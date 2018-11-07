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Новости Украины и Новороссии 07 ноября 2018

08:10. 7 ноября 2018 Просмотров - 519 Нет комментариев Опубликовал:

Украинские нацисты защищают бизнес от обезумевшего Порошенко (ФОТО)

Украинские нацисты защищают бизнес от обезумевшего Порошенко (ФОТО) | Русская весна

Хаос, рэкет, волна убийств: Украина погрузилась в эпоху 90-х.

Суровые 90-е, которые могли запомниться многим россиянамхаосом, рэкетом и волной убийств, вернулись в страну. Вот только не в нашу. На Украину. Именно там сегодня царит полный беспорядок. И причиной тому — бандиты у власти.

Не так давно проблему бандитизма поднимал депутат Верховной рады Юрий Бойко. Он заявил о том, что только за этот год в Незалежной произошло около 500-от рейдерских захватов предприятий. По словам политика, все эти случаи не расследуются в правоохранительных органах по той причине, что бандитов прикрывают местные органы власти, представители министерства юстиции Украины и другие ведомства.

«Вся эта свора нападает на фермера, отбирает землю и урожай. Делается это централизованно», — подчеркнул он.

Интересно, что заявление было сделано еще в середине сентября, но руководство страны так и не среагировало на проблему. Все стало еще хуже. Началась настоящая война политиков и добросовестных бизнесменов. Рэкет по-порошенковски.

На сегодняшний день бизнесмены вынуждены обращаться не в правоохранительные органы, а к услугам националистических группировок. Благодаря найму оголтелого быдла удается хоть как-то справится со сложившейся ситуацией.

Так, например, из киевских СМИ стало известно, что боевики украинской неонацистской группировки С14* совместно с членами «Союза ветеранов войны с Россией»* начали охранять «Смолинский торфозавод».

Интересно, что на фото, распространенном в Сети, на заднем плане боевиков виднеются две до боли знакомые фамилии — Порошенко и Гройсман. Очевидно, именно от них руководство завода защищает свой бизнес.

Подобная ситуация может лишний раз подтвердить, что в стране царит настоящий хаос, который выгоден Петру Порошенко и его окружению. Очевидно, что после того, как прозападные шестерки рейдерски захватили все государственные активы, они начинают посягать на частный бизнес.

Естественно, что такое беззаконие ни к чему хорошему не приведет. Не исключено, что Порошенко и его окружение начнут скоро убивать националистов. Причем первый звоночек уже прозвучал — 10 октября в Борисполе неизвестные подорвали квартиру главаря нацистов C14 Мазура.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ экстремистская организация

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Ты подонок, ты подонок, иди сюда, иди сюда

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По законам дебильного времени

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Украина выпустила опаснейшего боевика ИГИЛ и направила его в ДНР (ФОТО)

Украина выпустила опаснейшего боевика ИГИЛ и направила его в ДНР (ФОТО) | Русская весна

Спецслужбы Таджикистана заявили, что Украина выпустила одного из самых опасных боевиков ИГИЛ. 37-летний Муродали Халимов, известный как «Босс», два года назад был задержан по запросу Интерпола в Киеве по прилёту из Турции. 

По информации таджикских властей, Муродали Халимов вместе с женой и тремя детьми в 2014 перебрался в Сирию. В эту страну выехала и семья 34-летнего Махмадсаида, брата Муродали Халимова. Вместе с ним в «джихад» отправились жена, трое детей, сестра Дилором с мужем, а также Гулшараф Саьдуллоева, 66-летняя мать Халимовых.

Сообщается, что 14 членов семьи Халимовых обвиняются в сотрудничестве с ИГИЛ*. 

На просьбу Генпрокуратуры Таджикистана об экстрадиции Халимова, обвиняемого в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном религиозном течении, в Киеве ответили отказом.

Более того, как сообщает «Радио Озоди» (таджикская редакция «Радио Свобода», — прим. РВ) со ссылкой на источник, террорист каким-то образом оказался на территории ДНР.

«В Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Муродали Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИГИЛ. Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан.

О том, что Халимов находится на территории ДНР, сообщил один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане», — цитирует СМИ слова источника.

Можно легко сложить 2 плюс 2 и догадаться, как и зачем боевик ИГИЛ попал на территорию Донецкой Народной Республики.

Учитывая регулярно появляющуюся информацию о сотрудничестве спецслужб Украины и ближневосточных террористов, наиболее вероятно, Халимов был завербован и после этого отпущен киевскими силовиками для осуществления очередных терактов на Донбассе.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Украина выпустила опаснейшего боевика ИГИЛ и направила его в ДНР (ФОТО) | Русская весна

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«Это уже даже не средневековье»: В Совфеде ответили на запрет русского языка в Тернопольской области

«Это уже даже не средневековье»: В Совфеде ответили на запрет русского языка в Тернопольской области | Русская весна

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал в разговоре с RT решение властей Тернопольской области принять мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта».

Ранее власти Тернопольской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта», а также объявили 2019-й годом Организации украинских националистов*.

«Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится на сайте областного совета.

«Не стоит обращать на это внимание. Там давно понятно, что за публика пришла к власти. Такое заявление — преступление против здравого смысла. Россия должна всю эту информацию доносить по всем каналам в Совет Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Ни депутаты Европейского парламента, ни наши коллеги по ассамблее ничего не знают об этом. Они считают, что Россия придирается к Украине», — сказал Климов.

По его словам, в Киеве забыли о правах человека.

«В России прекрасно понимают, о чём идёт речь. Это всё происходит в преддверии их президентских кампаний, там каждый чем может сам себя, тем и тешит. Это уже даже не средневековье, а намного хуже. Они забыли про права человека», — заключил он.

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Метки: важное, компиляция
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