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Хара. Диагностика Варны

18:39. 6 ноября 2018 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:

00:00:03 — Честь личности как показатель Варны, Касты и Характера человека
00:02:56 — Схема: «Объединение Души и тела»
00:03:30 — Формирование галактики
00:05:59 — Схема: «Структура иерархий»
00:07:36 — Процесс воплощения человека
00:19:47 — Схема: «Процесс воплощения»
00:23:16 — Схема: «Показатели Варны, Касты и Характера»
00:26:22 — Рождение сознания
00:43:37 — Схема: «Тела Души»
00:46:24 — Схема: «Семь тонких тел человека»

Источник: www.youtube.com

Метки: Виталий Присяжнюк, воплощение, галактика, диагностика Варны, духовное знание, предназначение, тонко-полевое видение
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