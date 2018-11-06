Закон Баланса (Равновесия). Как избавиться от эмоциональных качелей..

ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

ПРИТЧА О ЧИСТОМ ВЗГЛЯДЕ

Жили-были в одной деревне бедный старик и его сын. Всего-то и было у них, что ветхий дом — и дивной красоты белый конь.

Владельцы лучших табунов со всей округи приезжали в лачугу старика, чтобы посмотреть на это чудо и предложить за него цену.

— Старик, да я заплачу за него столько, что даже твоим правнукам до конца жизни не придется работать…

— Ну продай, зачем тебе этот конь? Хочешь — двадцать лошадей взамен дам?..

— Все равно же уведут. Таких коней надо держать за высоким забором и под хорошей охраной…

Так говорили гости старику. Но он никогда не соглашался продать своего белого коня.

И вот однажды утром конюшня старика оказалась пустой.

— Ах ты бедняга, — сочувственно твердили собравшиеся жители деревни, — все-таки украли твоего коня. Надо же случиться такому горю! Зря, зря ты не продал его…

Но старик был на удивление спокоен.

— Не торопитесь, — говорил он, — я вижу только, что моя конюшня пуста. Но хорошо это или плохо — я не знаю.

«Наверное, старик помешался от горя», думали люди, расходясь по домам.

Но прошла неделя — и конь вернулся. Выходит, он не был украден, а просто заскучал в конюшне. И он вернулся не один — за ним грациозно ступала прекрасная дикая кобылица.

— О, старик! — шумели люди, — Да ты оказался прав! Теперь ты стал богаче вдвое. А какое потомство принесет тебе такая лошадь от такого коня!..

— Вы снова спешите, — отвечал старик, — я вижу только, что мой конь вернулся, и не один. А вот хорошо это или плохо — я не знаю.

«Вероятно, старик еще не до конца оправился от своего помешательства», думали люди, расходясь по домам.

Но прошло два дня — и сын старика стал объезжать ту дикую кобылицу. Он не справился, лошадь сбросила его. Парень сломал обе ноги.

— Ай, какое горе! — снова заладили люди, — И правда, старик — плохо, плохо вышло, что твой конь привел эту бестию к вам во двор. Жизнь твоего сына разрушена…

— И снова вы спешите, — отвечал старик, — я вижу только, что мой сын сломал ноги. Но хорошо это или плохо — я не знаю.

«Ну, все ясно», думали люди, расходясь по домам, «старик окончательно выжил из ума и долго не протянет».

Но через полгода по стране пронеслась мрачная весть. Война. Всех молодых людей, годных к несению службы, призывали в пехоту.

Деревенские плакали, прощаясь со своими сыновьями. Все понимали — большая часть этих парней может не вернуться с бойни. Только сын старика оказался не годен к несению строевой службы — он ходил довольно резво, но до сих пор с костылями.

— Повезло тебе, — жаловались старику соседи, — а вот наши дети могут вовсе не вернуться с войны…

И рыдали.

— Вечно вы спешите, неисправимые люди, — отвечал старик, — я вижу только, что ваших сыновей призвали в армию, а моего — нет. Но никто не может знать, хорошо это или плохо.

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Не торопитесь с оценочными суждениями. Вы действительно не можете знать, к чему приведет то или иное событие. Смотрите на то, что оно представляет из себя, но не додумывайте ярлыки.

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Хорошо и Плохо

Елена Гурковская

Один ворчит-О,Боже, как все плохо!

Жена сварливая...а на работе лохи...

машина барахлит...а крыша протекает...

- Еще не знаешь ты, как "плохо"-то бывает-

ему Господь угрюмо отвечает.

И завертелось колесо печали -

жена ушла...с работы попросили...

машину сперли...особняк спалили..

.

Другой в восторге -Господи, спасибо!!

Всё хорошо!!! Природа так красива!

Так хорошо,что нынче я здоров!

Что нет войны! Работа есть и кров!

И то, что я копеечку нашел!!!

- Еще не знаешь ты, что значит"хорошо"-

сказал Господь. И подмигнул, и дунул,

и завертелось колесо фортуны.

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"Не радуйся, когда найдёшь и не печалься, когда потеряешь" - Фань Чжунянь - политик и литератор периода династии Северной Сун (960-1127).

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У многих в детстве одной из самых весёлых забав было качание на качелях. Именно качание на качелях, представлявших собой деревянную доску, не жёстко закреплённую посередине и установленную на некоторой высоте от земли.

Концы, закрепленной таким образом доски, имели возможность качаться поочерёдно, то вверх, то вниз. Вспомните ваши первые детские эмоции когда, подскакивая вверх и опускаясь резко вниз, возникало чувство, когда сердце готово было выскочить из груди.

Детство ушло, но не принцип качелей в жизни. Качели равновесия это сама жизнь. Они суть вашей бессознательной жизни.

С появления в вашей жизни партнера (муж, жена, помощник по бизнесу) начинается раскачивание.

На качелях равновесия всегда будут возникать две противоположные силы, уравновешивающие друг друга.

Противоположные точки зрения, противоположные мнения, две противоположности – мужчина и женщина.

Чтобы соблюсти равновесие обе стороны начинают притираться, договариваться, уступать друг другу, даже заключают брачные контракты. Или раскачивают качели.

Одно из двух.

Вы нарушаете равновесие каждый момент времени.

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Можно ли избавиться от эмоциональных качелей?

Не только можно, но и нужно...

Вашему вниманию предлагается ещё один флэш-медийный журнал из группы ВКонтакте "Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека", из которого вы узнаете, что такое Закон Баланса (Равновесия) и как его НЕЗНАНИЕсказывается на нашей жизни.

И..

самое главное, рабочие методики приведения в баланс Разума, Души и Тела..

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например, как при помощи «Синхрометода Ключ», разработанного дагестанским врачом, психологом Хасаем Алиевым, быстро гармонизировать ум и тело.

Синхрометод Ключ основан на управлении рефлексами и сразу включает механизм природной саморегуляции организма, который обычно блокируется стрессом.

Уникальность ключевых приемов в том, что они снимают стресс автоматически и позволяют получать результаты, например, психоанализа, медитации, йоги, ци-гун, гипноза

P.S. проверено на себе... рекомендую, также данный метод гармонизирует работу полушарий мозга и сознания с подсознанием..- В.Л.

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...из материалов журнала вы узнаете о кислотно-щелочном балансе человеческого организма, о 17 признаках нарушения оного, о том, что закисляя свой организм, мы получаем в «нагрузку» букет разнообразных болезней.

Какая вода и сколько её нужно для нашего организма, при помощи какого фильтра мембранного типа (работающего по принципу человеческой клетки) можно получать правильную воду для повседневной жизни.

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Как при помощи всего одного, но регулярно выполняемого, упражнения можно привести в баланс органы тела и избавиться от целого букета проблем в организме.

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Как при помощи практики «не-деяния» очищать подсознание от негатива..

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что такое Золотое Правило Нравственности, сформулированное в древнейшие времена мудрецами различных народов.

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а также притчи, видеосюжеты и фотографии о различных людях с прекрасным чувством внутреннего баланса и которые делают «чудеса» в нашем понимании..

Полностью вариант медийного журнала можно скачать в группе ВКонтакте«Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека». Членство в группе платное (в ноябре на ваше усмотрение).

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёх вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Уже выложены следующие журналы:

01. Музыка для снятия стресса

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

11. Закон причинно-следственной связи (кармы)

12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?

13. Суть жизни - Равновесия искать

Источник: cont.ws