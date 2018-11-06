Хара. Диагностика Варны
18:39. 6 ноября 2018 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал: Честь
00:00:03 — Честь личности как показатель Варны, Касты и Характера человека
00:02:56 — Схема: «Объединение Души и тела»
00:03:30 — Формирование галактики
00:05:59 — Схема: «Структура иерархий»
00:07:36 — Процесс воплощения человека
00:19:47 — Схема: «Процесс воплощения»
00:23:16 — Схема: «Показатели Варны, Касты и Характера»
00:26:22 — Рождение сознания
00:43:37 — Схема: «Тела Души»
00:46:24 — Схема: «Семь тонких тел человека»
Источник: www.youtube.com