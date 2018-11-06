Хара. Диагностика Варны

00:00:03 — Честь личности как показатель Варны, Касты и Характера человека

00:02:56 — Схема: «Объединение Души и тела»

00:03:30 — Формирование галактики

00:05:59 — Схема: «Структура иерархий»

00:07:36 — Процесс воплощения человека

00:19:47 — Схема: «Процесс воплощения»

00:23:16 — Схема: «Показатели Варны, Касты и Характера»

00:26:22 — Рождение сознания

00:43:37 — Схема: «Тела Души»

00:46:24 — Схема: «Семь тонких тел человека»

Источник: www.youtube.com