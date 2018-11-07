Освобождение Киева. Цена нашей жизни и любители баварского
13:12. 7 ноября 2018 Просмотров - 157 Один комментарий Опубликовал: brahman
К 75-й годовщине освобождения Киева от нацистской оккупации.
Освобождение Киева. Цена нашей жизни и любители баварского
75 лет назад советские войска освободили город Киев. И опять повылазили юродствующие либерасты, хисторики – верные ученики Виктора Суворова, «патриоты» в вышиванках и ветераны танковых битв в World of Tanks.
- Завалили трупами! Не умели воевать! Неоправданные потери! С кирпичами на пулеметы!
А вы умеете воевать, хисторики? Ну так представьте свой, гениальный план Киевской наступательной операции – с минимальными потерями. Там всего ничего – спланировать боевые действия 1-го Украинского фронта с 3 по 13 ноября. И у вас карт-бланш – сегодня вы знаете: начертание переднего края немецкой обороны, где Манштейн расположил бронегруппу 48 тк, направления немецких контрударов, где Гот устроил противотанковые районы, где были расположены минные поля, артиллерийские засады, пулеметные точки и снайперские гнезда.
Что, не получается? Это вам не хором петь или антеннки выцеливать у компьютерных танчиков противника. Тут мозги надобно иметь.
А, может, попробуете – повоевать? Понарошку.
Тогда, берем пару кирпичей в рюкзак, сухари и фляжку водки. Ваш стрелковый батальон в передовом отряде дивизии – старшина не будет бегать за вами с горячим супчиком и пиццей. Вместо противотанкового ружья или пулемета Дегтярева можете взять обычный лом. С ним даже удобней – он короче и легче (ПТРД весило 17,3 кг, ДП-27 – 9,7 кг (со снаряженным магазином – 11,8 кг)
И вперед, к Днепру!
Для начала – марш. По раскисшим проселочным дорогам. Километров 15 – 20. С наступлением сумерек. Это называется скрытным выдвижением – чтобы воздушная разведка противника не обнаружила ваш передовой отряд раньше времени.
Ах, да – по дороге вам придется пару раз плюхнуться в первую попавшуюся канаву, воронку или яму. Немцы бьют дальнобойной артиллерией по квадратам, перекресткам дорог, бродам. На всякий случай. Только от дороги не надо далеко убегать – можно попасть на минное поле. Немецкое.
Дошли? Вы в лесочке. До Днепра еще метров 800. И у вас есть всего пару часов – нет, не для просмотра ленты ВКонтактике! – а чтобы построить плотик. Если вам придали саперов – хорошо. Они большие доки по этим делам. Напилят бревен, свяжут, собьют – не плот, а одно загляденье получится. Нет саперов? Ну… Вам же придется переправляться. Крутитесь. Только делать все надо очень тихо. И курить нельзя. Костер разжигать нельзя. С того берега обязательно прилетит – на огонек.
Собрали плавсредство из подручного материала? Возможно у вас будет часок – другой, чтобы пожевать мокрые сухари, проверить боеприпасы, почистить оружие и – может быть! – прикорнуть в какой-нибудь ложбинке. Да, по-простому, по-солдатски – на земле. Но! Ровно в 4.00 ваш батальон должен начать переправу…
Что, окатило вас водой от близкого разрыва малокалиберной мины? Это ничего. Все «веселье» еще впереди. Сейчас немецкий дозор вызовет огонь артиллерии и минометов, развесит осветительные ракеты, а дежурные пулеметные расчеты – наскоро перекурив и отхлебнув шнапса для сугреву – начнут вас расстреливать перекрестным огнем. Почти как на стрельбище. Что вы стоите на плоту, как памятник? Падайте на мокрые бревна. А лучше – в воду. И держитесь за плот. Будете стоять – пуля из немецкой винтовки Mauser 98 оставит в вашей спине выходное отверстие размером с два кулака. А у немецкого пулемета MG-42 скорострельность – 1200 – 1550 выстрелов. В минуту. И наступающие всегда несут большие потери, чем обороняющиеся. Статистика.
Добрались до противоположного берега? Лом не потеряли? Теперь – только вперед. Бегом. На крутой и обрывистый правый берег Днепра. Пробежали метров 10 – 15, упали, перекатились в сторону – о разбитый снарядный ящик коленку не ушибли? – и опять – бегом. А здесь – ползком. Метров 100 – 150. Вон через тот кустарник. Только там желательно смотреть – куда ползешь. Что, еще не рассвело? Тогда – на ощупь. Там могут быть мины. И головой не забываем вертеть во все стороны. И огонь вести. Желательно прицельный. Потому, что вас хотят убить – из всех видов оружия. А убивать должны вы. Если хотите жить. А у немецких артиллеристов все пристреляно. Заранее. И опять – бегом, перебежками, ползком. Километра 1,5 – 2 – аккурат на глубину ближайшей задачи вашего батальона – чтобы уничтожить ротный опорный пункт немцев.
Добежали? Уничтожили? Теперь – окапываться. Как можно быстрей и глубже. Потому, что немецкий полковник уже орет на майора. Майор сейчас пинками выгонит капитана из блиндажа. И тот – голодный, злой и не выспавшийся, проклиная Гитлера и Сталина, поведет таких же злых и остервенелых солдат в контратаку. Чтобы уничтожить вас. Возможно, появятся танки. И уже рассвело. Потому вас будут утюжить немецкие «Штуки» – штурмовики Junkers Ju 87.
Ваши связисты еще живы? Линия связи цела? Радиостанции не разбило? Тогда вы сможете вызвать огонь своей артиллерии…
Отразили контратаку? Тогда – вперед. Все то же самое – бегом и ползком, огрызаясь огнем в грязи и холоде, по минным полям и под шрапнелью противника. Расширять плацдарм. Чтобы противник его не простреливал насквозь, прямой наводкой. Это минимум….
Если вам повезет, если вы сможете выжить в этом аду – удержав плацдарм, возможно через пару дней ваше потрепанное подразделение сменят и отведут в тыл, за Днепр – для отдыха и пополнения. Там и сможете вновь обняться со своим старшиной, поесть горячего, обсушиться и выспаться.
Если, конечно, будете еще живы.
А потом будут бои за Киев. Без потерь. Ага. Вы же сможете гениально управлять в бою хотя бы взводом (30 человек)? Правда, хисторики?
————————————————–
В Киевской наступательной операции советские войска потеряли 30659 человек (безвозвратно – 6491, санитарные потери – 24078). Это много? Да! Если бы пало 10 человек – это было бы тоже много. Потому, что погибали люди.
Но это та жертва, благодаря которой мои родители – «дети войны» остались живы. Благодаря этому живу я.
Неоправданные потери? Докажите! Не умели воевать? Докажите! Личным примером!
А пока… вся ваша истерика, господа хисторики, это попытка сказать: «Не надо было освобождать! Сейчас пили бы баварское!»
Ну так и скажите! По крайней мере, это будет честно.
———————————————————-
Спасибо тем, кто освобождал Киев! Павшим – вечная память! И Ватутину – спасибо и вечная память!
https://www.facebook.com/oleksiy.kurakin.39/posts/343817719711292 – цинк
PS. Плюс большое выступление историка Алексея Исаева – "Стратегия Красной Армии в битве за Днепр" https://www.youtube.com/watch?v=issYr8GjWoU
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Спасибо за статью и картинку-плакат Великой Отечественной!