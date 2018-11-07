Новости Украины и Новороссии 07 ноября 2018

Хаос, рэкет, волна убийств: Украина погрузилась в эпоху 90-х.

Суровые 90-е, которые могли запомниться многим россиянамхаосом, рэкетом и волной убийств, вернулись в страну. Вот только не в нашу. На Украину. Именно там сегодня царит полный беспорядок. И причиной тому — бандиты у власти.

Не так давно проблему бандитизма поднимал депутат Верховной рады Юрий Бойко. Он заявил о том, что только за этот год в Незалежной произошло около 500-от рейдерских захватов предприятий. По словам политика, все эти случаи не расследуются в правоохранительных органах по той причине, что бандитов прикрывают местные органы власти, представители министерства юстиции Украины и другие ведомства.

«Вся эта свора нападает на фермера, отбирает землю и урожай. Делается это централизованно», — подчеркнул он.

Интересно, что заявление было сделано еще в середине сентября, но руководство страны так и не среагировало на проблему. Все стало еще хуже. Началась настоящая война политиков и добросовестных бизнесменов. Рэкет по-порошенковски.

На сегодняшний день бизнесмены вынуждены обращаться не в правоохранительные органы, а к услугам националистических группировок. Благодаря найму оголтелого быдла удается хоть как-то справится со сложившейся ситуацией.

Так, например, из киевских СМИ стало известно, что боевики украинской неонацистской группировки С14* совместно с членами «Союза ветеранов войны с Россией»* начали охранять «Смолинский торфозавод».

Интересно, что на фото, распространенном в Сети, на заднем плане боевиков виднеются две до боли знакомые фамилии — Порошенко и Гройсман. Очевидно, именно от них руководство завода защищает свой бизнес.

Подобная ситуация может лишний раз подтвердить, что в стране царит настоящий хаос, который выгоден Петру Порошенко и его окружению. Очевидно, что после того, как прозападные шестерки рейдерски захватили все государственные активы, они начинают посягать на частный бизнес.

Естественно, что такое беззаконие ни к чему хорошему не приведет. Не исключено, что Порошенко и его окружение начнут скоро убивать националистов. Причем первый звоночек уже прозвучал — 10 октября в Борисполе неизвестные подорвали квартиру главаря нацистов C14 Мазура.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ экстремистская организация