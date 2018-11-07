Главная » История, Политика

Освобождение Киева. Цена нашей жизни и любители баварского

13:12. 7 ноября 2018 Просмотров - 157 Один комментарий Опубликовал:


К 75-й годовщине освобождения Киева от нацистской оккупации.

Освобождение Киева. Цена нашей жизни и любители баварского

75 лет назад советские войска освободили город Киев. И опять повылазили юродствующие либерасты, хисторики – верные ученики Виктора Суворова, «патриоты» в вышиванках и ветераны танковых битв в World of Tanks.

- Завалили трупами! Не умели воевать! Неоправданные потери! С кирпичами на пулеметы!

А вы умеете воевать, хисторики? Ну так представьте свой, гениальный план Киевской наступательной операции – с минимальными потерями. Там всего ничего – спланировать боевые действия 1-го Украинского фронта с 3 по 13 ноября. И у вас карт-бланш – сегодня вы знаете: начертание переднего края немецкой обороны, где Манштейн расположил бронегруппу 48 тк, направления немецких контрударов, где Гот устроил противотанковые районы, где были расположены минные поля, артиллерийские засады, пулеметные точки и снайперские гнезда.

Что, не получается? Это вам не хором петь или антеннки выцеливать у компьютерных танчиков противника. Тут мозги надобно иметь.

А, может, попробуете – повоевать? Понарошку.

Тогда, берем пару кирпичей в рюкзак, сухари и фляжку водки. Ваш стрелковый батальон в передовом отряде дивизии – старшина не будет бегать за вами с горячим супчиком и пиццей. Вместо противотанкового ружья или пулемета Дегтярева можете взять обычный лом. С ним даже удобней – он короче и легче (ПТРД весило 17,3 кг, ДП-27 – 9,7 кг (со снаряженным магазином – 11,8 кг)

И вперед, к Днепру!

Для начала – марш. По раскисшим проселочным дорогам. Километров 15 – 20. С наступлением сумерек. Это называется скрытным выдвижением – чтобы воздушная разведка противника не обнаружила ваш передовой отряд раньше времени.

Ах, да – по дороге вам придется пару раз плюхнуться в первую попавшуюся канаву, воронку или яму. Немцы бьют дальнобойной артиллерией по квадратам, перекресткам дорог, бродам. На всякий случай. Только от дороги не надо далеко убегать – можно попасть на минное поле. Немецкое.

Дошли? Вы в лесочке. До Днепра еще метров 800. И у вас есть всего пару часов – нет, не для просмотра ленты ВКонтактике! – а чтобы построить плотик. Если вам придали саперов – хорошо. Они большие доки по этим делам. Напилят бревен, свяжут, собьют – не плот, а одно загляденье получится. Нет саперов? Ну… Вам же придется переправляться. Крутитесь. Только делать все надо очень тихо. И курить нельзя. Костер разжигать нельзя. С того берега обязательно прилетит – на огонек.

Собрали плавсредство из подручного материала? Возможно у вас будет часок – другой, чтобы пожевать мокрые сухари, проверить боеприпасы, почистить оружие и – может быть! – прикорнуть в какой-нибудь ложбинке. Да, по-простому, по-солдатски – на земле. Но! Ровно в 4.00 ваш батальон должен начать переправу…

Что, окатило вас водой от близкого разрыва малокалиберной мины? Это ничего. Все «веселье» еще впереди. Сейчас немецкий дозор вызовет огонь артиллерии и минометов, развесит осветительные ракеты, а дежурные пулеметные расчеты – наскоро перекурив и отхлебнув шнапса для сугреву – начнут вас расстреливать перекрестным огнем. Почти как на стрельбище. Что вы стоите на плоту, как памятник? Падайте на мокрые бревна. А лучше – в воду. И держитесь за плот. Будете стоять – пуля из немецкой винтовки Mauser 98 оставит в вашей спине выходное отверстие размером с два кулака. А у немецкого пулемета MG-42 скорострельность – 1200 – 1550 выстрелов. В минуту. И наступающие всегда несут большие потери, чем обороняющиеся. Статистика.

Добрались до противоположного берега? Лом не потеряли? Теперь – только вперед. Бегом. На крутой и обрывистый правый берег Днепра. Пробежали метров 10 – 15, упали, перекатились в сторону – о разбитый снарядный ящик коленку не ушибли? – и опять – бегом. А здесь – ползком. Метров 100 – 150. Вон через тот кустарник. Только там желательно смотреть – куда ползешь. Что, еще не рассвело? Тогда – на ощупь. Там могут быть мины. И головой не забываем вертеть во все стороны. И огонь вести. Желательно прицельный. Потому, что вас хотят убить – из всех видов оружия. А убивать должны вы. Если хотите жить. А у немецких артиллеристов все пристреляно. Заранее. И опять – бегом, перебежками, ползком. Километра 1,5 – 2 – аккурат на глубину ближайшей задачи вашего батальона – чтобы уничтожить ротный опорный пункт немцев.

Добежали? Уничтожили? Теперь – окапываться. Как можно быстрей и глубже. Потому, что немецкий полковник уже орет на майора. Майор сейчас пинками выгонит капитана из блиндажа. И тот – голодный, злой и не выспавшийся, проклиная Гитлера и Сталина, поведет таких же злых и остервенелых солдат в контратаку. Чтобы уничтожить вас. Возможно, появятся танки. И уже рассвело. Потому вас будут утюжить немецкие «Штуки» – штурмовики Junkers Ju 87.

Ваши связисты еще живы? Линия связи цела? Радиостанции не разбило? Тогда вы сможете вызвать огонь своей артиллерии…

Отразили контратаку? Тогда – вперед. Все то же самое – бегом и ползком, огрызаясь огнем в грязи и холоде, по минным полям и под шрапнелью противника. Расширять плацдарм. Чтобы противник его не простреливал насквозь, прямой наводкой. Это минимум….

Если вам повезет, если вы сможете выжить в этом аду – удержав плацдарм, возможно через пару дней ваше потрепанное подразделение сменят и отведут в тыл, за Днепр – для отдыха и пополнения. Там и сможете вновь обняться со своим старшиной, поесть горячего, обсушиться и выспаться.

Если, конечно, будете еще живы.

А потом будут бои за Киев. Без потерь. Ага. Вы же сможете гениально управлять в бою хотя бы взводом (30 человек)? Правда, хисторики?
————————————————–

В Киевской наступательной операции советские войска потеряли 30659 человек (безвозвратно – 6491, санитарные потери – 24078). Это много? Да! Если бы пало 10 человек – это было бы тоже много. Потому, что погибали люди.

Но это та жертва, благодаря которой мои родители – «дети войны» остались живы. Благодаря этому живу я.

Неоправданные потери? Докажите! Не умели воевать? Докажите! Личным примером!

А пока… вся ваша истерика, господа хисторики, это попытка сказать: «Не надо было освобождать! Сейчас пили бы баварское!»

Ну так и скажите! По крайней мере, это будет честно.
———————————————————-
Спасибо тем, кто освобождал Киев! Павшим – вечная память! И Ватутину – спасибо и вечная память!

https://www.facebook.com/oleksiy.kurakin.39/posts/343817719711292 – цинк

PS. Плюс большое выступление историка Алексея Исаева – "Стратегия Красной Армии в битве за Днепр" https://www.youtube.com/watch?v=issYr8GjWoU

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1943, битва за днепр, великая отечественная война, история, Киев, красная армия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2016
...был согласован "алгоритм освобождения" бывшей украинской ...позволит разморозить исполнение Киевом минских соглашений,...предлагают продукцию по выгодной цене. К оглавлению |...давно стал иллюстрацией нашей жизни вообще и ... на радость любителям роялти бренда ...
О нас, мальчишках-суворовцах - Отрывок из воспоминаний «Единственное - и последнее» …
...наши руки свою жизнь!Небольшой экспромт летом 1950г. завершил наши отпуска в Киеве...клавиатуры мелодии для хора любителей песни.Термин «приколы...(чистота посуды после ее освобождения от пищи - не ... выполнили, сведения были ценными. А кровопийцы проиграли....
Бэкграунд, выпуск-233 за 5 ноября 2011
...между экспортной и внутренней ценой – дистанция огромного ... партия могла взять любителя таких тайн за жабры... (по телефону из Киева): «Людям, которые претендуют...снова арестован, после освобождения Одессы ушёл на ... Так получилось в нашей жизни. Не мы виноваты...
Когда начнём?
... Курск и большой любитель флотского юмора на.... Кто цеплялся за жизнь, ценою потери чести, потерял ... к сражению за освобождение русского народа. Увести...и геноцида. Наши дети из прошлых наших жизней, получая в... действий русских против Киева. Если не сделать...
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... напрямую затрагивают нашу жизнь и приводят к...секретного института в Киеве. Одного из ...инстинкта. Цель – освобождение огромной ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ энергии....фундамент. Сохранить любой ценой. Она, эта элита... названием «Общество любителей естествознания». Члены ...
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
...сражения, устроенная интернационалом любителей военной истории со...Бородинского сражения под Киевом… Нет ничего ..., я после освобождения сражался на фронтах...внедрить в наши школы, в нашу жизнь утраченные ..., которые ценой всей своей жизни, унижениями добились...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>