. 

Ну а о назначении базы и предназначении реактора нам еще знать рано.

Эта версия конечно не укладывается в рамки мировоззрения большинства присутствующих, но хотя бы прочитать и знать о ней стоит.

С уважением,

Пётр.

 

Учёные из Австралийского национального университета выяснили, что ядро Земли всё-таки твёрдое, однако его структура мягче, чем считалось ранее, пишет издание Science.

Геологами была построена математическая модель, основанная на технологии определения и записи характеристик поперечных волн (J-волн) в ядре Земли, которые пересекают внутреннее ядро планеты и отражают его характеристики прочности и свойства сдвига. 

До последнего времени зафиксировать эти колебания в прямом сейсмическом волновом диапазоне было невозможно из-за их малых амплитуд.

Учёные разработали новый метод обнаружения J-волн в волновом поле корреляции земной коры через сходство с другими сигналами, чувствительными к глубинным замкнутым контурам. 

Скорость поперечной волны и величина модуля сдвига составили 3,42 ± 0,02 километра в секунду и 149,0 ± 1,6 ГПа соответственно вблизи внутренней границы ядра, и 3,58 ± 0,02 километра в секунду и 167,4 ± 1,6 ГПа в центре Земли.

Полученные значения на 2,5% ниже параметров ранее использовавшейся эталонной модели Земли, это позволяет утверждать, что ядро Земли твердое, но вместе с тем оно относительно мягкое.

Вычисление значений скоростей поперечной волны и модулей сдвига ядра и его оболочки с высокой точностью привело к неожиданному результату: ядро Земли состоит из золота (Au) и имеет тонкую оболочку из ртути (Hg).

Стало известно, что в настоящее время австралийские учёные совместно со своими эстонскими коллегами ведут активные работы по подготовке первого экспериментального прохода к ядру.

Эстония как место реализации проекта выбрана неслучайно: именно с территории этой части Прибалтийской низменности, имеющей высоту 50-60 метров над уровнем моря, путь до ядра Земли наиболее краткий — всего 1,5 тыс. км.

Площадка для проведения запуска так называемого подземного корабля оборудована в районе таллинского зоопарка.

Дело в том, что именно здесь после обретения независимости эстонское правительство и мэрия Таллина запланировали строительство первой ветки высокоскоростного эстонского метрополитена.

Сообщается, что специальный тоннелепроходческий комплекс (подземоход) уже переоборудован для проведения глубокоземных операций и получил название «Estonian runner».

В настоящее время подземоход переориентирован в вертикальное положение, под завязку заправлен дизельным топливом и готов к началу первого экспериментального прохода к ядру.

В передней части подземохода находится мощный твердосплавный бур, а в задней — четыре домкрата, толкающие машину вперёд. 

Посередине машину обвивает шнек, вдавливающий выбуренную породу в стенки скважины. Бур вращается со скоростью 300 об/мин, а общая скорость движения комплекса составляет 10 м/час. 

Изменение направления движения производится выборочным изменением усилия на домкратах, движение назад достигается реверсированием шнека, в результате чего машина «вывинчивается» из скважины.

«Estonian runner» будет управляться совместным эстонско-австралийским экипажем из четырёх человек.

Отмечается, что за один рейс подземоход способен произвести забор и доставку на поверхность Земли около двух тонн золота и около пятисот литров ртути. 

Старт корабля должен состояться в ближайшее время.

Освоение технологии добычи драгоценного металла, запасы которого в ядре Земли оцениваются учёными в 700-800 трлн. тонн, позволит странам-участницам проекта существенно нарастить свои золото-валютные резервы, перейти к полному золотому обеспечению национальных валют и значительно повысить социальные стандарты.

Ожидается, что при успешной реализации проекта каждому гражданину будут бесплатно предоставляться необходимые ювелирные украшения, золотая сантехника, протезироваться золотые зубы, выдаваться блёсны и грузила для рыбалки и производиться антикоррозийная позолота кузова автомобиля. 

В целях инвестиций в будущие поколения все желающие смогут в неограниченных количествах получать золотые слитки в виде батонов, либо их стоимостной эквивалент на обезличенный металлический счёт в банке.

По имеющейся информации, ряд стран, обладающих технологиями прохода земной коры, форсированно проводит разработку соответствующего оборудования, догоняя намного ушедших вперёд эстонцев с австралийцами, и в ближайшее время будет готов подключиться к добыче.

Путешествие к центру Земли, описанное Жюлем Верном в одноимённом научно-фантастическом романе, сегодня становится реальностью.

Сейчас мы стоим на старте новой большой гонки за драгоценным металлом.

Кто придёт к золоту первым?

 

Источник: cont.ws

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